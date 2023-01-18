Домашнее вино – это, пожалуй, самый распространенный и самый древний алкоголь, который пыталось приготовить человечество. Виноград – настоящий подарок богов, который содержит огромное количество сахаров, подверженных спиртовому брожению.

Все дело в удивительных микроорганизмах – природных дрожжах, которые живут на поверхности ягод и запускают этот несложный процесс.

Классический рецепт прост – собираем урожай, мнем, сбраживаем без доступа кислорода – профит! Но на самом деле в домашнем виноделии есть некоторые нюансы. И о них мы расскажем в этой статье.

Калорийность и польза самодельного вина

Красное сухое – 65-100 ккал;

Белое сухое – от 85 ккал;

Полусладкое – 100-150 ккал;

Шампанские и игристые – 90 ккал;

Портвейн и крепленые – от 160 ккал.

Дома обычно готовят сухие красные и белые вина, поэтому остановимся на уловных 80 ккал на 100 мл продукта. Методом несложных калькуляций вычислим, что в бокале шампанского будет порядка 150 ккал, в бутылке сухого – чуть более 500 ккал, а в стакане домашнего молодого – примерно 140 ккал. Не так уж и опасно для фигуры, не правда ли?

Своей энергетической ценностью напиток обязан неперебродившему сахару, то есть быстрым углеводам. Ни белка, ни жира в самодельном вине нет, как, впрочем, и в заводском. На 100 грамм продукта калорийность будет примерно следующей:

И таки да, вино разрешается пить даже на самой строгой к углеводам Кето-диете. В разумных количествах, правда. Однако опасность тут кроется в другом. Как и любой другой алкоголь, оно притупляет силу воли, а характерная кислинка будь здоров разжигает аппетит!

В результате – привет, калорийная закуска! Жирные сыры, шоколадные конфетки и что у вас там еще припасено для праздничного стола.

А пить без закуски – такое себе удовольствие…

Если же следить за собой и позволять сугубо бокальчик красного, то помимо эстетики в этом есть и немалая польза для здоровья. Правда, речь идет только о сухих красных винах, в которых содержится ресвератрол. Это вещество положительно влияет на иммунитет, сердечно-сосудистую систему и даже на состояние костей.

1-2 бокала домашнего вина в неделю:

стабилизируют давление;

улучшают работу мозга;

замедляют снижение остроты слуха;

да и просто расслабляют и снимают стресс.

Что нужно знать перед началом готовки

В странах с теплым климатом этот напиток не готовит только ленивый. Речь идет о Грузии, Молдове, Румынии, Греции, Италии, Испании и других. Уникальность региона заключается в большом количестве солнечных дней в году.

Итак, мы определились, что вино – просто уникально полезная вещь, осталось за малым. Приготовить его самостоятельно, то есть дома из обычного винограда, выращенного на даче или в колхозном саду.

А это значит, что виноград успевает накопить много сахара в ягодах, который и будет быстро и легко сбраживаться. Конечно, есть еще нюансы в виде почвы, сорта и конкретной погоды в конкретном году, но это всего лишь нюансы.

В России хорошее домашнее вино без проблем получится в Крыму и в Краснодарском крае, а вот жителям остальных регионов придется прибегнуть к некоторым ухищрениям, например, добавить сахар, дрожжи или другие фрукты.

Какой виноград лучше выбрать

Сорт, подходящий для домашних экспериментов, будем выбирать исходя из географических данных. В конце концов против климата не попрешь.

Итак, для России наиболее актуальны следующие сорта (напомню, что речь идет всего о нескольких регионах в южной части страны):

белый виноград Алиготе (Краснодарский край);

белый виноград Шардоне (юг страны);

Изабелла (растет практически везде);

Лидия (южные регионы);

Мерло (в теплом климате);

Молдова (Краснодарский край и Ростовская область);

Лора (очень неприхотливый сорт);

Пино Нуар (лучший французский сорт, который отлично прижился в России);

Мускат (предпочитает теплый климат, хотя в средней полосе отлично плодоносит в теплицах);

Каберне Совиньон (южные области);

Ркацители.

Но если не мудрствовать, то домашнее вино можно делать из любого винограда, который хорошо вызрел и набрался сока. Для этого нужно собирать целые грозди в сухую погоду и ни в коем случае не мыть их. Дикие дрожжи на поверхности ягод – залог самостоятельного брожения и натуральности напитка.

Подготовка оборудования и посуды

Кажется, что в деревнях и селах домашнее вино делают кто во что горазд. И сбраживается, и настаивается оно в какой-то странной посуде, на которую без слез и не взглянешь. Но на самом деле – это не так. Есть совершенно четкие правила, в чем можно, а в чем нельзя готовить домашнее вино.

Можно:

Стекло – классика, легко мыть, но можно и разбить ненароком;

Дерево – идеально, однако, тяжело мыть, ухаживать и следить за брожением;

Керамика – отлично, но редко встречается;

Пластик (обязательно пищевой) – оптимально, легко мыть, кантовать и использовать повторно;

Эмалированная посуда – неплохо, но малейший скол – и все пропало…

Нельзя сбраживать домашнее вино в металлической таре. Металл будет окисляться и испортит сусло, которое, кстати, и бродить-то по-хорошему не сможет в тесном соседстве с металлом.

Чтобы запустить это самое брожение, необходимо посуду тщательно вымыть. Допускается применение неагрессивных моющих средств (хозяйственное мыло, например), после чего тару нужно очень тщательно ополоснуть.

Если у вас нет возможности хорошо отмыть огромную бочку от мыла, то лучше вообще сполоснуть ее обычной проточной водой. Нам нужно:

убрать посторонние запахи;

не допустить размножения плесени и грибка;

полностью убрать дезсредства, которые убьют живые дрожжи.

Мелкое оборудование типа гидрозатвора, крышек, шлангов и кастрюль можно смело мыть, дезинфицировать и даже кипятить. Главное, хорошо смыть моющее средство.

В какой таре лучше хранить готовое вино

Теоретически домашнее вино можно хранить и в пластиковой таре. По крайней мере, многие поступают именно так. Самое главное – это должен быть пищевой пластик, то есть с маркировкой РЕТ (для однократного использования), PP и HDP (HDPE).

Готовое домашнее вино однозначно лучше хранить в стекле. Ничего лучше для домашних напитков человечество еще не придумало. Оптимально – бутыли темного стекла. Если таковых нет, то обязательно оберните бутылку чем-то, чтобы солнечные лучи не испортили наш продукт.

Важно! В пластике с любой маркировкой можно хранить только сухое и полусладкое с содержанием алкоголя до 14 %. В принципе, естественно забродившее домашнее вино вполне укладывается в этот параметр. Спирт из крепленого вина может взаимодействовать с пластиком с совершено непредсказуемыми последствиями для здоровья дегустатора.

Как сделать классическое вино из винограда в домашних условиях пошаговый рецепт

Домашнее вино обычно делают в сентябре, когда виноград полностью вызревает и набирает сахар. Для этого подойдут только цельные ягоды, не гнилые, не перезрелые и не паданка. Еще раз напомним, что грозди должны быть сухими, поскольку вода смывает с их поверхности дрожжи.

Сначала срываем грозди и складываем в чистую сухую тару. В таком виде он может лежать не более 2 суток, поэтому со следующим этапом лучше не затягивать.

Получение сока

Интересно! Сырье можно давить и ногами. Главное тут – чистота!

Очень важно, чтобы температура в помещении, где стоит условная «бочка» с будущим домашним вином, не опускалась ниже 18 градусов.

Ягоды нужно перебрать, удалить плодоножки и мелкий мусор, а потом размять руками. Если винограда много, то можно использовать и деревянный пестик или скалку. Главное, чтобы инструмент не был металлическим или тяжелым. В последнем случае легко повредить косточки, которые дадут неприятную горечь.Теперь, когда месиво готово, накрываем его марлей от любопытных насекомых и оставляем бродить в таре с широким горлом, заполненной на ¾ от объема.

Отстаиваться виноград должен не менее 4 суток. 2 раза в день нужно перемешивать все это, чтобы шапка из мезги не затвердела и не перекрыла доступ кислорода к нижним слоям.

Первое брожение

Как только на поверхности шапки появится пена, значит, время переходить к следующему этапу. Еще одним характерным маркером начала брожения является тихое шипение.

Это означает, что жижу можно процеживать для получения сока. Делается это очень аккуратно, чтобы и тут не повредить косточки. Лучше оставить немного сока в мезге, чем испортить весь сок своей жадностью.

Отделение сока

Важно! Если виноград был несладким и полученный сок настолько кислый, что от него сводит скулы, то можно добавить немного воды. В некоторых источниках указывается, что разбавлять можно в пропорциях 500 мл воды на литр чистого сока, но лучше еще меньше. Чем насыщеннее исходник, тем вкуснее получится вино.

А вот сахар на этом этапе добавлять не нужно!

Работа с суслом

Мезгу можно выкинуть, но рачительные хозяева после некоторых нехитрых манипуляций перегоняют ее на самогон или чачу (посмотрите об этом у эксперта из «Русской Дымки»). Из виноградного спирта можно приготовить настоящий домашний коньяк, если еще и озадачиться выдержкой в дубовой бочке.

Оптимально профильтровать будущее домашнее вино 2-3 раза через несколько слоев марли, переливая из одного высоко поднятого сосуда в другой. Это нужно не только для того, чтобы избавиться от мелкого мусора, но и для насыщения сока кислородом. Больше кислорода, лучше брожение, меньше шансов на выходе получить кисляк типа уксус.Итак, все, что у нас осталось из жидкой фазы – это сусло. Дальше нам понадобится только оно.Переливаем сусло в большую бутыль, где оно будет бродить до самого конца. Емкости нужно заполнять не более чем на ¾ объема, иначе вы рискуете тем, что пена пойдет по гидрозатвору и банально выльется из бутылки.

Если набитая «под завязку» тара пластиковая, то ее от бурного брожения может разорвать и тогда – прощай ремонт и все вещи в радиусе нескольких метров.

При брожении образуется углекислый газ, который должен беспрепятственно покидать баллон. Для этого на горлышко нужно установить гидрозатвор.

Сейчас в хозяйственных магазинах полно всяких разных приспособлений, однако, с большим отрывом лидируют два устройства:

Классический резиновый шланг, опущенный в баночку с водой (привет из далекой совдепии);

Обыкновенная медицинская перчатка с проколотым пальцем, которую надевают на горлышко бутылки.

Первый вариант подходит для больших стеклянных бутылей, а второй – емкостей меньшего размера, например, трехлитровых банок.

Такие гидрозатворы позволяют оценить стадию готовности домашнего вина. Как только перестают выделяться пузырьки воздуха из шланга – значит, брожение закончилось. Медицинская перчатка в этом случае просто сдуется и упадет.

Сбраживание

В некоторых регионах, где особенно сильны влияние церкви и приверженность традициям, считается, что вино должно бродить ровно 40 дней. Ровно столько, сколько требуется душе умершего, чтобы предстать перед Всевышним.

Период активного брожения домашнего вина составляет от 25 до 45 дней. В редких случаях этот срок увеличивается до 65.

Мы же в этом вопросе ориентируемся на пузырьки газа в баночке или на внешний вид перчатки.

Отдельно стоит отметить температурный режим. В помещении, где бродит сусло температура не должна опускаться ниже 15 градусов. В противном случае дрожжи «уснут», так и не переработав весь сахар в спирт. Оптимальный диапазон температур – 20-25C.

Интересно, что белое вино может бродить и при более низких температурах, вплоть до 160, а красному нужно тепло – до 280.

Добавление сахара

Если по истечении 50 дней вино не перестало бродить, то нужно слить его с осадка, чтобы оно не набрало горечи. Далее процесс должен идти при тех же условиях.В России обычно виноград не успевает набрать сахара. Это связано с относительно небольшим количеством солнечных дней в году. Если верить на слово экспертам, то максимум, что может получиться без дополнительного внесения сахара – это домашнее вино 10 % крепости, но совершенно сухое.

Вкус у него будет, мягко говоря, так себе. Поэтому в наших широтах рекомендуется дополнительно добавлять сахар.

Делать это нужно аккуратно и пошагово, поскольку большое количество глюкозы приводит к эффекту, противоположному тому, которого мы добиваемся. А именно: останавливает брожение.

Измерить сахаристость в домашних условиях можно специальным прибором – ареометром. Если же его нет, то стоит попробовать сусло на вкус на третий день от начала брожения. Если оно кислое, то стоит внести сахар в количестве до 50 г на каждый литр.

Эту манипуляцию нужно проводить каждые 3-4 дня – отливать немного сусла из бутыли, растворять в ней необходимый объем сахара и сливать все обратно.

Если при очередном отборе проб сок домашний сок перестанет кислить, значит, сахара в нем достаточно.

Снятие с осадка

Как только брожение прекратилось, нужно поднять бутыль на некоторое возвышение над уровнем пола. Это может стол или высокий табурет. В таком виде нужно оставить баллон дня на два, чтобы осадок, который мы подняли, снова опустился на дно. Переливаем жидкость из рабочей емкости в чистую для длительного хранения при помощи резинового шланга (например, от капельницы). Крайне нежелательно опускать конец шланга ниже, чем на 2 см от уровня осадка. Так домашнее вино не наберет горечи.

Как только домашнее вино перестало бродить, его нужно слить с осадка. Делать это нужно осторожно, поскольку от этого зависит вкус и цвет напитка. Действовать лучше по следующей схеме:

Если не экономить, то готовое домашнее вино будет в меру прозрачным и умеренно терпким.

Созревание и выдержка

На этом этапе вино сличается молодым. Пить его в принципе можно, но не рационально. Вкус у него еще не сбалансирован, а степень опьянения может быть непредсказуемой.

Однако попробовать домашнее вино все-таки придется, поскольку на этом этапе нужно определиться со сладостью и крепостью. Если хотим сухое, то оставляем все как есть. Если же нужно послаще, то поэтапно вносим дополнительный сахар в объемах не более 250 г на литр (это максимум!), а лучше меньше.

Сейчас же самое время укрепить все это спиртом, если есть желание. Из плюсов – увеличивается крепость и срок хранения. Из минусов – вкус и аромат приобретают выраженные спиртовые ноты. Спирта или водки можно вносить не более 15 % от объема вина, снятого с осадка.

Теперь подошло время созревания, которое может длиться от 40 дней до года.

Первая переливка и тихое брожение

Сейчас вино нужно наливать почти под самое горлышко, место для брожения нам уже не нужно.

Тихое брожение должно протекать в темном прохладном месте при температуре +16-20C. Суточные и сезонные колебания температуры тоже желательно исключить.

Если вы дополнительно вносили сахар, то теперь бутыль снова ставится под гидрозатвор. Если же домашнее вино не подслащивалось, то достаточно просто плотно закрытой крышки.

Вино стоит сливать с осадка на дне по мере необходимости, так, оно будет становиться прозрачнее раз от разу. Хотя для домашнего натурального вина естественная мутность вполне допустима.

Розлив по бутылкам

Минимум через 40 дней после укрепления можно разливать по бутылкам. Лучше использовать стеклянную тару темного цвета, не пропускающую солнечные лучи.

Хранить домашнее вино можно до 5 лет при температуре не выше 20. Хотя в большинстве случаев речь идет о 2-3 годах максимум.

Видеорецепт

В сети сейчас очень много видеорецептов и пошаговых руководств приготовления домашнего вина. Хорошо показан процесс тут:

https://www.youtube.com/watch?v=jm7G-0UoxBQ

и вот тут:

https://www.youtube.com/watch?v=6NKdExZqeKE

Другие виды виноградного вина, которые можно приготовить в домашних условиях

Из белого винограда

Белый виноград более склонен к гниению, поэтому стави333ть вино из него нужно сразу же после сбора.

Температура брожения должна быть ниже – примерно, 16-20C.

Срок выдержки у домашнего вина из белого винограда минимальный и обычно составляет 40 дней.

Итак, в общих чертах уже понятно, как поставить домашнее вино. Остается только разобраться в нюансах, ведь, например, разные сорта винограда могут требовать разного количества сахара или времени выдержки.Домашнее вино из него готовится по стандартной схеме с некоторыми ремарками:

Срок выдержки готового продукта тоже невелик и не превышает года, если вино не крепленое.

Из красного винограда

Чаще всего домашнее вино готовят именно из красного винограда, поэтому все рекомендации, описанные выше, это именно о нем.

Отдельные моменты могут варьировать в зависимости от конкретного сорта или места произрастания.

Из сухого винограда

Из сухого, точнее, заизюмленного или вяленого винограда делают очень дорогое и качественное вино. Дороговизна производства объясняется тем, что сырья для такого способа нужно примерно в три раза больше, чем если бы вино делали из сырого.

Подсушивать ягоды можно двумя способами – оставляя прямо на лозе и подвяливая собранные грозди на солнце несколько дней (или даже месяцев). Далее процесс происходит по описанной выше схеме.

Вином из сухого винограда славятся страны Южной Европы – Италия, Испания и Франция.

Из розового винограда

Розовой Изабелле;

Розовой дымке;

Розовом персиковом;

Таифи розовом;

Оригинале.

Розовое вино готовится из определенных сортов винограда, которые отличаются нежным дымчатым оттенком. В наших широтах речь может идти о:

Чем дольше вино из такого винограда будет вызревать, тем насыщеннее и темнее будет его цвет.

Из винограда Лидия

Лидия – это гибридный сорт, выведенный на основе знаменитой Изабеллы. Его отличает характерный для этой группы земляничный аромат, правда, менее насыщенный, чем у дикой американской Изабеллы Vitis labrusca.

Растение очень неприхотливо и отлично себя чувствует в России, Украине и Молдове. Домашнее вино из него делается по стандартной схеме практически без добавления сахара.

Интересно, что экспорт заводских вин из Лидии запрещен в США и страны Евросоюза. Дело в том, что при брожении Лидия образуется незначительный процент метилового спирта, который является сильным ядом. Однако на практике отравиться домашним продуктом из Лидии нереально.

Из листьев винограда

Для более-менее достойного вкуса к листьям добавляют сахар и изюм или другие свежие ягоды. Чтобы запустить брожение потребуются дрожжи.

Оказывается, что домашнее вино готовят не только из ягод. Приемлемый напиток можно приготовить и из листьев винограда, собранных весной или осенью.

Белое вино (или точнее сказать напиток) готовится следующим образом:

Листья (с изюмом или ягодами) собирают, моют и замачивают на 3 дня в 10 литрах кипятка. Сусло сливают с осадка и дальше работают только с ним. В емкость с суслом вносят сахар до сахаристости 21 % и немного дрожжей. Потом открытый(!) баллон оставляют в теплом светлом месте минимум на неделю. Об интенсивности брожения можно судить по плотной коричневой шапке на поверхности. Как только пена опадет, виноматериал нужно перелить в чистую емкость для тихого брожения. С осадка снимать не нужно! По прошествии второго этапа брожения жидкость можно профильтровать и разлить по чистым бутылкам. По мере образования осадка в них содержимое можно и нужно фильтровать повторно. Эту манипуляцию получится проделать не менее трех раз.

В итоге должно получиться белое почти прозрачное вино вполне приемлемого вкуса.

Из винограда Изабелла

Вино из Изабеллы – это практически классика. Этот неприхотливый сорт винограда отличает насыщенный аромат земляники и плотный рубиновый цвет. Из Изабеллы готовят сладкие и полусладкие вина.

В вине из этого сорта также может образовываться метиловый спирт, поэтому злоупотреблять им не стоит. Чтобы узнать, содержится ли конкретно в вашем домашнем вине метанол, нужно засыпать в бутылку немного марганцовки и вскипятить. Появление пузырьков газа на поверхности будет указывать на наличие метилового спирта.

Из столового винограда

Столовыми называют сорта винограда, которые обладают лучшей органолептикой. У них крупные и сладкие ягоды, большие грозди насыщенного цвета. Столовые сорта подают к столу (отсюда и пошло название) – они еще называются десертными.

Отличаются столовые сорта от технических еще и тем, что урожайность такой лозы несколько выше. И несмотря на это – готовить из них домашнее вино тоже можно, просто получится оно менее терпким и насыщенным, чем из классических винных сортов.

Виноградно-смородиновое вино

Смешать изначально виноград и ягоды смородины, раздавить, поставить бродить. Смешать давленые ягоды смородины с забродившим виноградным соком. Смешать два молодых только перебродивших сусла – виноградное и смородиновое.

Вино из смеси черной смородины и винограда называется плодово-ягодным и готовится может несколькими способами:

Последний способ предпочтительнее. Помните о том, что если вы смешиваете молодое вино и выдержанное, то сусло из ягод и плодов начнет бродить снова, причем с непредсказуемым результатом. Конечный продукт вполне вероятно будет горчить.

Купаж – пропорции, в которых смешиваются соки или сусла, подбирается на вкус винодела. Лучше сначала попробовать смешать небольшие объемы и только потом сливать все.

Виноградно-малиновое вино

Неповторимый вкус и аромат имеет домашнее вино, поставленное из винограда и малины. Берут их в пропорции – на 8 частей винограда 2 части сырой малины.

Готовится домашнее вино следующим образом – отдельно разминаются ягоды каждого вида, а затем смешиваются для первого брожения. Далее нужно следовать обычной схеме. Сахара такая смесь возьмет примерно четверть от общего объема сусла.

Вино без сахара

Без добавления сахара в наших широтах приготовить вино малореально, поскольку виноград банально не вызревает из-за малого количества солнца.

Приемлемое качество и вкус без дополнительного подслащивания можно получить, только используя урожай, выращенный в Краснодарском крае и в Крыму. Сахаристость ягод должна быть не менее 15-22 %.

Без сахара получается сухое вино, которое имеет терпкий, чуть кислый вкус и крепость порядка 10-14 %.

Из виноградного сока

Домашнее вино – продукт настолько универсальный, что его можно приготовить из чего угодно. Даже из сока. Правда, речь идет о настоящем домашнем соке, а не о магазинном. В последнем консервантов больше чем самого сока, поэтому и бродить он будет из рук вон плохо.

Если же речь идет о пастеризованном закатанном домашнем соке, то вполне получится поставить вино. Ингредиенты для этого нужны следующие:

Сок – 10 л;

Сахар – 1,5 кг;

Дрожжи.

Также может потребоваться вода, если сок будет изначально слишком кислым.

Важно! Из дрожжей стоит предварительно сделать закваску, разведя их небольшим количеством сока с сахаром. Если сок был переварен, то и конечный продукт на вкус будет больше напоминать компот, извар или глинтвейн.

Дальше сусло ставим по стандартной технологии, периодически пробуя на сахар и кислоту.

Из недозрелого винограда

Из недозрелого винограда домашнее вино получится кислым и бродить будет хуже. Однако это не значит, что ничего не получится.

Просто конечный продукт возьмет в себя больше сахара, а время выдержки может увеличиться. Таким образом получится приготовить только десертное или крепленое, вместо классического сухого.

Сусло нужно регулярно пробовать на вкус и перед основным этапом изготовления – брожением - развести водой, чтобы убрать излишнюю кислоту.

Из кислого винограда

Домашнее вино из кислого винограда готовится аналогично, с добавлением воды. Сухое получится вряд ли, а вот приемлемое десертное – вполне.

Важно! Добавляя сахар в виноматериал из кислых сортов, главное, не увлекаться. На этапе брожения его должно быть внесено не более, чем 25-30 % от объема сусла. Много сахара убьет дрожжи, и ферментация прекратится.

Из винограда Молдова

Молдова – это неприхотливый сорт, который хорошо растет и плодоносит в Ростовской области и в Краснодарском крае. Из него изготавливают домашнее сухое красное вино, которое практически не требует дополнительного сахара. Однако часто не вызревает, даже несмотря на то, что сорт считается поздним.

Вино из Молдовы обладает классическим насыщенным чуть терпким вкусом и ароматом с нотками ванили и фруктов.

Из жмыха винограда

Если речь идет не о России, а о более теплых регионах, то количество сахарного сиропа можно уменьшить. Аналогично можно поступить, если мезга была отжата не «досуха», и в ней еще осталось сусло.

Рачительные хозяева пускают в дело не только сусло, но и оставшийся жмых. Для повторного брожения мезгу смешивают с сахарным сиропом в равных долях. Сироп же готовится в пропорциях на 1 кг сахара – примерно 5 л воды.

Дальше сбраживаем виноматериал 3 дня, снимаем с осадка и закладываем на основное брожение.

FAQ

Что делать если сильно надувается перчатка?

В случае, если перчатка сильно надувается, необходимо снять её. После этого нужно сделать ряд проколов в перчатке, чтобы выходил углекислый газ. Брожение считается активным процессом, и учитывая законы давления газа из курса физики, перчатка будет надуваться достаточно быстро.

Как измеряют крепость вина?

Для того, чтобы наиболее точно понять, сколькими градусами крепкости обладает вино, необходимо его немного нагреть – примерно до 20°С, после чего замерить виномером (прибор, который схож по принципу действия со спиртометров, однако в нем имеется меньшее количество делений). Такая температура считается эталонной, в случае с отклонением будут немного искажаться результаты замеров.

Почему сахар не добавляют сразу же?

Сахар добавляется пропорциями, вначале сразу добавляется небольшая часть - после чего добавляется остаток равномерно в несколько пропорций. При добавлении сразу повышается процесс активного брожения, поэтому добавлять все сразу не следует.

Когда можно подсластить кислое вино?

Чтобы сделать вино сладким, следует на любом из этапов брожения залить сахарный сироп или добавить сахар. Лучшим вариантом будет сделать это, когда вино перестанет бродить, и произойдет отделение напитка от осадка.

Вино активно бродило и перестало, что делать?

Чтобы вино бродило, необходимо проверить несколько моментов, которыми являются следующие моменты: прошло ли необходимое количество времени, имеется ли герметизация, какой уровень сахаристости, а также в какой температуре находится вино.

Заключение

Предлагаем вашему вниманию часто задаваемые вопросы, которые чаще всего интересуют пользователей, только начинающих работать над изготовлением собственного домашнего вина.Готовить домашнее вино своими руками на самом деле просто. Достаточно один раз освоить методику, и дальше вы сможете свободно ориентироваться по ходу дела.

Тут не может быть общих для всех рекомендаций, поскольку виноград каждого года урожая по сущности уникален в плане сахаристости, а значит и процесс виноделия будет требовать от вас творческого подхода. Ну а как иначе? Это же настоящее искусство!

