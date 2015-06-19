В пользу вишни, как одной из самых удачных для виноделия ягод после винограда, говорят ещё и цифры. Вишневый сок имеет достаточно большую кислотность (до 2,3%), приемлемую сахаристость (в среднем 12,8% сахара) и терпкий вкус, связанный с большим содержанием в нём дубильных веществ (0,1%). Благодаря этому вино получается прочным, устойчивым к болезням и превосходно осветляется без оклейки и других приёмов виноделия.

Лучшие вишневые вина делают из ягод кислых и кисло-сладких темноокрашенных, а это большинство сортов: Левинка, Владимирская, Лотовая, Шпанка, Шубинка, Новодворская и т.д. Сладкие ягоды дают вино со слабо выраженным вишневым вкусом, а сам напиток менее стоек к болезням. В большинстве случаев из вишни готовят легкие столовые вина – с этой ягодой, как было сказано ранее, риск испортить вино очень мал. Из Владимирской получается превосходное ликерное вино и для этого даже не нужно добавлять воду с целью уменьшения кислотности сока. Не дурны собой и крепкие вишневые вина.

Готовое осветленное столовое вино из вишни

Для виноделия нужны ягоды спелые, но не переспелые и уж тем более не загнившие. После сбора их нужно пустить в расход в течении 3 дней – ждать дольше не рекомендуется, вишня может испортиться. Перед добыванием сока нужно убрать косточки, иначе напиток получится слишком терпким и может иметь горький миндальный привкус. Также не забываем о синильной кислоте, но это не первопричина – об этом всеобщем заблуждении мы говорили в статье о вишневых настойках, где почти все рецепты предполагают косточку.

Рецепт вишневого вина без дрожжей по «белой схеме»

Готовить будем по «белой схеме» на диких дрожжах. Процесс приготовления плодово-ягодных вин мы подробно описали в статье с рецептом яблочного вина – сначала читаем эту статью, запоминаем основные этапы и моменты, выписываем. Готовим вино по той же технологии, но вишня, в отличие от яблок, плохо отдает сок, поэтому после её давления мезгу рекомендуется залить водой на 1 сутки. Алгоритмы получения сока следующий: давим ягоду руками или деревянной ложкой, отжимаем при помощи марли сок, мезгу заливаем небольшим количеством воды и оставляем на 24 часа. После нужно отжать мезгу, смешать сок и отжатую воду, а затем приступить к составлению сусла.

Ниже приведены три таблицы с рецептами всех сортов вишневых вин с учетом кислотности и сахаристости ягод (виннокаменную кислоту можно заменить кислотой лимонной или соответствующим количеством лимонного сока, дубильная кислота = танин).

Нужно сока, сахара и других материалов Для столовых вин Для сладких вин 1 2 3 4 5 Сока, л 7,3 8,3 8,4 7,9 6,5 Воды, л 2,1 0,9 0 0 0 Сахара, кг 1,0 1,4 2,7 2,8 5,8 Кислоты виннокаменной, г 0 0 0 3,4 48,5 Кислоты дубильной, г 0 0 27 30 30 Нужно фруктов, кг 9,7 11 11,2 10,5 8,7

Нужно сока, сахара и других материалов Для столовых вин Для сладких вин 1 2 3 4 5 Сока, л 9,7 9,4 8,5 8,0 6,6 Сахара, кг 0,44 0,94 2,4 3,24 5,6 Кислоты виннокаменной, г 31 42 64 66 100 Кислоты дубильной, г 20 30 30 30 30 Нужно фруктов, кг 14 13,5 12 11,5 9,5

Нужно сока, сахара и других материалов Для столовых вин Для сладких вин 1 2 3 4 5 Сока, л 5,0 5,8 7,5 7,5 6,4 Воды, л 4,14 3,03 1,2 0,24 0 Сахара, кг 1,44 1,9 2,1 3,8 6,0 Кислоты виннокаменной, г 0 0 0 0 27 Кислоты дубильной, г 0 0 0 0 20 Нужно фруктов, кг 6,7 7,7 10 10 8,5

1 – легкое столовое вино, 2 – крепкое столовое, 3 – крепкое сладкое, 4 – десертное и 5 – ликёрное вино.

Вишня бродит очень интенсивно, поэтому при первичном брожении в ферментере оставляем достаточно много места для пены. Переливаем наш сок с водой (или без неё, если это сок сладкой вишни) в емкость с широким горлом и накрываем плотной х/б тканью или несколькими слоями марли. Оставляем на 3-4 дня в темном теплом месте (19-27 °C) до появления первых признаков брожения: появится кислый запах и пена, зажженная спичка при поднесении к суслу будет гаснуть. Тогда еще раз процеживаем сок через марлю или дуршлаг (в том числе и для того, чтобы насытить забродивший сок кислородом), и переливаем его в бродильную емкость. Емкость заполняем почти под горлышко, оставляем немного места для пены. Вносим сахар, при этом можно вносить весь объем сразу, а можно порционно – каждую неделю по 50-70 г на 1 л сусла. Второй способ предпочтительней – вино из вишни будет играть не так интенсивно, а сахара сбродятся более полно. При необходимости добавляем винную/лимонную кислоту (можно лимонный сок из расчета 2 лимона на 3 кг ягод), танин вносим перед тихим брожением (он способствует лучшему осветлению вина). Устанавливаем гидрозатвор и ставим в теплое место (18-25°C) для бурного брожения – оно длиться в среднем 3 недели. Если вносите сахар порционно, то каждую неделю снимаем гидрозатвор, сливаем немного сусла и растворяем в нём расчетное количество сахара, а затем заливаем его обратно. Снятие вишневого вина с осадка при помощи сифона. Когда вино отбродит (гидрозатвор перестанет пускать пузыри, появится дрожжевой осадок, а спичка перестанет гаснуть), аккуратно, при помощи сифона или силиконового шланга, снимаем вино с осадка и переливаем в чистый ферментер. Для тихого брожения емкость лучше наполнять по самое горлышко. Важно не прозевать окончание брожения и слить вино с осадка как можно раньше, пока отмершие дрожжевые культуры не начали разлагаться и передавать напитку неприятную горечь. На этом этап бурного брожения можно считать оконченным. Снятое с осадка вино снова ставим под гидрозатвор, но переносим его в погреб или другое прохладное место с температурой не выше 18°C. Вино будет по-тихому дображивать, созревать. Периодически, примерно раз в месяц-полтора, напиток нужно снимать с осадка – всего достаточно это сделать 2-3 раза. В целом, на этом процесс приготовления домашнего вишневого вина можно считать оконченным. Когда вино полностью осветлилось его можно бутилировать. Перед этим его можно подсластить по вкусу и стабилизировать серой. Пить вино можно уже к Новому Году, но можно оставить и до следующего лета. Если разлить его по стерильным бутылкам и укупорить, а затем хранить в прохладном, удаленном от солнечных лучей месте, то вино из вишни можно выдерживать до 3 лет и больше – напиток станет только лучше.

Это базовый рецепт домашнего вина из вишни на основе только одного сока, по так называемой «белой схеме». Есть также вариант, когда сок и мезгу с водой сбраживают отдельно, а затем соединяют полученные вина. Этот способ приготовления имеет место быть, но точные расчеты здесь вести сложно. Известно только, что для получения сухого вина дрожжам нужно переработать 21% сахара от объема сусла – все, что свыше, остается в напитке и подслащивает его. Другими словами, нужно и сок с мякотью и мезгу сбраживать по одной технологии с 21% сахара (при этом нужно учитывать начальную сахаристость вишни). Сложно!

Вино из вишни под гидрозатвором, бродильным шпунтом.

Приготовить вишневое вино по «красной схеме» (подбраживание с мезгой) тоже можно, но о диких дрожжах придётся забыть – мезга увеличивает риск заплесневения и прочих неприятностей. Стерилизация сусла серой также является обязательным условием получения качественного продукта. Такое вино получается более насыщенным, как вкусом, так и цветом. Любителям классического виноделия должно понравиться.

Рецепт вина из вишни по «красной схеме»

9 кг спелой вишни

4,5 кг сахара

1 ст. л. подкормки для дрожжей

¾ ч. л. пектинового фермента (опционально)

2-4 ч. л. винной/лимонной кислоты

1 пакетик винных дрожжей

5-10 таблеток Campden (опционально)

Вишню (сладкую, кисло-сладкую и смесь кислая/сладкая 50/50) перебрать и промыть, поместить в бродильную ёмкость и грубо подавить руками или деревянной ложкой, не раздавливая косточку (вишню предварительно можно поместить в нейлоновый мешок, подвешенный в ферментере – он значительно упростит фильтрацию в дальнейшем). Залить давленую вишню водой (до 19-20 л общего объема сусла), добавить сахар (его можно предварительно растворить в равном количестве тёплой воды и остудить или вносить порционно, как описано в первом рецепте), пектиновый фермент, подкормку для дрожжей, винную/лимонную кислоту (2-4 ч. л. в зависимости от сладости ягоды) и раздавленные таблетки Campden (1 таблетка на каждые 4 л сусла). Сусло тщательно перемешать, накрыть плотной х/б тканью и оставить на 24 часа в прохладном месте. Когда сернистый газ и пектиновый фермент сделали своё дело, внести дрожжи, предварительно подготовив их по инструкции на упаковке. Ферментер снова накрыть чистой х/б тканью и перенести в тёмное место с подходящей для бурного брожения температурой (18-25°C). В течение 24 часов должны появиться первые признаки брожения. В таком виде ягоду нужно подбраживать 5-7 дней, периодически сбивая плотную шапку на поверхности, чтобы та не закисала. Через 5-7 дней процедить сусло от вишневого жмыха через марлю (или просто вынуть нейлоновый мешок и дать ему стечь), отжать. Перелить молодое вино в ферментер подходящего объема под самое горлышко и установить гидрозатвор. При необходимости можно добавить воду до 19-20 л общего объема. Ферментер убрать в прохладное место (не более 18оС) на 2-4 месяца или до тех пор, пока вино не осветлится полностью Во время тихого брожения раз в месяц вино нужно аккуратно снимать с дрожжевого осадка. Когда вино осветлиться полностью, его можно подсластить по вкусу, стабилизировать серой (1 таблетка Campden на каждые 4 л вина) и бутилировать. Хранить вино следует в условиях, описанных в нашем материале о правильном хранении вина.

На заметку! По данной технологии вино можно готовить круглый год, используя свежемороженую ягоду. Всё, что нужно сделать: вишню разморозить, дать ей стечь и следовать описанной выше инструкции с первого пункта.

Для приготовления вишневого вина по «красной схеме» лучше всего подходят чистые культуры дрожжей (далее ЧКД) с высокой толерантностью к алкоголю и сложным вкусо-ароматическим профилем. К таким дрожжам можно отнести все ЧКД для портвейна, Montrachet, Lalvin 71B-1122 и т.д. При работе с этими штаммами всегда используйте подкормку для дрожжей, иначе во время брожения образуется слишком большое количество соединений серы. Пектиновый фермент облегчит получение сока и дальнейшее осветление вина.

Пробуй, экспериментируй, делись своими успехами и неудачами. Как показывает практика, если использовать качественное сырье и вначале пошло спиртовое брожение, то в дальнейшем вишневое вино испортить сложно – самое главное преимущество этой ягоды. Чего ж ещё ждать? Надо делать!