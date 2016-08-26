Ежевика – ягодка для нашего дела просто идеальная! И настойки из нее делают, и наливки, и вкуснючие ликёры, но лучше всего получается в домашних условиях вино из ежевики – красивого темно-фиолетового цвета, с изысканным ягодным ароматом и действительно неповторимым вкусом, непохожим на вкус ни одного из существующих плодов. Сегодня мы обсудим несколько рецептов ежевичных вин – попроще и посложнее, без дрожжей и с оными, с разными интересными добавками – например, карамельным сиропом.
Как сделать вино из ежевики дома?Что удивительно, готовится ежевичное вино совсем не сложно – почти так же просто, как и малиновое вино (эти растения – ближайшие родственники). Ягода содержит на своей кожице массу диких дрожжей, она отлично забраживает и устойчиво бродит, хорошо отдает сок, сусло быстро осветляется и приобретает прямо-таки неземной фиолетово-синий оттенок. В общем, для виноделия – самое то! Кстати, вина из ежевики и малины, кроме всего прочего, еще и экономически выгодные – если ягоды достаточно насыщенные и ароматные, из одного килограмма можно получить до 2-2.5 литров готового продукта, проверено неоднократно.
Из ежевики лучше всего получаются, как и практически из всех остальных ягод, сладкие и крепкие вина. Но и легкие, столовые из нее также можно готовить, они хорошо хранятся и мало подвержены различным болезням. Садовые сорта ежевики вкуснее, но кислотности в них маловато, что решается добавкой дубильной и виннокаменной кислот – впрочем, вполне можно обойтись и без этого. В винодельческой таблице ниже представлены классические пропорции для составления сусла и приготовления вина из садовых и диких сортов ягоды, которыми не грех воспользоваться.
Простой рецепт ежевичного винаРецепт без дрожжей и прочих сложных добавок. Вино делается по «красной» технологии – бродит вместе со жмыхом, в результате чего все красящие вещества переходят в напиток и он становится особенно красивым, насыщенным. Нам нужно:
- 3 кг свежих, спелых ягод ежевики
- 1 литр воды
- 500 г сахара + 100-150 граммов для подслащивания
Готовится такое вино элементарно. Ягоды нужно хорошенько размять толкушкой или другим приспособлением, залить водой, добавить 300 граммов сахара, перемешать и оставить в прикрытой марлей кастрюльке для забраживания на день-два, периодически сбивая мезговую шапку. После этого забродившее сусло прямо с мезгой перелить в подходящую банку так, чтобы масса заняла не более 2/3 объема, и поставить под затвор или перчатку. Бурное брожение будет продолжаться 2-3 недели, в зависимости от температуры и характеристик ягоды.
Когда затвор перестал булькать или перчатка опустилась – сусло незамедлительно сливаем с мезги, жмых хорошо отжимаем. Добавляем еще 200 граммов сахара, заливаем в бутыль или банку на 4/5 объема и отставляем в прохладное место для тихого брожения. Через неделю вино нужно декантировать – снять с осадка при помощи трубочки. Если осадок будет выпадать в дальнейшем – процедуру следует повторять раз в месяц или даже чаще. Тихое брожение будет длиться 1-2 месяца, до полного осветления жидкости.
Все, вино готово – теперь его можно подсластить по вкусу, бутылировать и выдержать в том же прохладном месте еще 2-3 месяца, после чего – можно приступать к дегустации!
Вино из ежевики по «правильной» технологииДомашнее вино из ежевики вполне можно приготовить и по классической технологии виноделов – хуже оно от этого точно не станет. В данном случае вам понадобится чистая культура винных дрожжей – «Малтифлор» или другая подходящая для насыщенных красных вин. В том случае, если вино делается из садовой ежевики, вода в сусло не добавляется – то есть, выход будет поменьше, но и результат получше, понасыщеннее. По заданным пропорциям получится крепкое вино, если хотите готовить, к примеру, десертное или столовое – пересчитайте объем продуктов по таблице, приведенной в начале статьи.
- ягоды ежевики – 12 кг
- сахар – 3 кг
- виннокаменная и дубильная кислота – по 30 г
Виннокаменную и дубильную кислоты можно купить там же, где и винные дрожжи. Но, впрочем, вполне можно обойтись и без них – если сок на вкус вам покажется недостаточно кислым, в сусло можно внести 20-25 граммов лимонной кислоты или ее эквивалент в лимонном соке.
- Вначале нужно добыть сок из ежевики любым удобным способом – простым выдавливанием через марлю, в соковыжималке или подбродив мятую ягоду пару дней в тепле. Из указанного количества ягод должно получиться около 8 литров чистого сока.
- Добавляем в сок сразу весь указанный сахар и кислоты (если вы их используете), размешиваем до полного растворения.
- Отдельно в небольшом количестве сусла разбраживаем дрожжи – так, как написано на их упаковке. Добавляем их в сок и все отправляем в бутыль с гидрозатвором.
- Бурное брожение на ЧКД проходит быстрее, чем на диких дрожжах – за 5-14 дней. Когда вино отыграло, его нужно осторожно декантировать.
- Молодое вино переливается в меньшую бутыль – так, чтобы ёмкость была заполнена на 4/5. На бутыль вновь водружается гидрозатвор и она отправляется в темное прохладное место для дображивания.
- Дальше все как в прошлом рецепте – тихое брожение 1-2 месяца с периодическим снятием с осадка, потом – подслащивание и бутылирование, выдержка в бутылках еще 2-3 месяца.
Все, наше домашнее вино из ежевики готово!
Карамельное ежевичное виноНе знаю уж, зачем дополнительно добавлять в ежевику карамельный сироп – не для цвета же? Но рецепт интересный, тем более в нем применяется диффузный метод добывания сока, который мы еще не рассматривали в данной статье. Короче, начнем.
- ежевика – 8 кг
- сахар – около 2-2.5 кг
- вода – 1.5 литра
Перебранные немытые ягоды мнутся и тщательно отжимаются прессом или при помощи марли. Теперь нужно измерить полученное количество сока, взять чистую воду, подогретую до 30-35 градусов и залить ею отжатую ягоду. Пусть все постоит 2-3 часа, после чего процесс отжима нужно будет повторить. Соединить обе жидкости.
Из сахара сделать карамель любым удобным способом, например – сварить карамельный сироп. Добавить его к жидкости, перемешать до растворения. Сусло поставить на забраживание в ёмкости с широким горлом, накрытым марлей. Если через 2 дня процесс брожения не начнется – добавить винные дрожжи или несколько горстей свежей немытой ежевики. Когда сусло начнет пузыриться – его нужно отправить в бутыль под гидрозатвор. А дальше – все как в предыдущих рецептах: активное брожение до прекращения бульканья гидрозатвора, декантирование, перелив в меньшую тару, тихое брожение 1-2 месяца, выдержка в бутылках 2-3 месяца.
Вот мы и узнали, как делается в домашних условиях вино из ежевики тремя различными способами!
И напоследок, по традиции – цитата от великих:
…Ты человек. Но поживи-ка!
И выживи. И много дней
Живи, как эта ежевика,
Жизнь выжимая из камней!
Ф. Искандер
Ну или по-нашему – «сок выжимай из ежевики и истину ищи в вине». Удачи!