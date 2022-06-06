Разница между текилой и мескалемЕсли признаться честно, то оба напитка – это одно и то же. Самое главное отличие между текилой и мескалем в том, что первый начали изготовлять значительно позже, чем второй. Текила появилась лишь в XVIII веке и сейчас можно даже дома изготовить санрайз , а мескаль традиционный мексиканский напиток, изготовляемый на протяжении многих веков. Несмотря на схожесть производства, текилу изготавливают исключительно из голубого сорта агавы, мескаль – из любого вида растения. Отличие еще в том, что в сравнении с текилой, мескаль обладает насыщенным и ярко выраженным ароматом. Настоящую текилу производят только в 5 штатах Мексики (ранее только в штате Халиско), а мескаль в 9. Текила намного популярнее во всем мире, в среднем в мире продается около 309 миллионов литров, а мескаля лишь 5,9 млн. В первый вид спиртного никогда не добавляют червя, а во второй довольно часто.
ИсторияКак гласят мексиканские предания, любой напиток, приготовленный из агавы, является настоящим даром богов. По одной из версий, растение агава есть воплощение богини Майяуэль. А ведь именно в ее жилах течет сок агавы. По другой версии, ацтеки готовили напиток из растения и называли его октли, сейчас известный как пульке. Именно этот напиток оброс огромным количеством легенд, которые преимущественно связаны с божественным существом по имени Тескацонтекатлетом. Это существо всегда сопровождал кортеж, состоящий из 400 кроликов, которые символизировали стадии опьянения. До прихода конкистадоров, жители Мексики употребляли пульке. Они считали, что агава является настоящим космическим растением, способным накапливать энергию. А ее уже можно использовать в ритуальных церемониях, чтобы попросить у богов щедрого урожая. Тогда это была мутная жидкость, с очень маленькой крепостью 5-6 градусов. Процессу дистилляции мексиканцев научили испанцы, так как последним совершенно не понравился вкус и цвет. После завоевания мексиканских территорий конкистадорами, началась массовая высадка виноградников, культуры, традиционной для испанцев. Изготовление вина было поставлено на поток, но продлилось это всего лишь 74 года. Уже в 1595 году, король Филипп II запретил изготовление, а тем более поставку вина из Мексики. Так он защищал испанских виноделов, которые от количества мексиканского вина не могли устоять в конкурентной борьбе. Местным жителям и завоевателям пришлось опять вернуться к агаве. Началось производство мескаля, его вместо вина использовали на причастиях в качестве дезинфекции и просто пили. Позднее, когда все запреты были сняты, мескаль по-прежнему изготовляли местные жители преимущественно для церемониальных нужд, а текилу любили испанцы и популяризировали напиток в европейских и других странах мира. В современном мире в Мексике оба напитка изготовляют массово. На День мертвых, пьют много мескаля, а последняя рюмка всегда отправляется на могилу. Но, есть множество рецептов приготовления домашней текилы .
Мифы о червякеМногие люди, увлекающиеся культурой Мексики или просто путешественники, слышали миф о гусенице газано, которая обязательно должна быть в текиле. На самом деле в мифе идет речь о напитке мескаль. И самое интересное, что это всего лишь маркетинговый ход. Гусеница газано стала появляться в рюмках с алкоголем относительно недавно. Она не несет никаких ощущений потребителю. Не дает дополнительных вкусовых ощущений, цвета и вообще не несет никаких функций. Рекламная кампания несла лишь одну функцию – привлечь любителей экзотики. Впервые эта «фишка» была использована в 1940 году торговой маркой Дель Магве. Этот хитрый ход удался, марка смогла привлечь внимание к себе. Постепенно черви начали появляться у прочих производителей, и со временем это стало настоящим знаком качества и определенной защитой от подделки. Сейчас традиционно текилу и мескаль принято употреблять не только с солью и лимоном, но и гусеницей. Если собралась большая компания, то газано надо поделить на всех и самое главное, чтобы все съели ее. К счастью, это беспозвоночное абсолютно безвредное для организма человека. Другой популярный способ употребления алкоголя - с солью из гузано. Миф гласит, что она является настоящим источником мужской силы. Это также рекламный ход, так как беспозвоночное не имеет никаких лечебных, профилактических свойств. Червь гузано, название которого переводится не только как «червь», но и «козявка», является вредителем агавы, по этой причине именно он стал «брендом» мескаля. Но в текилу его никогда не добавляют. Есть даже градация в зависимости от вида гусеницы:
- белый, обитающий на листве растения встречается только в более дешевых сортах спиртного;
- красного червя можно встретить только в дорогих сортах алкоголя, он живет только в сердцевине растения, поэтому его собрать довольно сложно.
Классификация мескаляПо степени выдержки выделяют 3 типа мескаль с соответствующей маркировкой:
- молодой (Joven) или белый (Blanco), то есть выдерживался не более 2 месяцев. В первый сорт добавляли карамель для придания золотистого оттенка, а второй без добавок;
- отдохнувший, полежавший или уставший (Reposado), все эти термины применимы к напиткам с выдержкой от 2 до 12 месяцев;
- старый или выдержанный (Añejo), выдержанный длительное время от 1 года.
- 100% агава, то есть в производстве использовали только один вид растения или несколько, но при условии полного отсутствия других растений;
- микстос – это только 80% агавы и 20% сахарного тростника или других видов сахарных культур.
- Миньеро. В старые времена, когда в стране было много золотоискателей, для богатых представителей изготовляли этот вид мескаля. Особенность в том, что перегонку делали в глиняных емкостях.
- Печуга или напиток, который проходил третий этап дистилляции во фруктовых емкостях со сливами или яблоками.
- Crema di Mezcal. Производится на базе сливок, молока, с добавлением специй, сиропа агавы и сухофруктов. Допущен к продаже совсем недавно.
- цвета растения;
- возраста;
- климатических особенностей региона произрастания агавы;
- культура выращивания в естественной или искусственной среде с применением пестицидов.