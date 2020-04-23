Коротали мы как-то с другом вечерок за бокалом вина. Надо сказать, приятель имеет редкую профессию. Он сомелье, работает в одном из ресторанов нашего города.
Разговор, как это и водится, крутился вокруг женщин да футбола. И тут я вспомнил вопрос, который задал мне мой подписчик, а чем отличаются игристые вина от шампанского? Товарищ стал просвещать меня, и вот, что я узнал.
Какие вина считаются шампанскимиВ первую очередь, меня интересовала информация о том, какие вина считаются шампанскими. Оказалось, что вино для того, чтобы получить статус шампанского, должно отвечать по крайней мере 5 требованиям. А именно:
- Виноград, из которого будут производить вино, должен быть выращен на землях региона Шампань во Франции.
- Делать напиток также должны исключительно в Шампани.
- Шампанское производят только из определенных сортов винограда: белого Шардоне и красных Пино Менье и Пино Нуар (допускается применение еще несколько сортов, но это большая редкость).
- Технология изготовления – классическая, она не меняется с годами.
- Шампанское выдерживают минимальное количество времени. Обычно хватает 15-18 месяцев. Однако коллекционные, редкие, исключительные марки выдерживают даже по 12 лет.
Внимание! Шампанское, какой бы марки оно не было, имеет золотистый цвет. Только если напиток соответствует данным требованиям, его можно назвать настоящим шампанским.
Какие вина считаются игристымиШампанское часто путают с игристым вином. Оба напитка – газированные, имеют приятный вкус, не отличаются особой крепостью. Но носить название игристого вина может только тот алкоголь, который:
- Изготовлен с использованием одного из методов: шампанизации, искусственного газирования, способом Шарма.
- Имеет приятный розовый, красный, кремовый или белый цвет.
- Отличается большим присутствием пузырьков углекислого газа.
- Производится в любом регионе мира. Это не имеет значения.
Кроме того, для изготовления напитка используются практически все сорта винограда, а сама технология приготовления может изменяться. Это зависит только от желания производителя.
Из всего сказанного, я сделал вывод, что игристые напитки более дешевые и менее качественные. Но мой друг-сомелье разубедил меня и сказал, что за бутылку игристого Guido Berlucchi придется выложить больше 12000 рублей. А вот шампанское Delamotte можно приобрести за вполне демократичные 6000 рублей.
Интересный факт! Самое дорогое шампанское в мире стоит около 2 миллионов долларов. Такая цена установлена на напиток Gout de Diamants (Гут де Демантс).
В чем разница между игристыми и шампанскими винамиВсе же разница между винами не так уж и заметна. Но она есть. Человек, разбирающейся в алкоголе, обязательно определит, что ему подали в бокале: настоящее шампанское или какой-либо сорт игристого.
Итак, хочу обобщить полученные в ходе дискуссии знания и выделить главное:
- Шампанское всегда имеет золотистый цвет. Игристое вино может быть любого оттенка.
- Производится игристый напиток из любых сортов винограда, а шампанское только из трех.
- Шампанское не может газироваться искусственно, тогда как при изготовлении игристых вин часто применяют такой метод. Это удешевляет процесс производства.
- Самое главное условие: только напиток, произведенный в регионе Шампань имеет право называться шампанским. Всю остальную алкогольную продукцию относят к игристым винам. Даже если вино произведено во Франции, но в любом другом винодельческом регионе, оно не будет считаться шампанским!
Из всего вышесказанного я сделал вывод, что большинство из нас встречает Новый год с бокалом игристого вина, а вовсе не с шампанским.
Какое вино вкуснее: шампанское или игристоеНа этот вопрос мой друг мне так и не ответил. Он только улыбнулся и сообщил, что на вкус и цвет товарищей нет. Конечно, выпить бокал настоящего шампанского, произведенного по старинным технологиям без добавлений ароматизаторов и искусственных добавок – великое наслаждение.
Игристые вина отличаются разнообразием вкусов и ароматов. Можно выбрать напиток с ореховыми нотками или отдать предпочтение вину, в котором угадывается присутствие ягод.
А можно и вовсе выбрать игристое с перламутром или, например, ярко-синего цвета.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А что вы думаете по этому поводу? Видите ли вы разницу между напитками? А может у вас есть интересная история, связанная с этим алкоголем? Делитесь в комментариях своими мыслями, все обсудим вместе.