Удивительная природа Абхазии подарила нам множество туристических мест, в которых стоит побывать. Белые скалы близ Цандрипша или Долина Озер недалеко от российско-абхазской границы подарят множество впечатлений любителям активного туризма.

Удивительные пейзажи – только часть очарования абхазской земли. Другая ее сторона – народ, пронесший сквозь века древнейшую культуру виноделия. Центральным объектом этой статьи станет одно из классических вин Абхазии – Апсны.

Предлагаю окунуться в историю этого напитка, узнать секреты его производства и понять, какую роль играет вино в жизни жителей Абхазии.

Исторические сведения

Примечание: тут можно провести небольшую аналогию с напитками, имеющими географические названия. Например, Шампанское производится только в провинции «Шампань», все остальное – игристые вина.

Каберне-Совиньон;

Мерло;

Саперави.

С чего и начинать рассказ про абхазское вино Апсны, так это с его названия. В переводе, слово «Апсны» означает Абхазия, т. е. страна апсов или страна души (в народной интерпретации).За этим глубоким и, казалось бы, древним названием скрывается довольно молодая история. Производство Апсны началось в 1970 году, именно тогда с конвейера Сухумского винзавода сошла первая бутылка этого напитка. В качестве виноматериала были выбраны сорта винограда позднего созревания:

В 1999 году завод пережил второе рождение и был реконструирован, а к концу 2000-х производитель наладил стабильный выпуск известных нам вин (Апсны, Псоу, Лыхны и другие).

Особенности производства

Традиционно производством вина в стране занимаются мужчины, хотя сам напиток считается больше женским. Сильная половина человечества предпочитает чачу, но культура разделения алкоголя на мужской и женский является, скорее, условностью, чем непререкаемым законом.

А вот чего действительно жестко придерживаются, так это классической технологии изготовления:

Все этапы производства выполняются мужчинами. Для брожения сусла используют деревянные корыта. Когда содержание алкоголя в сусле достигнет определенного значения, емкости переносят в прохладное помещение, чтобы остановить брожение. Дозревание (старение) происходит в дубовых бочках на протяжении месяцев, а иногда и лет.

Дегустационные характеристики вина Апсны

Производитель: ООО «Вина и воды Абхазии».

Категория: красное, полусладкое.

Крепость: 9-12%.

Сахар: 3–5 г/100 см3.

Пока меня полностью не увлекли исторические отсылки и технологические особенности, расскажу немного характеристиках Апсны.

Цвет

Аромат

Вкус

Апсны обладает глубоким гранатовым/рубиновым цветом.Нежный букет спелых ягод, с преобладанием нот черной смородины.Для изготовления Апсны используют позднеспелые сорта винограда. Сбор урожая начинается в конце октября, когда ягоды накопили в себе максимальное количество сахаров.

Вино достаточно сладкое, но с выраженной ягодной кислинкой. Яркость вкуса умеренная, Апсны не будет играть первую скрипку, забивая вкус всех блюд. В послевкусии доминирует черная смородина.

Состав и крепость

Как уже говорил, для производства Апсны используют 3 сорта винограда: Мерло, Саперави и Каберне-Совиньон.

На мой вкус, напиток не крепкий, содержание спирта колеблется от 9 до 12%. Спиртовые ноты не выражены, напиток явно не крепили.

Как и где купить настоящее абхазское вино

Покупайте в проверенных местах. Лучший вариант – крупные специализированные магазины. Такие заведения не будут рисковать своей репутацией ради сомнительной прибыли. Обратите внимание на качество полиграфии (шрифты и рисунки) на этикетке. Все должно быть четко, без размытых линий. Сама этикетка должна быть приклеена ровно, без пузырьков. Обычно мошенники прогорают именно на таких мелочах. Если покупаете Апсны не в Duty Free, на бутылке обязательно должна присутствовать акцизная марка.

Чтобы 100% купить настоящее абхазское вино нужно поехать на завод, где его производят. Но, конечно, ни я, ни вы этого делать не будем, поэтому предлагаю несколько простых правил, позволяющих избежать контрафактного товара.

Как правильно подавать

Любое вино лучше раскрывает себя в охлажденном виде. Для Апсны идеальная температура 14-19 градусов. Советую заранее поставить бутылку на несколько часов в холодильник. Для вина используют, внезапно, винный бокал. Важно, чтобы у сосуда была длинная ножка, за которую и нужно его держать. Так, напиток не будет нагреваться от температуры вашей руки. Наливайте не доверху, а примерно на половину бокала. Перед употреблением жидкость нужно взболтать. Только делайте это не хаотично, а круговыми движениями. Таким образом вы раскроете вкус напитка. Апсны не пьют залпом, его нужно смаковать. Пейте небольшими глотками, омывая вином всю полость рта.

Давайте так, сначала я напишу об общепринятых правилах употребления, а уже после, выскажу несколько своих мыслей.

А теперь небольшая вставка с моим скромным мнением. Традиция употребления вина в Абхазии очень древняя, ей примерно 4-5 тыс. лет. Его там пьют часто, а если род (семья) верен традициям, то на столе всегда стоит бутылка Апсны или чего-то подобного.

С чем пьют вино Апсны

Будут ли, при застольях, придерживаться ужимок с бокалами на тонкой ножке или раскрытием вкуса? Уверен, что не особо. Поэтому пейте Апсны так, как вам нравится. Но правило с температурой я бы рекомендовал соблюдать, никто не любит теплый алкоголь.Напиток хорошо сочетается с блюдами из мяса, особенно с дикой или домашней птицей на мангале. Только так вино помогает вкусу мяса раскрыться в полной мере.

Менее актуальная, но имеющая право на жизнь закуска – овощи, зелень и фрукты. Это из разряда пусть будет, Апсны их точно не испортит. Упомяну и классику, вино + сыр – беспроигрышная комбинация.

Другие варианты употребления

С помощью Апсны можно приготовить множество блюд. Мой фаворит – груша, маринованная в вине. Это классический десерт, для которого идеально подойдет красное полусладкое.

В категорию «альтернативы» можно записать разнообразные соусы и маринады. Особенно хорошо, красное полусладкое подходит к мясу (об этом я уже упоминал).

Коктейли на основе вина Апсны

Если вы не хотите пить или готовить Апсны, а бутылка уже куплена, давайте готовить коктейли. Я не буду перебирать тысячи рецептов, возьму два своих любимых и довольно простых: Калимочо и Горячий шоколад с красным вином.

Для приготовления Калимочо нам понадобится:

1 часть Апсны;

1 часть колы;

долька лайма или лимона.

Приготовление:

В хайбол (подойдет любой, достаточный по объему стакан) насыпаем лед, сверху наливаем охлажденное Апсны и колу. Аккуратно размешиваем содержимое и украшаем долькой лайма. Готово.

Для горячего шоколада с Апсны придется немного «заморочиться». Берем:

100 г горького шоколада;

50 мл Апсны;

180 мл молока (не ниже 2,5%);

100 мл воды;

соль крупного помола без добавок (по вкусу);

сахар.

Приготовление:

Нагреваем шоколад на паровой бане. Добавляем к шоколаду вино и размешиваем до полного расплавления. Добавляем воду, молоко и соль. Продолжаем помешивать до однородной массы. Переливаем содержимое паровой бани в кружку или жаропрочный стакан и украшаем кристаллами сахара.

Фото вина Апсны

Хочу пару слов уделить внешнему виду бутылки. Тут есть небольшая деталь, которая стоит упоминания.

Если вы подумали, что на этикетке Апсны изображено детище воспаленного разума художника – ошибаетесь. Это известная находка «Бомборский винопийца», статуэтка в виде человека, держащего в руках бараний рог.

На фото ниже изображено дно бутылки. Оно вогнуто в центре и образовывает своеобразное кольцо ближе к краям. Это «лайфках» от мира виноделия и преследует он простую цель – собрать весь осадок в этом кольце.

Считается нормой, если при хранении в вине появляется осадок. Чтобы он не попал к вам в бокал, придумали такое вот интересное донышко. Если жидкость в бутылке мутная, не спешите ее выкидывать, возможно, это означает, что напиток из натурального сырья. Кроме того, такая форма более устойчива на неровной поверхности.

Отзывы об абхазском вине Апсны

аромат ягод;

виноградное послевкусие;

сладость;

умеренная цена.

Скажу наперед, для вина за 450-550 рублей, у Апсны хорошие отзывы. По моим наблюдением, примерно 90% мнений можно назвать положительными. Что нравится:

За что критикуют:

блеклый вкус;

кислинка;

горечь.

Замечу, отзывы покупателей могут относиться к контрафактной продукции. Никто не застрахован купить подделку, но порцию негатива всегда получит оригинал.

Итог

Апсны или Страна души (если перевести) станет прекрасным дополнением к семейным праздникам или романтическому ужину. Оно не забивает вкус основного блюда, а, скорее, усиливает его. Впрочем, этот напиток хорош и в чистом виде, без какой-либо закуски.

Апсны не относятся к утонченным винам, которые пьют на светских приемах и торжественных мероприятиях. У него другое назначение: застолья, коктейли, кулинария. С этими задачами вино справляется отлично.

Рекомендую попробовать Апсны в рамках ознакомления с винами Абхазии. Возможно, его вкус придется вам по нраву. Главное – не имейте завышенных ожиданий, напиток стоит относительно недорого, но свою цену полностью отбивает.

А ваши друзья уже пробовали Апсны? Поделитесь с ними этой статьей, может, кто-то из них как раз в поиске бутылочки на вечер по приемлемой цене?