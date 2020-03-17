Станет ли нормальный производитель разливать вино в тетрапак?

Я не так давно рассказывал вам о Крымских винах и вспомнил, что некоторые вина, которые я видел в фирменном магазине завода «Массандра» были упакованы в коробки-тетрапаки. Жена мне тогда еще сказала, что какой-то это странный магазин, что нормальное вино никогда не будут продавать в такой упаковке.

Ради эксперимента я взял одну такую коробочку и аналогичное вино в бутылке. «Мерло» это было, если память мне не изменяет. Попробовал, разницы не заметил. Тогда я решил усложнить – налил два бокала, один из коробки, второй из бутылки и дал продегустировать жене. Она тоже разницы не заметила.

Сегодня постараюсь немного пояснить вам, в чем различие вина в бутылках и тетрапаках.

Технология упаковки вина в тетрапак

Сейчас на полках магазинов появляется все больше вин не в бутылках, а упакованных в тетрапаки. Это происходит по множеству причин.

Наиболее важным является сочетание веса и формы упаковки, что позволяет существенно снизить затраты на транспортировку. А также значительная разница в стоимости, не в пользу стекла.

Для скептиков-консерваторов сразу же необходимо сделать ремарку: вино в бутылку и тетрапак наливается из одной емкости. Да, это более дешевые напитки без всяких заморочек типа многолетней выдержки и купажа.

Но, тем не менее, это настоящее вино, а не «разбавленный порошок из виноградной кожуры», как утверждают многие скептики.

Разумеется, мы ведем разговор именно о вине, а не о винных напитках, порошковых пойлах и прочих суррогатах.

Сам процесс розлива вина в тетрапаки получил название «антисептического», то есть вино проходит дополнительную фильтрацию и обработку теплом. Закупорка пакетов осуществляется при помощи специального высокотехнологичного оборудования.

Что касается хранения, то здесь тетрапаки вне конкуренции. Давайте вспомним главный закон хранения вина: никакого солнечного света и доступа атмосферного кислорода. Сторонники бутылок решают эти задачи, используя темное стекло и плотные пробки. Что касается упаковки тетрапак, то здесь дела обстоят намного лучше:

Упаковка сама по себе непрозрачна, что полностью исключает влияние солнечного света на содержимое. Упаковка многослойна и состоит из внутреннего слоя пищевого полиэтилена, который гарантирует герметичность и стерильность и, кроме того, не подвержен воздействию винных кислот.

Средний слой фольги препятствует проникновению посторонних запахов, света и воздуха, а картон придает упаковке прочность.

Есть ли разница между вином в бутылках и тетрапаках

По роду своей деятельности часто слышал вопрос: «Правда ли, что вино в бутылках выше по уровню, чем в тетрапаках?». Однозначного ответа на такой вопрос нет.

Если брать, например, элитные сорта, то они попросту не разливаются в картонные упаковки. Это связано в первую очередь с эстетикой потребления. Покупатель, который может себе позволить такое вино, не будет экономить на упаковке.

Что касается вин среднего класса, то по вкусовым качествам разницы между бутилированными и упакованными винами практически нет.

Как выбрать вино в тетрапаках

Страна-изготовитель. Если говорить о производителях, то на данный момент приличные пакетированные вина разливаются в Чили, Аргентине, Италии и Австралии. Что касается российских производителей, то что-либо советовать можно только на основании личного опыта, я, например, очень люблю вина, произведенные «Массандрой». Дата розлива. На сегодняшний день имеется слишком мало информации о пригодности к хранению упаковки и химических процессах, происходящих в пакетированном вине. Достоверно известно, что хранение напитка в тетрапаке 1-2 года не привело к каким-либо негативным последствиям. Однако при выборе в магазине лучше взять то, что свежее. Стоимость. Старайтесь выбирать не слишком дешёвые напитки. Если нужна дополнительная экономия, можно взять емкость «bag-in-box» с краником на 2-3 литра.

Покупая вино в пакете, рекомендуется обращать внимание на три основных критерия:

Я рекомендую обратить внимание на такие вина в коробках:

Vegasdel Rivilla Вегас Дель Ривилья;

VINAIO D’ITALIA Винайо Д’Италия;

Монастырский Старожил.

На что обратить внимание при выборе вина в бутылках

Внимательно смотрим на этикетку. Если замечаем в составе слово виноматериал, значит, перед нами суррогат, не имеющий к настоящему вину никакого отношения. Сорт. На этикетке качественного вина должен быть указан сорт винограда, из которого его готовили. К примеру, «Вино натуральное сорта Пино-нуар, Мерло или Каберне Совиньон». Если на этикетке указано только «вино натуральное красное», то его качество, скорее всего, довольно посредственное.

Напоследок несколько слов о том, как избежать некачественного вина в бутылке:

Лично для себя я сделал следующий вывод. Для «технических» нужд, то есть маринадов, тушения и фламбе, вполне подойдет пакетированное вино бюджетной и средней ценовой категории. К примеру, Каберне, Изабелла или Мерло «Легенда Крыма».

Для личного потребления лучше подобрать один-два сорта себе по вкусу из более дорогостоящих сортов, при условии, что производитель вам хорошо известен, а товар в магазине сертифицирован.

Очень хорошо себя проявили итальянские вина: Бекачи Россо (Beccaccia Rosso) или Санджовезе-Мерло (Merlot Sangiovese). А вот гостям на праздничные мероприятия подавать вино в пакетах считается дурным тоном.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какое вино предпочитаете вы? Смог ли я сегодня развеять миф о низком качестве вина в тетрапаках?