Недавно оказался в гостях, хозяин – жуткий сноб. Говорит – сейчас я вас буду угощать дорогими коньяками, у меня друзья владеют заводами-пароходами и привезли limited edition.
Решил показать, какой он крутой эстет! Ну, думаю я, доставай свои бутылки, сейчас я тебе на двух пальцах разложу всю историю. Совсем недавно я плотно занимался коньяками, и кое-что узнал про них интересное.
Кстати, мои наработки будут интересны всем, кто хоть раз пил коньяк или хотел купить его в магазине.
Может ли дешевый коньяк быть качественнымДа, как ни странно, может. Где-то встречал статистику, что минимальная стоимость настоящего коньяка начинается от 371 рубля за 0,5 л, более или менее достойное уже можно купить за 500-700 р. Но не уверен, что это будет вкусный или качественный коньяк.
Дело в том, что вкус и качество коньяка напрямую зависит от материала и способа изготовления, а это дорогой и долгий процесс. Вот и получается, что трехлетний коньяк считается настоящим, может быть недорогим, но он не вкусный и не совсем качественный.
И тем более, он не может быть французским с громким именем! Только российских, армянских и дагестанских заводов, где используют 100% коньячный дистиллят из виноградных спиртов (кстати, таких заводов всего несколько).
Реально ли в магазине купить поддельный коньякВполне, но в последние годы вероятность стремится к нулю. Если это крупный сетевой магазин, в нем практически не встречаются подделки. «Виною» всему система ЕГАИС, с помощью которой наконец-то откровенный фальсификат уходит с наших прилавков.
При покупке традиционно смотрите на:
- стоимость – она не может быть копеечной за хорошую марку и выдержанный продукт;
- этикетку – аккуратно ли наклеена, равномерный ли слой клея:
- мелкие буковки внизу этикетки – из чего изготовлено, есть ли добавки.
Важно! Настоящий коньяк изготовлен только из виноградного спирта, который выдерживается в дубовых или алюминиевых с дубовыми клепками бочках!Чаще всего вы встретите не поддельный (например, французский, который разливают под Мытищами), а некачественный напиток, который по своему происхождению не может носить благородное имя коньяк (не из виноградных спиртов). Специалисты называют его суррогатом.
5 марок коньяка, которые лучше не покупать в магазинеОпять же, это исключительно мое мнение и мои наработки. Если вам понравился такой коньяк – здорово, я всегда рад, когда покупатель находит свой товар. Однако лично я не рекомендую покупать некоторые марки конька в наших магазинах.
Мой антирейтинг коньяка:
- «КД» (полагаю, коньячный дом) от завода ООО Коньячный завод Арегак, Армения, 421 р.;
- «Пять звездочек» от «Винно-коньячного комбината «Русь», Ставрополье, Буденновск, 219 р. за 0.25 л;
- «Три звездочки» (незамысловато, правда?) от ООО «Винно-коньячного завода «Русский», Ставрополье, Ессентуки, 458 рублей;
- «Черноморский 3 звездочки» от ООО «Родник и К», Московская область, Мытищи – 479 рублей;
- «Страна камней», завод Арарат, Армения, 832 рубля.
Цены взял с одного известного интернет-магазина на сегодняшний день, чтобы быть объективным.
Вообще, я советую смотреть не на название, а на завод-изготовитель и его спирты. Приценитесь в магазине к паре-тройке вариантов и почитайте в сети про заводы: на каком материале работают, давно ли, как много к ним замечаний. У вас сразу отпадет добрый десяток заводов.
Какой вкус должен быть у хорошего коньякаКлопы, мыши, кора дуба, клопомор – какой только вкус не приписывают коньяку! Но, уверяю вас, все это далеко от истины.
Вкус настоящего хорошего коньяка невозможно описать одной нотой, но в нем определенно должны читаться:
- одновременно тонкий изысканный вкус и мощный, полностью захватывающий внимание;
- желание подержать коньяк по рту подольше, прочувствовать изменение вкуса;
- фруктовые ноты, немного запах прелой листвы и мокрой кожи, чуть-чуть дым или специи, старые грибы, мускус – в общем, ничего романтичного и вкусного!
Кстати! Обычно в коньяке не больше десяти нот, но даже их дегустаторы с трудом разбирают до конца!В коньяке никогда не должно быть вкуса шоколада, ванили, яркого фруктового или ягодного, резко дымного и мха, как в виски. Я советую отставить бокал, если вам встретился коньяк с необычным вкусом или слишком выраженной нотой чего-либо – это 100% суррогат.
Ну, как вам рейтинг коньяков? Кстати, того сноба я уложил на обе лопатки в первом раунде, он угостил нас ванильным коньяком!