Из брусники получается очень красивое, розово-красного цвета вино, с достаточно тонким ароматом и невообразимо ярким, достаточно терпким ягодным вкусом. Для винодела эта ягода не подарок. В ней очень мало азотистых веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности дрожжей, а содержание в ягодах некоторого количества бензойной кислоты, которая выступает консервантом, совсем уж усложняет им жизнь. Первая проблема решается обязательным добавлением подкормки для дрожжей из винной лавки или некоторым количеством нашатырного спирта (0,4 г на 1 л сусла). Вторая проблема полностью исключает возможность дикого брожения.

Для приготовления домашнего вина из брусники подходят только сильные штаммы чистых культур дрожжей (ЧКД), при этом с ними желательно приготовить стабильную закваску, о которой мы расскажем непосредственно в рецепте. Высокая толерантность ЧКД к спирту является желательной – лучшие брусничные вина крепкие, от 10% спирта и выше. В остальном брусника мало чем отличается от других диких ягод. Она содержит достаточное количество кислот (в среднем 1,85%), в том числе дубильных, поэтому в дополнительных добавках не нуждается. Сахар необходим для достижения вином желаемой крепости, но брусника сама по себе содержат его в достаточно большом количестве (в районе 9% и больше). Минимальное количество ягод для приготовления 10 л качественного брусничного вина не должно быть меньше 3,5 кг, лучше больше.

Рецепт вина из брусники классический

Традиционный рецепт, в основе которого лежат базовые принципы виноделия, поэтому проблем с его пониманием и реализацией возникнуть не должно. Для извлечения сока в данном случае используется технология подбраживания, но вы с таким же успехом можете попробовать добыть сок по кагорной технологии, которую достаточно подробно описал Дон Помазан. Также ягоды можно проварить – эта методика используется во втором рецепте брусничного вина, в котором брусника не используется вовсе. Такой вот конфуз. А вообще брусника очень похожа на клюку, поэтому вы можете смело пробовать готовить вино по рецептам клюквенных вин , если вдруг они вам понравились больше.

Принцип приготовления упомянутой выше стабильной закваски для успешного сбраживания ягоды с бензойной кислотой заключается в приготовлении небольшого количества сусла из хорошо ферментируемых ягод и заражением его нашей ЧКД. К таким ягодам можно отнести виноград, малину, чёрную смородину, крыжовник и т.д. (ссылки стоят на рецепты соответствующих вин, где вы можете подсмотреть пропорции составления сусла для закваски). Для вина можно использовать, как свежую, так и замороженную ягоду. Итак, морально мы подготовились. Пора составить сусло!

Вино 10 - 11% Вино 17% 4 кг ягод брусники 4,5 кг ягод брусники 6 л чистой воды 5 л чистой воды 1,7 кг сахара 2,8 кг сахара подкормки для дрожжей (по инструкции) винные дрожжи (Red Star, Lalvin RC212, K1V-1116 и т.п.)

Для начала нужно приготовить стабильную дрожжевую закваску: приготовить 1 л сусла из любой хорошо ферментируемой ягоды, внести дрожжи и подождать несколько часов до появления видимых признаков бурного брожения. Замороженную ягоду следует предварительно разморозить и дать стечь. Свежую бруснику нужно перебрать, промыть, грубо раздробить и поместить в стерильный ферментер. Добавить половину от общего количества тёплой воды и внести заранее приготовленную дрожжевую закваску. Гидрозатвор не устанавливать – ферментер накрыть чистой тканью. Через 2 дня бурного брожения сусло процедить через несколько слоёв марли и тщательно отжать ягодный жмых. В оставшийся жмых добавить вторую часть воды, перемешать и оставить на сутки в прохладном месте. Ещё раз процедить, отжать, смешать с первым сливом в стерильном ферментере, добавить сахар и размещать до полного его растворения. Добавить и размешать подкормку для дрожжей, установить гидрозатвор и отправить на брожения в тёмное место со стабильной температурой 22-25оС. Когда бурное брожение стихнет, что обычно происходит через 5-7 дней, слить молодое вино с осадка в чистый ферментер, установить гидрозатвор и перенести в более прохладное место с температурой 12-18оС. Вино из брусники может бродить очень долго. Каждые 35-45 дней его нужно обязательно сливать с осадка и снова ставить под гидрозатвор. Когда оно полностью осветлиться (примерно через 3-4 месяца), снять его в последний раз с осадка и разлить в стерильные бутылки. Если вино осветляется плохо и всё равно остаётся мутным, стоит попробовать оклеить его любым подходящим для этого способом. Перед бутилированием брусничное вино можно подсластить по вкусу и при желании стабилизировать серой. После подслащивания обязательно следует подержать его под гидрозатвором 1-2 недели, чтобы убедиться, что ферментация закончилась полностью. После розлива брусничное вино нуждается в обязательно выдержке в течение минимум 6 месяцев, но лучший вкус достигается через 12 месяцев выдержки и более.

Рецепт брусничного вина без брусники

350 г свежей или замороженной черники

300 г свежей или замороженной клюквы

1,4 кг сахарного песка

400 г не сульфитированного изюма

3,8 л чистой не кипяченой воды

1 ч. л. смеси кислот (регулятор кислотности)

¼ ч. л. пектинового фермента (опционально)

1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

винные дрожжи типа Red Star Montrachet (по инструкции)

Во многом вкус брусники напоминает нечто среднее между более доступными и распространёнными ягодами черники и клюквы. Замешайте из них плотное сусло с изюмом для подкормки, и вы получите вино, которое по вкусу будет максимально похожим на брусничное. Единственное что его выдаст, так это более глубокий, тёмный цвет, не присущий напиткам из брусники. Но кого это волнует?

Ягоды перебрать, промыть, замороженные разморозить и дать стечь. Раздавить ягоды в подходящей ёмкости и дать стечь соку. Сок перелить в большую кастрюлю, добавить сахар и размешать его до полного растворения. Добавить воду до общего объема 4 л, добавить ягодный жмых, поставить на огонь и довести до сильного кипения. Прокипятить смесь в течение 10 минут, снять с огня, добавить кислоту и подкормку для дрожжей, перемешать. Перелить горячее сусло в ферментер, накрыть его тканью и оставить остывать. Пока сусло остывает до 25-30оС, подготовить дрожжи по инструкции на упаковке (сделать стартер). Когда сусло остыло, добавить закваску, установить гидрозатвор и оставить бродить в помещении с подходящими для этого условиями.

Через 5-7 дней слить вино с осадка и процедить ягодный жмых, слегка отжав его. Перелить молодое вино в чистый ферментер, установить гидрозатвор и отправить на тихое брожение в прохладное тёмное место (12-18оС) на срок от 3 до 4 месяцев. Раз в месяц молодое вино нужно сливать с осадка до полного его осветления. После последнего снятия с осадка подождать ещё 2-3 месяца, убедившись, что дрожжи закончили ферментацию. Вино готово к бутилированию. Перед этим его можно подсластить по вкусу (не забыв после подслащивания подержать вино под гидрозатвором 1-2 недели, чтобы убедиться, что ферментация не продолжается) и при желании стабилизировать серой. Выдержка в течение 12-18 месяцев приветствуется.

Брусничная медовуха из Икеи

1,3 кг ароматного цветочного мёда

500 мл брусничного концентрата Ikea Saft Lingon

воды по потребности (до 4 л сусла или макс. OG 1.100)

½ ч. л. подкормки для дрожжей

¼ ч. л. виноградного танина

дрожжи типа Lalvin 71B-1122, ICV-D47 или дрожжи для медовухи (по инструкции)

Экспериментальный рецепт, основанный на доступности концентрата брусничного сока Saft Lingon, который каждый может приобрести по вполне вменяемой цене в Ikea. Получается полностью сухая, ароматная медовуха с нежным ягодным привкусом. Медово-брусничное вино в прохладном виде прекрасно утолит жажду летом, а зимой станет достойным ингредиентов горячего Тодди или грога . Виноградный танин можно заменить 1 стаканом крепкого чёрного чая (2 ч. л.). Вместо брусничного концентрата можно попробовать сушеные или свежие ягоды брусники. Следуя современному рецепту медовухи в рецепт можно включить небольшое количество фермента типа Lalvin Fermaid-K, который поможет дрожжам сбродить достаточно сложное для них медово-ягодное сусло.

Мёд растворить в подогретой до 35-40 градусов воде, добавить остальные ингредиенты и внести заранее подготовленные по инструкции дрожжи. Установить гидрозатвор и сбраживать брусничную медовуху сначала в относительно тёплом месте (15,5-21оС – медовухи лучше сбраживать при более низких температурах, так формируется более чистый цветочно-фруктовый вкусовой профиль) около 2-3 недель, а затем в прохладном (10-12°C) 3-4 месяца с периодическим снятием с осадка. Бутилировать и выдержать 6-12 месяцев. Такой напиток в подслащивании не нуждается.

Удачи в ваших начинаниях!