Вернулся из Мексики, делюсь какие напитки там пьют и что обязательно попробовать, если соберетесь туда

Друзья, моя давняя мечта сбылась – я побывал на родине ацтеков и майя! Завидуете? Не стоит, своими впечатлениями с удовольствием поделюсь с вами.

Путешествие в Мексику не могло обойтись без дегустации местного алкоголя. Я решил разобраться, что же пьют жители, и какие отличия имеют здешние спиртные напитки.

Какой алкоголь считается традиционным в Мексике

Прежде всего меня интересовала информация о том, какой алкоголь считается национальным. Известно, что русские пьют водку, а американцы отдают предпочтение виски, французы не представляют жизни без вина. Что же пьют мексиканцы? Оказалось, что это текила.

Мой приятель-мексиканец удивил меня, рассказав, что напиток готовят вовсе не из кактуса, как я был уверен, а из сока голубой агавы. Кстати, это основа практически всех мексиканских спиртных изделий.

Продавец в алкомагазине на ломаном английском поведал мне интересную историю, связанную с происхождением мексиканской текилы.

Согласно преданию, Господь послал молнию, которая расколола дерево агавы на 2 половины. Через некоторое время жители заметили, что из трещины вытекает ароматный сок. Они попробовали его и поразились необычному вкусу.

С той поры мексиканцы стали самостоятельно добывать сок агавы и готовить из него разнообразные напитки. Первым шедевром стала текила. Здесь она называется «октали».

Туристы приобретают текилу в подарочных упаковках. Она идет на сувениры.

Крепкий алкоголь

Среди крепких алкогольных изделий на особом месте стоит мескаль. Он так же крепок, как и текила, да и вкусы схожи. Но все же это совершенно разные продукты.

Мескаль готовят из сока агавы. Но, если текилы производят из одного вида сока, то на приготовление мескаля идет сразу 3, а то и 4 сорта сока агавы.

Внутрь бутылочек часто укладывают гусениц. Это делается для привлечения внимания иностранных покупателей. Мнение о том, что гусениц используют для производства алкоголя ошибочно.

Gusano Rojo («Кусано Рохо»);

Divino Reposado «Дивино Репосадо»);

Lajita («Ладжита»).

Если захотите попробовать местный мескаль, обратите внимание на следующие марки:

Это проверенные бренды, в качестве сомневаться не придется.

Вы удивитесь, но в Мексике распространен самогон, его пьют люди, которым не по карману магазинная продукция. Я пробовал, вкус интересный и запоминающийся.

Слабый алкоголь

Популярны в Мексике и слабые алкогольные напитки. Жители предпочитают пить пиво и пульке.

Особенность местного пива – легкий, освежающий вкус. Напиток продают в маленьких бутылочках. Его пьют все и везде. Он заменяет воду, градусов в нем мало.

Готовят пиво из кукурузы и тапиоки. Открыв бутылочку, мексиканец обязательно поместит внутрь горлышка кусочек лимона или лайма. Здесь так принято. Отлично зарекомендовали себя марки Corona Extra («Корона Экстра») и Sol («Сол»).

Пульке (pulque) – древнейший напиток. Его продают только в Мексике. Исторические источники подтверждают, что рецепт изобрели индейцы. У пульке своеобразный вкус, некоторым не нравится.

Найдете пульке на полках, рядом с пивом. Узнаете напиток по ярким этикеткам на бутылках.

Коктейли

Его готовят из забродившего сока агавы. Напиток имеет молочный цвет, он вязкий и густой. Когда пьешь пульке, во рут остается выраженный привкус дрожжей. Раньше его разрешалось пить только избранным люди, жрецам - он считался священным напитком.Традиционным коктейлем мексиканцев считается «Текила-санрайз». Он появился в начале 20-го века и с тех пор не утратил актуальности. В основе лежит все та же текила. Я узнал рецепт у местного бармена (на удивление с хорошим английским) и спешу поделиться им с вами:

Ингредиенты:

серебряная текила – 50 мл;

апельсиновый сок – 150-200 мл;

сироп «Гренадин» - 10 мл;

ломтик апельсина или лайма.

В высокий стакан высыпьте горстку кубиков льда. Налейте текилу, а затем сироп. Заполните стакан апельсиновым соком. Украсьте кусочком фрукты. Важно! Не перемешивайте, иначе вкус потеряется.

https://youtu.be/gkJXugIQL3E

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Ну вот, на сегодня и все! Если вам известны интересные рецепты, которыми пользуются мексиканцы или вам довелось попробовать необычный алкоголь, производимый в этой яркой стране, делитесь со мной в комментариях. Я думаю, вернусь еще сюда!