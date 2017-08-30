Дыня дает безграничный простор для экспериментов и опытов с домашним алкоголем. Например, отлично получаются дынные ликеры а-ля Мидори, делают с ней и настойки-наливки, и ароматнейший бренди. В домашних условиях вина из дыни готовят редко, а зря – напиток получается чудным, с нежно-золотистым цветом, легким ненавязчивым ароматом и полным вкусом, который вполне стоит затраченных усилий. Такое вино изредка даже выпускают в заводских условиях – например, турецкое дынное вино пользуется большой популярностью, туристы отмечают, что это в принципе один из немногих видов алкоголя турецкого производства, который можно употреблять без особого отвращения. А уж домашнее вино, заботливо сделанное «вот этими вот руками», из качественного сырья, да еще и нормально выдержанное – несомненный предмет гордости винодела!

Приготовление вина из дыни в домашних условиях – принципы и нюансы

Вино из арбуза и дыни – вещь редкая, но встречающаяся, например арбузному вину мы посвятили одну из прошлых статей. Причина тому – несколько неправильный состав «гигантских ягод» – бахчевые, все-таки. Дыни содержат маловато кислот и многовато воды – до 91%, зато в них достаточно сахара – порядка 16%. Кроме того, как и почти все тыквенные, дыня довольно волокниста и нормально отжать из нее сок, чтобы сделать напиток по чистой «белой» технологии, довольно сложно. Впрочем, все решаемо – нужно только чуть больше повозиться с фильтрацией и подкислить сусло специальными винодельческими добавками, лимонным или яблочным соком.

Сбраживать такое вино лучше на чистых винных дрожжах, дикари в данном случае работают плохо. Если с ЧКД совсем беда – можно сделать закваску из малины или изюма. Дыни нужно выбирать ароматные и полностью зрелые, лучшие сорта для этого дела – Тигр, Золотой Амарил, Муза, Берегиня, Подарок солнца – в общем, подойдут любые душистые дыни, чем сильнее запах, тем вкуснее вино. В общем, довольно разлагольствовать – о нюансах поговорим в рецептах.

Базовый рецепт дынного вина

дыни – 11 кг;

сахар – 2 кг;

кислота виннокаменная – 60 г;

кислота дубильная – 20 г, или сок 5-6 лимонов либо 2 кг кислых яблок;

дрожжи и подкормка – по инструкции на упаковке. или

«Правильная» винодельческая технология, которая даст 100% приемлемый результат – крепкое, сладкое, очень ароматное вино с красивым желтым цветом и достаточно сильным ароматом. Обязательно требуется добавление кислот – либо специальных винных (их можно приобрести в интернет-магазинах), либо – импровизированных, например лимонного или яблочного сока.

Дрожжи лучше использовать винные, так сусло быстрее отбродит, наберет больше градусов и будет без проблем храниться.

С дынь срезаем кожуру, вместе с несъедобной белой частью, не жадничая – нужна только сочная, ароматная мякоть. Удаляем семенное гнездо вместе с семечками и измельчаем плоды любым удобным способом, цель – отжать сок. С указанного количества дынь должно получиться 8-8.5 литров сока. Добывать его можно как угодно – в прессе, соковыжималке, либо просто мелко порезав дыню и отжимая ее через несколько слоев марли. Да, процесс малоприятный, но необходимый – лишняя мезга в сусле нам не требуется. Отжимание следует производить как можно быстрее, чтобы мякоть как можно меньше контактировала с воздухом. Разбраживаем дрожжи в теплой воде. Если используете изюмную закваску, ее следует приготовить заранее, как – читайте в этой статье. В дынном соке размешиваем сахар и кислоты или сок лимонов, яблок. Сусло можно и даже нужно попробовать – оно должно быть сладким, с ощутимой кислинкой, если сахара или кислоты на ваш вкус мало – их содержание следует увеличить, ведь все дыни разные. Теперь переливаем сусло в ферментер или бутыль, добавляем заработавшие дрожжи и подкормку и ставим под гидро- или на худой конец «перчаточный» затвор. Отставляем в темное теплое место. В течение дня-двух вино должно начать подавать признаки жизни – шипеть и булькать, выделять пену и соответствующий кисловатый запах. Все идет как надо – брожение длится от 10 дней до месяца, в зависимости от того, какие вы использовали дрожжи и насколько тепло в помещении. Как только гидрозатвор перестал булькать, перчатка сдулась, вино осветлилось, а внизу бутыли появился осадок – его нужно слить при помощи трубочки. Далее молодое вино необходимо перелить в другую емкость, поменьше, так, чтобы жидкость заняла не менее 3/4 объема бутыли, переставить его в темное – но на этот раз прохладное – место и оставить еще на 2-3 месяца. За это время напиток полностью осветлится, приобретет характерный соломенный цвет. Когда будет выпадать осадок – вино нужно декантировать, делается это минимум 3-4 раза за время вторичной ферментации.

Полностью осветленное домашнее дынное вино нужно разлить по бутылкам и выдержать по крайней мере полгода, после чего можно приступать к дегустации!

Турецкий рецепт вина из дыни – с термообработкой сырья

дыня – 5 кг;

лимон – 2 шт;

сахар – 1,75 кг;

вода – 2,5 кг;

дрожжи и подкормка – опционально, по инструкции.

Этот рецепт позволит гораздо меньше возиться с отжимом сока – часть работы за нас сделает высокая температура. Говорят, что термообработка немного меняет вкус дыни – он становится более «овощным», но при выдержке этот недостаток сглаживается. А вот аромат при проваривании, действительно, теряется и больше не восстанавливается. Так что решайте сами, как сделать вино из дыни – рецепты достаточно вариативны, что говорится, на любой вкус.

В данном рецепте дынного вина используется исключительно чистая культура дрожжей. Подкормка не обязательна, но желательна.

Дыни почистить и порезать кубиками произвольного размера. В кастрюле вскипятить воду, всыпать сахар, добавить лимонный сок. Варить, снимая пенку, пока сахар не растворится полностью. В кипящую смесь отправляются кусочки дыни и провариваются минут 10 на слабом огне, чтобы мякоть полностью размягчилась и отдала всю воду. Теперь смесь следует остудить до 30 градусов и перелить в ферментер прямо вместе с мякотью. Внести дрожжи по инструкции на упаковке, подкормку. Установить на емкость гидрозатвор. После окончания первичного брожения – дней через 10-20, вино нужно сразу же слить с мезги и переместить в меньшую тару, почти до краев, которую поставить в темное прохладное место до полного осветления.

Это вино из дыни хранится не так хорошо, как предыдущее, но и долгой выдержки не требует – попробовать его можно будет уже после окончания этапа тихого брожения, то есть через 2-3 месяца.

Вино из дыни и желтой малины

дыни – 8 кг;

малина желтая – 4,5 кг;

сахар – 2,3 кг.

Конечно, к основному урожаю дынь малина уже отходит, и желтая, и любая другая. Для этого рецепта вина дыни можно использовать ранние, когда малины еще валом – тогда покупные дрожжи нам не понадобятся, так как малина бродит исключительного хорошо, мы это уже обсуждали в статье о малиновом вине . Можно также использовать обычные осенние дыни и замороженную малину, но тогда – только ЧКД, иначе никак.

Будем считать, что у нас есть спелая, только что собранная не мытая малина, ароматные дыни и всё – малина содержит достаточно кислот, чтобы возместить их недостаток в дыне. Впрочем, если дубильной кислоты у вас в избытке, добавить граммов 20 в сусло не помешает. Технология приготовления гораздо проще, чем в двух предыдущих рецептах.

Малину не моем – просто перебираем. Дыню чистим от кожуры и семенных гнезд, режем на куски. Фрукты мнем скалкой или просто руками до кашеобразного состояния и оставляем в ёмкости с широким горлом на один-два дня. Масса должна образовать плотную пенную шапку – ее нужно сбивать, перемешивая сусло, чтобы оно не заплесневело. Через пару дней мезгу тщательно отжимаем при помощи пресса или марли. У нас должно получиться порядка 10 литров сока. Добавляем туда 2/3 сахара, хорошенько размешиваем и ставим под гидрозатвор или перчатку, в темное место с температурой порядка 20-25 градусов. Если все пошло хорошо – в течение дня перчатка надуется, затвор начнет пускать пузыри, а в сусле пойдет активное брожение. Если нет – читаем вот эту полезную статью. Брожение на диких дрожжах будет идти дольше, чем на ЧКД – до пяти недель. За это время нам нужно будет внести в сусло оставшуюся треть сахара, это нужно сделать за два раза, например через неделю и через две после начала брожения. После того, как вино осветлится и перестанет булькать – его нужно слить с осадка, переместить в меньшую емкость и отправить в прохладное место, для вторичного брожения. Во время вторичной ферментации вино будет осветляться, образуя плотный осадок на донышке – его нужно будет сливать, используя трубочку, минимум 3-4 раза. Через пару месяцев напиток готов для розлива в бутылки.

Правильно приготовленное в домашних условиях вино из дыни и малины обладает ярким золотистым цветом, насыщенным запахом и вкусом, оно отлично хранится. Полностью напиток раскроет свои вкусоароматические свойства ориентировочно через полгода хранения – уверяем вас, подождать стоит!