ТОП-5 марок советской водки по версии моего отца

Водка молодости нашей, ее трудно забыть, потому что была качественной. Делали ее строго по ГОСТу, а не просто разбавляли спирт водой. И стоила она относительно дешево. При средней зарплате в 120 рублей ее цена была фиксированной для всей страны - в среднем 2 рубля 62 копейки.

А еще пустую бутылку можно было сдать за 12 копеек, в зависимости от вида и цвета плюс минус копейка. Если накопить тары как следует, то можно еще взять в магазине еще бутылку или чекушку. Пили, как ни странно, очень мало.

Помню, как родители собирались дружной компанией, играли в карты, а между делом могли пригубить пару рюмок. Не напивались никогда.

Рассказать о самых популярных видах водки того времени взялся мой отец, поэтому записываю с его слов.

Водка «Столичная»

Одна из самых популярных водок. В мою институтскую юность 1985 года она уже стоила 4 рубля 12 копеек. Стипендия у меня была 40 рублей, потом какое-то время получал повышенную – уже 50 рублей, как ленинский стипендиат был награжден «стипухой» в 70 рублей.

Самый популярный бренд не только на территории бывшего Советского Союза, но и на мировом рынке. Довелось мне как-то попробовать экспортный вариант (у него буквы написаны на английском языке). Скажу, что она гораздо мягче, чем традиционная. Но и градусов, как мне кажется, в ней меньше.

А еще ее продвижению способствовали многочисленные фильмы, в том числе зарубежные, где водка была бессменным атрибутом на застольях.

Водка «Русская»

Я не великий дегустатор. Мы пили все, что было в магазине. Это сейчас от выбора глаза разбегаются. В наше время, что привезут в магазин, то и брали.

«Русская» водка была самой популярной у населения страны. «Столичная» на прилавках появлялась относительно редко, ее быстро разбирали, чтобы потом преподнести в качестве презента.

Не скажу, что «Русская» была плохая, но часто, кроме нее, брать было нечего. Вкус довольно жесткий, когда открываешь бутылку, сразу в нос «шибает» резкий запах. Но болеть на утро не болели, выходили спокойно на работу и учебу, похмеляться не приходилось.

Выпускалась она в «чебурашках» - бутылках емкостью 0,5 литра с крышкой из фольги. Раньше они укупоривались сургучными пробками, но такую водку днем с огнем не найти было в наше время.

Кстати, выпускалась она на всей территории Советского Союза, практически в каждой союзной республике. Но цена была одна, стоила она 3 рубля 62 копейки, после повышения – 5 рублей 12 копеек.

Водка «Пшеничная»

Как только она появилась в магазинах, все сразу оживились. Многие уже гнали самогон, который часто ставили на пшенице. Получался отличный и качественный алкоголь, который не уступал «Столичной».

Но эксперимент не удался. Скорее всего, для производства брали самые плохие сорта пшеницы. Пилась «Пшеничная» с трудом, сивушные масла были в избытке, запах был очень неприятный.

Как я уже говорил, особенного выбора в магазине не было. Поэтому приходилась брать и ее, хотя стоила гораздо дороже - 5 рублей 13 копеек.

Единственным плюсом ее было – винтовая крышка, уже революция в советской алкогольной промышленности.

Водка «Посольская»

Попробовал я ее только однажды на каком-то очередном банкете в ресторане «Урал» тогда еще в Свердловске (сегодня Екатеринбург). Сказать, что она вдохновила меня – не то слово. Это самая качественная водка советских времен.

Как сказал бы сомелье, вкус, терпкость, мягкость, послевкусие – все на высоте. Не зря ее так назвали - выпускалась она в ограниченном количестве, доступна была только высокопоставленным лицам, шла, в основном, на экспорт.

Стоила, как ни странно, 4 рубля 42 копейки. Помню, как переплачивали за нее на «моторе» (такси), цена была 25 рублей в ночное время.

Жаль, что в наше время ее уже не выпускают.

Водка «Сибирская»

Почему ее назвали «Сибирской», так и непонятно. Может быть потому, что в Сибири живут самые мужественные люди, именно для них выпустили водку крепостью в 45 градусов.

Когда мы только ее увидели, причем в каком-то местном лабазе в Мамско-Чуйском районе (Иркутская область), то сразу решили взять на пробу. Скажу честно, что одной бутылки нам хватило на 4-х здоровых мужиков.

Считается, что ее придумал Сталин для полярников. Изготавливалась она из спирта двойной перегонки с добавлением очищенной речной воды.

Кроме нее, еще была водка крепостью 50 и 60 градусов. Но о них расскажу в следующий раз. Какие, на ваш взгляд, были еще сорта советской водки, которые заслуживают признания? Может, вы сами можете рассказать какую историю?

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!