Новый год, день рождения, покупка квартиры или машины - есть нечто объединяющее эти, казалось бы, совершенно разные события. Я говорю о шампанском - напитке, без которого любое мероприятие теряет чуть ли не половину своей праздничной атмосферы.

За годы существования, шампанское стало настолько обыденным, что рассказать о нем что-нибудь новое практически невозможно. Однако уверен, что смогу вас удивить, поведав об одном из интереснейших коктейлей на его основе – Шампань напиток.

В нем сочетаются утонченность игристого вина, освежающие цитрусовые ноты и вкус экзотического биттера Ангостура. Дополняет картину изящный бокал Флюте, отттеняющий великолепие «золотого» напитка.

Примечание: здесь и далее по тексту под словосочетанием «игристое вино» я подразумеваю шампанское и наоборот. Это чтобы не заморачиваться в процессе условностями.

Исторические сведения

сухое игристое вино;

биттер Ангостура;

сахар.

Вторую жизнь напиток Шампань обрел относительно недавно, когда в 1989 году на соревнованиях барменов, один из участников приготовил свою версию коктейля, назвав ее «Подтяжки».

История коктейля Шампань невероятно древняя, можно сказать, что это один из старейших напитков, который не растерял свою популярность по сей день. В 1862 году рецепт впервые опубликовали в справочнике бармена Джерри Томаса. Состав оригинала:

С тех пор Шампань остается в тренде, являясь одним из официальных напитков Международной ассоциации барменов (International Bartenders Association).

Крепость коктейля «Шампань»

Если придерживаться классического рецепта, крепость коктейля составит около 14-17 градусов. Такой «разброс» обусловлен разной трактовкой пропорций используемых ингредиентов.

Для понимания вопроса давайте посмотрим на алкогольную составляющую напитка и содержание в ней спирта:

шампанское – 10,5-12,5%;

Ангостура (2-3 капли) – 45%;

бренди (10 мл) – 37,5%.

Вкусовые качества

Вкус игристого вина известен каждому – сладкий, с ярким виноградным ароматом и приятными, покалывающими язык, пузырьками углекислого газа. Вкус бренди тоже не вызывает вопросов – это, по сути, самогон из вина.

Все меняется после добавления биттера Ангостура. Это крепкий алкоголь (45%), в состав которого входит 13 ингредиентов. Он придает напитку ноты ароматной гвоздики, пряностей, небольшую горечь и насыщенный вкус трав.

Инвентарь для приготовления

бокал Флюте;

барная ложка;

коктейльный бокал (опционально);

мерный стакан (джиггер).

Для приготовления напитка Шампань понадобится минимальный набор бармена:

Напомню, напитки, в состав которых входит газированный алкоголь, никогда не взбиваются в шейкере. Вы просто потеряете весь углекислый газ.

Рецепты коктейля

«Шампань»

сухое шампанское (подойдет любое) – 90 мл;

бренди – 10 мл;

сахар – 1 кубик;

2-3 капли Ангостура;

лимонная цедра – по вкусу.

У коктейля Шампань (Champagne cocktail) есть несколько вариаций, о которых я расскажу ниже.Для приготовления этого напитка нам понадобится:

Приготовление:

Кладем в охлажденный бокал сахар, наливаем биттер Ангостура и бренди. Перемешиваем содержимое до полного растворения сахара. Наливаем холодное игристое вино и немного размешиваем. В конце украшаем стенку бокала ленточкой из лимонной цедры.

Вместо бренди, попробуйте приготовить Шампань с коньяком. Ленту из лимонной цедры можно опустить в сам коктейль.

Альтернативы и рекомендации:

«Шампань-Коблер»

игристое вино – 90 мл;

коньяк – 15 мл;

ликер (вишневый) – 15 мл;

ягоды или фрукты 70 г;

немного лимонного сока – 15-15 мл;

лед.

Это довольно интересная вариация напитка Шампань, в котором используются ягоды. Рецепт и ингредиенты:

Приготовление:

В отдельном стакане смешать лимонный сок, коньяк и вишневый ликер. На дно бокала Флюте положить 2 кубика льда и засыпать их измельченными ягодами и фруктами. Добавляем смесь из коньяка, сока и ликера и доверху заливаем шампанским.

Сок лимона можно заменить на фреш из апельсина или ананаса. Рекомендую добавить пару листиков мяты. Напитку идеально подходит малина и черника.

Альтернативы и рекомендации:

«Бакс-физ»

шампанское – 60%;

апельсиновый сок – 40%.

У этого напитка есть альтернативное название – French Mimosa. В состав входит всего 2 ингредиента:

Приготовление:

В охлажденный бокал наливаем апельсиновый сок и холодное шампанское. Немного перемешиваем. Коктейль готов к подаче.

Как правильно подавать

Вместо апельсинового сока можно использовать ликер Гренадин.Правильная подача Шампань начинается с посуды. Для напитка, как и для практически всех коктейлей, основанных на шампанском, используют бокал Флюте. Это изящный сосуд с тонкими стенками и длинной ножкой, которая позволяет содержимому долго оставаться холодным.

Коктейль хорошо сочетается с мараскиновой вишней. Ее же можно использовать для украшения коктейля. Шампань пьют без трубочки, маленькими глотками.

Заключение

Дам небольшой совет. Совершенно любой может приготовить напиток Шампань дома и не потерять в качестве. Вместо Флюте подойдет обычный бокал, совершенно любой из вашего сервиза, пылящегося на антресолях. Барменскую ложку заменит чайная, а джиггер уступит место обыкновенному мерному стакану, который есть на практически каждой кухне.

Немногие коктейли могут называться «утонченными», но к Шампань подобный эпитет подходит как нельзя лучше. Это тот напиток, которым одинаково приятно начинать и заканчивать праздничный вечер, отмечать важные даты и радостные события. Могу смело рекомендовать Шампань тем, кто любит вкусные и яркие коктейли.

Поделитесь этой статьей со своими друзьями, если хотите на Новый год некоторого разнообразия, вместо поднадоевшего «Советского».