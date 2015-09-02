Этот год можно смело назвать сливовым – ветви деревьев буквально ломятся под весом огромных синих плодов. Куда девать это добро мы уже знаем. Приготовить вино из слив не просто, но можно, а если напиток не получится, то его можно смело отправлять на перегонку. Домашняя сливовица чудо как хороша. Но обязательно должно получиться вино из терна, которые мы научимся готовить в домашних условиях. Вино по всем меркам считается вкусным и качественным, и не важно, сухое оно или десертное. Без преувеличения вино из терновника может потягаться с лучшими красными виноградными винами.

По факту терн – это дикая слива и отличается он от домашней лишь своими размерами, колючими ветвями и… нестерпимой терпкостью, из-за которой кушать маленькие темные плоды почти невозможно. Но вина из них получаются великолепные. По составу сока, а это порядка 13% сахара, 2,4-2,7% кислот и 1,3% дубильных веществ, терн очень близок к некоторым сортам винограда. В общем, для виноделия идеальная слива, но в обработке очень капризная. Добыть сок из плотной, волокнистой мякоти, в которой содержится вагон пектинов, очень сложно. Впрочем, это единственная проблема – дальше технология получения вина из терна мало чем отличается от технологии приготовления любых других плодово-ягодных вин.

Сок, как в случае и с вином из черноплодной рябины, можно добыть двумя способами: посредством подбраживания и по кагорной технологии. Сказать, какая из них более подходящая достаточно сложно. В народе готовят и так и так. Если готовить напиток без дрожжей, то логичней использовать технологию подбраживания и, наоборот, для рецепта с дрожжами (а здесь я имею ввиду не только покупные дрожжи, но и различные дрожжевые закваски) лучше выбрать кагорную технологию, которая в любом случае даст вино более насыщенное. Оба рецепта предоставляю.

Рецепт вина из терна без дрожжей по технологии подбраживания

Чтобы от чего-то отталкиваться, предлагаю обратить внимание на следующую таблицу, где есть пропорции для приготовления вина из терновника в домашних условиях всех сортов. Вы её должны были встречать в рецепте сливового вина, но таблицу я подправил и пересчитал на меньшие объемы (то есть просто разделил всё на 10).

Таблица составления 10 л сусла для приготовления 8 л вина из терна среднего качества (кислотность – 2,7%, сахаристость – 13,5%)

Теперь перейдем непосредственно к рецепту. Разумеется, для приготовления вина дрожжи необходимы, но когда говорят о рецепте какого-либо напитка без дрожжей, то имеют в виду дикие дрожжи. Колонии диких дрожжей живут прямо на плодах терновника – как и у винограда, это «пыльный» налет, который ни в коем случае нельзя смывать.

Здесь отлично виден налет диких дрожжей на поверхности плодов терна.

После сбора урожая терн мыть не нужно, но желательно его немного подвялить. Это можно сделать на солнце или в прохладном помещении, для чего достаточно расстелить газеты и равномерно на них распределить плоды. Чтобы колонии дрожжей достаточно окрепли достаточно 2-3 дней. После этого пересыпаем терн в эмалированную или стеклянную посуду и мнем их деревянным пестиком или чистыми руками (ногами). Важно, чтобы каждая ягода была раздавлена. Не менее важно, чтобы вся посуда и сопутствующий инвентарь были чистыми и сухими, дабы нечаянно не внести в будущее сусло нежелательные бактерии. Полученное пюре нужно переложить в емкость с широким горлом, добавить чистой, теплой воды (приблизительно в том же объеме, что и пюре, то есть 1:1) и закрыть горлышко ватной пробкой. Емкость нужно поставить в теплое темное место.

Подбраживание обычно длится 2-3 дня. За это время мезга должна отделиться от сока и всплыть на поверхность, а сок остаться снизу. Также должны появиться признаки брожения: кисловатый запах, пена и т.д. В это время важно регулярно, желательно каждые 2-3 часа, сбивать шапку, чтобы пюре не закисало и не заветривалось. Через 3 дня можно смело забирать сок. Для этого достаточно слить содержимое через дуршлаг, чтобы убрать косточки и крупные волокна, а затем через среднее сито. Мякоть желательно отжать с помощью марли или специального винного пресса.

В полученный сок нужно добавить то количество воды, которое указано в рецепте (в таблице), за вычетом объема воды, которая уже была добавлена на предыдущем этапе. Также нужно внести сахар, который можно сначала растворить в небольшом количестве полученного сусла. Если не смотреть в табличку, для получения полусладкого вина из терна к 3,5 л полученного сока достаточно добавить 800 г сахара и 0,5 л воды. Дальше переливаем готовое сусло в емкость для брожения (заполняем её на 2/3 или ¾ - терновое вино бродит бурно и выделяет много пены) и ставим гидрозатвор. Емкость нужно поставить в темное место с постоянной температурой в районе +18-22 оС.

В народе давно вывели оптимальное количество сахара для тернового вина. Если вы хотите получить сухое или полусухое – добавьте 200-250 г сахара на 1 л сусла. Для полусладких и десертных вин нужно взять 300-350 г/л.

Вино из терновника бродит около 40 дней. В это время желательно за ним следить, но не трогать, чтобы не тревожить появляющийся дрожжевой осадок. Если вы хотите получить крепкое вино и руководствуетесь пропорциями из таблицы, сахар лучше вносить порционно. К примеру, сначала внести третью часть, затем через 5-7 дней, когда брожение ослабнет, внести еще треть, а через 5-7 дней последнюю часть сахара. Так ваше вино отбродит лучше и получится более крепким. Когда напиток отбродит, его нужно аккуратно слить, не тревожа осадка. Для этого емкость с вином нужно поставить повыше и с помощью силиконового шланга слить вино в другую чистую, сухую посуду.

Дальше идет так называемое тихое брожение. Молодое вино лучше залить по самое горлышко и хотя бы на первые 2-3 установить на емкость гидрозатвор. Через 2-3 дня бутыль можно плотно укупорить и убрать в подвал или любое другое место с температурой +10-12 оС. Каждые две недели вино желательно сливать с осадка, но не обязательно – горчить не должно. Приблизительно за 3-4 месяца напиток должен полностью сам осветлиться. После этого вино из терна, приготовленное без дрожжей, можно смело разливать по бутылкам, плотно укупоривать и хранить столько, сколько хватит терпения, потому как чем дольше эта бутылочка пролежит, тем вкуснее станет её содержимое. Это факт!

Простой рецепт вина из терновника с дрожжами

5 кг спелых плодов тёрна

3 кг сахарного песка

2 л чистой воды

Готовим по кагорной технологии. Можете взять пропорции из таблицы, а можете руководствоваться следующими пропорциями от народных умельцев:

Ягоды нужно хорошо промыть и истолочь в пюре. Затем залить половиной указанной в рецепте горячей водой (+70-80 оС) и поставить на тихий огонь, поддерживая температуру +70-80 оС 5-10 минут. Воду с соком слить и повторить процедуру. Снова слить и объединить оба слива. Внести сахар (при необходимости разбить его на порции) и хорошо перемешать. В остывшее до +35 оС сусло уже можно вносить дрожжи. Можно взять винные из магазина, а можно сделать закваску из малины или изюма (рецепт малиновой закваски описан в рецепте вина из черноплодки). После всё очень просто и прозаично. Вино заливается в бутыль и там бродит столько, сколько ему положено под гидрозатвором. Дальше работаем по схеме, описанной в предыдущем рецепте.

Вино из терна очень похоже на сливовое. Десертное и ликерное имеют слегка «портвейновый» вкус, но в аромате всё равно чувствуется слива. Цвет разный, от яркого рубинового до темно-коричневых оттенков. Такое вино имеет смысл выдержать в дубовой бочке, к примеру, из-под хереса, но это уже изыски, на которые пойдет не каждый. Вот такое вот оно, домашнее вино из терновника, которое, как мне помнится, готовила даже моя бабушка. Из-за войны и прочих обстоятельств она читать так и не научилась, поэтому других вин не готовила. А вы читайте, раз уж умеете. На Ромовом рецептов всё больше. До скорых встреч!