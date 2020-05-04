Топ 10 лучших вин Нового Света, которые ничем не уступают европейским

Предупрежу сразу, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит нашему с вами организму. Итак, здравствуйте. Сейчас я постараюсь составить небольшой обзор самых интересных вин с Нового Света, по праву заслуживших огромную популярность среди соотечественников.
Теперь такая продукция не является, как в старину говорилось, чем-то диковинным, заморским в плане сложности приобретения. Во времена Советского Союза было понятие «достать», но сейчас эти вина, продаются практически в каждом супермаркете или специализированном магазине (алкомаркеты).
Неприятная вещь под названием дефицит в наше время сменилась, правда, другим нехорошим моментом – можно нарваться на подделку.
Где их производятНовым Светом принято называть страны, находящиеся за пределами стран Евразии и Африканского континента, хотя ранее сюда включали только Америку – это конец XV века, время первооткрывателей.
Мнение разделилось: одни люди считают, что понятие «новый свет» впервые ввёл Америго Веспуччи, другие утверждают, что эта заслуга принадлежит Пьетро Мартире.
С недавних пор Новым Светом считается не только Северная и Южная Америка, но и Австралия с Океанией (Новая Зеландия, Фиджи и другие государства), а также Южная Африка. Если конкретнее, то мы берём следующие страны:
- США;
- Канада;
- Мексика;
- ЮАР;
- Панама;
- Куба;
- Колумбия;
- Боливия;
- Чили;
- Перу;
- Аргентина;
- Бразилия;
- Никарагуа.
Да, здесь же и мелкие островные государства, в которых промышляли Рауль и Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара.
НюансВообще существует два понятия «Нового Света», одно относится сугубо к Географии, другое – к виноделию.
Карта мира, где зелёным цветом выделен именно Новый Свет:
Ччто же касается виноделия, здесь не хватает той же ЮАР, хоть и вина здесь начали производить примерно три века назад. Помните, что остров Гренландия не относится к Новому Свету в плане виноделия!
Вина Старого и Нового Света, различияКогда поднимается вопрос о сравнении «Новых» и классических продуктов виноделия, первым делом во внимание берётся яркость вин с Нового Света.
Виноделы Нового Света – это самые настоящие экспериментаторы, которые используют не только те рецепты, которые передавались из поколения в поколение, но и стараются изобрести что-то своё, оригинальное.
Основные различия вин Старого и Нового Света я занёс в таблицу, так удобнее:
Сограждане частенько отмечают, что вина с Нового Света стоят на порядок дешевле, чем классические напитки, и я чуть было не повторил за ними.
Вина с НС зачастую могут стоить и в три раза дороже, ведь можно купить бутылку вина из Германии за 300, и взять Аргентинского (пример в разделе ниже) за 1000 рублей.
ТОП 5 лучших красных вин с Нового СветаУ каждого гурмана и любителя свои вкусы, я представлю пять самых популярных красных вин из стран Нового Света:
- Redwood Vineyards, Pinot Noir (Рэдвуд Виньярдс), производится в Соединённых Штатах Америки, штат Калифорния, Долина Нала. Этот напиток содержит 12,5% спирта и обладает запоминающимися поразительными вкусовыми качествами. Стоит оно в районе 700 рублей.
- Camden Park, Shiraz, 2017 (Камден Парк Шираз) – красное полусухое вино, отличающееся яркими фруктовыми нотками и внушительным градусом – 14,5. Его производит Австралия, компания Byrne, Шираз – сорт виноградников.
- Luis Felipe Edwards, “Reserva” Shiraz (Луис Филипе Эдвардс Ресерва) – прекрасное вино, кстати, для тех, кто любит фруктово-ягодные вкусы с ярко выраженным оттенком земляники! Этот продукт привезён из Чили, Кольчагуа – Центральная долина. Сухое красное вино (14%), два сорта: Шираз и Аликанте.
- Тоже Luis Felipe Edwards, но Cabernet Sauvignon (Кабернэ Совиньон), то же производство, Чили. Красное сухое вино имеет яркий вкус тёмного винограда Каберне Совиньон, выпускается в бутылках по 750 и 187 мл.
- Malbec Finca “La Linda”, 2018 (Мальбек Финка Ла Линде) – просто уникальный напиток стоимостью в районе 1000 рублей. Вкус, заметьте, вишня, а послевкусие – ежевика, один из пользователей отметил, что этот напиток прекрасно подошёл к сыру Белпер Кноле. Производится в Аргентине, Лухан де Куйо, Мендоса. Сухое красное вино сорта Мальбек. 13,9% спирта.
Кто пробовал хоть одно из этих вин, не стесняйтесь, поделитесь своими впечатлениями!
ТОП-5 лучших белых вин из Нового СветаХочу выделить пятёрку интересных белых вин:
- Brancott Estate, Marlborough Sauvignon Blanc (Бранкотт Истейт Марльборо Совиньон Блан) – этот напиток даже во многих интернет-магазинах стоит на первом месте и разлетается с большой скоростью, часты распродажи. Сухое белое вино из Новой Зеландии, отличающееся изысканным вкусом, отдающим грейпфрутом и чёрной смородины! Сорт Совиньон Блан, 13 оборотов.
- KWV, “Classic Collection” Chardonnay, 2018 (КВВ «Классик Коллекшн» Шардонэ) – а вот замечательное вино из ЮАР, с Западного Кейпа. Сорт Шардоне, 13 оборотов. В принципе, вариант классического Нардоне, но из Нового Света.
- KWV, “Pearly Bay” Dry White (КВВ Перли Бэй Драй Вайт) – тот же производитель, очень многие советуют попробовать, как и я. Приятный мягкий вкус, сорта: Шенен Блан и Коломбар, 12,1%. Кстати, можно взять 0,75 или даже 3 литра!
- Luis Felipe Edwards, Sauvignon Blanc (Луис Фелипе Эдвартс, Совиньон Бланк) – такое уже было в ТОП красных вин, а это – белый напиток из Долины Мауле, Чили. Хорошее белое сухое вино, но пить его лучше охлаждённым.
- The Ned, Sauvignon Blanc, 2018 (Зе Нэд, Совиньон Блан) – любителям добротных вин с цитрусовыми нотками, это белое сухое вино производят виноделы из Новой Зеландии, Марльборо.
Вот такие вина я включил в ТОП, мне интересно ваше мнение по ним, и хотелось бы знать ваше мнение по игристым напиткам из Нового Света – кто какие пробовал, что посоветуете?