Новый год, день рождения, покупка квартиры или машины - есть нечто объединяющее эти, казалось бы, совершенно разные события. Я говорю о шампанском - напитке, без которого любое мероприятие теряет чуть ли не половину своей праздничной атмосферы.
За годы существования, шампанское стало настолько обыденным, что рассказать о нем что-нибудь новое практически невозможно. Однако уверен, что смогу вас удивить, поведав об одном из интереснейших коктейлей на его основе – Шампань напиток.
В нем сочетаются утонченность игристого вина, освежающие цитрусовые ноты и вкус экзотического биттера Ангостура. Дополняет картину изящный бокал Флюте, отттеняющий великолепие «золотого» напитка.
Примечание: здесь и далее по тексту под словосочетанием «игристое вино» я подразумеваю шампанское и наоборот. Это чтобы не заморачиваться в процессе условностями.
Исторические сведенияИстория коктейля Шампань невероятно древняя, можно сказать, что это один из старейших напитков, который не растерял свою популярность по сей день. В 1862 году рецепт впервые опубликовали в справочнике бармена Джерри Томаса. Состав оригинала:
- сухое игристое вино;
- биттер Ангостура;
- сахар.
С тех пор Шампань остается в тренде, являясь одним из официальных напитков Международной ассоциации барменов (International Bartenders Association).
Крепость коктейля «Шампань»
Для понимания вопроса давайте посмотрим на алкогольную составляющую напитка и содержание в ней спирта:
- шампанское – 10,5-12,5%;
- Ангостура (2-3 капли) – 45%;
- бренди (10 мл) – 37,5%.
Вкусовые качестваВкус игристого вина известен каждому – сладкий, с ярким виноградным ароматом и приятными, покалывающими язык, пузырьками углекислого газа. Вкус бренди тоже не вызывает вопросов – это, по сути, самогон из вина.
Инвентарь для приготовленияДля приготовления напитка Шампань понадобится минимальный набор бармена:
- бокал Флюте;
- барная ложка;
- коктейльный бокал (опционально);
- мерный стакан (джиггер).
Рецепты коктейляУ коктейля Шампань (Champagne cocktail) есть несколько вариаций, о которых я расскажу ниже.
«Шампань»Для приготовления этого напитка нам понадобится:
- сухое шампанское (подойдет любое) – 90 мл;
- бренди – 10 мл;
- сахар – 1 кубик;
- 2-3 капли Ангостура;
- лимонная цедра – по вкусу.
Приготовление:
Кладем в охлажденный бокал сахар, наливаем биттер Ангостура и бренди. Перемешиваем содержимое до полного растворения сахара. Наливаем холодное игристое вино и немного размешиваем. В конце украшаем стенку бокала ленточкой из лимонной цедры.Альтернативы и рекомендации:
- Вместо бренди, попробуйте приготовить Шампань с коньяком.
- Ленту из лимонной цедры можно опустить в сам коктейль.
«Шампань-Коблер»Это довольно интересная вариация напитка Шампань, в котором используются ягоды. Рецепт и ингредиенты:
- игристое вино – 90 мл;
- коньяк – 15 мл;
- ликер (вишневый) – 15 мл;
- ягоды или фрукты 70 г;
- немного лимонного сока – 15-15 мл;
- лед.
Приготовление:
В отдельном стакане смешать лимонный сок, коньяк и вишневый ликер. На дно бокала Флюте положить 2 кубика льда и засыпать их измельченными ягодами и фруктами. Добавляем смесь из коньяка, сока и ликера и доверху заливаем шампанским.Альтернативы и рекомендации:
- Сок лимона можно заменить на фреш из апельсина или ананаса.
- Рекомендую добавить пару листиков мяты.
- Напитку идеально подходит малина и черника.
«Бакс-физ»У этого напитка есть альтернативное название – French Mimosa. В состав входит всего 2 ингредиента:
- шампанское – 60%;
- апельсиновый сок – 40%.
Приготовление:
В охлажденный бокал наливаем апельсиновый сок и холодное шампанское. Немного перемешиваем. Коктейль готов к подаче.Вместо апельсинового сока можно использовать ликер Гренадин.
Как правильно подаватьПравильная подача Шампань начинается с посуды. Для напитка, как и для практически всех коктейлей, основанных на шампанском, используют бокал Флюте. Это изящный сосуд с тонкими стенками и длинной ножкой, которая позволяет содержимому долго оставаться холодным.
ЗаключениеНемногие коктейли могут называться «утонченными», но к Шампань подобный эпитет подходит как нельзя лучше. Это тот напиток, которым одинаково приятно начинать и заканчивать праздничный вечер, отмечать важные даты и радостные события. Могу смело рекомендовать Шампань тем, кто любит вкусные и яркие коктейли.
Поделитесь этой статьей со своими друзьями, если хотите на Новый год некоторого разнообразия, вместо поднадоевшего «Советского».