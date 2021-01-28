У меня есть друг, который любит путешествовать со своей женой. Они побывали уже во многих странах мира. Что интересно, он всегда мне в подарок привозил бутылку какого-то алкоголя, который считается традиционным (или просто известен и распространен) в той стране, где он гостил.

Так я пробовал немецкое пиво, французское вино и коньяк, американский бренди. Но больше всего меня поразил ирландский виски. Мне стало интересно, что это вообще за напиток и кто еще его производит.

Лучшие страны-производители виски в мире

Для того чтобы понять, какой виски лучше, следует обратить внимание на некоторые рейтинги. Конечно, многое зависит от индивидуальных предпочтений человека, но все же есть и общепринятое мнение.

То есть, тот факт, что этот продукт экспортируется в таких количествах чуть ли не во все страны мира, наверняка о чем-то говорит. Это как раз таки и показывает то, что это действительно хороший в данном случае виски.

На первом месте в мировом рейтинге стоит Великобритания, но стоит понимать, что там по большей части идет речь о шотландском виски.

На втором месте стоит ирландский виски. Кстати, считается, что эта страна чуть ли его не придумала. Просто упоминание об этом напитке впервые было замечено именно в писаниях ирландского монаха. Третье место занимает США. Лично я вижу этот рейтинг так. Первое место принадлежит Шотландии и Ирландии, а дальше все остальные.

Важно! Американский виски даже имеет свое название - «бурбон».

Особенности шотландского виски

Chivas Regal 25.

Johnnie Walker Black label.

Что Шотландия, что Ирландия, обе эти страны отчасти можно считать родиной виски. Именно на их территориях историки находят традиционные рецепты приготовления этого алкоголя.Шотландский виски отличается тем, что в большинстве случаев солод (из которого делается напиток) коптиться на торфяном дыму. Именно поэтому в его вкусе можно услышать нотки дымка. Перегоняется он максимум два раза. Как по мне, он немного тяжеловат, хоть и имеет насыщенный вкусЧто касается выдержки, то она длится минимум 3 года. Что интересно, для этого используются уже бывшие в употреблении дубовые бочки. В основном - из-под бурбона или испанского хереса (крепленое белое вино).

Есть так называемый вариант «финиши», когда виски выдерживается в бочках из-под двух разных алкогольных напитков. Такие эксперименты придают новые вкусы уже, казалось бы, привычному напитку.

Ballantine’s.

Вот три лучших шотландских виски, по моему мнению. На первое место поставлю Chivas Regal 25. Стоит около 25 000 руб. Выделяется мягким вкусом с богатым фруктовым букетом. Есть еще распространенный Johnnie Walker Black label.

Обойдется примерно в 1500 руб. Имеет сложный вкус, составленный из 40 видов скотча. Ballantine’s за 1000 рублей встанет на третье место. Выделяется шоколадным вкусом.

Важно! Шотландский виски еще называется скотчем.

Особенности ирландского виски

Этот виски мне намного ближе. В первую очередь, его не коптят. Также стоит отметить, что он часто проходит тройную дистилляцию. Напиток становится чище и легче. Это две главные особенности именно ирландского виски.

Jameson.

Proper Twelwe.

Tullamore DEW.

Касаемо выдержки, то тут также используются дубовые бочки из-под других алкогольных напитков. Правда, в этой стране не используют метод «финиши». Может это и к лучшему. Как по мне, не всегда хорошо, когда в одном аромате много всего сразу.Еще касаемо бочек, то они тоже используются после бурбона и хереса. В приготовлении помимо солода используют еще смесь соложенного и несоложенного ячменя. Первый ингредиент добавляет вкуса, а вот ячмень предназначен для крепости.На первое место здесь поставлю Jameson. Дело в том, что он производится во многих вариантах, а цена может варьировать от 1500 до 30 000 руб. Не менее известным является Proper Twelwe, созданный известным бойцом ММА Конором МакГрегором.

Имеет пряный древесный привкус. Tullamore DEW двенадцатилетний, является вторым по популярности в Ирландии. Используется для приготовления классичекого кофе по-ирландски. Стоит около 3 500 руб.

Важно! Слово виски в Шотландии и Ирландии пишется по-разному. В первом случае Whisky, а во втором Whiskey.

Популярные виски из других стран

Jack Daniel’s.

Рецепт виски известен всему миру, поэтому не удивительно, что его отлично готовят и в других странах. Первыми после Ирландии и Шотландии являются США. Как уже было сказано, их виски еще могут называть бурбон.Bookers.

Мой топ выбор из Америки, это Jack Daniel’s. Он очень знаменит. Стоит около 1500 руб. Его вкус очень мягок, так как виски фильтруется, проходя через древесный уголь сахарного клена. Bookers считается виски премиум класса и обойдется в 6000 руб. Выделяется тем, что проходит очистку через известковый слой грунта.

TAP 357.

Yamazaki Distiller’s Reserve.

TAP 357 это представитель Канады стоимостью около 3000 руб. Вкус его выделяется нотками табачных листьев и какао. Необычное сочетание, как по мне, но оно только этим и привлекает. Yamazaki Distiller’s Reserve из Японии также хорош. Во вкусе чувствуется малина и смородина. Стоит примерно 7000 руб.

Я немного поражен тем, какое разнообразие в плане приготовления имеет виски. Многие представители этого ряда кардинально отличаются по вкусу. А как вы считаете, какой должен быть вкус у настоящего виски? Возможно, вы знаете конкретные марки, которые можете порекомендовать?

*Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью! *Цены указаны на момент написания статьи.