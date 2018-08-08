Идеальными для виноделия персики не назовёшь – сахара мало, кислот мало, танинов вообще нет, а большое количество пектинов мешает добыче сока и осветлению сусла. Из-за этого вино часто получается безвкусным, водянистым и почти непригодным для хранения и выдержки.

Но виноделие – процесс гибкий, а виноделы – люди изобретательные. Всегда можно предпринять ряд действий, которые позволят убрать или хотя бы минимизировать недостатки любого сырья. И подчеркнуть все его достоинства. С вином из персиков это делается очень просто: недостающий сахар восполняются сахаром (кэп!), кислоты – кислотами (дважды кэп!), танины – танинами (трижды кэп!), а с добычей сока и осветлением подсобит пектиновый фермент.

С сахаром понятно, сгодится обычный белый или тростниковый, лучше фруктоза или декстроза. Кислота: кислотная смесь из винной лавки, лимонная кислота или, что ещё лучше, процеженный лимонный сок (на 10 л вина около 5 ст. л. сока или 2,5 средних лимонов). Танины: виноградный танин из винной лавки, дубовая щепа (0,5-4 г/1 л на 5-10 дней) или, что ещё лучше и проще, крепкий чёрный чай (на 10 л вина 3-4 ч. л. не ароматизированного чёрного чая, заваренного в 100-200 мл воды). Пектиновый фермент увеличивает выход сока, улучшает экстракцию и способствует более быстрому осветлению вина – на 10 л вина нужно около 1,25-2 ч. л.

Не готовы бороться с недостатками любимых фруктов? Дон Помазан сочно и со знанием дела описал целых пять рецептов персиковых ликёров , которые можно попробовать уже скоро или даже СЕЙЧАС!

Что ж, остались только дрожжи. Про дикарей сразу забудьте. На поверхности персиков их много, но ещё больше других «пассажиров», которые могут составить серьёзную конкуренцию диким дрожжам. По той же причине не поленитесь заказать таблетки Campden, чтобы всех этих «пассажиров» высадить. И по той же причине не используйте перезревшие, сплошь и рядом усеянные тёмными пятнами плоды (все тёмные и подгнивающие пятна с персиков нужно срезать) – увеличится риск заражения сусла, а вино может приобрести не самые приятные вкусовые оттенки.

Итак, винные дрожжи: Lalvin ICV-D47 или EC-1118, Red Star, Vintners Harvest CY17, дрожжи для шампанского или Сотерна. Другими словами, любые винные дрожжи, которые формируют чистый, фруктовый вкусо-ароматический профиль, толерантные к спирту и способные бродить в сложных условиях. Подкормка для дрожжей из той же винной лавки будет для них хорошим подспорьем.

Базовый рецепт домашнего вина из персиков

6 кг спелых персиков

4,5 кг сахарного песка

вода – по необходимости (смотреть технологию)

7,5 ч. л. кислотной смеси ≈ сок 5 лимонов

1,25 ч. л. винного танина ≈ 5-6 ч. л. чёрного чая

5 ч. л. пектинового фермента (опционально)

5 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

10 таблеток Campden

1 пакетик винных дрожжей

Подготовить персики: промыть холодной водой, удалить потемневшие пятна, убрать косточки. Плоды мелко нарезать вместе с кожурой и поместить в первичный ферментер. Использовать механические измельчители, типа блендер или кухонный комбайн, не рекомендуется – вино может получиться горьким. В ёмкость для первичной ферментации добавить около 15 л воды (можно слегка подогретой), половину сахара, кислотную смесь или лимонный сок, танин или крепко заваренный чёрный чай, подкормку для дрожжей и 5 измельчённых таблеток Campden. Хорошо перемешать, ферментер накрыть чистой тканью и оставить на 12 часов в прохладном месте. Добавить пектиновый фермент, тщательно перемешать и подождать ещё 12 часов. Внести дрожжи (желательно сделать дрожжевой стартер), накрыть ферментер чистой тканью и оставить в тёплом тёмном месте на 5-7 дней для бурного брожения. Два раза в день сусло нужно перемешивать, чтобы шапка из мезги не закисала. Когда бурное брожение стихнет, что обычно происходит через 5-7 дней после добавления дрожжей, процедить сусло через марлю или нейлоновый мешок в чистый ферментер, мезгу тщательно отжать. При необходимости добавить воды до общего объема 18-19 л. Добавить вторую половину сахара, тщательно перемешать до полного его растворения, установить гидрозатвор и отправить вино дображивать в тёмное прохладное место. Каждые 3-4 недели вино нужно снимать с осадка до полного его осветления. Когда напиток полностью осветлился, а ваш винный ареометр не обнаруживает в нём сахар (0о Plato/SG 990-0.998), можно приступать к его стабилизации и розливу. Стабилизация: снять вино с осадка и растворить в нём 5 таблеток Campden (рекомендуем почитать материал о целесообразности обработки домашних вин диоксидом серы, в целом, этот этап можно пропустить). На этом этапе вино можно подсластить. Стабилизированный серой напиток нужно перелить в чистый ферментер под самое горлышко, установить гидрозатвор и оставить в прохладном месте на 35-45 дней. Розлив: через 35-45 дней дополнительной стабилизации снять домашнее персиковое вино в последний раз снять с осадка и разлить в чистые, стерильные бутылки с соответствующей укупоркой. Перед дегустацией подождать минимум 6 месяцев!

Если по какой-либо причине вино не осветляется через 3-4 месяца тихого брожения, попробуйте его оклеить любым подходящим способом, описанным в нашем материале об осветлении домашних вин

Простой, понятный, классический рецепт персикового вина с предсказуемо хорошим результатом, если будет соблюдена технология и идеальная стерильность. Результат: красивое, питкое, лёгкое, сухое вино с чистым персиковым вкусом, как раз для жарких летних деньков. Ингредиенты даны на 18-19 л вина (20-ти литровый вторичный ферментер).

Само по себе персиковое вино хорошее, но ему не хватает тела, полноты вкуса, которое можно и даже нужно увеличить другим ингредиентом. Для этого можно использовать качественный изюм, бананы или концентрированный виноградный сок, который в последнее время стал привычной позицией в большинстве тематических магазинов.

Вино из персиков с изюмом

3,4 кг спелых персиков

200-250 г измельчённого изюма

1,8 кг сахарного песка

2,5 шт. крупных лимонов

1,25 ч. л. пектинового фермента

2,5 л кипятка + вода по потребности

2-3 таблетки Campden

2,5 ч. л. подкормки для дрожжей

винные дрожжи по инструкции

Персики промыть под проточной холодной водой, удалить потемневшие пятка и, не очищая от кожицы, тонко нарезать дольками, выбрасывая косточку. Поместить мякоть в ёмкость для первичной ферментации, добавить измельчённый изюм и половину сахара. Залить 2,5 л кипящей воды, хорошо перемешать до полного растворения сахара, накрыть чистой тканью и оставить остывать до комнатной температуры. Добавить холодной воды до 9,5-10 л общего объема сусла, сок от 2,5 крупных лимонов и измельчённые таблетки Campden. Накрыть тканью и оставить на 12 часов в прохладном месте. Добавить пектиновый фермент и подождать ещё 12 часов. Внести подкормку для дрожжей и заранее подготовленные по инструкции дрожжи.

Вам будет интересно: Домашние изюмные вина: изЮмительно вкусно!

После внесения дрожжей накрыть ферментер тканью и оставить сусло бродить в тёплом тёмном месте на 5 дней, дважды в день сусло нужно перемешивать. Затем процедить, тщательно отжать, добавить вторую половину сахара, хорошо перемешать и установить гидрозатвор. Убрать ферментер в прохладное место до прекращения видимых признаков брожения. По окончании брожения долить воды до 9,5-10 л и каждые 3 недели снимать вино с осадка до полного его осветления. Когда осадок перестанет появляться на протяжении 2-3 недель, разлить напиток в чистые, стерильные бутылки и укупорить. Пить его можно сразу, но лучших качества персиковое вино с изюмом наберёт через 6-12 месяцев выдержки.

Домашнее вино из персиков с бананами

3,4 кг спелых персиков

1,2 кг спелых бананов

1,8 кг сахарного песка

1,25 ч. л. лимонной кислоты

1,25 ч. л. пектинового фермента

5,5 л кипятка + вода по потребности

2-3 таблетки Campden

2,5 ч. л. подкормки для дрожжей

винные дрожжи по инструкции

Бананы очистить, нарезать ломтиками, проварить 20 минут в 2,5 л воды и процедить, не отжимая. Одновременно с тем подготовить персики по инструкции из предыдущих рецептов, поместить мякоть в первичный ферментер, добавить половину сахара и 3 л кипящей воды. Размещать до полного растворения сахара, остудить, добавить банановый сок, лимонную кислоту, измельчённые таблетки Campden и достаточное количество холодной воды, чтобы общий объем сусла составил 9,5-10 л. Накрыть ферментер тканью, подождать 12 часов, внести пектиновый фермент, подождать ещё 12 часов. Внести подкормку для дрожжей, дрожжи, накрыть ферментер чистой тканью и оставить в тёмном тёплом месте на 3-4 дня бродить, перемешивая сусло дважды в день.

Вам будет интересно: Вино из бананов – лакомство человека разумного

Когда бурное брожение стихнет, процедить сусло через несколько слоёв марли или нейлоновый мешок, хорошо отжать мезгу и перелить в чистый ферментер. Добавить половину от оставшегося сахара, перемешать до полного его растворения, установить гидрозатвор и отправить дображивать в тёмное прохладное место. Через 5 дней добавить оставшийся сахар, перемешать, установить гидрозатвор и оставить в покое до прекращения видимых признаков брожения. Долить воды до 9,5-10 л общего объема и под гидрозатвор. Каждые три недели снимать молодое вино с осадка до полного его осветления. Когда осадок перестанет появляться на протяжении 3-4 недели разлить напиток в бутылки и укупорить. Перед дегустацией выдержать минимум 3-6 месяцев.

Персиковое вино с виноградным концентратом

3,4 кг спелых персиков

900 мл концентрированного сока из белого винограда

1,8 кг сахарного песка

3,75 ч. л. кислотной смеси ≈ сок 2,5 лимонов

1,25 ч. л. пектинового фермента

0,6 ч. л. виноградного танина ≈ 3-4 ч. л. чёрного чая

воды до 9,5-10 л общего объема сусла

2-3 таблетки Campden

2,5 ч. л. подкормки для дрожжей

винные дрожжи по инструкции

Вскипятить воду. Персики подготовить по инструкциям из предыдущих рецептов, поместить мякоть в нейлоновый мешок, мешок подвесить в первичном ферментере, хорошенько его помять, чтобы добыть максимум сока, оставляя всю мякоть в мешке. В кипящей воде растворить сахар и залить горячим сиропом персики. Добавить виноградный концентрат, остудить, добавить кислотную смесь, подкормку для дрожжей, танин и измельчённые таблетки Campden. Подождать 12 часов, внести пектиновый фермент и подождать ещё 12 часов.

Вам будет интересно: Виноградное вино от А до Я

Добавить дрожжи, накрыть ферментер тканью и отправить на бурное брожение в тёмное тёплое место на 10 дней. Каждый день сусло нужно перемешивать. После десяти дней бурного брожения вынуть нейлоновый мешок с персиковым жмыхом, дать стечь, не отжимать. Перелить сусло в чистый ферментер, установить гидрозатвор и отправить дображивать в прохладное тёмное место. Снимать с осадка каждые 30 дней до полного осветления. Когда осадок не появляется в течение 1-2 месяцев, вино бутилировать и укупорить. Приступать к дегустации можно в любое время, но только после обязательных 3 месяцев выдержки. Готово!