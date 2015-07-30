Тема алкогольных напитков из абрикосов интересовала меня давно. Дело в том, что я родился и вырос в таких краях, где этих фруктов просто навалом – под конец сезона сладкие, ароматные абрикоски превращаются в гниющую смердящую массу, ковром устилающую грунт, и все думают только, как бы в них не вступить. А я думаю о том, какая же все-таки это расточительность и глупость – ведь рецепты абрикосового вина в домашних условиях все же существуют, и сделать хотя бы этот простой напиток вполне можно.

После удачного (пока что) эксперимента с малиновым вином я уверовал в свои силы и решил попытать счастья в изготовлении вина из самого дешевого, самого распространенного и доступного фрукта в моем регионе – абрикосов, а заодно – поделиться с читателями Ромового Дневника несколькими интересными и разумными, на мой взгляд, рецептами. Позднее добавлю также рецепты наливок и настоек, включая легендарный французский абрикосовый ликер.

Домашнее вино из абрикос. В чем подвох?

Для начала, как водится, немного теории. Действительно, если бы так уж легко было сделать абрикосовое вино в домашних условиях, рецептов была бы чертова уйма, а бутылками с напитком был бы завален подвал каждого частного дома. Но абрикос – тот еще фрукт. Основных проблем с ним три:

Самые простые рецепты домашних вин основаны на применении только сока. А кто пробовал добывать сок из абрикосов, знает, что фрукт этот очень волокнистый, выжать его вручную весьма трудно, да и соковыжималки дают не прозрачный нектар, а некие отжимки, больше похожие на томат. Мы попробуем справиться с проблемой так: для начала дадим забродить мятым плодам вместе со жмыхом, а уж затем, когда они размягчатся – надавим из них сусла (технология подбраживания - прим. ред.).

Ох уж эта синильная кислота! Косточка дает яркий миндальный привкус, который реально обогащает аромат вина. Но лопать цианид, пусть даже в ничтожных дозах, решиться не каждый. Варианты выходов: удалить косточки; вытащить из косточек ядрышки; заменить их обычным миндальным орехом или же – не убояться вредной органики и сыпануть в бутыль пару горстей. На сайте есть рецепт домашнего Амаретто – а его-то делают как раз на абрикосовых ядрышках и миндале, и ничего – пьют!

Если вы хотите получить результат быстро – лучше сделайте абрикосовую настойку. Вино из абрикос в домашних условиях – это терпение и только терпение! Из-за высокой волокнистости плода этот напиток трудно осветляется, его приходится часто снимать с осадка, он долго приобретает нужные вкусоароматические свойства. Такие вина отстаиваются не меньше 6 месяцев, а иногда – 2-3 года! Но терпеливый винодел по итогу получит качественный, очень вкусный, а главное – оригинальный продукт.

Рецепт абрикосового вина без дрожжей

ни в коем случае не мытые

1 часть спелых абрикосов

1 часть сахарного песка

3 части чистой, некипяченой воды

Протертые тряпочкой, освобожденные от испорченных или подгнивших частей и косточек фрукты хорошенько разминаются и отправляются в кастрюльку, накрытую марлей, на 4-5 дней. Туда же отправляется чуть теплая (до 30 градусов) вода. В процессе массу нужно перемешивать несколько раз в день. В первый-второй день сусло должно забродить. На пятые сутки сок из активно бродящей жижи аккуратно сливается, а мезга отжимается с помощью марли. В жидкость вводится сахар, все хорошенько перемешивается и отправляется в теплое темное место под гидрозатвор. Помните, что будущее вино должно занимать не больше 2/3 объема бродильной емкости (бутыли или др.) Брожение длится от 10 дней до трех недель, в зависимости от температуры окружающей среды (не меньше 18, но не больше 30°), сахаристости фруктов и других факторов. Готовность вина определяется по гидрозатвору: если он перестал булькать (или перчатка «Привет Горбачёву» спустилась) – все готово. Вы получили молодое домашнее абрикосовое вино. Теперь его следует облагородить – слить с осадка через трубочку (можно 2-3 раза через каждые пару дней), закупорить и отправить в прохладное место для тихого брожения. На тихом брожении ёмкость должна быть почти полной. Дображивать вино будет до 4-х месяцев. После этого срока жидкость уже можно называть вином. Его нужно еще раз слить с осадка и разлить по бутылкам, после чего отправить настаиваться на как можно более длительный срок. Знатоки говорят, что правильный рецепт абрикосового вина в домашних условиях подразумевает минимум годичную выдержку в бутылках, лучше – двухгодичную.

Для этого рецепта (как и для всех остальных) нам понадобятся зрелые, собранные с ветвей (или отрушенные) иабрикосы. Мытье плодов убивает дикие дрожжи, которые, собственно, и превратят для нас сахар в алкоголь. А фрукты, лежавшие на земле, могут подгнить и дать неприятный сырой запах. Не забывайте, что из культурных сортов вино получается более сладким, но менее ароматным, а из дички – наоборот, так что к диким абрикосам, возможно, нужно будет добавить больше сахара. Ах, да – и не оставляйте фрукты в процессе приготовления на открытом воздухе – они от этого темнеют, как картошка.

Вино из абрикос на ЧКД

6 кг спелых абрикосов

10 л чистой, некипяченой воды

5 кг сахара

лимоны (2 лимона на каждые 5 литров сока)

винные дрожжи (1/2 ст. л. на каждые 5 литров сока)

Абрикосы чистятся, как в предыдущем рецепте, и освобождаются от косточки. Мякоть заливается кипятком и отправляется под пресс на 4 дня. После этого можно будет легко отжать абрикосовый сок. Сок процеживается через марлю, мякоть отжимается. В жидкость вводятся дрожжи и свежий лимонный сок, а также – весь сахар. Все хорошенько размешивается и отправляется под гидрозатвор. Не используйте пекарские или пивные дрожжи – они дадут неприятный привкус браги! По окончании бурного брожения (в среднем, 2-3 недели) вино нужно отстоять еще пару дней, после чего – слить с осадка. После этого напиток процеживается и отправляется в закупоренные бутыли (их надо залить почти полностью) или – герметичный деревянный бочонок на 4-6 месяцев. В конце домашнее абрикосовое вино сливается с осадка и перекочевывает в бутылки. Через 4-5 месяцев его можно будет пробовать.

В этом рецепте, используется лимонный сок, который придает вину кислинку и принимает участие в процессах брожения. Так как в мезгу вводятся дрожжи, абрикосы можно замочить в кипятке – так из них будет проще отжать сок, но дикие дрожжи при этом, естественно, погибают.

Крепленое абрикосовое вино

4 части абрикосов (лучше слегка перезрелых)

3 части воды + по 4 литра на каждый 1 кг мезги для браги

1 часть сахара + 100 г на каждый литр вина + 1 кг на литр мезги для браги

абрикосовый бренди, приготовленный в процессе – 25-30 мл на литр вина

Абрикосы, как обычно, чистятся от косточек и расталкиваются. В кашицу добавляется вода (3/4 от объема мезги) и сахар (треть от объема). Сусло ставится под гидрозатвор. Когда окончилось бурное брожение – мезгу нужно отфильтровать и отложить – она пойдет на брагу для бренди. Попробуйте вино на вкус – оно не должно быть сладким, может даже немного горчить. Жидкость хорошенько отфильтровывается – сначала через один, потом через 2 слоя марли. В него снова вводится сахар – по 100 граммов на каждый литр. После этого вино ставится под гидрозатвор для повторного брожения. Приготовление бренди . На один литр мезги берется по килограмму сахара и по 4 литра воды – из этого будет готовиться брага. Самогон можно сделать не очень чистым, некоторые советуют даже не отсекать хвосты. Нам нужно бренди крепостью около 35%. На вино идет немного, остальное можно будет потом перегнать еще раз для употребления в чистом виде. Крепление . В отбродившее по второму разу вино вводится 25-30 мл. самогона на каждый литр. Таким образом мы пресечем дальнейшее брожение – теперь в вино смело можно добавить сахар по вкусу, если оно кажется вам недостаточно сладким. Кроме того, абрикосовый самогон придаст напитку приятную терпкость и усилит абрикосовый аромат. Напиток пропускается через плотный фильтр (ватный или кофейный), герметично закрывается и отстаивается месяц, после чего его нужно будет слить с осадка при помощи трубочки. Для окончательного созревания продукт переливается в бутыль или обычные бутылки на полгода. Напиток можно пробовать, когда он достаточно осветлится.

Этот рецепт мне кажется самым интересным и, если бы у меня был аппарат, я испробовал бы именно его. В этом варианте вино в определенный момент крепится бренди (самогоном), выгнанным из отжатой мезги. Техпроцесс почти безотходный, а в готовом продукте, как говорят, крепкий напиток полностью сливается с вином, которое приобретает слегка подкопченный аромат, насыщенный цвет янтаря и приятный вкус кураги.

Вот и все вменяемые рецепты абрикосового вина, которые удалось найти. Лично я использовал первый и результат меня очень порадовал. Чего и вам желаю!