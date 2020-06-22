Недавно оказался в гостях, хозяин – жуткий сноб. Говорит – сейчас я вас буду угощать дорогими коньяками, у меня друзья владеют заводами-пароходами и привезли limited edition.

Решил показать, какой он крутой эстет! Ну, думаю я, доставай свои бутылки, сейчас я тебе на двух пальцах разложу всю историю. Совсем недавно я плотно занимался коньяками, и кое-что узнал про них интересное.

Кстати, мои наработки будут интересны всем, кто хоть раз пил коньяк или хотел купить его в магазине.

Может ли дешевый коньяк быть качественным

Да, как ни странно, может. Где-то встречал статистику, что минимальная стоимость настоящего коньяка начинается от 371 рубля за 0,5 л, более или менее достойное уже можно купить за 500-700 р. Но не уверен, что это будет вкусный или качественный коньяк.

Дело в том, что вкус и качество коньяка напрямую зависит от материала и способа изготовления, а это дорогой и долгий процесс. Вот и получается, что трехлетний коньяк считается настоящим, может быть недорогим, но он не вкусный и не совсем качественный.

И тем более, он не может быть французским с громким именем! Только российских, армянских и дагестанских заводов, где используют 100% коньячный дистиллят из виноградных спиртов (кстати, таких заводов всего несколько).

Реально ли в магазине купить поддельный коньяк

Вполне, но в последние годы вероятность стремится к нулю. Если это крупный сетевой магазин, в нем практически не встречаются подделки. «Виною» всему система ЕГАИС, с помощью которой наконец-то откровенный фальсификат уходит с наших прилавков.

При покупке традиционно смотрите на:

стоимость – она не может быть копеечной за хорошую марку и выдержанный продукт;

этикетку – аккуратно ли наклеена, равномерный ли слой клея:

мелкие буковки внизу этикетки – из чего изготовлено, есть ли добавки.

Важно! Настоящий коньяк изготовлен только из виноградного спирта, который выдерживается в дубовых или алюминиевых с дубовыми клепками бочках!

5 марок коньяка, которые лучше не покупать в магазине

Чаще всего вы встретите не поддельный (например, французский, который разливают под Мытищами), а некачественный напиток, который по своему происхождению не может носить благородное имя коньяк (не из виноградных спиртов). Специалисты называют его суррогатом.Опять же, это исключительно мое мнение и мои наработки. Если вам понравился такой коньяк – здорово, я всегда рад, когда покупатель находит свой товар. Однако лично я не рекомендую покупать некоторые марки конька в наших магазинах.

Мой антирейтинг коньяка:

«КД» (полагаю, коньячный дом) от завода ООО Коньячный завод Арегак, Армения, 421 р.; «Пять звездочек» от «Винно-коньячного комбината «Русь», Ставрополье, Буденновск, 219 р. за 0.25 л; «Три звездочки» (незамысловато, правда?) от ООО «Винно-коньячного завода «Русский», Ставрополье, Ессентуки, 458 рублей; «Черноморский 3 звездочки» от ООО «Родник и К», Московская область, Мытищи – 479 рублей; «Страна камней», завод Арарат, Армения, 832 рубля.

Цены взял с одного известного интернет-магазина на сегодняшний день, чтобы быть объективным.

Вообще, я советую смотреть не на название, а на завод-изготовитель и его спирты. Приценитесь в магазине к паре-тройке вариантов и почитайте в сети про заводы: на каком материале работают, давно ли, как много к ним замечаний. У вас сразу отпадет добрый десяток заводов.

Какой вкус должен быть у хорошего коньяка

Клопы, мыши, кора дуба, клопомор – какой только вкус не приписывают коньяку! Но, уверяю вас, все это далеко от истины.

Вкус настоящего хорошего коньяка невозможно описать одной нотой, но в нем определенно должны читаться:

одновременно тонкий изысканный вкус и мощный, полностью захватывающий внимание;

желание подержать коньяк по рту подольше, прочувствовать изменение вкуса;

фруктовые ноты, немного запах прелой листвы и мокрой кожи, чуть-чуть дым или специи, старые грибы, мускус – в общем, ничего романтичного и вкусного!

Кстати! Обычно в коньяке не больше десяти нот, но даже их дегустаторы с трудом разбирают до конца!

В коньяке никогда не должно быть вкуса шоколада, ванили, яркого фруктового или ягодного, резко дымного и мха, как в виски. Я советую отставить бокал, если вам встретился коньяк с необычным вкусом или слишком выраженной нотой чего-либо – это 100% суррогат.

Ну, как вам рейтинг коньяков? Кстати, того сноба я уложил на обе лопатки в первом раунде, он угостил нас ванильным коньяком!