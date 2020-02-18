Сколько же я слышал высокопарных слов, звучащих в честь вина: “эликсир богов”, “дитя лозы”, “священный напиток”. А вот сегодня я узнал, что современные виноделы могут назвать роскошный по качеству напиток и весьма иронично, например, Arrogamt Frog (Пафосная жаба).

Поэтому не нужно гнаться за названием, но важно уметь среди огромного разнообразия вин сделать правильный выбор, найти что-то по-настоящему интересное. Сегодня я предлагаю вам поговорить о такой характеристике, как крепость, возможно, развенчивая по ходу устоявшиеся мифы.

От чего зависит крепость вина

Вином вправе считаться напиток, полученный в результате брожения натурального виноградного сока без добавления спирта и сахара.

Достойные вина всегда имеют точное указание на градусность.

Крепость вина, и красного, и белого тем выше, чем больше сахара в нем сбродило. Поэтому сухие вина, в которых сахар полностью перешел в спирт, всегда крепче полусухих. А полусухие вина крепче сладких - неокончательно добродивших.

Хотя, к слову сказать, наличие спирта во всех видах напитках может доходить до 15 градусов.

Какие есть крепкие белые вина

Tsinandali Marani (Цинандали Марани) крепость 13,5% - сухое грузинское вино, созданное из сортов Цванге и Ркацители в Алазанской долине. После выдержки в дубовых бочках вино приобретает янтарно-соломенный цвет и яркий аромат экзотических фруктов, перемешанный с теплыми нотами жаренных орехов. Batar Toskana (Батар Тоскана) крепость 13,5% - итальянское сухое вино, произведенное в соотношении 50/50 из сортов винограда Шардоне и Пино Блан. Имеет свежий вкус цитрусов и ароматных трав, горьковатый миндальный, сладко-фруктовый вяленых абрикосов. Pechstein GG (Пехштайн ГГ) крепость 13,2% - сухое вино, изготовленное в Германии из винограда сорта Рислинг. Сложный вкус вина составляют сочные ноты банана и ананаса, тонкие йогурта и сливок, сладкие лесного ореха. Muscat Sec Blanc (Мускат белое сухое) крепость 13% - краснодарское сухое столовое вино, произведенное компанией Gai-Kodzor из винограда сорта Мускат. Аромат сочетает в себе сладкие фруктово-цветочные ноты и горькие травяные. Маслянисто-сливочный вкус содержит оттенки желтых сочных фруктов и согретых солнцем цветущих трав.

Поделюсь подборкой крепких вин, которые по моему личному мнению, еще и очень вкусные. Надеюсь, что это информация будет полезна:

Какие есть крепкие красные вина

“Yarden” Katzrin (Ярден Катцрин) крепость 15,5% - рубинового цвета сухое вино, произведенное Израильской компанией Golan Heights. В плотном аромате вина сочетаются фруктовые тона с оттенками цитрусовых, ароматных трав и темного шоколада. Bodegas El Nido (Богерас Эль Нидо) крепость 15,5% - темное испанское сухое вино с выразительным фруктово-ягодным вкусом, раскрашенным сочными цветочными оттенками. The Bachelor Collection Pinot Noir (Коллекция Холостяка Пино Нуар) крепость 14% - сухое вино, произведенное из винограда, выращенного на виноградниках Краснодарского края. Имеет насыщенный цвет и густой аромат, сочетающий вишневые и сливовые ноты. Каберне Совиньон (Caberne Sauvignon) крепость 12,5% - бархатное гранатового цвета вино, произведенное Краснодарским винодельческим хозяйством “Лефкадия”, гармонично сочетает оттенки свежей черной смородины, сладкого клубничного варенья, пряной вяленой вишни с легкой нотой ароматного черного перца.

А это марки красного вина с высоким содержанием алкоголя:

Какие вина крепче: красные или белые

Технология производства красных и белых вин схожа. Мягкие и легкие белые вина производятся исключительно из мякоти плодов (без кожицы) и отличаются не только более нежным вкусом, отсутствием терпкости, высокой кислотностью, но чаще всего и меньшей крепостью.

При создании красного вина используются сладкие сорта винограда, кожица которых имеет насыщенный цвет. Мощные и терпкие красные вина более крепкие, чем белые по вполне понятным причинам: большее количество сахара в сырье способствует получению большего количества спирта.

А значит в массе своей именно красные вина более крепкие. Однако, стоит помнить, что градусность напитка зависит и от сорта использованного винограда, его сахаристости. Поэтому при покупке всегда обращайте внимание на указанную производителем крепость.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Согласитесь, в сущности, красные и белые вина незначительно отличаются по такому признаку, как крепость. Отличие в большей степени касается насыщенности вкуса и уровня кислотности. А какое вино предпочитаете вы?