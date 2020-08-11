Тем, кто считает что самогонка это дешево посвящается: что такое хороший самогон и может ли он стоить дешевле магазинных аналогов

Почему-то слово самогон у многих моих знакомых ассоциируется с низкокачественным и дешевым напитком из серии «Ну, на водку не хватило».

Меня очень забавляют такие высказывания, потому что авторы подобных заявлений никогда не сталкивались с самогоноварением и даже не понимают, о чем вообще говорят.

Я уже несколько лет увлекаюсь производством домашнего алкоголя притом, что практически не пью. Для меня это исключительно хобби, меня увлекает сам процесс, даже больше чем полученный результат.

Я перепробовал множество различных техник самогоноварения, делал различные настойки, самогон из разных браг и смело могу сказать, что хороших самогон действительно отличается от большинства покупных напитков – он превосходит их как по вкусовым показателям, так и по качеству.

Но что такое хороший самогон?

Стереотип «самогон – дешевый напиток»

Те, кто хоть раз покупал фирменный немецкий пророщенный солод для приготовления браги, никогда не смогут сказать нечто подобное.

После покупки зерна на несколько тысяч рублей у них просто язык не повернется. Именно основа браги является основополагающим фактором, который определяет качество будущего напитка.

Можно, конечно, изгаляться и делать брагу не из зерна, а использовать бюджетные варианты, начиная от того же сахара, и заканчивая фруктами-ягодами в летне-осенний период. Но мы же говорим о хорошем самогоне?

Настоящий самогон – это виски. Именно знакомая всем домашняя перегонка является технологией приготовления хорошего «вискарика». Поэтому я всегда рассматриваю качественный самогон только как виски. Все настойки и «дешевая водочка из сахара» - это просто баловство.

Для приготовления виски используют солод. Многие «экономные» коллеги по хобби умудряются еще использовать крупу, например, ту же ячневую, но это уже не то – напиток не будет обладать теми свойствами, о которых я говорю.

Поэтому аксиома №1 – Хороший самогон делается исключительно из солодовой браги!

Высокая степень очистки

Еще одно важное условие получения высококачественного самогона – это его степень очистки. Я вам открою секрет, но есть любители, которые пьют «первак» и не видят в этом ничего плохого.

Потом, правда, уповают на погоду, умирая от головной боли, но это же ничего страшного! Главное, удалось сэкономить! Да и тратить драгоценное время на нормальную очистку продукта не надо!

Это в корне неправильный подход. Самогон первой перегонки вообще употреблять нельзя! Я использую его для растирок или для розжига углей в мангале.

Аксиома №2 – Если мы говорим о качественном домашнем виски – то этот продукт должен быть перегнан не менее ТРЕХ раз!

Причем нужно уметь перегонять и не жадничать, отделяя головы. А вот с хвостами нужно научиться «играться». Хвосты от солодовых браг при правильной обработке добавят напитку оригинальный аромат.

Проверка временем

Если вы думаете, что хороший самогон - это «перегнал и готово, можно пить», то вы тоже ошибаетесь. После перегонки мы получаем лишь основу нашего будущего напитка, в лучшем случае – высококачественную основу.

Далее самогон должен хорошенько настояться (минимум 6 месяцев) в дубовой бочке. Причем различные манипуляции многих любителей ни к чему не приведут. Самые популярные халтурные методы:

Настаивание на дубовой щепе. Добавление экстракта дубовой коры. Окрашивание дубовыми кубиками.

Но судьбу не обмануть. Продукт-то окрасится, но это едва ли повлияет на усиление его вкусовых качеств.

Аксиома №3 – Выдержка в дубовой бочке не менее полугода!

Результат и разница с покупными напитками

Да, вот такой сложный и очень муторный процесс приготовления домашнего виски. Но это того стоит. На выходе мы получаем ароматный напиток, который оставляет приятное послевкусие и не вызывает тяжелого похмелья.

Причем речь не только о дубовом запахе, сам солод также прекрасно ощущается. А теперь сравним это с покупным виски. Если берем для сравнения продукты, которые стоят до 1 000 рублей за литр, то сравнивать вообще глупо.

Это обычный спирт, замешанный водой, с добавлением чайного экстракта или, в лучшем случае, дубовой вытяжки для окраски. Ни о каких вкусовых и ароматических свойствах нет и речи.

Если же сравним с элитными напитками, особенно с большим сроком выдержки, то поймем, что наш напиток мало чем отличается. Конечно, везде будут прослеживаться свои особенности, но общие характерные черты вы определите сразу.

А теперь обратите внимание на количество нулей на ценнике таких напитков, впечатляет, не так ли?

А у меня есть возможность наслаждаться виски, не уступающим по качеству, как минимум в три раза дешевле, пусть и с огромными трудозатратами, но когда процесс приготовления доставляет удовольствие, это перестает быть проблемой.

Так почему бы не производить достойные напитки самостоятельно, ведь самогоноварение – это искусство, и каждый может получить невероятно изысканный напиток на выходе?