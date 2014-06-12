Сидр – это слабоалкогольный напиток, получаемый путем сбраживанием яблочного, грушевого или ягодного сока без добавления сахара. Имеет характерный медовый или зеленоватый цвет (домашний сидр может получиться немного мутноватым). По содержанию сахара: от сухого до сладкого. Самым популярным является яблочный сидр, который в своё время стал культовым напитком в Великобритании, особенно в западной части страны. Менее популярным является грушевый сидр, который в Соединенном Королевстве называют перри.

В рукописи «Apicius», которая по факту является римской кулинарной книгой и была составлена, предположительно, во времена Тиберия, фигурирует рецепт сидра из айвы.

Сидр из яблок очень популярен во Франции, в частности в регионах Бретань и Нормандия. В последнем, как вы догадались, его еще используют для приготовления кальвадоса (в Бретани из сидра готовят дистиллят, известный как ламбиг, который, как и кальвадос, часто смешивают с не ферментированным яблочным соком для получения неординарного по всем меркам аперитива Поммо). В Германии сидр именуется апфельвайном (apfelwein), что дословно переводится как «яблочное вино». Также напиток популярен в Испании (в Астурии и стране Басков). В Америке, если вам доведется там побывать, сидром именуется безалкогольный напиток (разновидность яблочного сока), алкогольный называют «крепкий сидр» (hard cider).

Содержание спирта в сидре не высоко: 1,2-8,5% в Англии, 3,5-12% - в континентальных странах. В законодательстве Великобритании он должен содержать, по меньшей мере, 35% яблочного сока, но в «Кампании за настоящий эль» (CAMRA), добровольной организации потребителей в Англии, считают, что в составе сидра его должно быть не менее 90%. Во Франции сидром может называться только тот напиток, который полностью сделан из яблочного сока. В США минимумом является 50%.

Мы предложим вам несколько вариантов приготовления яблочного сидра в домашних условиях, как на 100% яблочном соке, так и с добавлением воды и сахара. Очень подробно будет описана технология приготовления сидра по винной технологии, которая используется для приготовления всех яблочных вин. Эта технология позволяет даже самым начинающим виноделам приготовить достойный напиток дома.

Как приготовить сидр из яблок в домашних условиях

Этап 1. Выбираем какие сорта яблок подходят для сидра

Первый рецепт будет основан на приготовлении напитка по винной технологии. Основным её отличием от технологии приготовления традиционного сидра заключается в первичном подбраживании сока на мезге (яблочном жмыхе). В обычных яблоках меньше танинов, чем того требует вкусный и прочный сидр – в европейских странах для его производства давным-давно вывели специальные «сидровые» сорта яблок, богатые танином, кислотами и прочим. Подбраживание на мезге позволяет не только насытить сусло необходимыми веществами, но и добыть яблочный сок как можно в большем количестве и как можно проще.Обычные яблоки, которые мы используем в пищу, для приготовления домашнего сидра подходят плохо, так как в них мало танинов, а зачастую еще меньше кислот. Поэтому нужна смесь различных сортов, среди которых должны быть яблоки кислые, сладкие и терпкие. Но мы можем использовать те, которые есть под рукой, при этом лучше пойти нарвать диких яблок в соседнем парке, чем затариваться на рынке. Для всех яблочных вин, в том числе и для сидра, лучше всего подходят зимние сорта, которые собирают в конце осени и оставляют на 1-2 месяца дозревать в погребе.

Для сидра и так называемых столовых вин лучше выбрать кисло-сладкие яблоки осенних хозяйственных пород (содержание кислоты – 0,6-0,7%, сахара – 10-15%). Что касается «купажирования» (в данном случае - смешивания разных сортов яблок в зависимости от их вкуса), то здесь пропорций много. Самые распространенные:

3 ч. сладких, 3 ч., терпких и 2 ч. кислых яблок;

2 ч. сладких, 2 ч. терпких и 1 ч. кислых;

1 ч. сладких, 1 ч. терпких и 2 ч. кислых;

1 ч. сладких, 3 ч. терпких;

2 ч. сладких, 1 ч. терпких;

на 2 части горьких яблок следует брать 1 часть сладких.

Яблоки в обязательном порядке должны доспеть – для этого после сбора их нужно поместить в подвал на несколько дней (или недель, если это поздние сорта). После вызревания фрукты нужно немного промыть, но без энтузиазма, чтобы на них остались естественные дрожжевые культуры для запуска процесса брожения. Главное убрать сильные загрязнения. Плоды можно протереть плотной тканью. Все червоточины и подгнившие места нужно обязательно обрезать.

Дальше все яблоки нужно измельчить с помощью терки, мясорубки, кухонного комбайна или перфоратора со специальной насадкой. Сусло готово к подбраживанию.

В среднем для приготовления 5 л яблочного сидра потребуется около 10 кг спелых яблок.

Этап 2. Подбраживание яблочного сусла

Полученную мезгу нужно поместить в емкость с широким горлом. В классическом рецепте для брожения ни чего не нужно, как, впрочем, и самой мезги. Но без яблочного жмыха и сахара процесс брожения может очень сильно затянуться (в том числе и из-за малого содержания в соке танина), а сам сидр получится не таким крепким, как хотелось бы. На этом этапе можно внести немного сахара, но разумней это будет сделать после подбраживания, когда мы получим чистый сок, сахар не уйдет в утиль.

Сначала емкость следует накрыть марлей и на 3-4 дня отправить в теплое место. Содержимое нужно пару раз в день перемешивать. После, когда начнется брожение (появится кислый запах, сусло начнет пениться), мезгу нужно отжать через плотную ткань или несколько слоёв марли, а полученный сок перелить в чистую сухую бродильную емкость. На емкость нужно установить гидрозатвор, который будет высвобождать углекислый газ и предотвращать попаданию внутрь кислорода, который может привести к заплесневению сусла, образованию яблочного уксуса и прочим неприятностям.

В качестве гидрозатвора можно использовать обычную медицинскую перчатку с меленьким отверстием на одном их пальцев. Но надежней будет сделать аналог заводского (его, кстати, можно найти в магазине для виноделов): взять трубку (к примеру, от капельницы, которая продается в любой аптеке) и продеть ее в отверстие, которое нужно предварительно прорезать в крышке. После этого нужно будет замазать стыки пластилином, силиконом или закапать воском. Обратную сторону трубки нужно поместить в стакан с водой.

Этап 3. Составление яблочного сусла, бурное брожение

Если вы решили ответственно подойти к процессу и наготовить сидра на весь год, то советуем ознакомиться с таблицей ниже. В ней представлены пропорции составления сусла для сидра с учетом вкусовых качеств яблок. Воду и сахар нужно добавлять после фильтрации сусла от мезги. Сахар можно предварительно растворить в слегка подогретой воде или яблочном соке.

Подготовленное сусло нужно отправить в тёмное место, где есть возможность поддерживать температуру воздуха в диапазоне 20-27 оС. От температуры будет зависеть, насколько быстро дикие дрожжи переработают сахар. Обычно на это уходит около 30 дней, но следует ориентироваться на внешние признаки. Если использовалась перчатка, то верным признаком окончания брожения будет ее «опадание». Если использовался гидрозатвор – в стакане с водой перестанут появляться пузырьки углекислого газа. Сусло должно осветлиться, на дне появится плотный дрожжевой осадок, а сам сидр будет сухим на вкус (кисло-горьким, без сладости).

Этап 4. Тихое брожение яблочного сидра, созревание

Этап 5. Розлив сидра в бутылки

Перебродивший сидр снять с осадка с помощью шланга (декантировать), затем энергично перемешать, чтобы убрать избытки углекислого газа. Перелить в чистую сухую стеклянную ёмкость под самое горлышко и снова установить гидрозатвор. В таком виде сидр из яблок нужно отправить в прохладное место с температурой порядка 10-15С на осветление и выдержку. Через месяц снять пробу, чтобы убедиться, что всё идет как надо. Должен появиться дрожжевой осадок – декантируем. На данном этапе сидр можно подсластить по вкусу, добавив в него сахар или, что предпочтительней, фруктозу. Снова установить гидрозатвор (сидр может снова забродить) и оставить на 2-3 месяца созревать.Снимите сидр с осадка, если таковой появился. Подготовьте тару. Лучше использовать затемненные стеклянные или пластиковые бутылки, так как ультрафиолетовый свет негативно сказывается на цвете и вкусе сидра. Бутылки лучше простерилизовать или помыть со специальными дезинфицирующими средствами, к примеру, из пивной лавки. Перед розливом в бутылки напиток можно подкорректировать: добавить еще сахара или яблочную/лимонную кислоту. Тару нужно наполнить под самое горлышко, минимизировав контакт с кислородом, а затем герметично укупорить. Такой яблочный сидр, если вы всё сделали правильно, может храниться в холодильнике до 3-х лет.

Если вы не желаете ждать целых полгода, чтобы отведать свое творение, можете попробовать перебродить мезгу под перчаткой 5-7 дней, а после прекратить брожение: отожмите сок и поставьте его в холодильник на 3-4 дня. После декантируйте с осадка – такой сидр храниться около года, менее крепкий, но по-прежнему освежает и бодрит.

Традиционный способ приготовления домашнего сидра

Подержите сок под марлей 2-3 дня до появления первых признаков брожения. Поставьте забродивший сок под гидрозатвор на 3-4 недели при температуре 20-27 оС, обеспечив ему темноту и покой. После бурного брожения слейте сидр с осадка при помощи шланга. Снова установите гидрозатвор и оставьте его в тёмном помещении на 3-4 месяца при температуре 10-15 оС. Еще раз снимите с осадка и разлейте по бутылкам.

Найдите самые-самые дикие яблоки и нарвите нужное количество. Дайте им дозреть в теплом месте. Выжмите из них сок при помощи соковыжималки, а мезгу выбросьте – она нам больше не понадобится (или приготовьте из неё брагу для яблочного самогона ). Дальше готовим по винной технологии:

Традиционный сидр из яблок имеет небольшую крепость, которая сильно зависит от сладости плодов. Хранить его рекомендуется в герметичной таре в прохладном месте, в идеале, в погребе или холодильнике.

На дне бутылки настоящего яблочного сидра обязательно выпадает дрожжевой осадок.

Рецепт яблочного сидра с ЧКД

75-100 кг яблок

дрожжевые культуры на 25 л сусла

любая подпитка для дрожжей (не обязательно)

500 г сахара (не обязательно)

Яблоки хорошо промыть, обрезать червоточины и подгнившие места. Выдавить сок с помощью соковыжималки или любого другого приспособления. Для таких количеств лучше заиметь пресс для винограда. Нам нужно получить около 35 л сока, поэтому количество яблок может быть разным. Сок перелить в бродильную ёмкость, заполнив её не более чем на 4/5 от объема. Дрожжи развести в тёплой воде или яблочном соке с 2 чайными ложками сахара и оставить на 15-20 минут в тёплом месте до их активации (или по инструкции на пачке). Добавить подготовленные дрожжи к соку. При желании и возможности добавить к соку подпитку для дрожжей из винного магазина. Установить на бродильную ёмкость гидрозатвор и отправить её в тёмное место при температуре 20-27 оС на 5-7 дней. На этом этапе проходит бурное брожение, наверху должен собраться яблочный жмых. С помощью шланга слить сусло снизу ёмкости, избавившись от жмыха сверху. Бродильную ёмкость промыть чистой водой и вернуть сок обратно, установив гидрозатвор. Активное брожение с ЧКД будет продолжаться еще 7-10 дней (гораздо быстрее, чем с дикими). Не забываем поддерживать оптимальную для брожения температуру. Когда признаки брожения сойдут на нет, слить сидр с осадка в чистую сухую ёмкость и отправить его на созревание в прохладное место на 1-3 месяца. Желательно установить гидрозатвор. Раз в месяц можно сливать с осадка.

Более стабильный и интересный вариант получается с использованием ЧКД (чистых культур дрожжей), которые продаются в винных или пивных магазинах. Почти в каждом таком магазине есть специальные дрожжи для сидра. Также хорошо себя зарекомендовали почти все шампанские дрожжи, дрожжи для белого вина и пивные дрожжи для светлых стилей. Итак, для приготовления примерно 27-30 л вкуснейшего сидра нам понадобится:

А дальше сидр можно газировать…

Как сделать яблочный сидр газированным

Не всегда сидр с пузырьками, но именно газированный напиток является самым популярным. В Испании, в княжестве Астурия, даже есть такой ритуал, когда негазированный сидр наливается с большой высоты, чтобы он насытился воздухом и имел игристый вкус, как шампанское (этот ритуал называется «escanciar un culín»). Но нам такие трудности не нужны. Домашний сидр очень легко газировать и сделать это натуральным образом. Данная техника подходит для всех рецептов, описанных выше. Те 500 г сахара, которые указаны в последнем рецепте с ЧКД как раз для этого и нужны.

Для естественного газирования сидра достаточно сделать следующее:

После созревания и осветления сидр необходимо разлить по бутылкам. Перед этим в каждую бутылку объемом 0,5-0,7 л нужно добавить по 0,5 чайной ложки сахара для слабой газации и по 1 чайной ложке сахара – для сильной. Разумеется, лучше использовать фруктозу или декстрозу (моносахара). После добавления сахара и розлива сидра, бутылки следует надежно укупорить и оставить на 3-4 дня в тёплом месте (это даст вторичное брожение, так как оставшиеся дрожжи только что получили новую пищу). Через 3-4 дня сидр в бутылках нужно обязательно убрать в холодильник, чтобы брожение прекратилось. Теперь сидр газированный и доставит еще больше удовольствия.

Следует помнить, что вторичное брожение генерирует большое количество углекислого газа, который создает в бутылке нешуточное давление. Поэтому пробка на бутылке должна сидеть очень прочно. Для подстраховки, если весь сидр вы решили разлить в стеклянную тару, налейте немного напитка в пластик, чтобы по вздутости стенок контролировать газированность напитка и не упустить критическую массу углекислого газа, который может разорвать стеклянную тару.