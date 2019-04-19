Нет, правда, домашнее вино из лепестков розы стоит каждой затраченной на него секунды. Оно лёгкое, освежающее, яркое, питкое. Его вкус действительно напоминает восточный лукум и мало имеет общего с фруктовыми винами. Готовить его совсем не сложно, а сам процесс почти не отличается от приготовления вин из одуванчика или цветов акации. Главное запастись терпением, ведь год выдержки для этого напитка обязателен – в течение этого времени вкусы сильно трансформируются, уходит резкость и те самые щекочущие ощущения во рту, похожие на «покусывания» белого перца.

Для приготовления вина подойдут лепестки любой ароматной розы, в том числе распространённой чайной или шиповника морщинистого, как самых популярных сортов в частных владениях. Обработанные пестицидами и другой агрохимией покупные цветы, а также растущие возле дороги розы, использовать не советуем. Остальные ингредиенты и техпроцессы подробно описаны в рецепте.

Рецепт вина из лепестков роз Универсальный рецепт вина из свежих и сушеных лепестков роз с вариативностью ингредиентов. Пропорции даны для приготовления 3,5 литров вина. С увеличением партии все ингредиенты увеличиваются пропорционально. 2 л свежих лепестков роз (около 75 г сушеных)

150 г светлого изюма (нарезанного)

1,2 кг сахарного песка

сок 1-2 лимонов

4 л чистой воды

1 ч. л. пектинового фермента (опционально)

1 таблетка Campden (опционально)

0,5 ч. л. виноградного танина (опционально)

подкормка для дрожжей по инструкции (опционально)

винные дрожжи по инструкции (для белых вин или шампанского) Поместить в ёмкость для брожения промытые под проточной водой лепестки роз, измельчённый изюм, сахар и сок 1-2 лимонов, в зависимости от их размера. При желании можно сразу добавить танин (читайте полевые заметки). Вскипятить 3 литра воды и залить ею все ингредиенты в ферментере. Тщательно перемешать до полного растворения сахара, накрыть чистой тканью или пищевой плёнкой и оставить на 24 часа в прохладном месте. Добавить при желании пектиновый фермент (он улучшит экстракцию и облегчит осветление вина), внести дрожжи с подкормкой и добавить оставшийся 1 литр воды. Накрыть ферментер чистой тканью или марлей и оставить в тёмном тёплом (20-24оС) месте, пока не стихнет бурное брожение (7-10 дней). Каждый день сусло нужно перемешивать. Не позднее 10 дней после начала брожения снять молодое вино с осадка в чистую ёмкость для брожения, процедив его от лепестков роз и изюма. Желательно наполнить ферментер под самое горло (можно долить чистой водой). Установить гидрозатвор и оставить на тихое брожение в тёмном, уже прохладном месте (не более 18оС). Через 30 дней тихого брожения снять вино с осадка и снова под гидрозатвор. Ещё через 30-60 дней процедуру повторить. После второго снятия с осадка вино можно стабилизировать серой (измельчённой таблеткой Campden) и выждав 2 недели можно приступать к розливу. Перед розливом вино можно подсластить по вкусу, выдержать 2 недели в прохладном месте и, убедившись, что брожение больше не происходит, разлить в стерильные бутылки и укупорить. Оно будет готовым к употреблению через 6 месяцев хранения в тёмном прохладном месте, но значительно улучшится через год.



Лепестки роз . Цвет и аромат вина могут сильно отличаться в зависимости от сорта розы. Как правило, чем свежее цветок, тем сильнее аромат и насыщенней цвет, но роза должна быть ароматной изначально. Допускается использование уже увядающих цветков (но ещё не коричневых). Если не получается набрать необходимое количество лепестков за раз, можно начать собирать их за пару дней до приготовления вина и замораживать. Важно, чтобы в ферментер попали только лепестки, без цветоножки, чашелистиков и других частей цветка, иначе вино будет горчить.

. Цвет и аромат вина могут сильно отличаться в зависимости от сорта розы. Как правило, чем свежее цветок, тем сильнее аромат и насыщенней цвет, но роза должна быть ароматной изначально. Допускается использование уже увядающих цветков (но ещё не коричневых). Если не получается набрать необходимое количество лепестков за раз, можно начать собирать их за пару дней до приготовления вина и замораживать. Важно, чтобы в ферментер попали только лепестки, без цветоножки, чашелистиков и других частей цветка, иначе вино будет горчить. Изюм . Здесь он используется для увеличения «тела» напитка – вино получается более плотным и округлым. Вместо изюма можно использовать концентрированный сок белого винограда (около 200-250 мл), «банановую воду» (подробнее смотрите в рецептах морковных или персиковых вин) или даже стручки гороха (смотрите рецепт ниже).

. Здесь он используется для увеличения «тела» напитка – вино получается более плотным и округлым. Вместо изюма можно использовать концентрированный сок белого винограда (около 200-250 мл), «банановую воду» (подробнее смотрите в рецептах морковных или персиковых вин) или даже стручки гороха (смотрите рецепт ниже). Сахар . Заданное в рецепте количество сахара даёт в итоге вино условно полусладкое (сильно зависит от дрожжевого штамма и других условий). Используйте на 100-120 грамм сахара меньше (на каждые 3,5-4 л воды), чтобы гарантированно получить сухое вино, и, соответственно, на 100-120 грамм сахара больше, если стоит задача получить вино сладкое. При наличии ареометра ориентируйтесь на начальную плотность в районе 19-20 °Bx (SG 1.080), что даст примерно 10-11% алкоголя, если вино сбродит досуха.

. Заданное в рецепте количество сахара даёт в итоге вино условно полусладкое (сильно зависит от дрожжевого штамма и других условий). Используйте на 100-120 грамм сахара меньше (на каждые 3,5-4 л воды), чтобы гарантированно получить сухое вино, и, соответственно, на 100-120 грамм сахара больше, если стоит задача получить вино сладкое. При наличии ареометра ориентируйтесь на начальную плотность в районе 19-20 °Bx (SG 1.080), что даст примерно 10-11% алкоголя, если вино сбродит досуха. Лимонный сок . Он нужен для подкисления сусла, что, в свою очередь, обеспечит нормальное брожение и не даст развиваться патогенной микрофлоре. Он также нужен для замедления окислительных процессов, которые быстро «убивают» насыщенный цвет вина. Вместо лимонного сока можно взять 10-20 г лимонной кислоты или пару чайных ложек кислотной смеси из винного магазина. Вместе с лимонами можно взять сок одного апельсина (можно с цедрой), который добавит напитку приятных фруктовых мотивов – хорошая, проверенная комбинация.

. Он нужен для подкисления сусла, что, в свою очередь, обеспечит нормальное брожение и не даст развиваться патогенной микрофлоре. Он также нужен для замедления окислительных процессов, которые быстро «убивают» насыщенный цвет вина. Вместо лимонного сока можно взять 10-20 г лимонной кислоты или пару чайных ложек кислотной смеси из винного магазина. Вместе с лимонами можно взять сок одного апельсина (можно с цедрой), который добавит напитку приятных фруктовых мотивов – хорошая, проверенная комбинация. Дрожжи. Лучшим решение будет взять универсальные дрожжи для шампанского. Также подойдут любые дрожжи для белых вин, формирующие чистый фруктово-цветочный ароматический профиль, например, Lalvin R2 или Lalvin K1-V1116. Одного стандартного пакетика таких дрожжей хватит для сбраживания 20-22 литров напитка. По остальным ингредиентам ориентируйтесь на свой опыт и возможности. Тот же виноградный танин, который совсем не обязателен, но повышающий шансы вина на длительную выдержку без потери качества, можно заменить половиной стакана чёрного чая (на 10 л вина 3-4 ч. л. не ароматизированного чёрного чая, заваренного в 100-200 мл воды) или вообще использованным чайным пакетиком. О целесообразности использования метабисульфита калия (таблетки Campden) мы рассказывали в нашем разборе о диоксиде серы в вине – выводы делайте сами.

Вино из лепестков роз с зелёным горошком

1,5-2 л лепестков роз, в зависимости от аромата

900 г стручков зелёного горошка – без самого горошка

1,2 кг сахарного песка

сок 2 лимонов

сок 1 апельсина

3,5-4 л чистой воды

2 ч. л. пектинового фермента – опционально

½ стакана чёрного чая – опционально

1 таблетка Campden – опционально

винные дрожжи и подкормка

Не пугайтесь, стручки зелёного горошка, без самих горошин, очень даже хороши в виноделии. Они сообщают ферментированным напиткам необходимую плотность, вина получаются полнотелыми и объёмными по вкусу. При этом стручки не забивают вкус лепестков розы, а только подчёркивают его. Из них, кстати, готовят отдельное, очень интересное вино и однажды мы расскажем, как это сделать лучше всего. Но сейчас у нас розы…

Стручки зелёного горошка следует использовать как можно скорее после их лущения. Смешайте все ингредиенты, кроме воды, пектинового фермента и дрожжей с подкормкой, в ёмкости для брожения. Залейте в ферментер кипящую воду, хорошо размешайте до растворения сахара, накройте ферментер чистой тканью и оставьте в прохладном месте на 24 часа. Добавьте пектиновый фермент и дрожжи с подкормкой, накройте тканью и оставьте в тёплом месте на неделю, ежедневно перемешивая содержимое. Процедите и под гидрозатвор до окончания брожения в прохладном месте (45-60 дней). Снимите с осадка, стабилизируйте серой, выждите положенное время и разлейте в бутылки. Через 6 месяцев можно пробовать.

И пусть лето всегда остаётся с вами!