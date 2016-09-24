В общем и целом, в этом напитке нет ничего сложного. Самый простой рецепт вина из бузины, помимо бузинового сока, включает только сахар, бродит ягода достаточно хорошо, вино быстро осветляется, а вкусом – при должной выдержке – обладает просто изумительным, не похожим ни на один другой напиток. Инвентарь, который вам понадобится – это подходящая бутыль с гидрозатвором да приспособление для отжима сока: соковыжималка, винодельческий пресс или просто марля. В общем, приступаем!

Предисловие: полюбите нас, не отравитесь!

Для начала хотелось бы сказать несколько слов о ядовитости черной бузины. Даже википедия утверждает, что почти все части этого растения отравны: листья, корни, косточки спелых ягодок из-за высокого содержания алкалоида самбунигрина (от Sambúcus nígra, собсна «Бузина черная»), который при определенных условиях выделяет синильную кислоту. Однако цветки бузины, из которых кстати, делают самбуку , а также мякоть и кожица ягод являются исключением.

Конечно, выковыривать косточки из плодов – дело неблагодарное, особенно когда речь идет о серьезных объемах напитка. Поэтому при приготовлении вина из бузины в домашних условиях проще всего использовать только сок. Однако такой способ дает менее ароматный напиток. Ведь именно из самбунигрина образуется бензальдегид – соединение, сообщающее вину миндальный аромат, как у Амаретто. Поэтому виноделы применяют и другой метод обработки бузины –кипятят ягоды, а уж затем получают из них сок. При термообработке синильная кислота разрушается, а ароматические, красящие и другие соединения переходят в сусло. Кстати, после нагревания сок будет отжать гораздо проще.

Также следует заострить внимание на том, что вино из ягод бузины обладает массой полезных свойств. Полезных, естественно, только при умеренном употреблении. Такой напиток способен снять усталость, придать сил, он имеет мягкий мочегонный, потогонный и слабительный эффект, также действует как антисептик. Однако людям с диабетом, заболеваниями ЖКТ, сердечникам лучше воздержаться от дегустации.

Внимание! Все вышесказанное относится исключительно к бузине чёрной! Красная бузина для виноделия и для приготовления настоек не подходит из-за высокой токсичности. Будьте бдительны, собирайте только спелые, насыщенно черные ягоды!

Простой рецепт вина из черной бузины без воды

Сок черной бузины – 3 литра;

Сахар – 0.5 кг (в оригинале – 2 стакана меда).

Простейшее вино из сока бузины, при нормальных условиях – если ягоды собирались в сухую погоду, а в комнате поддерживается температура выше 20-25 градусов – вам даже не понадобятся дрожжи. Хотя дрожжами все-таки лучше запастись на всякий случай, чтобы сок не пропал, если на бузине было мало дикарей – подойдут ЧКД для портвейна, мадеры, малаги или универсальные винные дрожжи. Также в этих целях можно использовать изюмную закваску

Приготовление напитка такое же простое, как его состав. Сок, отжатый из ягод любым удобным способом, смешиваем с медом или сахаром до полного растворения. Все это дело переливаем в ёмкость с широким горлом, прикрываем марлечкой и отправляем в теплое место. Если через 3 дня брожение (кислый запах, пена, пузыри) не началось – нужно добавить в сок дрожжи или закваску.

Забродившее сусло переливаем в бутыль с гидрозатвором или на худой конец – с проколотой перчаткой так, чтобы занято было не более ¾ объема, отставляем в темное теплое место. Время брожения – от 10 дней (на ЧКД) до 4 недель, это зависит от многих факторов. Если перчатка надута или затвор булькает – значит процесс продолжается. Когда брожение прекратилось – молодое вино сливаем с осадка при помощи трубки, переливаем в другую подходящую посудину так, чтобы заполнить ее на 90-95%, переселяем вино в погреб или подвал. Тихое брожение будет продолжаться еще 2 месяца, если заметите, что на дне бутыли появился осадок – напиток следует декантировать повторно.

Через 2 месяца вино уже можно пробовать (при надобности – подсластить), но лучше перелить его в бутылки, закупорить и дать постоять еще 3-6 месяцев – он станет куда более благородным со временем.

Десертное бузиновое вино с дрожжами

Сок черной бузины – 10 литров;

Вода – 5 литров;

Сахар – 6 кг;

Дрожжи – согласно инструкции на упаковке;

Подкормка для дрожжей – желательно.

В сок добавляем воду, размешиваем в сусле ¾ всего имеющегося сахара – 4.2 кг. Разбраживаем ЧКД, добавляем в сусло вместе с подкормкой. Все переливаем в бутыль, оставляя ¼ часть свободного пространства. Надеваем гидрозатвор и отставляем в темное место со стабильной температурой в районе 22-25°. Активное брожение будет длиться от 5 до 14 дней. Когда бульканье в затворе прекратилось – сусло нужно сразу же снять с осадка, иначе впоследствии вино будет горчить. Теперь в молодое вино нужно внести остальной сахар – 1.4 кг. Рекомендую сначала попробовать напиток – в нем могла остаться сладость, в таком случае сахар следует вносить порционно, по вашему вкусу. Теперь вино переливается в меньший бутыль, на 90-95%, сверху желательно снова надеть гидрозатвор и отставить емкость в темное, но прохладное место – погреб, подвал. Тихое брожение будет длиться 2-3 месяца, в это время напиток нужно пару раз декантировать, когда в нем будет появляться осадок. По окончании тихого брожения вино в последний раз декантируется и разливается по бутылкам. Пить его можно уже сейчас, но лучше все же потерпеть еще несколько месяцев – будет вкуснее.

Как уже было сказано, дрожжи следует брать винные, либо универсальные (малтифлор), либо – для мадеры, портвейна, малаги. По этому рецепту вино из черной бузины получится сладким, десертным, сахар вносится в 2 этапа – вначале и перед тихим брожением. Этот метод экономичнее предыдущего, по заданным пропорциям у вас получится около 16-17 литров готового продукта.

Вино из ягод бузины по «кагорной» технологии

Ягоды черной бузины – 10 кг;

Вода – 8 литров;

Сахар – 6 кг;

Дрожжи – по инструкции;

Подкормка – желательно.

Этим способом бузиновое вино можно сделать так же, как приготовить кагор – грубо говоря, проварить ягоды, что облегчит добывание из них сока, а также разрушит остатки синильной кислоты. Напиток при этом обогатится красящими, дубильными веществами, получит характерный аромат миндаля.

Данный способ – самый экономичный, но вам обязательно потребуются специальные дрожжи и длительная выдержка, да и усилий затрачивается больше, чем в предыдущих рецептах.

Ягоды бузины, очищенные от веточек, следует поместить в кастрюлю и залить 4 литрами воды. В отличие от кагора, мезга по этому рецепту именно проваривается, а не томится при температуре 60-70 градусов. Кипятим массу, снижаем огонь до минимального и варим, помешивая, 15-20 минут. Немного остывшие ягоды нужно подавить или протереть через сито, закрыть крышкой и оставить до полного остывания. Когда масса остыла – выжимаем сок любым удобным способом, не дробя косточку и не оставляя ее в сусле. Жмых заливаем еще четырьмя литрами кипящей воды, снова накрываем крышкой. После остывания – отжимаем. Мезга больше не нужна. Делаем сироп из всего сахара и оставшихся двух литров воды. Остывший сироп смешиваем с обоими соками. Добавляем разброженые дрожжи и подкормку, ставим под гидрозатвор. Далее все как в предыдущем рецепте: первичное брожение 5-14 дней, декантирование, вторичное брожение 2 месяца в полной посуде, повторное декантирование. Перед розливом по бутылкам вино можно подсластить по вкусу.

Да, этот рецепт вина из черной бузины простым не назовешь, но и результат будет максимально качественным. Такой напиток обязательно нужно выдержать минимум 4-5 месяца, до этого он может быть не очень вкусным. Желаем вам удачи и терпения!