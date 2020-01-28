Вечный спор о том, что лучше - баночное или разливное: да ведь это одно и то же

Как-то сидели с друзьями за кружечкой пенного и стал я свидетелем спора между двумя моими приятелями. Один из них приехал из Чехии и взахлеб рассказывал, как он был на пивоваренном заводе Kozel (Козел) и видел, как варят баночный хмельной напиток.

Второй, на правах эксперта (так как был там же, только пару лет назад), поправил, что там варят разливное. Спор вышел очень горячим.

И если у меня их разговор вызвал улыбку, то для некоторых, как оказалось, есть разница в процессе варки разливного или баночного пива, поэтому специально для них рассмотрю процессы варки.

Как варят разливное пиво

Как варят баночное пиво

Если очень кратко, то: солод смешивают с водой — нагревают и выдерживают — фильтруют — варят — фильтруют — охлаждают — ферментируют (брожение пива) — пастеризуют (не всегда, если нет, то срок годности составляет не более 10 суток) — розлив в кеги (металлические или пэт емкости объемом от 20 до 50л.).Все еще не перестаю улыбаться, вспоминая моих знакомых «экспертов» по варке пива, потому что баночное варят абсолютно так же, как и разливное, при одном лишь отличии. Розлив происходит в алюминиевую банку.

Моих экспертов на одном и том же заводе просто водили по разным помещениям розлива, вот и весь секрет.

Условия хранения баночного и разливного пива

Баночный хмельной напиток рекомендовано хранить в соответствии с указаниями на банке. Как правило требуется температура от 5 до 20 градусов по Цельсию.

Металлические кеги с пивом, как указано изготовителем, должен храниться при такой же температуре, как и пиво в алюминиевой банке. Хотя справедливости ради отмечу, что встречал кеги с маркировкой о температуре хранения от 10 до 20 градусов по Цельсию.

Важно: никто не застрахован от ненадлежащих условий перевозки и хранения пива в летний период. Не важно, покупаете вы разливное пиво или же в банках.

Есть ли разница между баночным и разливным пивом

Вот тут давайте немного посерьезнее. Мы уже знаем, что варят и то и другое одинаково, условия хранения тоже совпадают, так в чем же разница?

Предрассудков на эту тему, я слышал предостаточно. Но все сводится к тому, что человек, выбирающий разливное, восхваляет его, при этом принижая баночное или бутылочное, и наоборот.

Вот на что я советую обратить внимание при выборе разливного или баночного пива:

Из множества пивных магазинчиков мне встретились лишь два, где хмельное действительно хранилось в специальных помещениях с необходимой для хранения кег температурой. Кстати, при подобном, по моему мнению, правильном подходе чиллер (охладитель) не нужен. Поэтому рекомендую покупать разливное пиво только в проверенных местах. Если покупать непастеризованное пиво, то только на пивоварне. Его срок хранения 10 дней максимум, хотя встречал на заводской маркировке срок годности 30 суток. Но на 20-22 день хранения в напитке уже появлялась кислинка. Если брать разливное, то необходимо убедиться, что краны чистые. Если уж удастся увидеть шланги, по которым идет пиво, то обязательно стоит обратить внимание на наличие налета внутри (шланги должны быть прозрачными и если это не так, то не стоит рисковать). Если покупаем баночное, то оно должно стоять в магазине в холодильнике. Да, во всех магазинах оно обычно располагается в торговом зале при обычной температуре. Но возьмите лучше из холодильника. Так оно надежнее.

Я хоть и люблю разливное, но брать его рекомендую лишь в проверенных местах. Для себя в последнее время все чаще предпочитаю баночное, потому что и в хранении проще, и пролежать в холодильнике может не один день, и газация предусмотренная производителем никак не будет нарушена.

Так что, какой-то разницы, кроме способа розлива и тары, нет.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какое пиво предпочитаете вы? Я всегда открыт для диалога и если вы считаете, что разница между разливным и баночным есть, то напишите мне об этом в комментариях.