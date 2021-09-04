Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня хочу поговорить с вами про тосты. Когда-то я случайно попал на день рождения своего школьного друга. Все уже изрядно выпили, половина из сидящих за столом собиралась расходиться, а оставшиеся смеялись над какой-то пошлой шуткой и никак не могли остановиться.

Глядя на их забавные лица, и я решил произнести тост, потому что понял, что товарищ уже скоро запросто останется без добрых пожеланий с моей стороны в столь важный для него день. «За то, чтобы юмор всегда был таким же креативным, как сегодня, а главное, своевременным. Ну и за именинника, конечно!», — сказал я и выпил заздравный бокал шампанского.

К чему это я? Тост всецело зависит от компании, так что перед тем, как выбрать откровенно угарные ржачные поздравления или пожелания, взвесьте все за и против. Пацанские тосты будут уместны среди молодежи, тогда как более официозные слова выручат во взрослых мужских компаниях.

Лучшие короткие тосты на любые случаи жизни

«Пусть радость и благополучие наполнят наши дома, а в сердцах поселится счастье!» «Чтобы весело погулять нужно для начала хорошо выпить». «Давайте поднимем бокалы за всех, кого здесь нет, но о ком мы постоянно думаем». «Пить за столом необходимо вместе, и тогда веселье обеспечено каждому без исключения. Этот тост за дружбу и единство намерений!» «Выпьем за то, чтобы жизнь наша была насыщенной, за впечатления будущего и незабываемые моменты прошлого!» «В хорошей и дружной компании тост всегда дается легко, и слова сами льются из уст. Так пусть же наша дружба сохранится и станет еще крепче!» «За неповторимое мгновение нашей встречи и нашу общую радость». «Поднимаю бокал за верную любовь и главенство настоящих чувств в отношениях». «Бокал за то, чтобы мы собирались только по светлым поводам и не ссорились из-за пустяков. Тост за радостную и беззаботную жизнь!» «Выпьем за то, чтобы любовь в наших сердцах никогда не остывала и была полна страсти. За наших вторых половинок!» «Бокал за то, чтобы мы всегда оставались здоровы, а наш разум был чист и преисполнен мира». «Поднимаю бокал за скромность, искренность и вежливость! Пусть эти качества сопутствуют людям, с которыми мы встречаемся на жизненном пути».

На свадьбу

«Мой тост за то, чтобы ваша любовь никогда не угасала и совместные годы жизни проходили счастливо!» «В Священном Писании сказано: почитай отца и мать, и будет тебе долголетие. Поэтому не забывайте прислушиваться к тем, кто дал вам жизнь, и тогда ваше супружество точно будет неразлучным и счастливым, с опорой на родительскую мудрость. Бокал за ваше счастье!»

На день рождения

«Пусть каждый день твоей жизни будет таким же радостным, как и день твоего рождения, благополучие всегда сопутствует тебе, а все мечты неизбежно воплотятся в жизнь. Бокал в честь именинника!» «Говорю тост за то, чтобы все твои планы реализовались самым удачным образом и ясность мыслей сопровождала тебя во всех делах. Пусть принимаемые тобой решения идут на пользу и тебе, и окружающим!» «В день твоего рождения хочу пожелать крепкой дружбы, верной любви и незаменимых людей рядом, когда они особенно нужны. Пусть следующий год пройдет для тебя в полном здравии и будет раскрашен сугубо положительными эмоциями. Бокал за твое здоровье!»

От женщин мужчине

«Тост за наших мужчин, которым чужды недостатки! Пусть удача щедро отмерит им все положительные черты, необходимые для успеха в работе и счастья в семейной жизни. За мужскую часть коллектива!» «Пусть любовь наших мужчин к нам только крепнет, их нервы мужественно выносят наши женские капризы, а сердца всегда стремятся нам навстречу! Бокал за мужчин!» «Этот тост за то, чтобы каждый мужчина непоколебимо следовал своему предназначению и оставался для нас надежным плечом».

От мужчины для женщины

«Давайте поднимем бокалы за красоту наших женщин, их интуицию и природную элегантность, которая всегда будет давать нам вдохновение». «Тост за то, чтобы жизнь мужчины рядом с вами становилась интереснее и приятнее. Пусть ваши глаза всегда будут наполнены радостью и любопытством по отношению к тому прекрасному, что мы будем бросать к вашим ногам». «Выпьем за наших девушек и женщин, чьи сердца открыты для правды и остаются чисты и добры, несмотря на несовершенство окружающего мира. Пусть блеск ваших глаз беспрестанно освещает землю!»

Для веселой компании

«Давайте выпьем за дружеские отношения и веселье, которое царит во время наших встреч. Пусть наша жизнь будет полна ежедневной радости и взаимной поддержки». «Тост за то, чтобы хорошее настроение не оставляло нас после этого дня как можно дольше, и все дороги вновь сводили нас вместе». «Бокал за то, чтобы часы на работе пролетали для всех незаметно, а заработная плата позволяла проводить свободное время с удовольствием и интересом в теплой компании друзей как можно чаще. Пью за вас, вы самые лучшие!»

В стихах

Чтобы елось и пилось, Чтоб хотелось и моглось, Чтобы всяко и везде Было с кем и было где! Хочу выпить за удачу! От нее зависит все: Правильно ль дадут вам сдачу, Или обхамят еще? Лучше стать удаче другом, Рука об руку идти, И везенье станет кругом На вашем жизненном пути! Если в доме будет лад, То появиться и клад. Тост за лад я предлагаю, Лада вам во всем желаю.

Умение пить – вот о чем следует беспокоиться на очередном торжестве. А нужные слова можно подобрать и в интернете:Какая свадьба обходится без пафосных пожеланий со стороны знакомых и незнакомцев? Будьте исключением, удивите всех:Чтобы создать атмосферу праздника, недостаточно просто похлопать виновника торжества по плечу. Подвыпившие гости почти наверняка заставят вас произнести тост. Не отказывайтесь и берите на вооружение:Хорошая женщина не та, что на ногах крепко стоит, а та, у которой язык хорошо подвешен в нужную минуту!Галстук не спасет от осмеяния, если вас угораздит напиться раньше всех. Будьте джентльменом хоть несколько дней в году! Ну или заучите тост, на худой конец:Нет ничего лучше, чем выпить бокал шампанского в веселой компании, и нет ничего хуже, чем заплетающийся язык в ответственный момент:Если вы окажетесь в волшебном королевстве добрых гномов или просто в кружке литераторов, то без стиха в качестве тоста не обойтись:

Традиционные

«Выпьем за здоровье подрастающего поколения, за наших детей!» «Бокал в честь тех, кого нет с нами рядом, но чья память живет по сей день внутри нас». «Тост за благополучие в семье, верность в любви и помощь в дружбе». «Бокал за стойкость! Пусть наши столы будут заставлены наилучшими блюдами и напитками, а здоровье позволит вынести все праздничные тосты!» «Тост за то, чтобы удача никогда не оставляла нас, а судьба неизменно улыбалась. И если дано нам будет плакать, то исключительно слезами радости!» «В этот знаменательный день, 9 мая 1945 года, наш народ одержал триумфальную окончательную победу в Великой Отечественной войне и положил конец беспощадному кровопролитию. Тост за храбрость и мужество наших людей! С Днем Победы!»

Красивые

«Выпьем за красоту и прелесть жизни! Пусть это прекрасное неизменно сопровождает каждый наш день и дарит нам отличное настроение». «Пусть каждый из нас научится ценить то, что уже имеет, и при этом стремится к новым горизонтам и высотам. Бокал за хорошую жизнь!» «Иногда вместо поиска счастья нужно всего-то суметь его разглядеть, ведь оно может оказаться совсем рядом. Выпьем за то, чтобы мы всегда могли найти родственную душу и свое предназначение в жизни».

Смешные и прикольные

«Мой тост за благоразумную семью, способную удержать нас от нездоровых излишеств и непозволительных соблазнов. Да не привлечет нас искушение на стороне!» «Поднимаю бокал в честь нашего безудержного веселья, и чтобы завтрашнее утро воспоминания о сегодняшних тостах только красили! Тост за классное времяпровождение!» «Всем известно, что русские никогда не пьют алкоголь без причины. Так выпьем же по бокалу за то, что мы собрались здесь все вместе!» «Пусть наши кошельки станут неподъемны, а наши жены всегда оставляют нам хотя бы половину из того, что в нем собирается. Тост за крепкие семейные узы и терпение!»

Оригинальные

«Давайте чокнемся за все чудеса, которые открываются людям, чья вера никогда не угасает. Пусть наши пути неизменно приводят нас к тому, чего мы желаем». «Желаю всем присутствующим дисциплины во всех своих начинаниях. Ведь именно благодаря усердию мы добиваемся того, что хотим видеть в нашей жизни. Тост за целеустремленность!» «Пусть все жизненные трудности проносятся мимо нас, а тропу наших судеб освещает только свет удачи. Тост за всеобщее благополучие!» «Юбилей – это значимое событие, поэтому и пожелания в этот день должны превосходить обычные. Тост за то, чтобы наши сокровенные желания осуществились и в будущем нас ожидало еще больше свершений!»

Популярные

«Бокал за долголетие наших дедов, здоровье детей и терпение отцов и матерей. Пусть семейная жизнь не тяготит, а возвышает наши сердца, а детский смех как можно чаще сопровождает радость и любовь». «Предлагаю выпить по бокалу за то, чтобы наше здоровье всегда было крепким, настроение неизменно хорошим, а слезы радостными! Пусть улыбки не оставляют наши лица надолго». «Выпьем за наших близких и возлюбленных, за семейные узы и проверенную временем дружбу. Бокал за то, чтобы каждый из нас оставался здоровым и успешным!»

Другу

«Желаю тебе светлых идей и гениальных планов, а также чтобы рядом с тобой всегда были люди, с которыми ты чувствуешь себя комфортно и непринужденно. Тост за тебя, друг!» «Поднимаю бокал за моего друга, никогда не оставляющего в беде. Пусть жизнь подарит тебе множество ярких и запоминающихся моментов, и все твои цели обязательно будут достигнуты!» «Пью за твое здоровье, друг! Оставайся таким же уверенным и стойким, несмотря на все трудности. И пусть жизнь улыбается тебе. Всем бы таких друзей!»

Подруге

«Бокал за мою подругу, с которой мы пережили множество светлых и темных дней, и которая всегда была готова поддержать меня. Хочу сказать, что дружба с тобой стоит дорого. Спасибо за то, что ты есть!» «Желаю тебе, моя дорогая подруга, настоящей любви. Пусть твоя красота еще долго очаровывает всех, кто смотрит на тебя, а твое сердце всегда стремится лишь к правде и свету. Этот тост за нашу с тобой дружбу». «Бокал в честь моей вечно молодой подруги, которой я так дорожу и восхищаюсь».

Необычные

«Говорят, что не выпить в хорошей компании – значит согрешить. Поэтому давайте не будем грешить в этот замечательный день и дружно поднимем бокалы в честь праздника!» «Бокал за наше правое дело. Пусть жизнь принесет нам победы на всех фронтах!» «Тост за то, чтобы наша радость и хорошее расположение духа остались с нами надолго после сегодняшнего вечера. Сохраняйте тепло нашей встречи как можно дольше!»

Аудио пожелания

«Привет, мой дорогой друг! Надеюсь, это сообщение застанет тебя в хорошем настроении. Хочу пожелать тебе успеха в работе и душевного отдыха в кругу близких людей. Пусть смех не покидает стен твоего дома!» «Здравствуй! Хочется сказать тебе несколько поздравительных слов в этот светлый и долгожданный день. С днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться тем прекрасным человеком, которым ты являешься сейчас. Многая лета!»

Заключение

Попав в компанию хранителей казацкой культуры или десантников в отставке – избавьте тост от лести и сарказма. Так вам почти наверняка удастся предотвратить праздничный дебош:В жизни бывает и так, что застолье проходит не просто культурно, а в какой-то степени изысканно. В такой компании проявите себя с лучшей стороны и вложите в слова особый смысл:Не всегда стоит тужиться и выжимать из себя заумные речи, пытаясь быть мэтром серьезности. Шуточный тост – отличный шаг к непринужденности за столом:Оригинальность приобретается с опытом, а не появляется вдруг. Оттолкнитесь от готовых вариантов тостов и дерзайте:Не баян, а классика! Вот с каким настроем следует произносить заезженный тост:Хороший друг не отказывается от лишнего бокала, а лучший – предлагает выпить первым (народная мудрость):Настоящая дружба и так редкое явление, а уж между женщинами она подобна драгоценности:Грань между оригинальностью и вздором иногда еле заметна. Но пусть это вас не останавливает, потому что кто не рискует…Дистанционное поздравление особенно актуально в нынешние времена:Произнося тост, главное, быть уверенным в своих словах и говорить искренне. Не всегда стоит полагаться на готовый вариант, иногда можно пересказать его и своими словами.

Тогда ваше окружение, несомненно, оценит прилагаемые вами старания, и времяпрепровождение за столом станет еще более осмысленным и интересным.

Благодарим за то, что прочитали нашу подборку тостов и поздравлений на все случаи жизни. Подписывайтесь на наши статьи и делитесь полезными материалами в социальных сетях!