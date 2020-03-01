Ромовый Дневник

ТОП 5 коктейлей для летней жары

О напитках · Вячеслав Буров
Не знаю, как у вас, а у меня за окном наступила самая настоящая зима - мороз под 30 градусов. Именно в такие дни я всегда вспоминаю лето, море, дачу, шашлыки на природе.

И захотелось мне поделиться с вами рецептами своих любимых коктейлей для летней жары. Да и у вас узнать, какие вы любите. Заранее, так сказать, к лету подготовлюсь.

Что добавляют в коктейли для освежения в жару

Кроме алкоголя в коктейли добавляют различные составляющие. Для летних миксов лучше выбирать освежающие ингредиенты:

  1. Мята – ее листики придают напитку освежающий вкус.
  2. Газировка - содовая, тоник, минеральная вода.
  3. Мороженное - холодный пломбир прекрасно подходит для смешивания летних миксов.
  4. Фрукты и ягоды. Коктейли с добавлением свежих фруктов и ягод прекрасно освежат и утолят жажду, подарят бодрость и отличное настроение. Приготовить их можно, используя различные “сезонные” ингредиенты.
  5. Кубики льда - обязательная составляющая освежающего летнего коктейля.

Какая должна быть крепость коктейлей в жару

При приготовлении летних коктейлей нужно соблюдать основное правило - не переборщить с алкоголем.

На жаре крепкие алкогольные напитки воспринимаются организмом не очень хорошо, поэтому летние миксы должны быть легкими, с минимальным уровнем градуса.

Какой алкоголь лучше не пить в жару

В жаркую погоду с алкоголем надо быть очень осторожным. В знойный день организм и так испытывает дополнительную нагрузку, а спиртное еще больше повышает давление в крови, что негативно сказывается на сердце и сосудах. Поэтому стоит знать, что не стоит употреблять в жару:

В жаркую погоду лучше не пить крепкие напитки и коктейли - они способствуют обезвоживанию.

  1. Крепкий алкоголь допустим только в вечернее время.
  2. Сладкие ликеры и коктейли. Напитки с большим содержанием сахара в жаркую погоду кажутся еще более приторными, вызывают жажду.
  3. Игристое вино - пузырьки газа способствуют быстрому опьянению и тяжелому похмелью.

Топ 5 коктейлей для летней жары

Предлагаю вашему вниманию пятерку лучших освежающих и легких коктейлей для жаркой вечеринки или романтичного летнего вечера, по версии вашего покорного слуги, то есть меня:

Розовый лимонад

Освежающий слабоалкогольный напиток с легкими пузырьками подарит приятную прохладу в летнюю жару.

Ингредиенты:

  • 60 мл светлого лимонада;
  • 30 мл розового ликера (например, Marie Brizard (Мари Бризар));
  • 30 мл водки (например, «Пять озер»);
  • ломтики апельсина, лимона или лайма по вкусу;

В бокал кладем лед, затем наливаем ликер, водку, лимонад и перемешиваем ложечкой. Для антуража лучше взять барную, но можно и обычной. Украшаем коктейль тонкими ломтиками цитрусовых.

Клубничный мохито

Настоящий хит летней вечеринки! Сладкий, некрепкий, с мятными нотками микс прекрасно освежает.

Ингредиенты:

  • 8-10 листиков мяты;
  • 1/2 лайма;
  • 45 мл золотого рома (например, Bacardi (Бакарди));
  • 15 мл сахарного сиропа;
  • 1 ст. л. пюре из клубники;
  • содовая или минеральная газированная вода.

Разминаем листики мяты. В бокал со льдом выжимаем сок из половинки лайма. В шейкере смешиваем ром и сахарный сироп, вливаем в бокал. Добавляем клубничное пюре и газировку, размешиваем. Украшаем клубничкой.

Летний пунш

Этот экзотический легкий коктейль с тропическими нотками легко перенесет вас из душного города на берег океана.

  • 50 мл текилы (например, OLMECA);
  • 150 мл ананасового ликера (например, Canari (Канари));
  • 15 мл грушевого ликера (например, Minttu (Минтту));
  • 20 мл абрикосового ликера (например, Apricot Brandy (Абрикосовый бренди));
  • 5 мл сока лайма;
  • кусочки фруктов - ананас, абрикос, груша.

Смешиваем в шейкере кусочки льда, текилу, три вида ликеров и сок лайма. Подаем напиток со льдом и фруктами.

Арбузная текила

Этот вкусный арбузный коктейль прекрасно освежит в жару и утолит жажду.

Ингредиенты:

  • 20 мл сахарного сиропа;
  • 20 мл сока лайма;
  • 100 мл текилы (например, Sierra (Сиерра));
  • 150 гр мякоти арбуза;
  • 3-4 листика мяты.

Мякоть арбуза измельчаем в пюре при помощи блендера и через сито процеживаем сок. В шейкере смешиваем сок арбуза, лайма, сахарный сироп и текилу. Переливаем в стакан с кубиками льда. Украшаем листиками мяты.

Ягодный дайкири

Прекрасный летний микс с ярким ягодным вкусом как нельзя лучше подходит для отличного завершения летнего знойного дня.

Ингредиенты:

  • 50 мл светлого рома (например, Bacardi (Бакарди));
  • 15 мл лимонного сока;
  • сок 1 лайма;
  • 250 г свежих ягод (на ваш вкус, по сезону).

Ягоды измельчите в пюре и пропустите через сито. В шейкере смешайте все ингредиенты с мелкоколотым льдом и перелейте в бокал. Украсить коктейль можно ломтиком лайма или лимона.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!
Теперь вы знаете рецепты моих любимых освежающих коктейлей, прекрасно утоляющих жажду в летнюю жару. А какие напитки в знойные дни предпочитаете вы?

