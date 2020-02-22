Топ 10 коктейлей на основе рома к 23 февраля

На 23 февраля решили мы с друзьями организовать пиратскую вечеринку. А какой же пират без традиционной треуголки, веселого Роджера попугая и бутылки рома? Аксессуары и попугай уже готовы.

Осталось закупить алкоголь. Но мы с друзьями не очень любим его в чистом виде. Поэтому я сделал подборку из простых и красивых коктейлей для праздника.

Какой ром лучше брать для коктейлей

Светлый (например, Lamb’s). Сравнительно некрепкий. Вкус мягкий, сладковатый, аромат медовый. В коктейлях именно он используется чаще всего. Золотой (например, Captain Morgan). Красивого цвета, с пряно-карамельным вкусом и ванильно-фруктовым ароматом. Пьется чаще всего чистым или со льдом, но хорошо сочетается с ликерами, вермутом. Темный (например, Captain Morgan). Наиболее крепкий, с явным «дымным» вкусом и ощутимо горьким послевкусием. В коктейлях если и используется, то только со светлым ромом и при отсутствии другого спиртного.

Ром делится на 3 типа:

Разумеется, для коктейля нужно выбрать качественное спиртное. Пользуется популярностью продукция брендов:

El Dorado;

Contrabando;

Carta Vieja Anejo;

Bacardi;

Captain Morgan;

Havana Club;

Old Monk;

Zacapa;

Appleton Estate;

К каким блюдам подойдут коктейли с ромом

Поскольку ром – традиционный «пиратский» напиток, он и коктейли на его основе хорошо сочетаются со всевозможными морепродуктами – любыми сортами рыбы, креветками, кальмарами, более экзотическими обитателями океанов.

Еще один неплохой вариант – постное мясо или курица со специями.

Если хочется чего-нибудь более легкого, подойдет качественный сыр (без всего или с зеленью, орехами) или любые фрукты. Их можно посыпать корицей. Сладкоежкам не возбраняется «закусить» мороженым, шоколадом.

Пять коктейлей с ромом и другими алкогольными напитками

Любые рейтинги безнадежно субъективны. Мой вариант таков.

Основной компонент – светлый ром (35 мл). Еще потребуется:

35 мл мадеры или другого крепленого вина;

25 мл апельсинового ликера;

120 г льда (кубики).

Компоненты перемешивают в шейкере примерно 3 минуты, затем процеживают в стакан. Декор – коктейльные вишни и цедра апельсина.

Кардикас может обойтись и без декора, вкус от этого не пострадает.

Напиток на базе золотого рома (60 мл). Также потребуется:

150 мл игристого вина;

15 мл лаймового сока;

10 мл жидкого меда;

лед (кубики).

Компоненты за исключением меда взбивают в шейкере, процеживают в бокал. Туда же вливают мед.

Украшение коктейля Воздушная почта обыгрывает его название.

Марионетка

15 мл хереса;

по 20 мл вишневого и абрикосового ликера;

лед (8-10 кубиков).

Основа напитка – тоже золотой ром (40 мл). Еще нужно:

Напитки охлаждают в холодильнике 4-5 часов, взбивают в шейкере. Содержимое переливают в стакан (на дно нужно заранее бросить кубики льда).

Коктейль Марионетка готовится исключительно из охлажденных напитков.

«Слоеный» коктейль. Потребуется:

по 20 мл светлого рома, кокосового и апельсинового ликера;

по 5 мл сливочного ликера и «Блю Кюрасао».

Алкоголь наливают послойно – кокосовый, апельсиновый ликер, ром, сливочный ликер. Завершает процесс приготовления «Блю Кюрасао». Пьют залпом.

Правильно приготовленный коктейль Медуза действительно напоминает эту морскую живность.

Основа напитка – золотой ром (45 мл). Также потребуется:

20 мл сухого вермута;

15 мл апельсинового ликера;

5 мл гранатового сиропа;

Компоненты взбивают в шейкере, при желании декорируют лимонной цедрой.

Коктейль Эль Президенте считался любимым напитком многих латиноамериканских диктаторов.

Пять рецептов с ромом и безалкогольными компонентами

В этом разделе не будет ни одного напитка, не имеющего статуса «культовый»

Потребуется:

60 мл светлого рома и 15 мл темного;

100 мл ананасного сока;

50 мл сиропа кокоса;

половинка лайма;

160 г льда фраппе.

Компоненты смешивают в шейкере, предварительно выжав из лайма сок, почти до однородности, выливают в стакан.

Пина Колада – один из наиболее известных «тропических» коктейлей.

Очень «свежий» коктейль со светлым ромом (50 мл). Также потребуется:

100 мл содовой;

15 мл сахарного сиропа;

12-15 листиков мяты;

250 г льда фраппе;

сок одного лайма.

Сок и сироп выливают на дно стакана, в него же кладут листики мяты, все слегка разминают. Затем емкость заполняют льдом, Поверх наливают ром с содовой.

Большую роль в популяризации мохито сыграл Эрнест Хемингуэй.

Чем-то напоминает предыдущий напиток. Тоже нужен светлый ром (60 мл), а еще:

30 мл лаймового сока;

15 мл сахарного сиропа;

лед.

Компоненты смешивают в шейкере, интенсивно взбалтывают, разливают по стаканам. Их нужно около часа подержать в холодильнике.

Дайкири подают только в охлажденных бокалах.

Потребуется:

60 мл светлого рома;

120 мл Кока-колы;

сок половинки лайма;

кубики льда.

Первым в стакан переливают лаймовый сок, бросают лед, затем – ром и колу. Дольку цитруса можно использовать как декор.

Куба Либре – очень простой, по-настоящему легендарный коктейль.

В равном объеме (по 60 мл) берут светлый и темный ром. Еще требуется:

соки – лимона и лайма (по 30 мл), маракуйи (вдвое большие);

сиропы – сахарный и гранатовый (по 15 мл);

кубики льда.

Компоненты, включая лед, перемешивают в шейкере, интенсивно взбалтывают. Готовый коктейль процеживают, выливая в стакан (в него заранее кладут лед).

Ураган – классика родом из Нью-Орлеана.

Коктейли с ромом – это в большинстве случаев настоящая «классика жанра». Многие из них давно стали культовыми. При этом их приготовление чаще всего несложно. Удивить гостей по силам каждому. Чувствую, пиратская вечеринка пройдет удачно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А у вас есть любимые коктейли с ромом? Напиток какого бренда вы берете за основу? Точно следуете рекомендациям рецептов или экспериментируете?