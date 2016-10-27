Качественный изюм бродит настолько хорошо, что из него делают закваску, используемую при производстве плодово-ягодных и даже виноградных вин (о ней мы поговорим ниже). Готовится вино из изюма в домашних условиях относительно просто – по сути, так же, как брага для пейсаховки – еврейской изюмной водки, только после бурного брожения вино не перегоняется, а выдерживается пару месяцев при невысокой температуре. Для перестраховки и повышения градуса иногда используются винные дрожжи – это более надежный вариант, но и на «дикарях» вина выбраживают прекрасно – главное, выбрать хороший, не обработанный химикатами сухофрукт.

На самом деле, готовятся вина на изюме не только доморощенными виноделами – в Европе существует ряд фабричных сортов изюмного вина. Еще чаще виноград перед производством «подизюмливают» – слегка вялят либо в специальных помещениях, либо прямо на ветках. Так делают, например, Коммандарию на Кипре, Vinsanto в Тоскане или Цимлянское игристое на Кубани. Также изюм – простейший вариант подкормки для диких дрожжей, с этими целями его добавляют во многие туго бродящие вина – например, в вино из одуванчиков.

Как выбрать изюм для домашнего вина?

Покупать домашний изюм у знакомых или проверенных бабушек на рынке (а то и самому его готовить, это не так уж сложно при наличии подходящего винограда и сухого чердака); Приобретать сразу несколько сортов изюма, понемногу, делать из каждого отдельную закваску, выбирать тот продукт, который дал наилучшие результаты и впредь закупаться исключительно данным сортом.

Важнейший, я бы сказал даже основополагающий этап производства изюмного вина – выбор сырья. Проблема заключается в том, что почти все сухофрукты, производящиеся в наше время, обрабатываются диоксидом серы, для уничтожения разнообразных живущих на них микроорганизмов и в том числе – столь необходимых нам диких дрожжей. Кроме того, некоторые недобросовестные производители вместо окуривания серой вообще бухают в изюм какие-то неудобоваримые химикаты, которые не только ужасно сказываются на органолептических свойствах, брожении вина, но и могут быть опасными для здоровья.

Качественный изюм хорошо забраживает и активно бродит, у сусла не будет никаких посторонних запахов – сероводорода, химических отдушек и т.д., только легкий квасной и, может быть – немного спиртовой аромат. Именно с такой пробной закваски мы, пожалуй, и начнем.

Рецепт закваски для вина из изюма

Как уже было сказано, изюм для брожения домашнего вина – продукт незаменимый! Он не только хорошо бродит сам, но и дает диким дрожжам дополнительные питательные вещества – азотистые и другие, что благотворно сказывается на работе любых других дрожжей. Чтобы приготовить закваску и – одновременно – выбрать подходящий изюм, нам понадобится теплая вода, сахар и по 100 граммов сухофрукта каждого сорта, который вам удалось найти.

Изюм ни в коем случае не моем ! Как сделать дрожжевую закваску, если все содержащиеся на нем дрожжи попросту «уйдут в трубу»? Готовить закваску проще простого – берем литровые банки, засыпаем в каждую изюм одного вида, доливаем доверху теплой (но не выше 30°) сырой водой, добавляем по полторы столовых ложки сахара, прикрываем горлышки марлей и отправляем в теплое место на 3 дня.

Через 3 дня уже все будет понятно. Если ягоды не всплыли, в банках не появились пузырьки, не чувствуется кислый запах – такой изюм ни для закваски, ни для вина не подходит, из него можно делать разве что настойки – пару рецептов есть в этой статье. Если же сусло хорошо забродило, дало пену, в банке заметно движение – значит, и закваска удалась, и изюм хороший.

Теперь на банку следует надеть резиновую перчатку, подержать еще денек в тепле – и закваску можно будет использовать для разбраживания любых вин. Хранить ее можно в холодильнике, закрытой обычной крышкой, на протяжении месяца, а то и больше. Перед применением банку переставить в тепло, добавить половину столовой ложки сахара – через пару дней дрожжи разыграются вновь.

Классическое изюмное вино без сахара

изюм – 1 кг;

вода – 5 литров;

изюмная закваска – 0.5 литра.

В изюме, в зависимости от сорта, содержится до 20% сахара, 12-13 градусов, нормальные для вина на диких дрожжах, правильно приготовленное сусло набраживает безо всяких проблем. Поэтому чаще всего вино из изюма в домашних условиях готовят без дополнительного внесения сахаров. Также, изюмное вино получается достаточно экономичным, несмотря на то, что сам сухофрукт – не из дешевых. Из одного килограмма изюма можно получить до 4-5 литров готового вина.

Из оборудования понадобится только мясорубка или блендер.

Изюм перебираем, избавляясь от веточек и порченных плодов. Заливаем двумя литрами теплой (до 30 градусов) не кипяченой воды и оставляем на несколько часов – чтобы ягоды как следует набухли. Размоченный изюм измельчаем мясорубкой, блендером или любым другим способом, перекладываем в бродильную емкость, заливаем той водой, в которой ягоды набухали, добавляем остальные 3 литра чистой воды, закваску и ставим под марлечку в теплое место дня на 2-3. Масса должна занимать не более ¾ объема бутыли. Периодически ферментер нужно встряхивать, чтобы сбивать пенную шапку. Когда сусло забродит, на емкость следует надеть гидрозатвор или перчатку с дыркой. Брожение будет продолжаться от трех недель до двух месяцев – в зависимости от температуры и других факторов.

Для повышения крепости, а значит – и стабильности вина, устойчивости к порче и различным болезням, в него можно вносить понемногу сахара при затухании брожения, когда вы заметите, что затвор стал булькать менее активно или перчатка начала сдуваться. Процедуру можно повторить 2-3 раза.

Как только брожение полностью прекратилось, сусло стало светлее, на дно бутыли выпал плотный осадок – жидкость нужно аккуратно слить через трубочку. Для экономии оставшуюся в бутыли мезгу можно хорошо отжать, полученную жидкость соединить с суслом. Настало время тихого брожения. Вино нужно перелить в другую бутыль – так, чтобы наполнить ее примерно на 90%. Бутыль под гидрозатвором отправляется в темное, на этот раз – холодное место, например, сухой погреб, подвал. Там сусло будет потихоньку дображивать еще 2-3 месяца. Когда на дне бутыли выпадает плотный дрожжевой осадок – жидкость нужно декантировать через трубочку, иначе вино будет горчить. Через 3 месяца, когда напиток стал абсолютно прозрачным и никаких признаков брожения больше не видно – его нужно разлить по бутылкам, предварительно подсластив по вкусу или же – оставив сухим.

Выдерживать вина из изюма по рецепту следует хотя бы 5-6 месяцев, в том же погребе, в горизонтальном положении. Ваше терпение будет вознаграждено сторицей – со временем этот напиток становится гораздо лучше, особенно в том случае, если вы сделали его десертным или полусладким!

Вино из изюма и риса

рис (не пропаренный) – 1 кг;

изюм – 500 г;

сахар – 1.5 кг для сухого вина, 2 – для десертного;

лимонная кислота – половина чайной ложки;

вода – примерно 4 литра;

изюмная закваска для вина – 0.5 литра или винные дрожжи – 4 г.

Сварить сироп из сахара, полутора литров воды и лимонной кислоты. Остудить до 40 градусов. Переложить рис в 3-литровую банку и залить его полученным сиропом. Укутать полотенцем и оставить на сутки в теплом месте для набухания. Через сутки переложить рис вместе с сиропом в подходящую бутыль. Добавить изюм, остальную воду и предварительно разброженные в теплой воде дрожжи для вина или изюмную закваску. Оставить на пару дней в теплом месте, прикрыв горлышко марлей. Периодически встряхивать, сбивая пенную шапку. Через 2-3 дня должно пойти активное брожение. Теперь на ферментер следует напялить перчатку или гидрозатвор и ждать – процесс завершится через 4-6 недель. Когда брожение остановилось, весь рис и изюм упали на дно банки, жидкость нужно аккуратно слить через трубочку, мезгу отжать. Сусло перелить в новую емкость на 4/5 объема, снова поставить затвор. Вторичное брожение продолжается в прохладном месте, до тех пор, пока вино не станет полностью прозрачным. В это время его периодически нужно будет декантировать – снимать с дрожжевого осадка. Вино из изюма и риса осветляется быстрее, чем обычное изюмное. Через месяц-полтора молодое вино будет готово к бутылированию. Долго выдерживать его не нужно – 2-3 месяцев будет вполне достаточно.

Есть и такой рецепт. Вообще-то рисовое вино – это почти сакэ, о котором синьор Гудимов написал классную статью , почитайте. В данном рецепте рис выступает всё-таки основным ингредиентом, изюма тут меньше, но с пропорциями можно поиграться. Вино получается очень светлым, светлее обычного белого, с приятным вермутовым ароматом, но при этом – достаточно крепким, особенно если использовать покупные винные дрожжи. В таком вине хорошо и быстро отслаивается осадок, что сильно снижает трудозатраты и время его изготовления.

Вино из сухофруктов по-польски

изюм – 1 кг;

курага – 1 кг;

бузина черна сушеная – 200 г;

сахар – 1.2 кг (для получения вина крепостью 11-12%);

вода – 10 литров;

дрожжи – по рецепту на упаковке;

подкормка для дрожжей (желательно).

Бузина в данном рецепте применяется, в основном, для подкрашивания вина в красивый розовый цвет. В статье о винах из черной бузины мы уже говорили, что семечки этой ягоды ядовиты. Впрочем, ее тут используется всего 200 граммов на 10 литров сусла – бояться особо нечего. Для перестраховки семечки, конечно, можно повыковыривать. Также можно заменить бузину, например, сушеной черникой, ежевикой или просто обойтись без нее.

Изюм и курагу хорошенько вымыть под проточной водой и мелко порезать или измельчить любым другим удобным способом. Сахар растворить в горячей воде и дать ему остыть. Дрожжи разбродить в теплой воде. Сухофрукты переложить в ёмкость для брожения, добавить бузину, чернику или ежевику, залить сиропом и долить водой так, чтобы сусло занимало максимум ¾ объема. Влить дрожжи и хорошенько все размешать. Горлышко бутыли прикрыть марлей. Активное брожение начнется в течении нескольких часов. Когда стало понятно, что сусло хорошо бродит – на ёмкость следует водрузить гидрозатвор или хотя бы перчатку с дырочкой. Продолжаться первичная ферментация будет от 5 до 15 дней – ЧКД работает быстрее диких дрожжей. Когда затвор прекратит пузыриться, а сусло осветлиться – его следует слить с осадка, мезгу хорошенько отжать и все перелить в другую, меньшую ёмкость с гидрозатвором. Вторичное брожение длится от двух до пяти месяцев – пока вино не станет совсем прозрачным, избавится от мути. В это время его нужно несколько раз сливать с осадка. Перед бутылированием его можно подсластить по вкусу, дать постоять еще пару недель и все – готово!

Классический польский рецепт домашнего вина из изюма, кураги и черной бузины. При наличии ингредиентов готовить его не сложно, вкус будет куда более ярким и интересным, чем у обычного изюмного вина, да и насыщенный розово-красный цвет обязательно порадует эстетов! В этом рецепте применяются покупные дрожжи – для розовых или белых вин , без ЧКД, к сожалению, не обойтись. На 10 литров вина потребуется:

Как мы видим, вина из изюма в домашних условиях – это совсем не сложно. Желаем вам приятных экспериментов и вкусных результатов!