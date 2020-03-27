Вернулся из Мексики, делюсь какие напитки там пьют и что обязательно попробовать, если соберетесь туда

Друзья, моя давняя мечта сбылась – я побывал на родине ацтеков и майя! Завидуете? Не стоит, своими впечатлениями с удовольствием поделюсь с вами.
Путешествие в Мексику не могло обойтись без дегустации местного алкоголя. Я решил разобраться, что же пьют жители, и какие отличия имеют здешние спиртные напитки.
Какой алкоголь считается традиционным в МексикеПрежде всего меня интересовала информация о том, какой алкоголь считается национальным. Известно, что русские пьют водку, а американцы отдают предпочтение виски, французы не представляют жизни без вина. Что же пьют мексиканцы? Оказалось, что это текила.
Мой приятель-мексиканец удивил меня, рассказав, что напиток готовят вовсе не из кактуса, как я был уверен, а из сока голубой агавы. Кстати, это основа практически всех мексиканских спиртных изделий.
Продавец в алкомагазине на ломаном английском поведал мне интересную историю, связанную с происхождением мексиканской текилы.
Согласно преданию, Господь послал молнию, которая расколола дерево агавы на 2 половины. Через некоторое время жители заметили, что из трещины вытекает ароматный сок. Они попробовали его и поразились необычному вкусу.
С той поры мексиканцы стали самостоятельно добывать сок агавы и готовить из него разнообразные напитки. Первым шедевром стала текила. Здесь она называется «октали».
Туристы приобретают текилу в подарочных упаковках. Она идет на сувениры.
Крепкий алкогольСреди крепких алкогольных изделий на особом месте стоит мескаль. Он так же крепок, как и текила, да и вкусы схожи. Но все же это совершенно разные продукты.
Мескаль готовят из сока агавы. Но, если текилы производят из одного вида сока, то на приготовление мескаля идет сразу 3, а то и 4 сорта сока агавы.
Внутрь бутылочек часто укладывают гусениц. Это делается для привлечения внимания иностранных покупателей. Мнение о том, что гусениц используют для производства алкоголя ошибочно.Если захотите попробовать местный мескаль, обратите внимание на следующие марки:
- Gusano Rojo («Кусано Рохо»);
- Divino Reposado «Дивино Репосадо»);
- Lajita («Ладжита»).
Это проверенные бренды, в качестве сомневаться не придется.
Вы удивитесь, но в Мексике распространен самогон, его пьют люди, которым не по карману магазинная продукция. Я пробовал, вкус интересный и запоминающийся.
Слабый алкогольПопулярны в Мексике и слабые алкогольные напитки. Жители предпочитают пить пиво и пульке.
Особенность местного пива – легкий, освежающий вкус. Напиток продают в маленьких бутылочках. Его пьют все и везде. Он заменяет воду, градусов в нем мало.
Готовят пиво из кукурузы и тапиоки. Открыв бутылочку, мексиканец обязательно поместит внутрь горлышка кусочек лимона или лайма. Здесь так принято. Отлично зарекомендовали себя марки Corona Extra («Корона Экстра») и Sol («Сол»).
Пульке (pulque) – древнейший напиток. Его продают только в Мексике. Исторические источники подтверждают, что рецепт изобрели индейцы. У пульке своеобразный вкус, некоторым не нравится.
Найдете пульке на полках, рядом с пивом. Узнаете напиток по ярким этикеткам на бутылках.Его готовят из забродившего сока агавы. Напиток имеет молочный цвет, он вязкий и густой. Когда пьешь пульке, во рут остается выраженный привкус дрожжей. Раньше его разрешалось пить только избранным люди, жрецам - он считался священным напитком.
КоктейлиТрадиционным коктейлем мексиканцев считается «Текила-санрайз». Он появился в начале 20-го века и с тех пор не утратил актуальности. В основе лежит все та же текила. Я узнал рецепт у местного бармена (на удивление с хорошим английским) и спешу поделиться им с вами:
Ингредиенты:
- серебряная текила – 50 мл;
- апельсиновый сок – 150-200 мл;
- сироп «Гренадин» - 10 мл;
- ломтик апельсина или лайма.
В высокий стакан высыпьте горстку кубиков льда. Налейте текилу, а затем сироп. Заполните стакан апельсиновым соком. Украсьте кусочком фрукты. Важно! Не перемешивайте, иначе вкус потеряется.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Ну вот, на сегодня и все! Если вам известны интересные рецепты, которыми пользуются мексиканцы или вам довелось попробовать необычный алкоголь, производимый в этой яркой стране, делитесь со мной в комментариях. Я думаю, вернусь еще сюда!