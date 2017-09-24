Конечно, самая большая проблема приготовления вина из ананаса в домашних условиях – это, собственно, сами ананасы, вернее их отсутствие. В средней полосе за экзотику приходится отваливать немалые деньги, да и качество не всегда приемлемое – сказывается долгое хранение. Но вот в южных, приморских областях России и Украины, да в сезон приобрести их вполне можно – я лично покупал в Одессе превосходные ананасы по совсем не обременительной цене. Кстати, есть рецепты вин из и консервированных ананасов – но это уже, как по мне, извращение, так что на них мы останавливаться не будем. Сегодня обсудим два рецепта вина – один попроще, другой чуточку сложнее, но оба дают превосходный результат!

Ананасное вино – напиток редкий, в промышленных масштабах его выпускают, пожалуй, только в Таиланде да США, где нет проблем с урожаем этого фрукта. Для виноделия ананас – сырье вполне подходящее. В нем довольно много кислот – в основном, лимонной – порядка 0.7%, что гарантирует хорошее хранение вина и стойкость к болезням, плесени. Есть и аскорбинка, которая обеспечит стабильный, красивый цвет, не ухудшающийся со временем. Сахара маловато – 12-15%, но где наша не пропадала – добавим, чтоб вино было более крепким и стабильным. Также в сегодняшних рецептах почти наверняка не обойтись без покупных винных дрожжей, не помешают и другие добавки – подкормки, винные кислоты и танин, которого в ананасах почти совсем нет.

Если приготовление вина – для вас пока слишком сложный процесс, рекомендуем ознакомиться с рецептами ликеров из ананаса, они тоже очень вкусные!

Вино из ананаса в домашних условиях – простой рецепт

ананасы средней спелости – 5 кг (2 больших)

сахар – по 200 граммов на литр сока

дрожжи для белых или игристых вин – по инструкции

подкормка, танин и другие добавки – по желанию

Рецепт простой, ингредиентов немного, но есть проблема – из ананасов придется добывать сок при помощи соковыжималки или вручную. Попробовать сбродить сусло можно и на диких дрожжах, но для верности лучше обзавестись покупными винными ЧКД или хотя бы сделать специальную изюмную закваску

Ананасы освободить от стебля, коры и сердцевины, порезать. Сок можно добыть, используя соковыжималку с тонкой сеткой или просто перемолов мякоть в блендере и отжав вручную при помощи тонкой тряпочки или нескольких слоёв марли – дело хлопотное, но без него не обойтись. Количество добытого сока нужно измерить и внести в него сахар согласно рецепту. Если хотите попробовать поиграться с дикими дрожжами – оставить сок в широкой посуде, накрытой марлей, на пару дней в теплом месте. Проще и надежнее сразу внести в него покупной штамм дрожжей, перелить в ферментёр на 2/3 объема, водрузить сверху затвор и переставить в теплое темное место.

Бродить сусло будет от недели (на ЧКД) до месяца (на дикарях). Когда вино станет менее мутным, на нем исчезнет пена, на дне емкости появится плотный осадок, а гидрозатвор прекратит булькать – нужно слить жидкость при помощи трубочки или специального сифона. Куда потянулись за бокалами? Еще не все! Теперь будущее вино нужно перелить в другую, меньшую емкость, на этот раз почти под горлышко, переместить в прохладное темное место и снова поставить под гидрозатвор. Вторичное брожение полностью осветлит вино, сделает его сухим (именно сухое вино из ананасов считается лучшим, но при желании его потом можно будет подсластить), избавит от остатков отработанных дрожжей – длиться оно будет порядка двух месяцев, за это время напиток нужно 2-3 раза слить с осадка, чтобы избежать горечи.

После всех этих манипуляций вино уже можно бутылировать. К дегустации лучше приступать еще месяца через три – напиток должен вызреть, облагородиться. Такое винишко, с выраженной доминантой фруктов, нотками меда, тонким ананасовым ароматом и долгим, ярким послевкусием будет прекрасно сочетаться… нет, не с рябчиками, а, например, с рыбой. Хотя и в чистом виде, безо всяких компаньонов, оно вполне гармонично.

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо, остро!

Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Ананасы в шампанском, которые так понравились эгофутуристу Игорю Северянину, это, конечно, прекрасно. Но вот ананасовое шампанское будет еще более восхитительным! Игристый напиток всегда можно сделать из почти любого домашнего вина, а как – читайте в специальной статье.

Домашнее ананасовое вино – американский рецепт

мякоть свежего ананаса – 1.5 кг

сахар – 900 граммов

дрожжи для шампанских или легких белых вин – по инструкции

подкормка для дрожжей – желательно

чистая не кипяченая вода – 3.5 литра

сок одного лимона

кислотная смесь – 1 ч.л. (виннокаменная и дубильная кислоты)

танин сыпучий – половина чайной ложки

Ананасы чистим и режем небольшими кубиками, отмеряем 1.5 килограмма. В кастрюле кипятим воду, растворяем в ней весь сахар. Провариваем, снимая пену, около получаса, после чего отправляем в кипящую смесь кусочки ананаса. Выключаем нагрев, закрываем крышкой и даем отстояться порядка 12 часов, чтобы ананас размягчился. Теперь к нашему компоту нужно добавить лимон, кислоты и танин, внести дрожжи вместе с подкормкой, все тщательно перемешать и перелить в бутыль, сверху на который установить гидрозатвор. Забродить сусло должно в течение 12-24 часов – вы определите это по появлению пены и бульканью гидрозатвора. Брожение на чистой культуре дрожжей, да с правильными добавками длится недолго – от недели до десяти дней. Когда пена перестала образовываться, гидрозатвор не пускает пузыри, сусло заметно осветлилось, а на дне бутылки выпал плотный осадок – вино нужно сливать при помощи трубочки, стараясь не тревожить дрожжевой слой и остатки мякоти. Теперь сусло нужно перелить в меньшую емкость, почти под горлышко и переместить в прохладное место, где оно простоит под гидрозатвором еще 2 месяца. Раз в три недели процедуру декантирования можно повторять. После окончания вторичного брожения вино можно подсластить по вкусу (или оставить сухим), после этого – выдержать еще недельку, чтобы убедиться, что брожение не запускается по новой. Почти готово – можно бутылировать и пить через 2-3 месяца!

Конечно, в США, особенно южных штатах, ананасное вино знают, любят и умеют готовить. Рецептура тут более хитрая и сложная – фрукты для начала слегка провариваются в сиропе, чтобы из них отделился сок, а уж затем – сбраживают вместе с мякотью, что делает вино более насыщенным и ароматным. Конечно, после нагрева, убивающего в соке все микроорганизмы, о диких дрожжах и речи быть не может. Также по американской традиции в напитке много винодельческих добавок. Достать их можно и у нас, в любом спецмагазине, но в принципе можно обойтись и без таковых.

Как мы видим, в домашних условиях вино из ананаса сделать не сложнее, чем из любого другого фрукта – было бы сырье да рвение к экспериментам. «Ромовый Дневник» желает вам удачных опытов с домашним алкоголем – готовьте много, вкусно и разнообразно, а мы уж постараемся предоставить вам теоретическую базу!