Продолжаем готовить вина не по сезону. В прошлой статье я давал рецепты апельсинового вина, ранее – имбирного, ещё раньше дон Помазан делился секретами приготовлению вина из изюма (эта статья обязательна к прочтению, так как изюмное вино очень тесно связаны с рисовым). На этот раз предлагаю приготовить вино из риса в домашних условиях, напиток по всем меркам уникальный и интересный. Готовить его очень просто, а результатом можно наслаждаться уже через пару-тройку месяцев. Ну а несколькими абзацами позже вы поймете, что благодаря нейтральному вкусу основы такого вина можно создать собственный уникальный продукт.

Когда речь заходит о рисовом вине, в лучшем случае на ум приходит саке. Если капнуть глубже, рисовым вином называют огромную группу алкогольных напитков, которые готовят преимущественно в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Это и китайские мицзю (считается прародителем саке), анг джиу, шаосин, и таиландское сато, и бутанский ара, и лао-лао из Лаоса. Почти в каждой стране Азии есть несколько напитков, которые классифицируют как вино из риса. Правда, если капнуть глубже, то винами они совсем не являются.

Вином в мире принято условно называть любой алкогольный напиток, приготовленный в результате ферментации «фруктово-ягодных сахаров». Рисовое вино является продуктом ферментации крахмала, осахаренного ферментами, то есть напитки из данной категории являются в большей степени пивом. Здесь самое время поговорить о спорах Кодзи (Koji), ферментированном рисе (коме-кодзи, Kome-Koji), холодном осахаривании и т.д. Но делать этого я не буду, потому как о приготовлении саке и тому подобных напитков запланирована отдельная статья. Дальше речь пойдёт именно о вине в более-менее классическом понимании.

Да, сбраживать фруктозу и другие «фруктово-ягодные сахара» мы не будем. Соответственно, полученный напиток называть вином тоже не правильно. Но к чёрту условности, называйте его как хотите. Что важнее, это один из самых простых в приготовлении ферментированных напитков, который можно готовить в любое время года. У нас принято не ограничиваться лишь одним рецептом, поэтому рецепта будет два. Первый однозначно заслуживает большего внимания, потому как его экспериментальный потенциал значительно больше и без каких-либо усилий вы сможете получить достойное вино с интересным пряным вкусом и ароматом, которое отлично зайдёт летом в чистом виде или станет хорошей базой для других напитков.

Обязательным ингредиентом рисового вина в контексте ниже описанных рецептов является изюм. Его качество оказывает большое влияние на органолептику напитка, поэтому экономить на нём не стоит. Также следует упомянуть о консервантах, которыми сейчас покрывают изюм и большинство других продуктов для увеличения срока их хранения. Обязательно промывайте изюм кипятком несколько раз, это очень важно.

Универсальный рецепт рисового вина со специями

Ожидаемый выход вина: 10 л Ожидаемая крепость: 16-17% 7,5 л + 1,2 л воды

2 кг риса (любого на своё усмотрение)

1,5 кг + 1,3 кг сахара

50 г лимонной кислоты

200 г изюма (можно больше, до 0,5 кг)

5 г подпитки для дрожжей (опционально)

1 ч. л. винных дрожжей (токай, шерри и т.д.) Специи на своё усмотрение*: 10 бутонов гвоздики

10 горошин душистого перца

15 горошин черного перца

20 г ванильного сахара

0,5-1 ч. л. мускатного ореха (молотого)

1 ч. л. корня имбиря (молотого)

1,5 ч. л. тимьяна

1 ч. л. базилика

1 ч. л. корицы (молотой)

2 ч. л. куркумы (без горки) все специи добавлять на своё усмотрение во время подготовки сусла и убирать во время первой фильтрации вина.



Для начала нужно поставить на разброд дрожжи (можно использовать закваску из статьи Помазана, той самой об изюмном вине). Закипятить 7,5 л воды, снять с огня, растворить в ней 1,5 кг сахара и лимонную кислоту, дать остыть до комнатной температуры. Рис несколько раз промыть (5-7), добиться результата, когда вода после промывки остается прозрачной. Промытый рис переложить в ёмкость для брожения, залить охлажденным сиропом. Изюм пересыпать в сито и несколько раз обдать кипятком, чтобы смыть все консерванты, а затем крупно порезать и добавить в бродильную ёмкость. Добавить подпитку для дрожжей, перемешать и внести подготовленные дрожжи. На ёмкость установить гидрозатвор.

Имейте в виду, что рис с изюмом занимают определенный объем и это нужно учитывать при выборе ёмкости для брожения (ферментера), которая не должна быть заполнена больше, чем на 3/4, в крайнем случае на 4/5. Для удобства можете использовать такую пропорцию: 1 кг = 1,2 л.

Через 4-5 дней после начала брожения добавить в сусло охлажденный сироп, сваренный из 1,3 кг сахара и 1,2 л воды. На протяжении всего бурного брожение, которое длится обычно 3-4 недели, поддерживать температуру выше 20оС. Через 6 недель активного брожения с помощью силиконового шланга слить вино, дополнительно процедив его через сито, а все оставшиеся твердые части сусла (рис, изюм, специи) переложить в марлю и дать стечь всей жидкости (не отжимать!). Стекшую жидкость добавить к ранее слитому суслу, довести общий объем не кипяченой водой до 10 л и установить гидрозатвор. Бродильную ёмкость нужно оставить в прохладном месте на дображивание.

Через 6 недель молодое вино из риса слить с дрожжевого осадка, добавить сахар по вкусу и оставить при тех же условиях ещё на 6 недель. Обычно после вторичной выдержки дрожжевого осадка почти нет, а само вино прозрачное и уже имеет приятный вкус. Самое время снять его в последний раз с осадка, разлить в бутылки и отправить на длительную выдержку в прохладное место. Домашнее рисовое вино получается прозрачным, почти как белое виноградное (если без специй), с незначительным подкрашиванием изюмом. Это можно исправить небольшим количеством жженого сахара. Вино раскрывается через 6-12 месяцев выдержки. Оно идеально подходит для приготовлении сангрии, а также как основа для белых вермутов (если не добавлять специи, со специями вино очень похоже на вермут и без того).

Простое вино из риса и изюма

500 г риса (любого)

100 г изюма

1250 г сахара

2 лайма или лимона

3 л чистой воды

½-1 ч. л. винных дрожжей

Если предыдущий рецепт, по каким-либо причинам кажется вам сложным, предлагаю более простой в исполнении. Принцип приготовления остаётся прежним. Можно добавить специи из указанных выше, но уже на своё усмотрение.

Рис хорошо промыть и поместить его в бродильную ёмкость (часто для этого используют так называемые «бхарани», сосуд из китайской глины). Добавить к рису ошпаренный, крупно рубленый изюм, сахар, сок и цедру лайма. Залить всё чистой водой комнатной температуры (можно использовать кипяченую воду, но тогда её нужно насытить кислородом) и хорошо перемешать. Добавить дрожжи и ещё раз хорошо перемешать. Гидрозатвор здесь не нужен – ёмкость достаточно накрыть чистой тканью и сверху придавить крышкой. Каждый день содержимое нужно интенсивно перемешивать в течение 3-5 минут на протяжении 10-12 дней. После этого дать вину постоять ещё 2 дня в покое и процедить его через несколько слоёв марли.

После процеживания вино можно продолжить готовить двумя способами. Первый подразумевает следование винодельческому процессу, то есть дображивание и постоянные сливы (как в предыдущем рецепте). Можно поступить иначе, по-дилетантски: сразу залить молодое вино в чистые бутылки, заполнив их на ¾ от объема, плотно укупорить и оставить на дозревание в прохладном месте (советую наполнить одну пластиковую бутылку для контроля углекислоты). В любом случае, такое вино можно пить уже через пару недель, а лучше подождать пару месяцев – за это время напиток полностью осветлится и приобретет красивый золотистый цвет.

P.S. Советую смешать рисовое вино, приготовленное по первому рецепту со специями, с вымороженным соком калины. На сим всё!