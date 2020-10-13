Недавно мы с коллегой Алексеем направились в магазин, чтобы купить горячительное на корпоратив. Бюджет нам выделили нормальный, поэтому я присматривался к бутылочкам водки подороже. Но Леша не одобрил мой выбор.

«Зачем ты берешь такую дорогую водку? Не знаешь, что ли – пить ее невозможно, качество ниже среднего!»

Я, конечно, не эксперт. Но после слов коллеги захотелось продегустировать самые популярные и дорогие марки водки. Результат меня удивил!

История от читателя нашего блога – Олега, который провел необычный эксперимент.

«Беленькая» и «Журавли»

Начал свой эксперимент с «Беленькой», самой раскрученной торговой марки. Литровая бутылка мне обошлась в 743 рубля. По вкусу резкая и жесткая, остается довольно неприятное послевкусие. Ярко ощущается спиртовой запах, сильно бьет в нос. По цвету прозрачная, чистая.

После первых 50 грамм «Беленькая» не вызывает желания попробовать ее еще раз. Единственное, чего хочется – побольше закуски, чтоб сбить очень неприятный привкус. Несколько соленых огурчиков с трудом убрали горечь во рту.

Самое большое разочарование года – водка «Беленькая». За нескромную цену ее качество оставляет желать лучшего. Водка – не ликер, но и она должна быть «съедобной».

Поскольку сильно обжегся на литровой «Беленькой», «Журавли» взял 0,25 л (180 рублей). Литровую в ближайшем супермаркете не нашел, а вот бутылка 0,7 л тоже не из дешевых – 565 рублей. Цвет прозрачный.

По составу – среднего качества, с примесями. По вкусу напоминает водку времен СССР. Немного мягче «Беленькой», но мне не пришлась по душе. Стоимость не низкая, хотелось бы за такие деньги продукт получше. На вкус хотя бы.

«Столичная» и «Зеленая Марка»

Еще одна «элитная» водка – «Столичная» (670 рублей за литр). По цвету – со стандартной прозрачностью. По вкусу резковата, во рту остается неприятная горечь.

Для такой цены имеет среднее качество (как по составу, так и по ощущениям от ее распития). После распития небольшой бутылки наутро ощущалась тошнота и головная боль.

Согласно многочисленным отзывам друзей, с каждым годом качество «Столичной» снижается. При этом цена уверенно поднимается вверх. Имеет успех за счет раскрученной марки. А производитель совершенно перестал заботиться об имидже своего продукта.

«Зеленая Марка» продается в среднем за 580-600 рублей за литр. Дегустировал кедровую. По цвету чистая, без мутности. Запах резковатый спиртовой, но приятно дополнен кедровым ароматом. По вкусу мягче, чем все прошлые марки.

Кедровые орешки ощущаются не только по запаху, но и в послевкусии. И этот вкус с каждой рюмкой становится все более отталкивающим. Все ясно, ведь в составе заявлены загуститель, множество вредных примесей и ароматизаторов. В общем, никакого удовольствия за этот неплохой ценник!

«Пять Озер», «Белуга» и «Чистые Росы»

Следующий лот – «Пять Озер». Поскольку готовилась встреча с товарищами, решил потратиться на литровую бутылку (758 рублей). Был уверен в этой марке. Дизайн красивый, на столе смотрится гармонично.

Легкий синеватый оттенок бутылки придает напитку сияние. Сама водка прозрачная, как слеза. С эстетической точки зрения, «Пять Озер» – на высоком уровне. Но! Запах неприятный, слишком резкий. По вкусу похожа на обычную дешевую сивуху. Наутро мучила мигрень.

«Пять Озер» подойдет только в том случае, если надо поставить гостям красивый стол. Бутылка смотрится статусно, дорого. Для себя больше не возьму. Ничем не отличается от дешевой водки за 200 рублей.

Марка «Чистые Росы» для меня абсолютно неизвестна. Купил ради любопытства, которое мне обошлось в 1230 рублей за бутылочку 0,5 л. Привлекла надпись – органическая.

Натуральный состав, качественная, прозрачная, без осадка и мутности. Но пить ее невозможно! Очень жгучая, сильно несет спиртом. Ощущение наскоро приготовленной паленой водки.

И мой самый дорогой алкоэксперимент – водка Beluga (Белуга). Имеет более чем нескромную стоимость в 2193 рубля за литр. И я надеялся, что именно она развеет миф о том, что популярные дорогие марки – низкого качества.

Но не срослось! По дизайну бутылки и цвету напитка нареканий нет. Внутреннее же содержание – дешевый спирт, разбавленный водой. С резким запахом, который вызывает резь в глазах.

Какие марки водки лучше покупать вместо них

«Зимняя дорога» (280 рублей). Добавление солода в состав водки делает ее вкус необычным, приятным и мягким. Послевкусие практически не ощущается, горечи нет. При нормированном приеме головную боль не вызывает. «Государев заказ» (260 рублей). Водка средней ценовой категории, но по качеству получше многих дорогих. Особенность марки – спирт проходит фильтрацию серебром. Мягкая по вкусу, с умеренно резким запахом. Послевкусие сладковатое, что меня сильно и приятно удивило. «Первак» (310 рублей). Водка изготовлена по классической рецептуре. Единственный лот, который имеет мутный цвет. Вкус резковатый, но приятный. Подойдет ценителям настоящей терпкой русской водки.

Раскрученная марка, красивая обертка и высокий ценник, как оказалось, не гарант качества. Потратив достаточно много денег на эксперименты, мне все-таки удалось найти хорошую водку за доступную цену. Неплохие впечатления оставили следующие марки:

Водка просто обязана быть качественной, но за это вовсе не обязательно переплачивать. Мне удалось найти хорошее соотношение цены и качества. Но я все еще в поисках и готов расширить ТОП хороших напитков. Будет интересно почитать ваши отзывы и мнения о том, что мы пьем и что лучше выбрать.