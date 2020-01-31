На улице холодно и я греюсь в кресле у камина в своем поместье. У моих ног лежит огромный черный мастиф. На столе расставлены шахматы, а в руке бокал с Шато Марго 1999 года за 101 тысячу рублей за бутылку.

Мы аристократы народ такой! Ой да ладно! Не вру, а фантазирую. Должен же я представить себе атмосферу, в которой нужно пить такие вина. Просто сегодня я рассказываю вам про самые дорогие французские вина, вот и вхожу в образ.

Вино в сознании большинства людей неразрывно ассоциируется с Францией. Из французского языка происходят практически все термины, касающиеся производства, выдержки вина и иные связанные с ним понятия.

Французское вино может быть вполне доступным по цене, но есть и бутылки, стоимость которых достигает заоблачных высот. Пока готовил статью, нашел несколько бутылок по 500 тысяч рублей. Причем, это не какие-то очень старые вина. Например, “Петрюс”, 2011 стоит каких-то 493618 рублей. А цена за винтажность приближается к миллиону!

Производители элитных французских вин

Latour (Латур). Выпускает вина под марками Les Forts de Latour, Grand Vin de Chateau Latour. Haut-Brion (О-Брион). К производимым брендом элитным сортам относятся и красные (Chateau Haut-Brion Rouge, Chateau Bahans Haut-Brion), и белые (Chateau Haut-Brion Blanc, Les Plantiers de Haut-Brion) вина. Mouton Rothschild (Мутон Ротшильд). Основная марка вина – Chateau Mouton Rothschild, «вторая» – Le Petit Mouton de Mouton Rothschild. Lafite Rothschild (Лафит Ротшильд). «Первое» вино бренда – Chateau Lafite Rothschild, «второе» – Carruades de Lafite. Margaux (Марго). Специализируется на производстве «тягучих» вин, срок годности которых исчисляется столетиями – Chateau Margaux, Pavillon Rouge de Chateau Margaux Pavillon Blanc de Chateau Margaux.

Родина самых дорогих французских вин – Бордо. В этом регионе с середины XIX века действует своя строгая классификация хозяйств, подразделяющая их на 5 классов (Grand Cru Classe). Наивысшую категорию (Premier Grand Cru Classe) имеют 5 шато:

Важно! Даже вино из этих хозяйств должно ежегодно проходить аналитические исследования и дегустацию для «подтверждения» своего класса.

От чего зависит цена на вино

Репутация винодельческого региона и самого шато, его престижность, «легендарность». Технология производства. Например, шато Mouton Rothschild до сих пор сохраняет традицию выдержки вина в настоящих бочках из дуба, которым уже несколько сотен лет. Упаковка. «Премиально» у элитных вин выглядят даже бутылка и пробка. Имеет значение и дизайн этикетки. Например, у Mouton Rothschild на лицевой стороне ежегодно появляется репродукция картины или просто наброски, созданные известными художниками, другими публичными персонами. Транспортировка и хранение. Вину необходимы особые условия и на месте хранения, и в процессе перевозки. Маркетинг. В данном случае это дегустации, выставки, мастер-классы для специалистов и коллекционеров.

Цена вина складывается из многих факторов:

Но все же, по-моему, определяющий фактор высокой стоимости вин из Бордо – их «культовость». Спрос настолько высок, что производители безбоязненно могут поднимать цену практически до бесконечности.

Как производят дорогие вина

регион выращивания винограда;

условия его культивирования;

принадлежность ягод к определенным сортам;

способы обработки и подрезки лоз;

минимальная крепость готового напитка;

условия выжимки, выдержки, хранения.

Помимо столовых и местных вин, вполне доступных по цене простым смертным, во Франции производятся марочные вина AOP (Appellation d’Origine Protegee), что переводится примерно как «контролируемое наименование по происхождению». Чтобы алкоголь был отнесен к этой категории, необходимо соблюсти множество условий, контролируемых государством:

Вина, успешно прошедшие всесторонний строжайший контроль, получают маркировку АОР, которая автоматически является знаком высочайшего качества.

Какие сорта французских вин самые дорогие

Chateau d’Yquem (Шато д’Икем) 1811 года. Французские производители вина свято уверены – в год, когда на небе появляется комета, напиток получается просто божественным. «Большую комету 1811 года» над Францией можно было наблюдать почти 290 дней. Последний раз на аукционе бутылка такого вина была продана за 117000$. Chateau Lafite (Шато Лафит) 1787 года. Уникально не только само вино, но и его история. Бутылка принадлежала Томасу Джефферсону, на ней выгравированы его инициалы. На аукционе она была куплена за 160000$. Champagne Heidsieck & Co (Шампань Хайдсик и Ко) 1907 года. Еще одно «историческое» вино. Оно было заказано лично Николаем II, но император его не получил. Судно с грузом затонуло. Поднять его на поверхность удалось только в конце ХХ века. Цена бутылки – более 275000$. Jeroboam Chateau Mouton-Rothschild (Иеровоам Шато Мутон-Ротшильд) 1945 года. Из-за Второй мировой войны урожай винограда, собранный в 1941 году, пошел в производство только в 1945-м. Бутылку в честь победы над нацизмом украсили золотистой V на этикетке. Ее стоимость сейчас составляет около 310000$. Romanee-Conti Grand Cru (Романе-Конти Гран Крю) 1945 года. Тогда последний раз был получен урожай с самых старых лоз этого совершенно роскошного виноградника. Хватило всего на 600 бутылок. Цена каждой перевалила за полмиллиона долларов (по последним оценкам 551000$).

Чтобы стать по-настоящему дорогим, вину нужно не только «хорошее происхождение», но и легенда:

Важно! Многие из самых дорогих французских вин нельзя даже попробовать. За давностью лет они превратились практически в уксус. Но коллекционеров, желающих во что бы то ни стало иметь уникальную бутылку, это не останавливает.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Самые дорогие французские вина родом из Бордо. Но даже в пределах этого региона цена напитка сильно различается. Стоимость зависит от многих факторов, в том числе от «легендарности» шато, года сбора урожая, истории бутылки.А вы бы согласились отдать за бутылку вина сумму, за которую вполне можно купить автомобиль (и даже не один)? Особенно учитывая, что его даже выпить нельзя? Или, по-вашему, страсть к коллекционированию оправдывает любые траты?