Из слив можно приготовить белое и красное вино, в том числе темно-розовое. Технология для всех сортов вин из слив одинакова, и разниться лишь на этапе составления сусла. Самый сложный этап изготовления сливового вина заключается в добывании сока, так как в сливах содержится много пектина – вещества, превращающего мякоть в желеобразную массу. В отличие от яблочного вина, вина сливовые более сахаристые, поэтому процесс брожения, как правило, проходит более интенсивно.

Рецепт вина из слив по технологии виноделов

Все сливы содержат мало кислот и порой недостаточно сладкие, поэтому вино получается недостаточно прочным, а из-за пектина долго осветляется. Более пригодными для виноделия являются простые сорта синих слив, к примеру, слива Очаковская синяя, которые содержат больше кислот (порядка 1,2%). Из синих слив лучше всего получаются вина десертные и ликерные, сложнее сделать вина крепкие и совсем плохо дело обстоит с вином столовым, за исключением терна, который является наиболее подходящим виноматериалом.

Для белого сливового вина идеально подходят мирабели, а также прочие сорта желтых слив (яичные), в том числе и алыча. Из мирабели лучше готовятся легкие и крепкие столовые вина, из других желтых – сладкие вина. В принципе, ниже будут представлены таблицы с пропорциями составления сусла, и опытным виноделам этого будет достаточно. Подробный процесс приготовления напитка изложен для новичков.

1. Сбор плодов. Сливы следует собирать как можно позже, когда они уже начинают опадать. В идеале, область вокруг хвостика плода должна сморщиться. В любом случае, собранные плоды следует разложить на солнце и оставить на 2-3 дня вялиться – за это время сок станет гуще, ароматнее и слаще. Также этот процесс необходим для обогащения плодов бактериями и грибками, необходимыми для запуска процесса брожения.

2. Получение сока. Ягоды мыть не нужно. Косточки лучше удалить сразу, иначе они могут передать напитку вкус и запах горького миндаля. Впрочем, если вам нравится миндальный вкус, косточки можно и не убирать. Дальше все плоды нужно поместить в прочную емкость и тщательно истолочь, проще говоря, каждый плод нужно превратить в пюре.

Затем, полученное пюре необходимо залить водой. Если не углубляться в строгие реалии виноделов, можно придерживаться пропорции 1:1, то есть к 1 части сливового пюре добавить 1 часть очищенной воды. Если же вы будете использовать более строгие рецепты, которые учитывают разные сорта слив, добавьте воды столько, сколько указано в рецепте сусла (смотреть таблицы ниже).

Полученную смесь следует накрыть марлей и оставить на открытом воздухе при температуре не ниже +20 градусов. После того, как процесс брожения начался (начала образовываться пена), а это происходит обычно через 2-3 дня, пюре с водой следует хорошо профильтровать через мелкую сетку или марлю. Сухие вещества и косточки нам больше не понадобятся, а вытяжку из слив, которую мы для удобства будем называть сливовым соком, следует перелить в бродильную емкость (бочку, кадушку, стеклянный бутыль, банки и т.д.).

3. Брожение. Для начала нам нужно составить сусло для нашего вина, то есть добавить в сливовый сок необходимое количество сахара. Для этого воспользуйтесь информацией из таблиц 1 и 2.

В таблице 1 указаны рецепты для изготовления вина:

Из простых слив (сахаристость 10%, кислотность – 1,2%), подходит и для алычи. Из слив венгерок, ренклодов и т.п. (сахаристость 11%, кислотность – 0,7%). Из терна (сахаристость 13,5%, кислотность – 2,7%, в том числе дубильной кислоты 0,4%)

Таблица для составления 100 л сусла для приготовления 80 л сливового вина из слив синих и алычи

В таблице 2 указаны рецепты для приготовления вина:

Из мирабелей (сахаристость 13,5%, кислотность – 0,8%). Из желтых слив (сахаристость 13%, кислотность – 0,7%).

Таблица составления 100 л сусла для приготовления 80 л сливового вина из белых слив

Примечание: 1 – легкое столовое вино; 2 – крепкое столовое вино; 3 – крепкое вино; 4 – десертное вино; 5 – ликерное вино.

Обратите внимание: в рецептах некоторых вин, в частности крепких и десертных, указаны в ингредиентах кислоты винокаменные и дубильные. Винокаменную кислоту можно купить в магазинах для виноделов или заменить ее обычной лимонной кислотой. Под дубильной кислотой преимущественно понимается танин (галлодубильная кислота), светло-желтый, буро-коричневый порошок, который продается в аптеках. Кислоты, в частности дубильные, увеличивают прочность вина, то есть уменьшают вероятность его порчи в результате длительного хранения. Если у вас есть возможность и желание, в свое сливовое вино лучше добавьте эти компоненты в указанном количестве.

Необходимое количество сахара добавляем в сусло и хорошо перемешиваем. Емкость наполняем соком не более чем на ¾, так как в процессе брожения вино будет активно пениться. После, на бродильную емкость устанавливаем гидрозатвор, который перекроет доступ кислорода и даст возможность углекислому газу выходить наружу. Конструкцию гидрозатвора мы подробно рассматривали в статье о приготовлении домашнего яблочного вина.

Бродильную емкость с гидрозатвором следует поместить в темное место, где поддерживается постоянная температура в районе 20-22 градусов. Бродить должно от месяца до полутора, брожение заканчивается тогда, когда прекращается выделение газа. Если через неделю брожение сильно замедлилось, сусло можно еще раз хорошенько перемешать или делать это периодически, вплоть до нескольких раз в день. Перебродившее вино сливаем с осадка и отправляем на созревание.

4. Созревание. Домашнее вино из слив осветляется очень долго, и сделать его полностью прозрачным без специальных процедур очень сложно. В принципе, если вас не смущает муть, пить сливовое вино можно уже после 2-3 месяцев созревания, которое должно проходить в темном, прохладном помещении (в погребе, например). При этом некоторые виноделы рекомендуют снимать его с осадка не ранее чем через месяц, а лучше подождать два. Если есть возможность подождать – подождите 2-3 года, за это время вино окончательно осветлится, но муть все равно останется.

Для полного осветления можно использовать: желатин, куриный белок, танин или рыбий клей. Проще всего сделать это желатином: на 100 л вина берется 10-15 г желатина. Для этого желатин нужно вымочить в холодной воде в течение суток, за это время воду нужно поменять 2-3 раза. Разбухший желатин нужно растворить в теплой воде или подогретом вине и влить этот раствор в созревающее вино. Ждать 2-3 недели до тех пор, пока вино полностью не осветлиться – желатин подхватит всю муть и осядет на дне. Затем снимаем напиток с осадка и наслаждаемся вкусным, прозрачным сливовым вином.

Наверное, это один из самых простых рецептов домашнего вина из слив, который можно найти на просторах Всемирной паутины. Надеемся, теперь вы сможете готовить вина сливовые прямо у себя дома, забыв о жалком, извращенном японском пойле, которое капиталисты гордо именуют вином.