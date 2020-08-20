ТОП 5 лучших вин для лета не дороже 1000 рублей

Я большой поклонник вина. Мне не нравятся модные синтетические коктейли, а тем более – виски и водка. А вот вина – это мое все. Когда-нибудь я все-таки накоплю денег, возьму отпуск без содержания и рвану во Францию на праздник божоле.

Ну а пока этот счастливый день не наступил, разберемся, что же можно продегустировать вкусного. Думаю, мой опыт сомельо будет ценен для многих.

5 лучших белых вин для лета

Я не считаю белое вино идеальным выбором для весны, на мой вкус, это летний вариант. Охлажденное, золотисто-соломенное в прозрачном бокале, с ароматом яблок или персиков – конечно же, это для летнего ужина на террасе!

Но поскольку я в принципе обожаю белые вина, расскажу, какие я бы выбрал этим летом.

Цимлянский Гран резерв – белое сухое вино с богатым, многогранным вкусом. Подойдет для праздничного стола и вообще особых случаев. Премьер Блан Шато Тамань резерв – мой фаворит, очень тонкое и вместе с тем насыщенное вино. Рекомендую. Шардоне Шато Тамань резерв – еще один шедевр того же производителя, очень неплохое вино. Но на мой вкус шардоне слишком уж резкое. На любителя. Инкерман Эритаж Гурджи Ркацители – отличное белое сухое вино для любителей крымских сортов винограда. Насыщенный вкус и очень долгое послевкусие. Мускат Премиум Запорожское – это вино я просто не мог не добавить, потому что не мыслю коллекции белых вин без муската. Хотя классифицируетсякак сухое, ощущается как послусладкое.

5 лучших розовых вин для лета

Розовое вино – это особая история, как и розовое шампанское. Оно прекрасно само по себе, его можно подавать и к рыбе, и к мясу, и даже к шоколаду.

Я люблю с запеченной птицей или с фруктами и сыром. Если вы еще не подружились с розовыми винами России, вот вам пятерка номинантов в лучшие друзья:

Авторское Каберне Фран Фанагория – прекрасное сухое розовое вино на каждый день. Стоит около 400 рублей, но на самом деле букет достоин всех 800, как на мой взгляд. Розе Солнечная Долина – отлично подойдет для подарка, если собираетесь в гости. Тонкий аромат, легкий, свежий вкус. Пожалуй, его стоило бы поставить первым для знакомства с розовыми винами. FoodTime Фанагория – еще один спутник на каждый день. Ненавязчивый аромат, приятный вкус, доступная цена. Роза Тамани Шато Тамань – очень вкусноеполусладкое вино под фрукты и десерты. Красивая бутылка и очень примечательный цвет в бокале. Мускат Карминель Старый Крым. Завершает пятерку снова мускат, а как же без него. В моем понимании, мускат и должен быть розовым, отлично сочетаются аромат, цвет и вкус. Этот экземпляр очень трогательно пахнет розами.

5 лучших красных вин для лета

Каберне Совиньон Семейный резерв Черноморское побережье Кубани – насыщенное, выразительноеи пьянящее вино для особых случаев. Ликурия Мерло-Каберне Лефкадия – более мягкое и легкое, чем предыдущее, слегка терпковатое и приятное. Идеально подойдет к обеду. Цимлянский Гран Резерв – красное сухое вино к столу на каждый день или к празднику. Собираете компанию на шашлык – купите несколько бутылок этого вина. Инкерман Эритаж Инджи авторский купаж – для этого вина используется сразу три сорта винограда, каберне, мерло и совиньон. Наверное, поэтому оно имеет такой завораживающий цвет и аромат, с долгим послевкусием. Крю Лермонт Саперави Фанагория – саперави я люблю почти так же, как и каберне. Идеальный выбор к копченому сыру и вообще к сыру.

А вот и они, те самые красные вина, прославленные на весь мир. Без красных вин я не представляю мясо на гриле, шашлык в лаваше и сочный сулугуни. Рекомендовать буду только сухие или полусухие варианты, так как красное полусладкое для меня это уже ликер.

5 лучших игристых вин для лета

Шампанское Российское – вполне приличный белый брют, уместный на Новый Годили на свадьбе. Moscatoот ZB – для любителей сладенького, это тот вариант, который несут на свидание. Виктор Дравиньи Абрау Дюрсо – если бы я выбирал только из игристых вин России, то выбрал бы его. Белое полусладкое Шато Тамань – фаворит дамских корпоративов и вечеринок. Игристое белое Инкерман – для меня этот брют на втором месте после Абрау Дюрсо. Изысканный аромат и достойный вкус.

Ну и напоследок о русском шампанском.

Ну вот, рассказал вам о фаворитах этого лета, почти все они стоят до 1000 рублей, что пробовали сами? Какие впечатления остались?