Всем нам хорошо известно, что вино бывает красным, белым и розовым. А вот о существовании синего знают немногие. Его вкус очень необычен, а цвет кажется вообще невозможным. Когда я впервые его увидел, подумал, что это какая-то очередная химия, не имеющая никакого отношения к оригинальному напитку, но оказался не прав.

Примеры синего вина

Оно называется Vindigo и имеет бледно-голубой окрас.

Пожалуй, самое знаменитое вино голубого цвета было создано во Франции несколько лет назад.Известно, что сделано оно на основе обычного Шардоне. Его крепость составляет 11%.

Есть и другие сорта синего, в том числе игристые: Blanc de Bleu Cuvee Mousseux Brut (11%), Platino Blue Moscato (7%), Aviva Blue Sky (5,5%), Vega Cristina Blue Moscato (7%) и Chardonnay Noite Longa Azul (12%).

На самом деле их гораздо больше. Даже сосчитать сложно. Я упомянул лишь наиболее известные.

Почему оно синее

Итак, идея возникла в 2015 году в Испании. Шесть человек решили совершить революцию в виноделии.

Начать стоит с истории возникновения этого необычного напитка. На самом деле эксперты не считают его настоящим вином, потому что в некоторые его виды добавлен искусственный краситель Е132. В других же содержится натуральный — антоцианин.Первый их винный напиток такого нетривиального цвета был подкрашен соком голубики. На этом энтузиасты не остановились, желая сделать что-то принципиально новое и гораздо более необычное.

Спустя пару лет проб и ошибок они выпустили настоящее вино небесно-голубого оттенка. Свои действия они объяснили тем, что им просто захотелось нарушить каноны и посмотреть, что из этого выйдет. В итоге продукт от их компании «Gik live» вызвал неподдельный интерес и стал поставляется в 25 стран.

Через два года француз Рене Ле Бей усовершенствовал его и назвал Vindigo. Вкус стал лучше: появились легкость и приятное послевкусие, а химический краситель был заменен на натуральный. Дальше уже совершенно разные компании начали экспериментировать с производством. Теперь в продаже вы можете найти множество вариантов: от ярко-бирюзового до насыщенного синего.

Vindigo, как уже было сказано, сделано из сорта винограда, который называется Шардоне. Ягоды пропускают через кашицу, сделанную из богатых синим красителем шкурок красных сортов винограда.

По такому принципу делают и другие сорта. Правда, каждый производитель добавляет в состав что-то свое: чернику, ежевику, голубику и т.д. А компания «Gik live», например, еще и подсластила свой напиток, хотя это считается моветоном в виноделии.

Пик популярности небесного шардоне приходился на момент его открытия. Это была своего рода сенсация. Со временем интерес к нему начал угасать. Но потом наступил карантин 2020 года. В Instagram стали очень популярны фотографии с необычной выпивкой, и на этой волне все снова вспомнили про голубое вино.

Мои впечатления

Чувствуются нотки ягод и фруктов. Туда частенько добавляют персики, яблоки, личи и многое другое. Запах тоже очень фруктовый, при этом приятный и мягкий.

Лично мне напиток пришелся по вкусу. Правда, он очень сладкий, даже приторный. Но мне такое нравится.А вот эксперты говорят, что он годится только в качестве добавки для коктейлей. Им можно удивить гостей на вечеринке, но пить его на постоянной основе понравится немногим. Все-таки ему не хватает этого насыщенного послевкусия, к которому все привыкли.

И все же я считаю, что попробовать голубой винный напиток стоит каждому. Хотя бы раз в жизни.