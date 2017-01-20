Дабы наши читатели-виноделы не осерчали в 30-тиградусный мороз, мы периодически публикуем рецепты «всесезонных» вин, которые можно готовить практически весь год. В прошлый раз это было имбирное вино, ещё раньше – вино из изюма. Рецептов таких много и конца-края им не видно, так что по мере жизни нашего проекта будем их вам предлагать. На этот раз предлагаем вам рецепты вина из апельсинов, которое завоевало некое уважение на западе, как напиток вкусный, ароматный и по всем меркам необычный. Тем более готовить его лучше в феврале-марте, когда плоды апельсинового дерева спелые и дешевые.

Апельсиновое вино пользуется большой популярностью в Северной Америке, во Флориде, где апельсиновых рощ столько же, сколько у нас березовых. Местный народ в промышленных масштабах использует в виноделии все доступные цитрусовые, благодаря чему на прилавках можно встретить такие шедевры, как апельсиново-шоколадное вино (Cocoa Beach), цитрусовое шампанское (Cracker Hammock Grapefruit), апельсиново-кофейное вино (Midnight Sun) и т.д. Сок цитрусовых хорошо бродит, а после сбраживания вино получается очень ароматным и красивым. Сухое апельсиновое вино чем-то напоминает херес, поэтому и дрожжи для него лучше покупать хересные (проконсультируйтесь в любом винодельческом магазине).

Это интересно! Во время своего раннего развития все цитрусовые, в том числе и апельсины, имеют зеленую кожуру. В тропиках они остаются зелеными даже после созревания. В холодном климате из-за потери хлорофилла зеленый цвет кожуры затухает (даже лайм, если ему дать дозреть в холодном климате, со временем пожелтеет). Апельсины из тропических стран отправляются к нам с зеленой кожурой, но во время транспортировки дозревают и становятся такими, какими мы их видим на прилавках.

То, что готовят на западе (а вино из цитрусовых делают не только в США), сильно отличается от того, что готовят у нас. Наши виноделы почему-то считают, что апельсиновый сок нужно использовать в чистом виде или разбавлять его водой очень умеренно (не более 10-15%). Логика в этом есть, ведь кислотность большинства плодов в порядке, но апельсины даже в высокий сезон лакомство не самое дешевое, поэтому водица позволяет значительно увеличить выход напитка, при этом сохранив его уникальный фруктовый вкус. Все три рецепта ниже опробованы опытными виноделами и оценены по достоинству, так что решать вам. Если готовите на чистом соке, просто добавьте 10-15% воды, а также 250-300 г сахара на каждый литр сока (средняя сахаристость апельсинов 11%), дальше по инструкции любого рецепта ниже.

В остальном, готовить вино из апельсинов очень просто, а сам процесс мало чем отличается от приготовления любого плодово-ягодного вина, рецептов которых у нас уже накопилось приличное количество (пожалуй, более подробно технология описана в рецепте яблочного вина, так что рекомендую её к изучению). Очень советую обратить внимание на третий рецепт – бомба!

Рецепт вина из апельсинов (американский)

1,8 кг крупных перезревших апельсинов

850 г сахарного песка

вода (до 3,8 л сусла)

¼ ч. л. танина (опционально)

1 ч. л. подпитки для дрожжей (опционально)

1 уп. винных дрожжей (токай, херес и т.д.)

Подойдут только переспевшие апельсины (их обычно отдают задешево, главное чтоб без плесени, а вот потемневшие участки, которые часто свидетельствуют о спелости фруктов, нам только на руку). Апельсины очистите от кожуры, избавьтесь от белой сердцевины, уберите все косточки. С помощью соковыжималки добудьте максимальное количество апельсинового сока. Смешайте в бродильной ёмкости сок с сахаром, танином и подпиткой для дрожжей (если вы решили таковые использовать), залейте это всё 2-мя литрами кипящей воды. Хорошо перемешайте до полного растворения сахара, а затем водой комнатной температуры доведите объем сусла до 3,8 л. Дайте ему остыть.

Когда температура сусла опуститься до 22-24оС, внесите заранее подготовленные по инструкции винные дрожжи. На бродильную ёмкость установите гидрозатвор и оставьте сусло на брожение в тёмном тёплом месте на 7-10 дней. Когда бурное брожение завершится, слейте молодое вино через несколько слоёв марли для фильтрации от крупных частиц (в основном мякоть апельсина), а затем перелейте его в чистую бродильную ёмкость. Установите гидрозатвор и отправьте вино на дозревание в прохладном месте на 3 месяца, не забывая каждый 30 дней сливать его с осадка. Через 3 месяца вино подсластить, стабилизировать при желании серой, подождать 10 дней, а затем разлить в бутылки. К дегустации приступать после 1 года старения напитка.

Рецепт апельсинового вина (польский)

6 кг средних спелых апельсинов

6 л чистой воды

2 кг сахара

1 уп. винных дрожжей (токай, херес и т.д.)

Апельсины почистить, убрать белую сердцевину и косточки. Получить максимальное количество сока (из 6 кг обычно получается порядка 3 литров). Воду довести до кипения и растворить в ней сахар. Смешать кипящую воду с соком и перелить всё в бродильную ёмкость. Подождать, пока температура сусла опустится до 22-24оС и добавить заранее подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи. Установить гидрозатвор, дать отбродить в тёмном тёплом месте 7-10 дней. Слить с осадка, при необходимости профильтровать через марлю. Перелить в чистый ферментер, установить гидрозатвор, в прохладное место на дображивание. Дальше по инструкции первого рецепта.

Апельсиново-банановое вино с изюмом

8 средних апельсинов

450 г светлого изюма

650 г спелых бананов

1,35 кг сахара

вода (до 3,8 л сусла)

¼ ч. л. танина (опционально)

1 ч. л. пектинового фермента (опционально)

1 ч. л. подпитки для дрожжей (опционально)

1 уп. винных дрожжей (токай, херес и т.д.)

Закипятить 2 литра воды. В это же время очистить апельсины от кожуры и удалить белую сердцевину (она горькая и вино испортит). Убрать из апельсинов все семена, а затем с помощью соковыжималки добыть максимальное количество сока. Очистить и нарезать мелко бананы, тушить на слабом огне с 0,5 л воды 20 минут. В бродильную ёмкость добавить сок с апельсинов, нарезанный крупно изюм, 900 г сахара, залить всё 2-мя литрами кипятка и хорошо перемешать до полного растворения сахара. Горячие тушеные бананы переложить в марлевый или холщевый мешочек и подвесить над бродильной ёмкостью, дать стечь, а затем слегка отжать, после чего мякоть можно выбросить.

Измерить объем сусла, взять столько воды, чтобы объем сусла составил 3,8 л, растворить в ней танин и подпитку для дрожжей, добавить в сусло. Подождать, пока сусло остынет до комнатной температуры и добавить пектиновый фермент. Подождать 12 часов, после чего внести винные дрожжи. Установить гидрозатвор и отправить на брожение в тёмном тёплом месте в течение 7 дней. Добавить оставшийся сахар, перемешать до полного его растворения. Вино под гидрозатвор и бродить ещё 3 дня. Слить с осадка, под гидрозатвор и на выдержку в прохладное место. Сливать с осадка каждые 30 дней. Через 3 месяца можно пробовать, подслащивать по вкусу и т.д. Еще 10 дней отдыха, розлив в бутылки и старение на год-полтора.

Как большинство белых и фруктовых вин, апельсиновые вина следует пить охлажденными. Долька апельсина в бокале или масла с цедры подчеркнут происхождение напитка. Домашнее вино из апельсинов хорошо сочетается с морепродуктами, а также блюдами из свинины из-за высокого содержания кислоты. Приятного!