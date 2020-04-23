Коротали мы как-то с другом вечерок за бокалом вина. Надо сказать, приятель имеет редкую профессию. Он сомелье, работает в одном из ресторанов нашего города.

Разговор, как это и водится, крутился вокруг женщин да футбола. И тут я вспомнил вопрос, который задал мне мой подписчик, а чем отличаются игристые вина от шампанского? Товарищ стал просвещать меня, и вот, что я узнал.

Какие вина считаются шампанскими

Виноград, из которого будут производить вино, должен быть выращен на землях региона Шампань во Франции. Делать напиток также должны исключительно в Шампани. Шампанское производят только из определенных сортов винограда: белого Шардоне и красных Пино Менье и Пино Нуар (допускается применение еще несколько сортов, но это большая редкость). Технология изготовления – классическая, она не меняется с годами. Шампанское выдерживают минимальное количество времени. Обычно хватает 15-18 месяцев. Однако коллекционные, редкие, исключительные марки выдерживают даже по 12 лет.

В первую очередь, меня интересовала информация о том, какие вина считаются шампанскими. Оказалось, что вино для того, чтобы получить статус шампанского, должно отвечать по крайней мере 5 требованиям. А именно:

Внимание! Шампанское, какой бы марки оно не было, имеет золотистый цвет. Только если напиток соответствует данным требованиям, его можно назвать настоящим шампанским.

Какие вина считаются игристыми

Изготовлен с использованием одного из методов: шампанизации, искусственного газирования, способом Шарма. Имеет приятный розовый, красный, кремовый или белый цвет. Отличается большим присутствием пузырьков углекислого газа. Производится в любом регионе мира. Это не имеет значения.

Шампанское часто путают с игристым вином. Оба напитка – газированные, имеют приятный вкус, не отличаются особой крепостью. Но носить название игристого вина может только тот алкоголь, который:

Кроме того, для изготовления напитка используются практически все сорта винограда, а сама технология приготовления может изменяться. Это зависит только от желания производителя.

Из всего сказанного, я сделал вывод, что игристые напитки более дешевые и менее качественные. Но мой друг-сомелье разубедил меня и сказал, что за бутылку игристого Guido Berlucchi придется выложить больше 12000 рублей. А вот шампанское Delamotte можно приобрести за вполне демократичные 6000 рублей.

Интересный факт! Самое дорогое шампанское в мире стоит около 2 миллионов долларов. Такая цена установлена на напиток Gout de Diamants (Гут де Демантс).

В чем разница между игристыми и шампанскими винами

Все же разница между винами не так уж и заметна. Но она есть. Человек, разбирающейся в алкоголе, обязательно определит, что ему подали в бокале: настоящее шампанское или какой-либо сорт игристого.

Итак, хочу обобщить полученные в ходе дискуссии знания и выделить главное:

Шампанское всегда имеет золотистый цвет. Игристое вино может быть любого оттенка. Производится игристый напиток из любых сортов винограда, а шампанское только из трех. Шампанское не может газироваться искусственно, тогда как при изготовлении игристых вин часто применяют такой метод. Это удешевляет процесс производства. Самое главное условие: только напиток, произведенный в регионе Шампань имеет право называться шампанским. Всю остальную алкогольную продукцию относят к игристым винам. Даже если вино произведено во Франции, но в любом другом винодельческом регионе, оно не будет считаться шампанским!

Из всего вышесказанного я сделал вывод, что большинство из нас встречает Новый год с бокалом игристого вина, а вовсе не с шампанским.

Какое вино вкуснее: шампанское или игристое

На этот вопрос мой друг мне так и не ответил. Он только улыбнулся и сообщил, что на вкус и цвет товарищей нет. Конечно, выпить бокал настоящего шампанского, произведенного по старинным технологиям без добавлений ароматизаторов и искусственных добавок – великое наслаждение.

Игристые вина отличаются разнообразием вкусов и ароматов. Можно выбрать напиток с ореховыми нотками или отдать предпочтение вину, в котором угадывается присутствие ягод.

А можно и вовсе выбрать игристое с перламутром или, например, ярко-синего цвета.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

