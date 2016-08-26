Ежевика – ягодка для нашего дела просто идеальная! И настойки из нее делают, и наливки, и вкуснючие ликёры, но лучше всего получается в домашних условиях вино из ежевики – красивого темно-фиолетового цвета, с изысканным ягодным ароматом и действительно неповторимым вкусом, непохожим на вкус ни одного из существующих плодов. Сегодня мы обсудим несколько рецептов ежевичных вин – попроще и посложнее, без дрожжей и с оными, с разными интересными добавками – например, карамельным сиропом.

Как сделать вино из ежевики дома?

Что удивительно, готовится ежевичное вино совсем не сложно – почти так же просто, как и малиновое вино (эти растения – ближайшие родственники). Ягода содержит на своей кожице массу диких дрожжей, она отлично забраживает и устойчиво бродит, хорошо отдает сок, сусло быстро осветляется и приобретает прямо-таки неземной фиолетово-синий оттенок. В общем, для виноделия – самое то! Кстати, вина из ежевики и малины, кроме всего прочего, еще и экономически выгодные – если ягоды достаточно насыщенные и ароматные, из одного килограмма можно получить до 2-2.5 литров готового продукта, проверено неоднократно.

Из ежевики лучше всего получаются, как и практически из всех остальных ягод, сладкие и крепкие вина. Но и легкие, столовые из нее также можно готовить, они хорошо хранятся и мало подвержены различным болезням. Садовые сорта ежевики вкуснее, но кислотности в них маловато, что решается добавкой дубильной и виннокаменной кислот – впрочем, вполне можно обойтись и без этого. В винодельческой таблице ниже представлены классические пропорции для составления сусла и приготовления вина из садовых и диких сортов ягоды, которыми не грех воспользоваться.

Совет: ежевика – естественный краситель, ее сок до сих пор применяется для натурального окрашивания тканей в фиолетовый цвет. Поэтому при работе с ягодами и особенно при отжимании сока лучше надевать фартук. Ну или фиолетовую одежду.

Простой рецепт ежевичного вина

3 кг свежих, спелых ягод ежевики

1 литр воды

500 г сахара + 100-150 граммов для подслащивания

Рецепт без дрожжей и прочих сложных добавок. Вино делается по «красной» технологии – бродит вместе со жмыхом, в результате чего все красящие вещества переходят в напиток и он становится особенно красивым, насыщенным. Нам нужно:

Готовится такое вино элементарно. Ягоды нужно хорошенько размять толкушкой или другим приспособлением, залить водой, добавить 300 граммов сахара, перемешать и оставить в прикрытой марлей кастрюльке для забраживания на день-два, периодически сбивая мезговую шапку. После этого забродившее сусло прямо с мезгой перелить в подходящую банку так, чтобы масса заняла не более 2/3 объема, и поставить под затвор или перчатку. Бурное брожение будет продолжаться 2-3 недели, в зависимости от температуры и характеристик ягоды.

Когда затвор перестал булькать или перчатка опустилась – сусло незамедлительно сливаем с мезги, жмых хорошо отжимаем. Добавляем еще 200 граммов сахара, заливаем в бутыль или банку на 4/5 объема и отставляем в прохладное место для тихого брожения. Через неделю вино нужно декантировать – снять с осадка при помощи трубочки. Если осадок будет выпадать в дальнейшем – процедуру следует повторять раз в месяц или даже чаще. Тихое брожение будет длиться 1-2 месяца, до полного осветления жидкости.

Все, вино готово – теперь его можно подсластить по вкусу, бутылировать и выдержать в том же прохладном месте еще 2-3 месяца, после чего – можно приступать к дегустации!

Совет: помните, что чем больше в вине сахара, тем лучше оно будет храниться и тем меньше будет подвержено разнообразным «винным» болезням, коих насчитывается чуть менее чем тьма. Так что если не собираетесь пить ежевичное вино после минимальной выдержки (а большинство людей делает именно так), лучше добавить побольше сахара, ориентируясь на свой вкус.

Вино из ежевики по «правильной» технологии

ягоды ежевики – 12 кг

сахар – 3 кг

виннокаменная и дубильная кислота – по 30 г

Домашнее вино из ежевики вполне можно приготовить и по классической технологии виноделов – хуже оно от этого точно не станет. В данном случае вам понадобится чистая культура винных дрожжей – «Малтифлор» или другая подходящая для насыщенных красных вин. В том случае, если вино делается из садовой ежевики, вода в сусло не добавляется – то есть, выход будет поменьше, но и результат получше, понасыщеннее. По заданным пропорциям получится крепкое вино, если хотите готовить, к примеру, десертное или столовое – пересчитайте объем продуктов по таблице, приведенной в начале статьи.

Виннокаменную и дубильную кислоты можно купить там же, где и винные дрожжи. Но, впрочем, вполне можно обойтись и без них – если сок на вкус вам покажется недостаточно кислым, в сусло можно внести 20-25 граммов лимонной кислоты или ее эквивалент в лимонном соке.

Вначале нужно добыть сок из ежевики любым удобным способом – простым выдавливанием через марлю, в соковыжималке или подбродив мятую ягоду пару дней в тепле. Из указанного количества ягод должно получиться около 8 литров чистого сока.

Совет: не выбрасывайте отжатую мезгу! Из нее получается отличная ежевичная настойка на спирте или водке, немногим уступающая той, которая готовилась на целой ягоде, разве что менее насыщенная и густая, зато – вкусная и уж точно более пахучая, ведь весь аромат, как известно, содержится в шкурках ягоды. Кстати, эта настойка идеально подойдет для закрепления полученного вина.

Добавляем в сок сразу весь указанный сахар и кислоты (если вы их используете), размешиваем до полного растворения. Отдельно в небольшом количестве сусла разбраживаем дрожжи – так, как написано на их упаковке. Добавляем их в сок и все отправляем в бутыль с гидрозатвором. Бурное брожение на ЧКД проходит быстрее, чем на диких дрожжах – за 5-14 дней. Когда вино отыграло, его нужно осторожно декантировать. Молодое вино переливается в меньшую бутыль – так, чтобы ёмкость была заполнена на 4/5. На бутыль вновь водружается гидрозатвор и она отправляется в темное прохладное место для дображивания. Дальше все как в прошлом рецепте – тихое брожение 1-2 месяца с периодическим снятием с осадка, потом – подслащивание и бутылирование, выдержка в бутылках еще 2-3 месяца.

Все, наше домашнее вино из ежевики готово!

Карамельное ежевичное вино

Не знаю уж, зачем дополнительно добавлять в ежевику карамельный сироп – не для цвета же? Но рецепт интересный, тем более в нем применяется диффузный метод добывания сока, который мы еще не рассматривали в данной статье. Короче, начнем.

ежевика – 8 кг

сахар – около 2-2.5 кг

вода – 1.5 литра

Перебранные немытые ягоды мнутся и тщательно отжимаются прессом или при помощи марли. Теперь нужно измерить полученное количество сока, взять чистую воду, подогретую до 30-35 градусов и залить ею отжатую ягоду. Пусть все постоит 2-3 часа, после чего процесс отжима нужно будет повторить. Соединить обе жидкости.

Из сахара сделать карамель любым удобным способом, например – сварить карамельный сироп. Добавить его к жидкости, перемешать до растворения. Сусло поставить на забраживание в ёмкости с широким горлом, накрытым марлей. Если через 2 дня процесс брожения не начнется – добавить винные дрожжи или несколько горстей свежей немытой ежевики. Когда сусло начнет пузыриться – его нужно отправить в бутыль под гидрозатвор. А дальше – все как в предыдущих рецептах: активное брожение до прекращения бульканья гидрозатвора, декантирование, перелив в меньшую тару, тихое брожение 1-2 месяца, выдержка в бутылках 2-3 месяца.

Вот мы и узнали, как делается в домашних условиях вино из ежевики тремя различными способами!

И напоследок, по традиции – цитата от великих:

…Ты человек. Но поживи-ка!

И выживи. И много дней

Живи, как эта ежевика,

Жизнь выжимая из камней!

Ф. Искандер

Ну или по-нашему – «сок выжимай из ежевики и истину ищи в вине». Удачи!