Я работаю барменом уже 8 лет и мои коктейли всегда пользовались у посетителей большим спросом. Однажды ко мне подошел подвыпивший клиент и сказал, что любой красиво оформит коктейль в профессиональном баре, а дома я так точно не смогу.

Слово за слово, поспорили. Позвал Алексея, так звали нового знакомого, к себе, чтобы доказать, что и на обычной кухне можно приготовить не менее 10 алкогольных коктейлей со льдом.

Этой историей поделился мой подписчик Дмитрий.

Приготовление льда

Демонстрировать Алексею свои навыки я начал с приготовления льда. В баре я его делаю в ледогенераторе, а дома неплохо справляюсь с помощью обычного холодильника.

Формы для льда из холодильника

Важнейшим этапом в приготовлении льда является подготовка воды. Если заморозить обычную воду из водопровода – лед получится мутным. Это происходит из-за имеющихся в воде примесей и воздуха.

Чтобы лед был идеально прозрачным, я очистил воду через фильтр и прокипятил ее два раза. Дал воде отстояться 30 минут.

После того как вода остыла и отстоялась, я аккуратно, чтобы со дна емкости не поднялись частички оставшегося осадка, перелил воду в пластмассовую форму.

Прозрачные кубики льда

Поучилось все так, как я и хотел – идеальная кристальная чистота.

Бокалы для коктейлей и их подготовка

Не менее важным моментом при подаче коктейля я считаю посуду, в которой они подаются. Некоторые могут сказать, что дома это не играет роли. Возражу. Если налить коктейль в кружку – это будет компот. Кроме этого, я хотел показать Алексею, что всегда качественно делаю свою работу.

Для коктейлей можно использовать несколько видов бокалов, среди которых наиболее популярны:

Коллинз;

Сауэр;

Тумблер (Tumbler);

Олд фешенд (Old Fashioned);

Пус кафе для слоистых коктейлей (Pousse Cafe);

Хайбол (Highball), похожий на Коллинз;

Бокал для коктейля «Маргарита» (Coupette Glass);

Харрикейн (Hurricane).

О каждом из этих бокалов можно рассказывать долго, а выбор зависит от того, какой именно коктейль готовится к подаче.

Бокал Коллинз

Так как у меня дома не профессиональный бар, я вполне обхожусь тремя видами бокалов: Олд фешеном, Коллинзом и бокалом для «Маргариты».

Красиво оформленный бокал придает особый шик коктейлям и дает дополнительный шанс услышать комплимент в свой адрес.

Бокал, украшенный коричневым сахаром и клубникой

Я заранее ставлю стаканы в холодильник, чтобы они охладились. Перед розливом коктейля можно наполнить бокалы колотым льдом и дать постоять около пяти минут.

Для украшения бокала я натираю его край лимоном или лаймом и опускаю в блюдце с сахарной пудрой, крупным коричневым сахаром или солью. Для детских коктейлей часто делаю цветную каемку, которая получается, если перед нанесением сахара бокал опустить в цветной сироп.

После того как бокалы были подготовлены буквально на глазах у изумленного гостя, я приступил к коктейлям.

5 легких коктейлей со льдом

Слабоалкогольные коктейли – это напитки, крепость которых не превышает 15°. В моем домашнем арсенале 5 таких рецептов.

Выигрывать спор я начал с любимого напитка. Для одной порции коктейля нужно 40 мл светлого рома, 2 чайные ложки сахара, один лайм, несколько веточек мяты, содовая и 100 г льда.

Чаще всего за содовую принимают обычный Спрайт, чем, собственно я и воспользовался. В домашних условиях не зазорно немного упростить рецепт.

Коктейль Мохито

После первого коктейля пришла очередь для Май Тай.

Для этого коктейля я взял 20 мл темного рома и 40 мл светлого. Добавил 15 мл ликера «Оранж Кюрасао». Кроме этого, нужно 15 мл миндального сиропа, одна треть лайма и, конечно, кубики льда. Бокал украсил мятой и кусочком ананаса.

Это самый простой коктейль, который я готовлю дома чаще всего. Он делается из одинаковых пропорций холодного пива и лимонада. Можно украсить стакан лимоном. Что я и сделал.

Его ингредиенты: по 25 мл сиропа из малины и лаймового сока, 50 мл джина и один яичный белок, взбитый в густую пену.

Коктейль Кловер Клаб

В 75 мл шампанского я аккуратно влил столько же свежего апельсинового сока. Потом перемешал, добавил лед и украсил бокал листочком мяты.

5 крепких коктейлей со льдом

В продолжение спора я приготовил еще 5 крепких коктейлей со льдом, которые моему новому другу понравились куда больше.

Да-да, пока я колдовал над стаканами и шотами, мы с Алексеем разговорились «за жизнь», и, оказалось, что у нас много общего во взглядах.

Этот коктейль я пил в студенчестве, так как не любил водку, а дешевое пиво не давало нужного эффекта. Сейчас я нередко предлагаю его друзьям. Для пол-литровой порции в 375 мл пива я влил 125 мл водки. Добавил лед. Бокал украсил солью и лимоном.

Этот напиток понравился Алексею больше всего, так как в нем нет ничего, кроме спиртных напитков.

Коктейль Тетка Роберта

На порцию коктейля я взял:

по одной части бренди и ежевичного ликера;

полторы части джина;

две части абсента;

три части водки.

Все смешал и залил в бокал с колотым льдом. Ничего сложного.

В этом коктейле я смешал 40 мл мартини и 80 мл водки. Две оливки и лед завершили классическую композицию.

Классика жанра. В 135 мл томатного сока я влил по лезвию огромного ножа 50 мл водки, положил лед, сельдерей, Вустерский соус.

Самый многокомпонентный ликер, который я готовлю в особых случаях. В этот раз как раз такой случай и наступил. На кону – профессиональная честь и мастерство бармена.

Для его приготовления нужно три вида рома: 30 мл золотого, 15 мл темного и 75 мл светлого, а также по 30 мл водки, апельсинового сока, сока ананаса и манго.

Коктейль Зомби

Для украшения я взял мяту, лайм, тростниковый сахар и вишню.

Алексей спор проиграл, но признать это он смог только утром.

А вы готовите дома коктейли? Что именно вам по вкусу жарким летом?