Продолжаем готовить вина не по сезону. В прошлой статье я давал рецепты апельсинового вина, ранее – имбирного, ещё раньше дон Помазан делился секретами приготовлению вина из изюма (эта статья обязательна к прочтению, так как изюмное вино очень тесно связаны с рисовым). На этот раз предлагаю приготовить вино из риса в домашних условиях, напиток по всем меркам уникальный и интересный. Готовить его очень просто, а результатом можно наслаждаться уже через пару-тройку месяцев. Ну а несколькими абзацами позже вы поймете, что благодаря нейтральному вкусу основы такого вина можно создать собственный уникальный продукт.

Домашнее вино из риса, приготовленное без тщательной промывки риса.

Когда речь заходит о рисовом вине, в лучшем случае на ум приходит саке. Если капнуть глубже, рисовым вином называют огромную группу алкогольных напитков, которые готовят преимущественно в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Это и китайские мицзю (считается прародителем саке), анг джиу, шаосин, и таиландское сато, и бутанский ара, и лао-лао из Лаоса. Почти в каждой стране Азии есть несколько напитков, которые классифицируют как вино из риса. Правда, если капнуть глубже, то винами они совсем не являются.

Вином в мире принято условно называть любой алкогольный напиток, приготовленный в результате ферментации «фруктово-ягодных сахаров». Рисовое вино является продуктом ферментации крахмала, осахаренного ферментами, то есть напитки из данной категории являются в большей степени пивом. Здесь самое время поговорить о спорах Кодзи (Koji), ферментированном рисе (коме-кодзи, Kome-Koji), холодном осахаривании и т.д. Но делать этого я не буду, потому как о приготовлении саке и тому подобных напитков запланирована отдельная статья. Дальше речь пойдёт именно о вине в более-менее классическом понимании.

Рисовое вино, приготовленное в домашних условиях, на этот раз более осветленное.

Да, сбраживать фруктозу и другие «фруктово-ягодные сахара» мы не будем. Соответственно, полученный напиток называть вином тоже не правильно. Но к чёрту условности, называйте его как хотите. Что важнее, это один из самых простых в приготовлении ферментированных напитков, который можно готовить в любое время года. У нас принято не ограничиваться лишь одним рецептом, поэтому рецепта будет два. Первый однозначно заслуживает большего внимания, потому как его экспериментальный потенциал значительно больше и без каких-либо усилий вы сможете получить достойное вино с интересным пряным вкусом и ароматом, которое отлично зайдёт летом в чистом виде или станет хорошей базой для других напитков.

Обязательным ингредиентом рисового вина в контексте ниже описанных рецептов является изюм. Его качество оказывает большое влияние на органолептику напитка, поэтому экономить на нём не стоит. Также следует упомянуть о консервантах, которыми сейчас покрывают изюм и большинство других продуктов для увеличения срока их хранения. Обязательно промывайте изюм кипятком несколько раз, это очень важно.

Универсальный рецепт рисового вина со специями

Ожидаемый выход вина: 10 л

Ожидаемая крепость: 16-17%

  • 7,5 л + 1,2 л воды
  • 2 кг риса (любого на своё усмотрение)
  • 1,5 кг + 1,3 кг сахара
  • 50 г лимонной кислоты
  • 200 г изюма (можно больше, до 0,5 кг)
  • 5 г подпитки для дрожжей (опционально)
  • 1 ч. л. винных дрожжей (токай, шерри и т.д.)

Специи на своё усмотрение*:

  • 10 бутонов гвоздики
  • 10 горошин душистого перца
  • 15 горошин черного перца
  • 20 г ванильного сахара
  • 0,5-1 ч. л. мускатного ореха (молотого)
  • 1 ч. л. корня имбиря (молотого)
  • 1,5 ч. л. тимьяна
  • 1 ч. л. базилика
  • 1 ч. л. корицы (молотой)
  • 2 ч. л. куркумы (без горки)
    • все специи добавлять на своё усмотрение во время подготовки сусла и убирать во время первой фильтрации вина.

Для начала нужно поставить на разброд дрожжи (можно использовать закваску из статьи Помазана, той самой об изюмном вине). Закипятить 7,5 л воды, снять с огня, растворить в ней 1,5 кг сахара и лимонную кислоту, дать остыть до комнатной температуры. Рис несколько раз промыть (5-7), добиться результата, когда вода после промывки остается прозрачной. Промытый рис переложить в ёмкость для брожения, залить охлажденным сиропом. Изюм пересыпать в сито и несколько раз обдать кипятком, чтобы смыть все консерванты, а затем крупно порезать и добавить в бродильную ёмкость. Добавить подпитку для дрожжей, перемешать и внести подготовленные дрожжи. На ёмкость установить гидрозатвор.

Имейте в виду, что рис с изюмом занимают определенный объем и это нужно учитывать при выборе ёмкости для брожения (ферментера), которая не должна быть заполнена больше, чем на 3/4, в крайнем случае на 4/5. Для удобства можете использовать такую пропорцию: 1 кг = 1,2 л.

Через 4-5 дней после начала брожения добавить в сусло охлажденный сироп, сваренный из 1,3 кг сахара и 1,2 л воды. На протяжении всего бурного брожение, которое длится обычно 3-4 недели, поддерживать температуру выше 20оС. Через 6 недель активного брожения с помощью силиконового шланга слить вино, дополнительно процедив его через сито, а все оставшиеся твердые части сусла (рис, изюм, специи) переложить в марлю и дать стечь всей жидкости (не отжимать!). Стекшую жидкость добавить к ранее слитому суслу, довести общий объем не кипяченой водой до 10 л и установить гидрозатвор. Бродильную ёмкость нужно оставить в прохладном месте на дображивание.

Вино из риса с изюмом и специями в процессе брожения, желтый цвет обеспечивает куркума.

Через 6 недель молодое вино из риса слить с дрожжевого осадка, добавить сахар по вкусу и оставить при тех же условиях ещё на 6 недель. Обычно после вторичной выдержки дрожжевого осадка почти нет, а само вино прозрачное и уже имеет приятный вкус. Самое время снять его в последний раз с осадка, разлить в бутылки и отправить на длительную выдержку в прохладное место. Домашнее рисовое вино получается прозрачным, почти как белое виноградное (если без специй), с незначительным подкрашиванием изюмом. Это можно исправить небольшим количеством жженого сахара. Вино раскрывается через 6-12 месяцев выдержки. Оно идеально подходит для приготовлении сангрии, а также как основа для белых вермутов (если не добавлять специи, со специями вино очень похоже на вермут и без того).

Простое вино из риса и изюма

Если предыдущий рецепт, по каким-либо причинам кажется вам сложным, предлагаю более простой в исполнении. Принцип приготовления остаётся прежним. Можно добавить специи из указанных выше, но уже на своё усмотрение.

  • 500 г риса (любого)
  • 100 г изюма
  • 1250 г сахара
  • 2 лайма или лимона
  • 3 л чистой воды
  • ½-1 ч. л. винных дрожжей

Рис хорошо промыть и поместить его в бродильную ёмкость (часто для этого используют так называемые «бхарани», сосуд из китайской глины). Добавить к рису ошпаренный, крупно рубленый изюм, сахар, сок и цедру лайма. Залить всё чистой водой комнатной температуры (можно использовать кипяченую воду, но тогда её нужно насытить кислородом) и хорошо перемешать. Добавить дрожжи и ещё раз хорошо перемешать. Гидрозатвор здесь не нужен – ёмкость достаточно накрыть чистой тканью и сверху придавить крышкой. Каждый день содержимое нужно интенсивно перемешивать в течение 3-5 минут на протяжении 10-12 дней. После этого дать вину постоять ещё 2 дня в покое и процедить его через несколько слоёв марли.

Полностью осветленное вино из риса по простому рецепту без специй.

После процеживания вино можно продолжить готовить двумя способами. Первый подразумевает следование винодельческому процессу, то есть дображивание и постоянные сливы (как в предыдущем рецепте). Можно поступить иначе, по-дилетантски: сразу залить молодое вино в чистые бутылки, заполнив их на ¾ от объема, плотно укупорить и оставить на дозревание в прохладном месте (советую наполнить одну пластиковую бутылку для контроля углекислоты). В любом случае, такое вино можно пить уже через пару недель, а лучше подождать пару месяцев – за это время напиток полностью осветлится и приобретет красивый золотистый цвет.

P.S. Советую смешать рисовое вино, приготовленное по первому рецепту со специями, с вымороженным соком калины. На сим всё!

