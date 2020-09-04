Еще с девяностых годов у народов СНГ прижился термин «паленая водка» или просто «паленка».

За нарушение Советских Стандартов при изготовлении этого напитка в былые времена можно было ого-го, как получить, а после развала страны на рынок хлынуло огромное количество суррогата, питие которого могло привести к необратимым последствиям.

Итак, всем пламенный привет, поговорим о безопасных современных марках водок, цена которых 300 и менее рублей. Что спровоцировало меня на написание такого материала?

Все те же «пережитки прошлого», когда слово «паленая» или вопрос «она не паленая часом?» звучали практически на каждой кухне. Годы прошли, а риск нарваться на «паленку» остался. Или уже нет?

Средняя стоимость водки в магазине

В наше время ни в коем случае нельзя делать выводы об изменениях цены на водку, исходя только из ее качества. Да, я не спорю, цена зависит от марки спирта, степени его очистки, качества воды и раскрученности бренда (да, это тоже влияет).

Даже бутылки (есть классические с алюминиевой крышкой, есть «продвинутые» со стеклянными шариками для «ровного» наливания) – и те чего-то да стоят!

Зависит цена и от завода. К примеру, на конечную стоимость может повлиять состояние компании – закупка нового оборудования, долги, суды. Я помню, как наблюдал небольшой скачок цен по направлению вниз на водку из Чебоксар.

Они на тот момент сносили старые предприятия (царские еще), а продукт со складов надо было распродать. Бывало, что повышались цены на одни водки, а на другие – «держались».

Плюс инфляция, плюс «тараканы в головах» у руководств магазинов - могут повысить цены, если хорошо берут, могут понизить, если надо поскорее распродать.

Водка - это такая же продукция, как и сосиски, колбаски и сыры, которая может «взлететь» или понизиться в результате каких-нибудь (не беру в расчет просрочку) изменений на заводах или в магазинах. Плюс еще есть т. н. перекупщики, посредники. В общем, рынок – есть рынок.

Например, в июле 2018 года средняя цена на водку была равна 207 рублям, а зависит она от всех-всех нюансов, которые я назвал и не назвал. Судя по источнику (сейчас дам скриншот), она продолжает повышаться. Вот как цена изменилась за 2 года:

Можно ли визуально отличить хороший напиток от подделки

Есть два типа подделки: выдача продукта за узнаваемый и выдача за качественный.

В первом случае сделать практически ничего нельзя, если «злодею» надо подделать водку, то он это сделает.

Налепит на бутылку все, что клиенту понравится, напишет про серебряную воду «из райских источников им. И. В. Сталина», наградит себя медалями «Лучший Продукт» на этикетке и чутка изменит название. А то и не изменит.

Подделка – это не значит, что «паленка». Она тоже может быть качественной, с хорошим спиртом – ведь задача «злодея» состоит в том, чтобы выдать свой продукт за узнаваемый и популярный, чтобы быстро отбить деньги.

Когда же «подлецу» хочется налить фигню, а выдать ее за достойную водку, то тут надо разбираться:

Осадок в бутылке – хлопья, волокна. Настоящая водка всегда отлично фильтруется, раз семь по стандартам. Хотя есть исключения – «Первак» вообще мутный. Кривые этикетки – либо оборудование старое и изношенное, либо ЭТО наливали в подвале и клеили этикетку вручную. Акциз – некоторые их слюнявят, чтобы посмотреть, смажутся ли буквы, некоторые пугаются, если тот наклеен вверх тормашками. Может и такое быть – оттиск на бутылке или оформление на пробке свидетельствует об одном заводе/марке, а на этикетке – совсем другая водка. Пена при взбалтывании, исключение – водки с добавками (я так взболтал «березовую» водку, чуть пены – водка нормальная), только не такая пена, чтобы как мыльную воду взболтали!

Смотрим все внимательно. Еще бывает такая ерунда, как непонятный ГОСТ. Пишут: «Изготовлено по ГОСТ-номер», а на поверку окажется, что этот стандарт на бутылки, а не на водку – и не прикопаешься.

Если ли принципиальное отличие между очень дорогой и самой дешевой водкой Лично я не вижу тут отличий, а на «паленку» никогда не натыкался.

Брал и раскрученную «Белугу» и «Русскую Сталь» с «Майкопской» и «Русской Валютой» из бюджетной категории. Тут, думаю, дело больше в красивых этикетках, брендах и упаковках бутылок в подарочном исполнении.

Опять же, «очень дорогую водку» могут спокойно подделать. Лично мне налей «Голубой Топаз» (это даже не водка, а настойка горькая) в бутылку от «Белуги», укрась ее хорошенько, укупорь и все – не отличить.

Одни скажут: «Некоторые дорогие водки легче пьются, может быть особый вкус, после них голова не так болит», - я отвечу: «Видал такие напитки и среди дешевых».

Популярные марки водки стоимостью до 300 рублей

Теперь у меня жесткое негодование – я просто смотрел ТОПы дешевых водок, там нет и части продукции, которая действительно недорого стоит и очень хорошо пьется.

Ладно, погнали:

«Хаски» - лично не пил, но берут ее действительно часто - вижу по мусору в переулках. Цена в районе 290 руб. «Тундра» - не пил, но как на кассу пробивать продукты не приду, обязательно кто-то стоит с такой «широкой» бутылкой. Постоянно акции на нее. Цена примерно, как на «Хаску». «Талка» - не пил, но тоже постоянно берут, стоит в районе 250 руб. «Столичная» - вообще «классика жанра», пил. Хорошая. 290 рублей где-то она сейчас. «Пять Озер» - пил, но и я, и многие другие отмечают, что ее качество чутка упало. Стоит где-то 250 рублей и выше.

«Русская Сталь 5,45» - их две. Одна типа «премиум», другая – бюджетная в 38% (идет как водка, не настойка). За 0,5 отдал 217 рублей в начале 2020. «Майкопская» - видел только в чекушках, пил аналогично. 1 бутылочка на 0,25 стоит 115 рублей, 230 за 0,5 получается. Берут ее часто и много. «Русская Валюта» - выражусь, как аптекарь: полный аналог «Майкопской», видел только в 0,25 л, стоит 115 деревянных за чекушку. «Урожай» - покупал чекушку за 143 рубля, умножаем на 2 – получаем 286. По-моему, есть в 0,5. «Добрый Медведь» - видел в чекушках в «Пятерочке», 120 рублей за 0,25. Хорошая. 0,5, вроде, тоже есть. «Старлей» - по 0,5 не видел, брал чекушку в «Красном Белом» за 105 рублей. 210 за поллитру получится. «Крымская» - аналог всех предыдущих, лично мне «жестковата». Сам не брал, угощали. «Немирофф Горилка» - брал в «Красном Белом» в баночках, 145 рублей что ли… За две получится 290. Ну, бутылка в 0,5 где-то так и стоит. «Голубой Топаз» идет как настойка, но по новым стандартам все, что прозрачное и бесцветное, приготовленное по принципу «спирт и вода» от 37,5 оборотов, называется водкой. Лично мне по вкусу – водка. Хорошая, брал 100 грамм в «КБ» за 50 рублей. Ни в чекушках, ни в 0,5 л не видел (или не смотрел). Бог с ней, умножу 100 на 5, получу 500 мл за 250 рублей.

Может, даже какие-то водки и забыл. Сейчас я вообще не пью алкоголь, но до момента отказа от него я брал практически всегда дешевую водку и вот почему:

я был фанатом «Блейзеров» и подобных коктейлей, а водку заливал туда для повышения крепости;

я был студентом и не мог позволить себе на «а-ля, давайте выпьем» покупать эти ваши «Белуги» и те же «Перваки».

Если есть какая-то подобная бюджетная продукция, которая безопасна и понравилась вам, то пишите в комментариях. Вот, чисто из моей компании «Русская Сталь 5,45» понравилась только мне, остальные жалуются на жесткое похмелье после нее.