Разбираюсь зачем в СССР вводили сухой закон и была ли от него хоть какая-то польза

В мае 1985 года в СССР стартовала антиалкогольная кампания. К этому времени масштабы пьянства в Стране Советов были катастрофическими, что совсем не вязалось с образом порядочного и трезвого советского гражданина.

Но судя по рассказам моих родителей и других родственников, даже жёсткие меры не смогли победить любовь простого народа к горячительным напиткам.

«Как люди с самой нестандартной смекалкой в мире, мы быстро научились повышать градус добытого с боем портвейна и довольствоваться хлебом, смоченным в водке. Но лучшими лайфхаками конца 80-х, пожалуй, стали самогонные аппараты и знаменитый «Тройной одеколон», - смеялся отец.

Рассказать, как это было на самом деле и оправдало ли себя?

Что такое «сухой закон», когда его ввели и зачем

Попытки введения «сухого закона» периодически предпринимались во всём мире, СССР не стал исключением. Соответствующие постановления ЦК КПСС и Совмина, а также указ Президиума Верховного Совета СССР были приняты с разницей в 10 дней в мае 1985 года и просуществовали вплоть до начала 90-х гг. лишь с небольшими корректировками. Демонстрация в защиту “сухого закона” в СССР.

Делалось это, естественно, из лучших побуждений: стране нужны были трезвые граждане, способные хорошо работать на благо экономики, создавать крепкие семьи, рожать здоровое потомство. Также планировалось победить преступность и травматизм, вызванные употреблением алкоголя.

Об антиалкогольной кампании методично отрапортовали СМИ. С 4 до 9 рублей подорожала водка, да и продавать ее стали в четко установленные часы (с 2 до 7), провоцируя километровые очереди и давки.

Отец говорит, что шутки о «трезвой свадьбе, как дороге к непорочному зачатию» уже не казались такими смешными. «На сухую букву «сухого» же закона мы быстро отреагировали новым пополнением фольклорной базы».

Актуальный анекдот того времени: Объявление в трамвае: «Остановка «Винный магазин». Следующая станция – «Конец очереди в винный магазин».

Подчинялись ли граждане, было ли за это какое-то наказание

В СССР большей частью Закон чтили и уважали. Но не этот. «Лишившись возможности употреблять покупную выпивку, люди приобщились к самогоноварению», - говорит отец. По заветам Ильфа и Петрова в ход шли самые смелые рецепты: пшеничный, ячменный, солодовый, из «обыкновенной табуретки».

Алкоголь даже стал валютой: бутылка – дров нарубить, две – огород вскопать.

Очередь у винного магазина.

За нарушение закона полагалось наказание: штраф, выговор, трудовые отработки, увольнение. Членов партии, а также руководящего состава предприятий, уличенных в распитии горячительных напитков на рабочем месте, лишали занимаемой должности и членского билета (немыслимое наказание для того времени, по словам моего деда). Простому люду грозил штраф в размере 20 % от зарплаты.

Продавать и принимать на грудь спиртное разрешалось только тем, кто был старше 21 года. Выпивохи помладше могли вылететь из университета и наверняка обременяли штрафами родителей. Правда, не всех такое наказание пугало…

За нарушение «сухого закона» предусматривались крупные штрафы и административная ответственность.

А была ли польза от «сухого закона»

Несмотря на нашу нелюбовь к «сухому закону», недооценивать его эффективность нельзя. За время его действия, мы на 70 % сократили преступность , перестали прогуливать работу по причине похмелья или запоев, почти победили смертность из-за алкогольных отравлений.

Позже статистики приведут ошеломительные цифры: спасено более 1,38 млн жизней советских людей, которые могли получить интоксикации или что похуже, ставших следствием распития спиртного.

«В это же время, заменив наливайки мирными семейными вечерами, мы наладили контакт с женами и внесли свой вклад в демографический бум», - хихикнул отец. По данным 1987 года на каждую женщину в Союзе приходилось 2,2 ребенка.

Во время действия «сухого закона» укрепились семьи, выросла рождаемость и снизилась смертность.

Почему отменили «сухой закон»

«При всём старании люди не могли произвести столько подпольного самогона, сколько было нужно для желающих, тем более что за самогоноварение полагалась статья,» - заметил отец. Но не только народные бунты привели к сворачиванию антиалкогольной кампании. Винные магазины открывались в 2 часа дня. Очереди в них часто занимали еще с ночи.

До 1985 года розничная продажа алкоголя ежегодно пополняла бюджет государства на 25 %. Общие же убытки от антиалкогольной кампании оценивались в 100 млрд рублей. В итоге, сначала прекратили пропагандировать трезвость, затем сняли ограничение на продажу алкоголя.

Многим позже Горбачёв, прозванный нами «минеральным секретарём» признается, что хорошая идея изначально была провальной, так как требовался более мягкий процесс ее внедрения и реализации.

«В итоге, «сухой закон», конечно, был полезен как в общегосударственном масштабе, так и для каждого из нас. Отчасти мы стали здоровее, придумали много альтернативных способов отдыха», - с высоты прожитых лет философски отметил отец. «Но народ научилися пить всякую бурдомагу и готовить сивуху из всего, что попадалось под руку».

А что вы помните о тех временах? На какие ухищрения шли ваши родные, чтобы запастись водкой на свадьбу или Новый год?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!