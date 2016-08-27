Кагор – одно из наиболее старых вин Европы, известное издревле наравне с тем же хересом или портвейном. Однако если сделать испанский херес или, например, португальскую мадеру самостоятельно не представляется возможным – слишком сложна технология, то о кагоре этого сказать никак нельзя. Сегодня мы немножко поговорим об истории кагора, разберемся, в чем разница между российским кагором и французским Vin de Cahors и, конечно же – узнаем, как сделать кагор в домашних условиях!

Немного об истории кагора

Глядя на фотографии современного Каора – веселого, зеленого, уютного европейского городка, сложно предположить, что именно тут началась история самого мистического в мире вина. Меж тем это – сущая правда. К XI-XII веку Vin de Pays du Lot («вина долины Ло») уже были хорошо известны – через эту местность пролегал «Путь святого Иакова» – знаменитый тракт паломников. По пути в испанский Сантьяго-де-Компостела верующие не брезговали как следует освежиться вкуснейшим каорским вином – после долгая дорога к могиле святого Иакова уже не казалась такой утомительной.

Но настоящая слава пришла к кагору в XIV веке – городу и вину посчастливилось, так как именно тут в семье сапожника родился некий Жак д’Юэз, которому в будущем предстояло стать папой римским Иоанном XXII. Будучи настоящим местечковым патриотом, Жак навязал церкви именно каорское вино для таинства причастия – благодаря своему темно-кровавому цвету, кагор как нельзя лучше подходил на роль «крови христовой». Начались массовые закупки кагора, виноделие в регионе стало развиваться более активными темпами.

Надо сказать, что ни в чем, помимо популяризации кагора, Иоанн XXII не преуспел – современники отзывались о нем как о крайне нетерпимом, жестоком, и вдобавок – суеверном, трусливом и жадном человеке, по приказу которого были сожжены заживо тысячи “еретиков”. Впрочем, несмотря на все эти черты (а может быть, как раз благодаря им), Жак д’Юэз дожил до 90 лет, а «в матрасе» у него нашли огромное состояние – 750 тысяч флоринов. Наверняка, часть из них была накоплена понтификом как раз за счет поставок кагора. Надо сказать, что ни в чем, помимо популяризации кагора, Иоанн XXII не преуспел – современники отзывались о нем как о крайне нетерпимом, жестоком, и вдобавок – суеверном, трусливом и жадном человеке, по приказу которого были сожжены заживо тысячи “еретиков”. Впрочем, несмотря на все эти черты (а может быть, как раз благодаря им), Жак д’Юэз дожил до 90 лет, а «в матрасе» у него нашли огромное состояние – 750 тысяч флоринов. Наверняка, часть из них была накоплена понтификом как раз за счет поставок кагора.

Пика популярности кагор достиг в позднем средневековье – «черное вино» из Ло высоко ценилось в Англии и других европейских странах. Но вот на родине его почему-то невзлюбили – французские короли отдавали предпочтение Бордо и активно спонсировали виноделие в данном регионе. А в XIX веку виноградники Каора практически подчистую выкосила виноградная филлоксера, которую завезли из Северной Америки. Лишь через 100 лет уникальные культуры удалось восстановить в прежнем объеме.

Русский кагор – сладкий праздник среди горьких будней

С XVIII века история кагора стала развиваться параллельно, причем в самом неожиданном месте – в России. Как и многие другие виды алкоголя – к примеру, кюммель – это вино завез к нам Петр Великий, распробовавший кагор во время своих европейских путешествий (интересно, он там вообще бывал трезвым?). Как известно, попов Петр не жаловал, поэтому навязал православной церкви именно дорогое его сердцу (и церковной казне) каорское вино для таинства Евхаристии.

Священники головы почесали, но высочайший указ приняли – а куда деваться? Долгое время вина закупали во Франции, и лишь потом стали пытаться готовить их самостоятельно. Со временем производство кагора было поставлено церковью на широкую ногу – к концу XIX века он уже стал неотъемлемым атрибутом не только причастия, но и любого другого церковного праздника. Впрочем, и сейчас дело обстоит примерно так же.

Интересный факт: французский Cahors – вино сухое, хоть и очень насыщенное. Для приготовления кагора используется, в основном, виноград сорта Мальбек, который в нашей стране не растет – его содержание в сусле и сейчас не должно быть ниже 70%. По французской технологии кагор некоторое время выдерживается при высокой температуре – до 70°, и только затем отправляется на брожение до полного выбраживания сахара.

У наших же церковных виноделов таким способом получалась полная жужка – то ли виноград не тот, то ли технология, то ли, как всегда кто-то что-то украл – в общем, не комильфо. Вот и начали потихоньку добавлять в вино сахар – чтобы скрыть огрехи. В итоге, кагор превратился в то, что нам с вами знакомо – очень сладкое, почти приторное вино с довольно высоким содержанием спирта. От французского Cahors осталась лишь высокая насыщенность вина танинами, дубильными и экстрактивными веществами, аромат шоколада, вишни и чернослива, а также – очень темный, почти черный цвет.

Подробный рецепт домашнего кагора

По этой технологии мы получим нечто среднее между французским и отечественным кагором. Сусло будем выдерживать при повышенной температуре, выбраживать до полной «сухости», на чистой культуре дрожжей – иначе никак. А уже в конце будем по вкусу регулировать сладость и крепость с помощью (вот неожиданность!) сахара и спирта. В любом случае, вино будет готовить интересно, хоть и хлопотно.

Конечно, мальбек в наших краях не достанешь, поэтому берем любой темный, насыщенный виноград – Каберне Совиньон, Саперави, Пино Нуар, Бако блан и другие, сахаристостью не менее 20%.

виноград – 20 кг;

сахар – 0.5 кг на каждые 10 литров сусла + по вкусу;

винные дрожжи для насыщенных красных вин или универсальные.

Приготовление кагора на начальной стадии чем-то похоже на приготовление домашнего пива. А что – сусло точно так же нагревается и выдерживается при определенной температуре длительное время – кстати, даже значение температуры почти такое же: 60-65 градусов.

В это время в сусло переходят экстрактивные и дубильные вещества, танины, за счет чего вино становится темным и насыщенным, также – происходят некоторые модификации сахаров, что в дальнейшем способствует их более простому и полному сбраживанию. Так что для домашнего кагора отлично подойдет пивоварня, если она у вас есть. А если нет – то любая кастрюля с крышкой да пара теплых одеял или спальных мешков.

Виноград тщательно перебираем, отделяем ягоды от гребней и быстро промываем под проточной водой, чтобы не терять сок. Далее тщательно мнем ягоды толкушкой или другим подручным приспособлением. Вся наша красная каша помещается в кастрюлю и подогревается до 60-65 градусов. Когда нужная температура достигнута – поддерживаем ее не менее 2 часов. После этого емкость нужно плотно укутать и дать винограду остыть до 25-30 градусов естественным способом, после чего – добавить предварительно разброженные дрожжи. На бурное брожение под гидрозатвор или перчатку будущий домашний кагор отправляется прямо с мезгой – по красному методу. Длится оно обычно от 5 до 10 дней, в зависимости от температуры. Как только бурное брожение окончилось – снимаем молодое вино с мезги и осадка, добавляем по полкило сахара на каждые 10 литров получившейся жидкости и отправляем на дображивание при комнатной температуре. Когда кагор добродил – декантируем его при помощи трубочки и отправляем на месяцок в прохладное место, чтобы брожение окончательно остановилось, и жидкость максимально осветлилась. За это время его нужно будет 2-3 раза снять с осадка. Теперь пришла пора подсластить, а при надобности – закрепить напиток, добавив в него сахар по вкусу и/или спирт из расчета 25 мл на литр, после чего вино можно разлить по бутылкам для хранения в прохладном месте.

Не понятны некоторые технологические моменты? Читайте статью с рецептом виноградного вина , где более чем подробно описан винодельческий процесс.

Кагор будет готов не ранее, чем через 4-5 месяцев, до этого вино может оставлять не самое приятное впечатление, но после длительной выдержки оно преображается – обретает те самые черносливные, шоколадные, фруктовые нотки, окончательно осветляется, вкус становится более округлым, бархатистым, а аромат – мягким и насыщенным.

https://www.youtube.com/watch?v=qACBRHdUY_M

Как мы видим, сделать кагор в домашних условиях не просто можно, но и нужно – вы получите если и не шедевр, то уж точно достойный продукт, а попутно – обретете ценный и интересный опыт приготовления «вареного вина», единственного в своем роде! Желаем вам удачных экспериментов!