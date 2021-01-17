Что означает надпись на бутылке «столовое вино», чем оно отличается от марочного и почему стоит дешевле

Как-то раз я заинтересовался, какие вообще бывают вина. Раньше я их разделял только на белое и красное. Но когда окунулся в эту тему чуть глубже, просто обалдел от того, насколько там все разнообразно.

В этой классификации порой сложно сходу разобраться, следует по нескольку раз перечитывать описания, что я в принципе и делал.

Я не считаю себя крутым знатоком вина, но теперь мои знания намного шире. Кстати, удалось узнать и что такое столовое вино. Часто слышал это выражение и не понимал, о чем идет речь.

Но теперь, как только выпадает такой случай, я начинаю хвастаться своими знаниями перед всеми друзьями. Вот и вам решил рассказать, а точнее, предостеречь вас, мои читатели, от неудачных покупок.

Что такое столовое вино

Например, если собираетесь есть курицу или рыбу, стоит брать белое. Если мясо, то красное. Хотя никто вам не запрещает поступать по-своему. Я не сторонник соблюдать, прямо все правила, ведь у каждого есть и свои индивидуальные предпочтения.

Несмотря на то что название вроде как интригующее, ничего особенного на самом деле в нем нет. Если говорить простыми словами, то столовым оно называется только потому, что подается к столу. То есть, для употребления его вместе с едой.Интерес столового вина заключается совсем в другом. Дело в том, что за его производством особо никто не следит. То есть, производителя не заставляют указывать, какой виноград был использован, где он был выращен, какова технология приготовления вина.

Если мы говорим о марочном, то там есть определенный рецепт, а здесь рецепт может выдумать сам производитель. В общем, кто во что горазд.

Часто на столовое вино идут остатки виноградного сырья. Все, что по каким-то причинам не пригодилось в технологии изготовления марочных вин.

Важно! Столовое вино может быть сухим, полусухим или полусладким.

Примеры столовых вин

Что интересно, не принято считать эти вина хуже остальных. Некоторым они даже больше нравятся, так как имеют мягкий и приятный вкус. При их приготовлении якобы тоже используется натуральный виноград, и они также могут быть предоставлены в разных ценовых категориях. Вино «Кагор».

Например, самый простой «Кагор» за 100 руб. бутылка считается столовым вином. Я не раз такое покупал, идя в гости. В средней ценовой категории можно выделить армянское белое полусладкое вино «Жемчужина Эчмиадзина». Его примерная стоимость составляет 300 руб. за бутылку.

Вино Mano a Mano, Venta La Ossa.

Столовое вино не имеет выдержки и употребляется в основном в том же году, когда было приготовлено и разлито. То же самое я могу сказать и про домашнее. Поэтому, даже самые качественные варианты столового вина не стоят слишком дорого.

Например, за 1500 руб. можно приобрести даже испанское вино Mano a Mano, Venta La Ossa.

Важно! Столовое вино не может содержать спирта больше чем 14 %.

Стоит ли покупать

Возможно, я параноик, но я не доверяю столовым винам и стараюсь их не покупать. Меня больше всего пугает тот факт, что к его приготовлению нет определенных требований. То есть, государство следит не особо пристально за качеством самого вина и историей его создания.

Другими словами, контролирующие органы практически разрешают легально готовить вино непонятно из чего.

Порошок для приготовления вина.

Насколько я знаю, многие производители его готовят просто из какого-то порошка. Это, кстати, не удивительно, учитывая цены на некоторые такие вина. Считается, что все, что дешевле 15 долларов это не вино, то есть, сделано не из винограда.

Я в это готов поверить. Ведь это не такой уж и простой процесс, требующий времени и затрат. Глупо его продавать за 100 руб., если оно действительно сделано из настоящего винограда и выдержано не менее 2-х лет.

Также мне, как покупателю неизвестно, где виноград рос, и в каких условиях. Единственное, что мне сообщают, это страну разлива. Как по мне, это безобразно мало информации, которая вообще не внушает доверия.

Важно! Если учитывать тот факт, что столовое вино может быть сделано из порошка, то, понятное дело, оно не несет тех нюансов вкуса и аромата, что и настоящее вино.

Что купить взамен

Помимо столового вина, есть множество других вариантов. Я хочу поделиться с вами своими предпочтениями. Все бутылки будут в приемлемой ценовой категории. У меня нет средств, отдавать сотни тысяч долларов за бутылку полувекового французского вина.

В районе 2000 рублей, я считаю, точно можно найти достойный вариант на любой случай.

Грузинское вино Бадагони Хванчкара.

Первым я хочу упомянуть грузинское марочное вино «Бадагони Хванчкара». Оно не крепкое, 11 % алкоголя, полусладкое. Отлично пьется, не приторное. Стоимость его в районе 1800 руб. Дороговато, но оно стоит того.

Есть неплохое выдержанное белое вино из Франции. Оно называется Marquis de Pennautier Terroirs d’Altitude Chardonnay Pays. Стоимость его составляет около 1600 руб. Делается в знаменитом регионе Бордо.

Ну и, наверное, справедливо будет упомянуть розовое вино. К примеру, Muga Rioja Rose из Испании. За него придется отвалить около 2000 руб.

Испанское вино Muga Rioja Rose.

Я такое приобретаю редко. Предпочитаю тратить поменьше, но если советовать, то их. А вообще, лучше домашнего вина, сделанного своими руками, ничего нет. В этом случае ты точно уверен в его качестве. А как вы к этому относитесь?

То есть, пробовали ли вы домашние вина, и предпочитаете ли вы их вместо магазинного? Или вдруг вам попадалось столовое вино приемлемого качества?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!