Мне в комментариях постоянно пишут про то как при Союзе все было дешево, трава зеленее, а вода мокрее. И вот вчера было нечего делать, решил я поднять статистику по ценам в СССР. Сделал небольшое исследование и сравнил цены.

«Пьянству нет!» - один из самых популярных советских лозунгов по борьбе с алкоголизмом. Нельзя сказать, что СССР входила в список стран-лидеров по количеству любителей выпить, но вино и водка в этом государстве все же почиталось.

За всю эпоху существования Союза объемы производства и цены на алкоголь несколько раз изменялись. Стоимость спиртного то росла, то опять понижалась в зависимости от политической ситуации в стране. Чтобы как-то сравнить эти времена с теперешними, возьмем официальный курс советского рубля в 220 к 1. Но сначала, немножко истории.

Сколько стоил крепкий алкоголь в СССР, и от чего зависела его цена

Впервые водка на прилавках магазинов СССР появилась в 1924 году после почти 10-ти летнего перерыва. Официальное название - «Советская», в народе же ее прозвали «Рыковкой» в честь председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Цена «Рыковки» была всего 1 р. за бутылку в 0.5 л.

Разновидности водки в СССР

В период с 1924 г. по 1950 г. цена на крепкий алкоголь постоянно повышалась. В 1950 г. купить бутылку водки можно было за 30,70 р. Повышение цен не уменьшило спрос на спиртное.

Подорожание в эти года было спровоцировано Сталиным, который в послевоенное время начал активно бороться с чрезмерным распитием крепкого алкоголя.

1 января 1961 года в СССР произошла денежная реформа. Обмен денег производился из расчета 10:1, то есть за 10 р. человек получал всего 1 р. Через несколько месяцев после проведения реформы в союзе резко выросли цены на все продукты питания, в том числе и на водку.

Знаменитая «Московская» продавалась по 2.87 р. за бутылку, а «Столичная» - за 3.12 р. (цена до 1961 года – 3.07 р. с учетом «деноминации»).

Таблица: цены на различные марки крепкого алкоголя в СССР

Название Крепость Цена в рублях «Водка Русская» 40 % 5.30 «Водка» («Андроповка») 40% 4.70 «Настойка горькая Любительская» 28% 3.20 «Настойка горькая украинская с перцем» 40% 3.97 «Настойка Стрелецкая горькая» 27% 3.20 «Русская водка» 40 % 4.42 Ликер «Старый Таллин» 45% 5.80 Ром « Гавана Клуб» 40% 4.20

До начала 70-х гг. средняя стоимость водки выросла до 3.62 р. Такие марки водки, как «Особая», «Пшеничная», «Русская» и «Отборная», пропали с советских прилавков.

Водка «Андроповка»

В 70 – х гг. можно было купить водку только одной марки и производителя, с одноименным названием «Водка». В народе же ее прозывали «Коленвал» из-за изображенного на этикетке коленчатого вала. В те времена спиртное начинали продавать только с 11 утра.

Следующее повышение цен на крепкий алкоголь произошло в 1981 году. Эксперты утверждают, что подорожание с 3.62 до 5.30 р. было спровоцировано началом войны в Афганистане. Причиной поднятия цен стал обвал стоимости нефти на рынке в 1980 году.

Цена в 5.30 р. продержалась недолго, уже в 1982 году на рынке появилась новая марка водки, которая в народе ласково называлась «Андроповкой» по цене в 4.70 р. Но знаменитая «Андроповка» продержалась недолго, уже через 3 года после выпуска первой бутылки она полностью пропала с прилавков.

1986 год стал знаменательным для СССР, в стране принимались новые реформы, Горбачев активно призывал всех бороться с пьянством и ввел так называемый «сухой закон». Благодаря этому самая дешевая водка в СССР поднялась до 9.10 р. за бутылку.

История введения «сухого закона» в СССР

Если водку мог себе позволить практически каждый гражданин СССР, то купить бутылку армянского коньяка было под силу только влиятельным и состоятельным людям.

Во-первых, коньяк редко появлялся в магазинах и считался дефицитным товаром, а во-вторых, стоимость коньяка была очень высокой.

В 70-х гг. за бутылочку трехзвездочного армянского коньяка пришлось бы отдать 10.12 р., а коньяк с 5 звездочками стоил от 14.12 р. за 0.5 л.

В 80-х гг. средняя стоимость коньяка снизилась до 8.12 р., но ближе к распаду СССР цены резко взлетели вверх из-за сложной политической ситуации в стране. В конце 80-х гг. бутылочка «Арарата» стоила 28 р.

Таблица: сколько водки мог купить советский гражданин на зарплату

Год Средняя ежемесячная зарплата в рублях Сколько бутылок водки мог позволить себе купить человек на среднюю зарплату 1925 59 59 1950 601 28 1957 757 35 1961 81 28 1972 120 33 1981 158 30 1982 163 34 1986 179 19

Если анализировать покупательную способность в 2019 году, то можно сделать вывод, что при средней оплате труда в России в 42 300 российских рублей можно купить 105 бутылок водки, а это больше, чем в СССР.

Сколько стоит крепкий алкоголь сейчас

В 2019 году инфляция в России равнялась 3 %. Это достаточно низкий показатель, но эксперты утверждают, что в 2020 году стоит приготовиться к повышению цен на крепкий алкоголь. Согласно прогнозам на 11% поднимется стоимость коньяка и на 7 % увеличится розничная цена водки.

Повышение цен спровоцировано резким увеличением курса доллара. На цену также влияет цена спирта и ставка акциза, которая в 2020 году равна 544 р. за 1 литр.

Таблица: средняя стоимость крепкого алкоголя в России в 2020 году

Категория, название Средняя стоимость (выражено в российских рублях) Водка «Белая березка» 300 «Белуга» 1000 «Медофф» 600 «Национальная» 400 «Пять озер» 450 «Талка» 260 Другие категории спиртного Коньяк «Старый Кенигсберг» 4 года 709 Виски «Вells» 1100 Текила Голд 3000

Если проводить пересчет советских денег на нынешний российские рубли с учетом инфляции, то можно сделать вывод, что водка и коньяк в СССР стоили гораздо дороже.

В конце 80-х гг. бутылку водки можно было купить за 1200+ современных рублей, в 2020 году средняя стоимость данного напитка равна 300-400 р.

Армянский коньяк в 80-х гг. стоил примерно 1 786 р., сегодня же аналогичный напиток продается по цене минимум в 600-700 р.

Сколько стоил слабый алкоголь в СССР, и от чего зависела его цена

В союзе можно было купить не только водку, на прилавках присутствовало всегда несколько марок вин и шампанского. Самым знаменитым в СССР было «Советское Шампанское», которое в основном покупали на празднование Нового Года. Средняя цена бутылки – 5.50 р.

Популярностью пользовалось и крепленое вино. Самыми дорогим портвейном был «777» по цене 3.40 р. Спросом также пользовались такие крепленые вина, как «Агдам» (2.60 р.) и «33» (2.35 р.). За 1 бутылку вермута приходилось отдавать в среднем 1.50 р., а за настойку «Абу Симбел» - 5.80 р.

Самыми популярными грузинскими винами в СССР являлись:

«Вазисубани» - 2.30 р.

«Киндзмараули» - 3.30 р.

«Ркацители» - 2.30 р.

«Хванчкара» - 3.30 р.

«Цинандали» - 2.70 р.

Российские марки вин стоили в пределах 1 р.

Популярные марки вин в СССР

Таблица: стоимость вин в СССР

Название вина Стоимость (выражено в рублях) «Аджирское» 0.65 «Аист» 2.40 «Альпийская Долина» 1.30 «Анапа» 2.30 «Аромат Садов» 1.80 «Волжские Зори» 1.15 «Золотая Осень» 1.15 «Кавказ» 2.50 «Лучистое» 1.60 «Солнцедар» 1.25 «Фруктовое вино» 1.30 «Эрети» 1.70 «Яблочное» 1.17

Пиво продавалось как в бутылках, так и на розлив. За бутылку объемом в 0.5 л приходилось отдавать в среднем по 37 копеек, а пол литра пива на розлив стоило 35 копеек в баре или 22 копейки в автомате.

Сколько стоит слабый алкоголь сейчас

На цену алкогольной продукции влияет повышение акцизов на спиртное и инфляция. Ожидается, что в 2020 году розничная цена на слабый алкоголь повысится на 4-5 % из-за повышения курса доллара и подорожания сырья для изготовления спиртных напитков.

В среднем бутылка вина в России стоит от 300 р., но цена напрямую зависит от производителя. «Мартини Бьянко» можно приобрести за 800 р., а стоимость ликеров начинается от 900 р.

Таблица: стоимость пива в России в 2020 году

Название Средняя цена в рублях «HENIKEN» 80 «Hoegaarden» 76 «Балтика 3» 40 «Балтика 7» 50 «Дон Светлое» 150

Если сравнивать советские цены с нынешними российскими с учетом инфляции, то можно отметить, что вино и настойки стоили гораздо дороже в СССР.

Таблица: сравнение советских цен с нынешними на алкогольные напитки средней крепости с учетом перерасчета и инфляции

Название вина Средняя цена в Советском Союзе в 80-х гг. Пересчет на нынешние деньги (выражено в рублях) Средняя цена в России (выражено в рублях) Портвейн 3.40 748 570 Вермут 5.00 1100 573 Настойка 5.00 1100 573 Вино 2.50 550 420 Пиво (500 мл) 0.30 66 56

С шампанским тоже самое - сегодня бутылка в среднем стоит 345 р., в то время как в СССР она стоила 1210 р. (5.50 р. в пересчете на нынешний курс с учетом инфляции).

Несмотря на то, что советские власти постоянно боролись с алкоголизмом, продажа алкогольной продукции так и не была запрещена полностью даже во время «сухого закона».

Правительство не могло допустить полного запрета на продажу только по той причине, что выручка от алкогольной продукции составляла около половины советского бюджета.

Сегодня цены на спиртные напитки по сравнению с советскими в 2-3 раза ниже. И не удивительно, ведь сухого закона сейчас нет, а поэтому и заградительных цен на него - тоже.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

В 2020 году прогнозируется еще одно увеличение розничных цен на спиртные напитки из-за стремительного повышения курса доллара и увеличения затрат на покупку сырья.

Считаете ли вы целесообразным увеличение цен на спиртное, и может ли поднятие стоимости самых популярных алкогольных напитков сказаться на их спросе среди населения РФ? Как вы думаете?