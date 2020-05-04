Топ 10 лучших вин Нового Света, которые ничем не уступают европейским

Предупрежу сразу, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит нашему с вами организму. Итак, здравствуйте. Сейчас я постараюсь составить небольшой обзор самых интересных вин с Нового Света, по праву заслуживших огромную популярность среди соотечественников.

Теперь такая продукция не является, как в старину говорилось, чем-то диковинным, заморским в плане сложности приобретения. Во времена Советского Союза было понятие «достать», но сейчас эти вина, продаются практически в каждом супермаркете или специализированном магазине (алкомаркеты).

Неприятная вещь под названием дефицит в наше время сменилась, правда, другим нехорошим моментом – можно нарваться на подделку.

Где их производят

Новым Светом принято называть страны, находящиеся за пределами стран Евразии и Африканского континента, хотя ранее сюда включали только Америку – это конец XV века, время первооткрывателей.

Мнение разделилось: одни люди считают, что понятие «новый свет» впервые ввёл Америго Веспуччи, другие утверждают, что эта заслуга принадлежит Пьетро Мартире.

С недавних пор Новым Светом считается не только Северная и Южная Америка, но и Австралия с Океанией (Новая Зеландия, Фиджи и другие государства), а также Южная Африка. Если конкретнее, то мы берём следующие страны:

США;

Канада;

Мексика;

ЮАР;

Панама;

Куба;

Колумбия;

Боливия;

Чили;

Перу;

Аргентина;

Бразилия;

Никарагуа.

Да, здесь же и мелкие островные государства, в которых промышляли Рауль и Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара.

Нюанс

Вообще существует два понятия «Нового Света», одно относится сугубо к Географии, другое – к виноделию.

Карта мира, где зелёным цветом выделен именно Новый Свет:

Ччто же касается виноделия, здесь не хватает той же ЮАР, хоть и вина здесь начали производить примерно три века назад. Помните, что остров Гренландия не относится к Новому Свету в плане виноделия!

Вина Старого и Нового Света, различия

Когда поднимается вопрос о сравнении «Новых» и классических продуктов виноделия, первым делом во внимание берётся яркость вин с Нового Света.

Виноделы Нового Света – это самые настоящие экспериментаторы, которые используют не только те рецепты, которые передавались из поколения в поколение, но и стараются изобрести что-то своё, оригинальное.

Основные различия вин Старого и Нового Света я занёс в таблицу, так удобнее:

Сограждане частенько отмечают, что вина с Нового Света стоят на порядок дешевле, чем классические напитки, и я чуть было не повторил за ними.

Вина с НС зачастую могут стоить и в три раза дороже, ведь можно купить бутылку вина из Германии за 300, и взять Аргентинского (пример в разделе ниже) за 1000 рублей.

ТОП 5 лучших красных вин с Нового Света

Redwood Vineyards, Pinot Noir (Рэдвуд Виньярдс), производится в Соединённых Штатах Америки, штат Калифорния, Долина Нала. Этот напиток содержит 12,5% спирта и обладает запоминающимися поразительными вкусовыми качествами. Стоит оно в районе 700 рублей. Camden Park, Shiraz, 2017 (Камден Парк Шираз) – красное полусухое вино, отличающееся яркими фруктовыми нотками и внушительным градусом – 14,5. Его производит Австралия, компания Byrne, Шираз – сорт виноградников. Luis Felipe Edwards, “Reserva” Shiraz (Луис Филипе Эдвардс Ресерва) – прекрасное вино, кстати, для тех, кто любит фруктово-ягодные вкусы с ярко выраженным оттенком земляники! Этот продукт привезён из Чили, Кольчагуа – Центральная долина. Сухое красное вино (14%), два сорта: Шираз и Аликанте. Тоже Luis Felipe Edwards, но Cabernet Sauvignon (Кабернэ Совиньон), то же производство, Чили. Красное сухое вино имеет яркий вкус тёмного винограда Каберне Совиньон, выпускается в бутылках по 750 и 187 мл. Malbec Finca “La Linda”, 2018 (Мальбек Финка Ла Линде) – просто уникальный напиток стоимостью в районе 1000 рублей. Вкус, заметьте, вишня, а послевкусие – ежевика, один из пользователей отметил, что этот напиток прекрасно подошёл к сыру Белпер Кноле. Производится в Аргентине, Лухан де Куйо, Мендоса. Сухое красное вино сорта Мальбек. 13,9% спирта.

У каждого гурмана и любителя свои вкусы, я представлю пять самых популярных красных вин из стран Нового Света:

Кто пробовал хоть одно из этих вин, не стесняйтесь, поделитесь своими впечатлениями!

ТОП-5 лучших белых вин из Нового Света

Brancott Estate, Marlborough Sauvignon Blanc (Бранкотт Истейт Марльборо Совиньон Блан) – этот напиток даже во многих интернет-магазинах стоит на первом месте и разлетается с большой скоростью, часты распродажи. Сухое белое вино из Новой Зеландии, отличающееся изысканным вкусом, отдающим грейпфрутом и чёрной смородины! Сорт Совиньон Блан, 13 оборотов. KWV, “Classic Collection” Chardonnay, 2018 (КВВ «Классик Коллекшн» Шардонэ) – а вот замечательное вино из ЮАР, с Западного Кейпа. Сорт Шардоне, 13 оборотов. В принципе, вариант классического Нардоне, но из Нового Света. KWV, “Pearly Bay” Dry White (КВВ Перли Бэй Драй Вайт) – тот же производитель, очень многие советуют попробовать, как и я. Приятный мягкий вкус, сорта: Шенен Блан и Коломбар, 12,1%. Кстати, можно взять 0,75 или даже 3 литра! Luis Felipe Edwards, Sauvignon Blanc (Луис Фелипе Эдвартс, Совиньон Бланк) – такое уже было в ТОП красных вин, а это – белый напиток из Долины Мауле, Чили. Хорошее белое сухое вино, но пить его лучше охлаждённым. The Ned, Sauvignon Blanc, 2018 (Зе Нэд, Совиньон Блан) – любителям добротных вин с цитрусовыми нотками, это белое сухое вино производят виноделы из Новой Зеландии, Марльборо.

Хочу выделить пятёрку интересных белых вин:

Вот такие вина я включил в ТОП, мне интересно ваше мнение по ним, и хотелось бы знать ваше мнение по игристым напиткам из Нового Света – кто какие пробовал, что посоветуете?