Урожай малины в самом разгаре. Малиновое варенье – это, конечно, супер: и вкусно, и при простуде зимой поможет. Но и домашнее вино из малины лечит, я вам скажу, не хуже – причем не только кашель и сопли, но и горечь слез, и раннюю боль потерь. Если не упустить время и приготовить малиновое вино сейчас – оно будет готово как раз к первым холодам. В данной статье я расскажу вам несколько рецептов малинового вина и поделюсь пока небольшим, зато своим опытом его изготовления.

Малина – продукт популярный и распространенный, в пик сезона ее можно купить относительно недорого. На вино нам подойдут даже не совсем красивые ягодки, в том числе – чуть придавленные и уцененные. Главное – чтобы малина не была мытой, обработанной химикатами, не содержала на себе следы плесени (если попадается заплесневелая ягода – ее нужно выкинуть) и других болезней. Сорт значения не имеет, сгодятся и желтые, и красные сорта. Говорят, самым ароматным получается напиток из дикой малины. Но разве ее напасешься?

Малиновое вино – тема благодатная, сделать его несложно, проще, чем другие фруктовые вина – например, вишневое или сливовое. Плоды содержат на себе много диких дрожжей, которые, собственно, и создадут для нас изысканный напиток. Малина бродит так хорошо, что из нее даже делают закваску для других плодовых вин – в конце я расскажу, как именно ее приготовить.

В общем, приступим.

Рецепт домашнего малинового вина №1

5 л (примерно 4 кг) целой немытой малины

5 литров чистой некипяченой воды

2,5 кг сахарного песка

По этому рецепту я делал вино в первый раз. Результат превзошёл все мои ожидания.

Из оснащения: бутыль на 10 литров или другая емкость, в которую малиновая масса поместилась бы таким образом, чтобы осталось минимум 1/5 часть пустого пространства.

Малину перебираем, удаляем гнилые или заплесневевшие ягоды, листья и мусор. Складываем в кастрюлю и начинаем нещадно мять скалкой, толкушкой или голыми руками – так приятнее всего. Добавляем к массе по 70% воды и сахара. В моем случае это, соответственно – 3,5 литра и 1750 грамм. Все хорошенько перемешиваем и засыпаем в ёмкость под брожение, которую ставим в теплое темное место.

По разным рецептам малинового вина гидрозатвор вешается либо уже сейчас, либо – через день-два, когда появятся признаки брожения. Я бы советовал сделать это сразу – малина бродит быстро, начало этого процесса легко прозевать. На этапе бурного брожения (с мякотью) вместо затвора сгодится резиновая перчатка с дыркой (во время Сухого Закона ее остроумно называли «Привет Горбачёву!», ну а в нашем случае будет «Привет Николаеву!»).

Ежедневно, пару раз в день, бродящую массу перемешиваем, чтобы шапка из мезги не закисала. Первичное брожение длится от 6-и до 10-и и больше дней. Мы ждем, пока перчатка не опустится или гидрозатвор не перестанет булькать. Выжидаем еще денек. Образовавшийся виноматериал сливаем, гущу высыпаем и хорошенько отжимаем с помощью марли, после чего – выбрасываем. Жидкость выливаем обратно в бутыль. Оставшийся сахар делим на 3 части (по 250 грамм). Одну часть засыпаем в ёмкость, туда же добавляем оставшуюся воду (1,5 литра). Все хорошенько перемешиваем и отправляем под гидрозатвор.

На этом этапе все же желательно сделать именно гидрозатвор, а не перчатку. У меня бутыль нестандартная, обычные крышки к ней не подходят, а пробку я достать не смог, поэтому воспользовался способом, который применял еще мой дед: взял трубочку чуть толще капельничной, обмотал несколькими слоями газеты, плотно вогнал в горлышко, загерметизировал пластилином. Трубка, естественно, выводится в подвешенную бутылочку с водой, которая булькает себе, выпуская газы из вина, но не пуская в емкость воздух.

Через 4 дня добавляем в бутыль 250 грамм сахара. По прошествии еще 3 суток отправляем в вино оставшуюся порцию подкормки. Все, ждать осталось недолго! Дня через 3-4 гидрозатвор перестанет булькать. Почти готовое домашнее вино из малины сливаем с осадка, используя гибкую трубочку. После этого его можно сразу разлить в бутылки, но лучше – дать отстояться еще день-два и повторить процедуру для окончательного избавления от осадка. И самый сложный этап! Вино нужно укупорить и поставить дозревать на 3-6 месяцев в прохладное темное место. Ну или хотя бы на 2. В общем, сколько выдержите – от времени оно становится только лучше.

Рецепт домашнего вина из малины №2

6 л малинового сока

2,4 кг сахарного песка

2,6 л чистой некипяченой воды

В сок вливаем всю воду и половину (1,2 кг) сахара. Хорошенько размешиваем и заливаем в бродильную емкость так, чтобы жидкость заняла ¾ объема. Устанавливаем гидрозатвор, бутыль ставим в темное место при комнатной температуре. Примерно через неделю отправляем в емкость оставшийся сахар, взбалтываем и ставим дображивать на 3-4 недели, до тех пор, пока водяной затвор не перестанет пускать пузыри. Получившееся вино нужно снять с осадка с помощью трубочки и перелить в герметичную тару, налив ее дополна. Тут напиток хранится еще 20 дней при комнатной температуре. По окончании указанного срока вино снова снимается с осадка и переливается в бутылки.

Этот рецепт более простой, но менее экономичный. Для приготовления домашнего малинового вина нам понадобится не толченая ягода, а только сок. По итогу должно получиться около 10 литров продукта.

Все, наше домашнее вино из малины готово к употреблению! Хотя, опять же, если дать ему постоять месяц-два в закупоренной таре – напиток будет вкуснее.

Рецепт №3: крепленое малиновое вино

5 кг ягод спелой малины

около 1 кг сахарного песка

2 л чистой некипяченой воды

300-400 мл пищевого спирта 95,6%

Это домашнее малиновое вино будет крепким и сладким, так как процесс брожения в нем искусственно прерывается спиртом – так делают, например, мадеру или херес . Кроме того, этот рецепт – самый быстрый и наименее трудоемкий, так что его можно посоветовать виноделам-новичкам.

Приготовление крепленого вина из малины:

Немытые ягоды отжимаются через марлю или с помощью соковыжималки. К отжатой массе добавляется 1 литр воды, настаивается около 5-6 часов – вода вытащит из жмыха все, что в нем осталось, включая дикие дрожжи. После этого малина снова отжимается. Сок и малиновая вода смешиваются, к ним добавляется еще литр чистой воды и 300 граммов сахара. Жидкость ставится пол гидрозатвор и отправляется бродить в теплое темное место. Через неделю – десять дней в сусло добавляется по 150 граммов сахара на каждый литр получившегося вина, на бутыль снова надевается гидрозатвор. По окончании брожения вино нужно слить с осадка, после чего – добавить 50 мл спирта (или, что даже предпочтительней, малинового бренди с перерасчётом количества по крепости напитка) на каждый литр напитка, тщательно перемешать и попробовать. Если хотите сделать вино слаще – смело добавляйте сахар, внесенный спирт не даст жидкости снова забродить. Крепленое вино из малины нужно поставить на месяц-два в прохладное темное место, после чего – можно начинать дегустацию!

Простой рецепт малиновой закваски

Как я уже говорил, малина бродит очень активно, поэтому ее можно использовать, чтобы активизировать процесс брожения вин из менее «бурных» фруктов и ягод. Для закваски нам понадобится 2 стакана немытой малины, 2 столовых ложки сахара, пол литра холодной воды. Все это помещается в банку и прикрывается марлей. Уже через 2-3 дня наш «винный катализатор» готов!

По этому же рецепту можно сделать закваску из земляники, свежего шиповника, ягод можжевельника, черники, инжира и, разумеется, винограда.