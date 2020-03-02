ТОП 5 коктейлей на основе ликеров

Для меня ликеры всегда стояли несколько обособленно от всех других видов алкогольных напитков. Как-то, еще в студенчестве, довелось нам с другом помочь летом одной бабульке забор поставить. Она расплатилась с нами двумя бутылками ликера «Кофейный».

Ну а что, мы, студенты – народ не притязательный. Вечером решили распить заработок. Но слишком сладким и не вкусным он оказался. Пришлось подарить девчонкам. Они были рады и нахваливали напиток. И не только его.

После этого много лет я не хотел пробовать ликер. Но недавно побывал в баре и попробовал коктейль на основе ликера. И вот тут я понял – именно так я и буду впредь пить ликер. Только в коктейлях.

Что такое ликер и какие самые популярные

Ликеры — это обычно сладкие алкогольные напитки, приготовленные из фруктов, ягод, различных трав и кореньев, сливок, кофе и даже шоколада.

Ликеры можно пить в чистом виде, однако для многих, как и для меня, они слишком сладкие и приторные. Зато они отлично подходят для приготовления различных алкогольных коктейлей.

Самые популярные для коктейлей ликеры:

Amaretto (Амаретто) - испанский янтарный напиток на основе миндаля, ванили и абрикосовых косточек. Bailley’s Irish Cream (Бейлис) - ирландский сладкий густой ликер на основе сливок и виски. Apricot Brandy (Абрикосовый бренди) - крепкий сладкий напиток на основе абрикосовой водки, сока абрикоса, крахмального сиропа и спирта. Waild Meister (Вальдмейстер) - напиток на основе трав, не слишком сладкий, с приятным травяным букетом и мягким послевкусием. Blue Curacao (Голубой Кюрасао) - небесно-голубой напиток, изготовленный из сушеной цедры особенного сорта горького апельсина.

Правила приготовления коктейлей с ликерами и какие ингредиенты не стоит смешивать

В фруктовых миксах лучше использовать мягкие фрукты с однородной структурой: банан, абрикос, клубника. Со сливочными ликерами нельзя смешивать кислые ингредиенты (например, лимонный сок) и кока-колу. Все компоненты микса должны быть охлаждены до одинаковой температуры. В правильном коктейле с ликером должно быть не более 5 различных ингредиентов. Нельзя смешивать ликеры с коньяком, ромом и анисовой водкой - головная боль утром гарантирована.

Для приготовления вкусных коктейлей с ликерами следует следовать определенным правилам. Правильно подобранная композиция вкусов поможет создать незабываемый вкус и букет напитка:

Что понадобится для приготовления коктейлей в домашних условиях

Шейкер - самый важный инструмент для смешивания алкогольных миксов. Он помогает смешать ингредиенты разной плотности в однородную массу. Дома можно заменить его банкой с винтовой крышкой, а лед отфильтровывать через ситечко. Джиггер - это двухсторонний мерный стаканчик, помогающий отмерить точное количество жидкости. Можно заменить обычным стеклянным мерным стаканом. Мадлер — это небольшая толкушка с рельефными зубцами для фруктов и ягод. Дома можно заменить обычным пестиком-толкушкой. Барная ложка на длинной витой ручке - удобна для создания многослойных коктейлей. Ну и конечно вам понадобятся бокалы различной высоты, ширины и формы. Крепкие варианты коктейлей (шоты) можно подавать в толстостенных рюмочках для ликеров.

Ничего сложного в приготовлении коктейлей нет. Достаточно иметь определенный барный инвентарь и необходимую посуду:

5 лучших рецептов коктейлей на основе ликера

Ингредиенты:

20 мл клубничного ликера;

20 мл дынного ликера;

15 мл самбуки;

100 г мороженного.

Все составляющие смешиваем в блендере или шейкере и выливаем в предварительно охлажденный бокал. Украшаем клубничкой или долькой дыни.

Ингредиенты:

50 мл водки;

30 мл ликера “Blue Curacao”;

20 мл сока лимона;

100 мл содовой или спрайта.

Смешиваем водку, ликер и сок лимона в шейкере с кусочками льда, переливаем в высокий бокал и добавляем спрайт или содовую.

Ингредиенты:

50 мл ликера Baileys (Бейлис);

30 мл шоколадного ликера;

15 мл водки;

Смешиваем все ингредиенты и кусочки льда в шейкере, переливаем в широкий бокал. Украшаем коктейль тертым шоколадом.

Ингредиенты:

20 мл шоколадного ликера;

20 мл мятного ликера;

60 мл молока;

В шейкере смешиваем кусочки льда, два вида ликера и молоко. Разливаем по бокалам, украшаем листочками мяты.

Ингредиенты:

30 мл Cointreau (Куантро);

40 мл джина;

20 мл сока лимона.

Все составляющие смешиваем в шейкере и разливаем по бокалам для мартини.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Теперь вы без труда сможете приготовить вкусные алкогольные коктейли на основе различных ликеров. А какие рецепты миксов с ликерами знаете вы? Посоветуйте! Я же для себя только начинаю открывать этот сладкий напиток.