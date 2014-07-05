Многие любители-виноделы хотят порадовать своих знакомых и друзей хорошим продуктом, сделанного своими руками. И один из смелых вариантов - сделать вино. Это достаточно просто, однако потребует от вас некоторое количество времени. При этом усилия будут стоить потраченного времени. Ниже предлагаем вам подробную инструкцию того, как сделать вино из яблок, а также другие варианты приготовления, которые существуют в нынешнее время.

Рецепт классического яблочного вина своими руками

яблоки — 10 кг;

сахар — 75 – 200 грамм на литр сока.

В традиционном понимании вино из яблок делается следующим незамысловатым способом. Чтобы его вам понадобится всего два важных ингредиента, которыми являются:

Некоторые “советчики” могут предложить разбавить сок водой, получив тем самым больше вина. Однако, чем меньше будет присутствовать в составе лишних ингредиентов, тем насыщеннее и вкуснее он будет. Единственная ситуация, когда можно использовать разбавление водой – если в создании вина используются неспелые кислые яблоки.

Однако кислотность уменьшается незначительным количеством воды – примерно 1 к 10. При разбавлении по соотношению 1 к 2 или 1 к 3, как могут порекомендовать другие виноделы, сок не будет иметь той насыщенности, а поэтому толку от таких манипуляций не будет.

Подготавливаем яблоки

Получаем сок

Первым делом следует собрать необходимое количество яблок, не промывая их проточной водой. Почему? Причина в том, что на кожуре будут находиться специальные дрожжи, которые как раз таки и применяются для брожения. Если яблоки имеют сильное загрязнение, то тогда следует протереть тряпкой. Убрать поврежденные плоды или же вырежьте загнившие, загрязненные или же заплесневевшие части яблока.Метод, связанный с обработкой фрукта будет зависеть в основном от того, какое оборудование у вас имеется на данный момент. Если у вас имеется соковыжималка, то это будет идеальным вариантом для получения первоклассного сока, чтобы сделать лучшее вино из яблок. Впоследствии со, который вы получили с содержанием наименьшего количества мякоти может в несколько раз упростить процесс, связанный с приготовлением такого продукта.

При отсутствии такого кухонного аппарата может подойти и механическая терка, чтобы получить сырье для домашнего вина из яблок. После этого полученную кашеобразную массу нужно будет отжать, процедив с помощью марли или же прессом. Первый способ наиболее трудоемкий. Минимальная задача – получить пюре из яблока с определенным количеством влаги.

Производим отстаивание сока

Как только вы смогли получить яблочный сок (или жидкое пюре), его необходимо будет разместить его в открытую тару примерно на пару – тройку дней. Обязательно, чтобы емкость имело широкое горлышко, например, стеклянная банка. За такой период времени в поры сока попадают дикие дрожжи. С их помощью смесь будет раскладываться на две части: мезга и яблочный сок.

Мезга – остатки от остаточной кожуры, а также мякоти, которой будет достаточно много, если будет использоваться именно пюреобразное состояние яблока.

Чтобы дрожжи смогли попасть внутрь всего содержимого, следует в течение первых двух дней перемешивать его по 2 раза в сутки (днем и вечером). Уже на третьи день мезга будет собрана на поверхности, которую нужно обязательно удалить. Процесс можно считать завершенным сразу после того, как останется некоторая пленка поверх сока, который и считается основой самодельного домашнего вина из яблок.

Вносим сахар

Количество необходимого сахара , который вы будете добавлять во время процесса приготовления зависит от того, насколько сладкими были плоды. В том случае, если увеличить сахаристость примерно на 15 – 20%, то брожение будет протекать слабо или вообще не произойдет. Поэтому на данном этапе добавление происходит частями, всыпать все сразу категорически не стоит.

Объем первой партии сахара – 80 – 160 грамм на литр полученного сока для вина из яблок, который вносится после того, как вами была снята мезга. Его необходимо просто высыпать и перемешать. Вторая порция будет размещаться уже через 5 дней в размере от 70 до 120 грамм на литр. Чтобы сделать это – снимите водяной затвор, после чего слейте в необходимую емкость в 2 раза меньше сусла, чем планируется вами добавлять сахар. Например, если добавляется 300 грамм сахара, то тогда нужно 150 мл.

После этого добавить в слитый сок необходимый сахар и перемешать до его полного растворения. Затем сироп из сахара и яблочного сока обратно выливается в вино из яблок и устанавливается гидрозатвор. Процедура будет повторяться еще как минимум пару раз через каждую неделю, с добавлением сахара порядка 20 – 70 грамм на 1 литр полученного сока.

Процедура брожения

В самом начале необходимо будет исключить попадание воздушных масс в сусло. В противном случае, вместо вина из яблок винодел сможет лишь получить только обычный уксус. Затем необходимо выполнить процедуру по отводу углекислого газа, так как брожение считается активным процессом. Чтобы сделать это, используется перчатка или гидрозатвор.

Сок следует заполнить более чем на 4/5 по высоте соком, чтобы оставить некоторое пространство для углекислого газа и пены. Во время процесса брожения, всю тару следует держать не только в теплом, но и темном месте. Оптимальная температура для процесса брожения считается от 20 до 22 градусов. Весь процесс брожения домашнего вина из яблока может продлиться от 1 до 2 месяцев.

Дайте вину созреть!

Теперь можно пить вино, однако иногда в нём может быть резковатый запах – этот недостаток может быть устранен выдержкой. Следует воспользоваться другой чистой и герметично тарой. Тут важно исключить попадание дрожжей, стороннего происхождения.

После этого полностью заполненный сосуд следует закрыть герметичной крышкой. И оставляем в таком виде на несколько месяцев при температуре от 5 до 15 градусов, тем самым оно сможет досозреть, а вкусовые свойства напитка улучшатся.

Другие рецепты приготовления винного изделия своими руками

Вино из яблока и малины

свежие яблоки — 2-3 кг;

свежая малина — 0,8-1 кг;

вода — 2-3 л;

черный перец — 10-20 горошин;

семена фенхеля — 1/2 ч. л;

винные дрожжи.

Существует некоторое количество вариантов, приготовления вина из яблок с рецептами проверенными годами. Некоторые из них мы рассмотрим с вами немного ниже.Такое необычной интересное вино можно приготовить, используя следующие ингридиенты:

Процесс приготовления рецепта вина из яблок с малиной сводится к следующим необходимым шагам:

Промываем ягоды и фрукты; Фрукты, ягоды, а также специи следует переложить в кастрюлю, после чего засыпать необходимым количеством сахара и водой; Сок из фруктов должен остыть примерно до температуры в 22 – 25 градусов, после чего прогреваем и помешиваем (периодически). После чего следует ввести дрожжи и оставить в таком виде примерно на 6 – 8 дней; Полученное вино следует процедить в другую ёмкость, где будет гидрозатвор, как минимум на 25 дней.

После этого вино можно разлить по бутылкам, при этом выполнив процесс процеживания. Однако приступить к дегустации можно только через две недели – необходимо напиток оставить на холоде.

Яблочное вино с добавлением меда

Другим интересным рецептом яблочного вина в домашних условиях можно считать с добавлением меда. Чтобы приготовить его, необходимо подготовить следующие ингредиенты:

натуральный яблочный сок — 3 л;

мед — 1 кг;

вода — 3 л;

винные дрожжи.

Чтобы приготовить, следует воспользоваться следующей инструкцией как приготовить вино из яблок с медом.

Приготовленный яблочный сок следует прогреть, при этом доводить до температуры кипения не потребуется; Нагреваем мед, используя водяную баню, тем самым он сможет стать наиболее жидким. Затем вливаем его в сок, после чего перемешиваем, оставляем остыть и настоятся; В напиток следует добавить дрожжи. Затем плотно накрываем емкость, используя пищевую пленку и оставляем примерно на 7 – 8 суток; Процеживаем продукт в другую емкость и оставляем его в таком виде на пару месяцев.

Полностью приготовлены напиток следует полностью снять с осадка, после чего перелить в бутылку, а уже через неделю каждый сможет произвести полноценную дегустацию.

Яблочное вино с пряным вкусом

Невероятно популярным рецептом считается яблочное вино c пряностями. Чтобы его приготовить, необходимо взять следующие ингредиенты:

натуральный яблочный сок — 3-4 л;

вода — 3 л;

сахар — 1-2 кг;

корица — 2 палочки;

кардамон и гвоздика — по 1/2 ч. л.

Для приготовления вина из яблок, необходимо выполнить следующие важные шаги:

Прогреваем необходимы нам сок, затем добавляем некоторое количество специй и сахара, затем все содержимое тщательно перемешиваем; Даем смеси остыть и вводим необходимое количество дрожжей, накрываем крышкой как можно плотнее и ждем примерно неделю; Молодое вино следует процедить, тем самым вы уберете остатки используемых специй. Применяем гидрозатвор, чтобы извлечь из емкости углекислый газ – примерно на пару месяца.

После ожидания необходимого количества времени, следует снять осадок и разлить напиток по бутылкам.

FAQ

Надо ли вырезать сердцевину и косточки у яблок?

Да, тем самым вы сможете устранить горечь у готового напитка.

Наиболее оптимальная температура для отстаивания полученного сока?

Наиболее оптимальная для этого процесса температура – от 22 до 28°C

Для чего нужно “довызревать” яблоки?

Используется в основном чтобы устранить неприятный запах после его непосредственного приготовления.

Как бороться с сивушными маслами в вине?

Необходимо воспользоваться методом очистки вина с помощью угля, сделанного из березовых поленьев.