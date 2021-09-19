Ромовый Дневник

ТОП-3 рецепта домашнего коктейля Шампань и откуда он взялся

О напитках · Вячеслав Буров
Новый год, день рождения, покупка квартиры или машины - есть нечто объединяющее эти, казалось бы, совершенно разные события. Я говорю о шампанском - напитке, без которого любое мероприятие теряет чуть ли не половину своей праздничной атмосферы.

За годы существования, шампанское стало настолько обыденным, что рассказать о нем что-нибудь новое практически невозможно. Однако уверен, что смогу вас удивить, поведав об одном из интереснейших коктейлей на его основе – Шампань напиток.

В нем сочетаются утонченность игристого вина, освежающие цитрусовые ноты и вкус экзотического биттера Ангостура. Дополняет картину изящный бокал Флюте, отттеняющий великолепие «золотого» напитка.

Примечание: здесь и далее по тексту под словосочетанием «игристое вино» я подразумеваю шампанское и наоборот. Это чтобы не заморачиваться в процессе условностями.

Исторические сведения

История коктейля Шампань невероятно древняя, можно сказать, что это один из старейших напитков, который не растерял свою популярность по сей день. В 1862 году рецепт впервые опубликовали в справочнике бармена Джерри Томаса. Состав оригинала:

  • сухое игристое вино;
  • биттер Ангостура;
  • сахар.
Вторую жизнь напиток Шампань обрел относительно недавно, когда в 1989 году на соревнованиях барменов, один из участников приготовил свою версию коктейля, назвав ее «Подтяжки».

С тех пор Шампань остается в тренде, являясь одним из официальных напитков Международной ассоциации барменов (International Bartenders Association).

Крепость коктейля «Шампань»

Если придерживаться классического рецепта, крепость коктейля составит около 14-17 градусов. Такой «разброс» обусловлен разной трактовкой пропорций используемых ингредиентов.

Для понимания вопроса давайте посмотрим на алкогольную составляющую напитка и содержание в ней спирта:

  • шампанское – 10,5-12,5%;
  • Ангостура (2-3 капли) – 45%;
  • бренди (10 мл) – 37,5%.

Вкусовые качества

Вкус игристого вина известен каждому – сладкий, с ярким виноградным ароматом и приятными, покалывающими язык, пузырьками углекислого газа. Вкус бренди тоже не вызывает вопросов – это, по сути, самогон из вина.

Все меняется после добавления биттера Ангостура. Это крепкий алкоголь (45%), в состав которого входит 13 ингредиентов. Он придает напитку ноты ароматной гвоздики, пряностей, небольшую горечь и насыщенный вкус трав.

Инвентарь для приготовления

Для приготовления напитка Шампань понадобится минимальный набор бармена:

  • бокал Флюте;
  • барная ложка;
  • коктейльный бокал (опционально);
  • мерный стакан (джиггер).

Напомню, напитки, в состав которых входит газированный алкоголь, никогда не взбиваются в шейкере. Вы просто потеряете весь углекислый газ.

Рецепты коктейля

У коктейля Шампань (Champagne cocktail) есть несколько вариаций, о которых я расскажу ниже.

«Шампань»

Для приготовления этого напитка нам понадобится:

  • сухое шампанское (подойдет любое) – 90 мл;
  • бренди – 10 мл;
  • сахар – 1 кубик;
  • 2-3 капли Ангостура;
  • лимонная цедра – по вкусу.

Приготовление:

Кладем в охлажденный бокал сахар, наливаем биттер Ангостура и бренди. Перемешиваем содержимое до полного растворения сахара. Наливаем холодное игристое вино и немного размешиваем. В конце украшаем стенку бокала ленточкой из лимонной цедры.
Альтернативы и рекомендации:

  1. Вместо бренди, попробуйте приготовить Шампань с коньяком.
  2. Ленту из лимонной цедры можно опустить в сам коктейль.

«Шампань-Коблер»

Это довольно интересная вариация напитка Шампань, в котором используются ягоды. Рецепт и ингредиенты:

  • игристое вино – 90 мл;
  • коньяк – 15 мл;
  • ликер (вишневый) – 15 мл;
  • ягоды или фрукты 70 г;
  • немного лимонного сока – 15-15 мл;
  • лед.

Приготовление:

В отдельном стакане смешать лимонный сок, коньяк и вишневый ликер. На дно бокала Флюте положить 2 кубика льда и засыпать их измельченными ягодами и фруктами. Добавляем смесь из коньяка, сока и ликера и доверху заливаем шампанским.
Альтернативы и рекомендации:

  1. Сок лимона можно заменить на фреш из апельсина или ананаса.
  2. Рекомендую добавить пару листиков мяты.
  3. Напитку идеально подходит малина и черника.

«Бакс-физ»

У этого напитка есть альтернативное название – French Mimosa. В состав входит всего 2 ингредиента:

  • шампанское – 60%;
  • апельсиновый сок – 40%.

Приготовление:

В охлажденный бокал наливаем апельсиновый сок и холодное шампанское. Немного перемешиваем. Коктейль готов к подаче.
Вместо апельсинового сока можно использовать ликер Гренадин.

Как правильно подавать

Правильная подача Шампань начинается с посуды. Для напитка, как и для практически всех коктейлей, основанных на шампанском, используют бокал Флюте. Это изящный сосуд с тонкими стенками и длинной ножкой, которая позволяет содержимому долго оставаться холодным.

Коктейль хорошо сочетается с мараскиновой вишней. Ее же можно использовать для украшения коктейля. Шампань пьют без трубочки, маленькими глотками.

Заключение

Немногие коктейли могут называться «утонченными», но к Шампань подобный эпитет подходит как нельзя лучше. Это тот напиток, которым одинаково приятно начинать и заканчивать праздничный вечер, отмечать важные даты и радостные события. Могу смело рекомендовать Шампань тем, кто любит вкусные и яркие коктейли.

Дам небольшой совет. Совершенно любой может приготовить напиток Шампань дома и не потерять в качестве. Вместо Флюте подойдет обычный бокал, совершенно любой из вашего сервиза, пылящегося на антресолях. Барменскую ложку заменит чайная, а джиггер уступит место обыкновенному мерному стакану, который есть на практически каждой кухне.

Поделитесь этой статьей со своими друзьями, если хотите на Новый год некоторого разнообразия, вместо поднадоевшего «Советского».

