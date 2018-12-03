В мире существует множество марок хороших заводских тоников – их подробно описал синьор Гудимов в своей статье об идеальном джин-тонике. Однако среди западных бартендеров и миксологов-энтузиастов в последнее время набирают популярность самостоятельно изготовленные напитки – так сказать, без консервантов и ГМО, да еще и значительно более доступные, нежели коммерческие версии.

Сразу скажу, в технологии приготовления такого напитка нет совершенно ничего сложного – его вполне можно соорудить на самой обычной кухне. А вот вкус и аромат такого напитка, ручаюсь, вас удивит – тут и выраженная хинная горечь, и кислота, и пряность, и целый спектр послевкусий. К тому же, сладость мы сможем регулировать самостоятельно – еще один плюс домашнего тоника перед магазинными аналогами, зачастую банально приторными.

Главная закавыка, которая поджидает нас на тернистом пути приготовления собственного тоника – где разжиться хинной корой, основным и абсолютно незаменимым ингредиентом этого уникального напитка. Тут гугл вам в помощь – хина встречается на отечественных сайтах, занимающихся всякими экзотическими травками/пряностями, её можно заказать на алиэкспресс, в американских и европейских интернет-магазинах. Также во многих рецептах используется лемонграсс – трава с ярким характерным цитрусовым запахом. Она продается в свежем виде в больших маркетах, также можно купить сушеную через интернет. С остальными ингредиентами проблем возникнуть не должно.

Тоник – только настоящий, домашний, содержащий не гомеопатическое, а реальное количество хинина – действительно обладает множеством уникальных свойств. Например, он способен укреплять организм, противодействовать ряду инфекций, тонизировать, улучшать настроение – и даже без джина! Но особенно интересны в нашем контексте его антипохмельные свойства – тоник отрезвляет, снижает негативные последствия абстинентного синдрома, а во Вьетнаме, например, применяется даже для лечения последствий наркомании.

Домашний тоник – самый простой рецепт

2 ч. л. коры хинного дерева - сухой, нарезанной

1 средний лимон

1 средний лайм

1 1/4 ч. л. лимонной кислоты*

1 стакан лемонграсса - свежий, нарезанный стебель**

1 1/2 стакана сахара***

500 мл чистой воды

вместо кислоты можно использовать сок еще одного среднего лимона



Рецепт, легко воспроизводимый в домашних условиях. Для начала мы готовим концентрированный сироп с хиной и другими ингредиентами – сироп хорошо хранится в холодильнике. А перед подачей простой разводим его газированной водой в соотношении 1:4.

** - сушеный лемонграсс по объему меньше примерно в 5 раз, молотый – в 10-15

*** - в оригинале используется сироп агавы, примерно 230-250 мл

Абсолютно ничего сложного. Снимаем тонкую цедру с лимона и лайма при помощи овощечистки или тёрки. Из оставшейся мякоти цитрусовых тщательно выжимаем сок. Сок, цедру, хинную кору и остальные ингредиенты помещаем в кастрюльку, заливаем водой, доводим до кипения. После этого снижаем огонь до минимального, кастрюльку накрываем крышкой и варим 45 минут. Снимаем с огня и даём остыть естественным способом. Процеживаем готовый сироп через марлю, при надобности еще и через ватный или кофейный фильтр, чтобы избавиться от всех мелких частиц. Перед разведением концентрат рекомендуется выдержать в холодильнике 2 дня.

– С ума сходят люди, честное слово. Человек может выбрать себе любой напиток. Кажется, пей и получай удовольствие – так нет, он берет и портит добрый джин, наливая туда индийской водички с хиной. – Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной коркой. От этого коктейля словно все поры в желудке раскрываются. Никакой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично чувствую. - Хемингуэй, «Острова в океане»

Тоник с пряностями и цитрусовыми

1 л чистой воды

по 1 лимону, лайму, грейпфруту и апельсину

75 г свежего нарезанного лемонграсса

30 г лимонной кислоты

22 г измельчённой хинной коры

10 горошин душистого перца

2 маленьких звёздочки бадьяна

5 раздавленных коробочек кардамона

1/4 ч. л. молотого чёрного перца

1 ч. л. морской или кошерной соли

350-400 мл простого сахарного сиропа*

простой сироп готовится из равных по объему частей сахара и горячей воды – просто нужно все тщательно перемешать и остудить. Можно использовать обычный рафинированный сахар, а можно заменить его эквивалентом тростникового.



В общем, схожий рецепт – и по методу, и по основным составляющим. Но напиток получится более тонким и гармоничным – разнообразные цитрусовые оттенят горечь хины, а пряности – придадут тонику характерную «остринку» и дополнительные интересные нотки.

С цитрусовых тонко срезать цедру, сок выжать в кастрюльку. Добавить все остальные ингредиенты, кроме сахарного сиропа. Довести до кипения, снизить огонь и варить под крышкой 15 минут. Дать остыть, после чего перелить прямо вместе с твердыми ингредиентами в подходящую банку, тщательно закрыть и переместить в холодильник. Настаиваться будущему тонику нужно двое суток, за это время вода окончательно впитает в себя всю вкусоароматику хины, специй и цитрусовых. Периодически банку нужно встряхивать.

Через два дня жидкость слить, остатки мякоти отжать через марлю. Тщательно профильтровать напиток от мелкого осадка и измерить объем. Разбавляем настой равным количеством простого сахарного сиропа, хорошенько перемешиваем и снова фильтруем при надобности. Всё – остается только развести полученный концентрат газированной водой или барной содовой 1:1, чтобы получить идеальный домашний тоник!

Тоник, вернее его первый аналог – «красная вода» из коры перуанского дерева цинхона – известен европейцам с 1638 года. Тогда супруга главы колониального правительства Перу – вице-короля Чинчона, подхватила малярию. По совету индейцев она стала пить хинный отвар и успешно вылечилась. Кора хины стала поставляться в Европу, она широко использовалась как средство от малярии, тропической лихорадки и прочих хворей. Известно, что для профилактики тоник применялся в британских войсках – в XIX веке солдаты Её Величества придумали смешивать хинную воду с джином, чтобы перебить горький вкус, дав старт истории одного из самых популярных в мире коктейлей.

Тоник со спиртовой настойкой хины

6 г порошка коры хины

150 мл пищевого спирта 95,6%

20 г лимонной кислоты

20 г дягиля лекарственного (корень Анжелики)

30 г свежей цедры апельсина

30 г свежей цедры лимона

8 г семян кориандра

5 г коробочек кардамона

5 г ягод можжевельника

500 мл чистой воды

450 г сахара

Самый сложный на сегодня рецепт – внимание, этот тоник получается слегка алкогольным! Для извлечения всей горечи, нюансов аромата и вкуса из хинной коры используется чистый спирт, а далее настойка понемногу добавляется в «ботаническую основу», которая готовится так же, как в предыдущих рецептах. Таким образом, мы сможем самостоятельно регулировать горечь тоника, что очень важно, ведь вся хинная кора разная. К тому же, настойка может храниться почти неограниченное количество времени, а сделать отвар остальных ингредиентов можно в любой момент меньше чем за час.

Для начала готовим горькую спиртовую настойку – порошок хины заливаем спиртом, плотно укупориваем и отставляем в темное место. Для полной мацерации достаточно подождать сутки. После этого настойку нужно тщательно, возможно многократно, профильтровать при помощи ватного или бумажного фильтра – в ней не должно остаться мелких частиц. Хранить такой концентрат можно сколько угодно.

Все остальные ингредиенты вместе с сахаром ссыпаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Варим на небольшом огне порядка 20 минут, остужаем и хорошенько фильтруем. После того, как отвар остыл, добавляем в него настойку – на 0.5 литра основы нам понадобится 45 мл горькой тинктуры. Разбавляется такой сироп барной содовой или обычной газировкой в соотношении 1:4, как и в предыдущем рецепте, причем делать это можно непосредственно в бокале с G&T!