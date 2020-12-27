В стекле, банках или в пластиковых бутылках: мое мнение какая упаковка лучше всего подходит для пива

Алкоголь нередко толкает нас на философские размышления. Вот и в тот день, когда мы с мужиками сидели в гараже и тихо мирно потягивали пиво, один из наших обратил внимание, что у каждого из нас алкоголь находится в таре, изготовленной из разных материалов.

Тут же начались размышления на тему, а в какой, собственно говоря, упаковке лучше брать пиво?

Как влияет на пиво алюминиевая банка

Я пил Клинское из алюминиевой банки, поэтому первым решил взять слово. Такую упаковку я считал наилучшим вариантом и был готов отстаивать свое мнение.

Итак, в пользу алюминиевой банки я привел такие аргументы:

Пиво доливают до самого края. Из-за этого жидкость меньше взбалтывается и дольше хранится (до 1 года). Сохранение экологии. Алюминий – это материал, который можно отправить на переработку. За это еще, между прочим, и деньги платят. Противодействие ультрафиолету. Банка не пропускает солнечные лучи, что также хорошо сказывается на хранении пива. Вес. Алюминиевая банка – это самая легкая упаковка из всех существующих.

Большинство находившихся в гараже людей поддержали меня, однако, нашлись и противники, которые предпочитали пить пиво из стеклянных и пластиковых тар.

Обратите внимание! Впервые в металлические банки пиво было разлито в 1935 году.

Как влияет на пиво стеклянная бутылка

Почитатели стекла давили на эстетичность пива в такой упаковке, да и на срок хранения, который, как оказалось, в некоторых случаях может достигать полутора лет.

«Это все хорошо» - сказал я. «Но у стекла по сравнению с алюминием есть один большой недостаток». На меня посмотрели вопросительно. Я же улыбнулся и подошел к нашему пивному запасу.

«Если я сейчас сброшу на пол ящик бутылок и банок, в каком случае у нас будет больше шансов продолжить пить пиво?».

По поводу хрупкости стеклянной тары никто спорить не стал. Да и солнечные лучи она пропускает, что вряд ли положительно влияет на хранящееся в ней пиво.

Кроме того, в отличие от тех же алюминиевых банок, давно кому-нибудь приходилось видеть, чтобы пивные бутылки несли на пункт переработки? А ведь еще полтора десятка лет назад это был основной доход подрастающего поколения.

Обратите внимание! Чем темнее стекло в бутылке, тем меньше пиво подвергается воздействию ультрафиолета.

Как влияет на пиво пластиковая бутылка

Сторонников пластика в нашей компании нашлось немного. Основным преимуществом такой тары, которые они называли дешевизну. Ну и удобство транспортировки. Все.

Зато мы заваливали их недостатками пластиковой тары. Главным была экология – сейчас же модно высказываться против употребления этого материала, а мы-то чем хуже?

Далее шли сами свойства пластика. При контакте с пивом он может выделять вредные вещества, которые со временем накапливаются в организме человека и могут отрицательно сказываться на здоровье.

Ну и, конечно же, срок хранения самого пива в пластиковой бутылке – он на порядок ниже, чем в остальных упаковках, даже если на таре указывается обратное.

Тут мы опять упираемся в свойства пластика, который не только способен пропускать солнечные лучи, но еще и деформируется при этом.

В какой таре в итоге лучше брать

Итак, большинство голосов в нашем импровизированном голосовании было отдано алюминиевым банкам. Я считал эту победу полностью заслуженной.

Такая тара единственная из всех покрывается изнутри специальным защитным слоем, который хорошо сказывается на вкусовых качествах пива и препятствует его окислению. Про небольшой вес я уже говорил.

Кроме того, алюминиевые банки легко охладить, они герметичны и… да я, пожалуй, еще долго смогу перечислять достоинства этой тары.

Обратите внимание! Вне зависимости от вида емкости перед покупкой лучше посмотреть срок годности на упаковке.

В общем, мы еще долго разговаривали в гараже по поводу разных упаковок для пива, помянули добрым словом кеги и сумели переубедить половину почитателей стекла и пластика перейти в наше братство любителей банки. А на чьей стороне вы?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!