Друзья, если вы когда-нибудь задумывались о том, как именно виноград влияет на вкус вашего бокала, то, значит, вы на правильном пути к пониманию вина! Сегодня хочу обсудить с вами два популярных сорта красного винограда Гренаш и Гарнача. Да-да, именно те, которые часто встречаются в купажах, и, казалось бы, одно и то же, но нет. В чем же их разница и какой сорт выбрать для идеального напитка? Давайте разбираться!

Сравнение сортов красного винограда для сомелье

Несмотря на то, что Гренаш и Гарнача порой считают одним и тем же сортом, есть нюансы, которые отличают их друг от друга – и, поверьте, это важно знать каждому уважающему себя сомелье. Давайте немного углубимся в их основные характеристики.

Гренаш, или как его еще называют в мире вина – Grenache, славится своим богатым, насыщенным вкусом с нотками спелой вишни, малины и сладких специй. Этот виноград ценится за способность выдерживать жаркий климат и давать вина с высоким содержанием алкоголя и мягкими танинами. Отличный вариант для тех, кто любит согревающие красные вина с щедрым букетом ароматов.

А вот Гарнача – это испанская версия Гренаша, но не спешите думать, что это просто «копия»! Гарнача обладает своим неповторимым характером – более яркие, пряные и иногда даже немного перечные нотки делают ее особенной. Если вы ищете вино с немного более дерзким характером и любите, когда в букете слышны легкие нотки перца и красных ягод, Гарнача – ваш выбор.

Международный день вина Гренаш, отмечаемый каждый год 5 сентября, посвящен одному из самых популярных сортов винограда в мире. Этот день является отличной возможностью для виноделов и любителей вина познакомиться с богатым наследием Гренаша, его уникальными характеристиками и разнообразием вин, которые можно из него производить. Празднование включает дегустации, мастер-классы и различные мероприятия, посвященные этому замечательному сорту. Любители Гренаша собираются вместе, чтобы оценить его ароматы и вкусы, а также поделиться своими любимыми напитками и блюдами, с которыми хорошо сочетается это вино.

Таблица сравнения Гренаш vs Гарнача

Характеристика Гренаш Гарнача Происхождение Первоначально из региона Арагон на севере Испании Испанское название того же сорта, который известен как Гренаш во Франции и других странах Цвет Светло-рубиновый или гранатовый Более насыщенный рубиновый оттенок, особенно в теплых регионах Испании Аромат Красные фрукты (клубника, малина), нотки специй и перца Более интенсивные ароматы темных фруктов (черешня, ежевика), с оттенками пряностей Вкус Легкое или среднетелое, мягкие танины, выраженная фруктовость Полнотелое, особенно в жарких регионах, с более выраженными танинами Содержание алкоголя Высокое, особенно в теплых климатах Высокое, аналогично, из-за тех же климатических условий Регионы производства Франция (Рона, Лангедок) Испания (распространен в более теплых регионах)

Происхождение и распространение

Гренаш и Гарнача – это по сути одно и то же, но с разными названиями. Гренаш (Grenache) чаще используется во Франции и в других странах, тогда как Гарнача (Garnacha) более распространена в Испании. Интересно, не правда ли? На самом деле, эти сорта имеют богатую историю и множество регионов, где они выращиваются. Например, Гренаш процветает в южной части Франции, в таких регионах как Рона и Прованс. А Гарнача обожает солнечные испанские земли, особенно в таких местах, как Риоха и Каталония.

В России виноградные сорта Гренаш и Гарнача встречаются не так часто, как в традиционных винодельческих странах, но интерес к ним постепенно растет. В основном они культивируются в южных регионах страны, таких как Краснодарский край и Крым, где климатические условия позволяют выращивать сорта, требующие тепла. В российских винодельнях можно встретить вина с использованием Гренаша, однако они скорее относятся к категории экспериментальных или ограниченных серий, чем к массовому производству. Это добавляет уникальности и эксклюзивности таким винам на местном рынке.

Внешний вид и вкусовые качества

Когда вы видите гроздья Гренаша или Гарначи, они могут выглядеть довольно схоже, но их вкус может сильно отличаться! Гренаш обычно дает более яркие и фруктовые ноты, такие как клубника и малина, с легкими пряными акцентами. В то время как Гарнача может предложить более насыщенные и глубокие ароматы, включая вишню, чернику и даже немного землистых оттенков. Размышляли ли вы когда-нибудь, как это может повлиять на общее восприятие вина? Представьте, что вы пьете Гренаш на летнем пикнике, а Гарначу – на уютном зимнем вечере у камина.

Эти вина прекрасно сочетаются с разными блюдами. Например, Гренаш идеально подчеркивает вкус мясных блюд, таких как баранина или утка на гриле. Ему подходят также разнообразные мясные закуски и сыры с пикантными нотками. Гарнача более гибкая: от классической испанской паэльи до мясных тапас, а еще прекрасно дружит с оливками и томатными блюдами. Обоим сортам по душе и блюда на основе томатов, тушеное мясо и овощи на гриле. В общем, есть где разгуляться!

Где и как они растут?

Плюсы и минусы

Гренаш: Плюсы: Яркий фруктовый вкус, хорошо смешивается с другими сортами. Минусы: Может быть слишком легким для некоторых любителей вина.

Гарнача: Плюсы: Насыщенный и глубокий вкус, хорошая структура. Минусы: Иногда может иметь слишком высокую кислотность.



Не секрет, что условия, в которых растет виноград, сильно влияют на его вкус. Гренаш предпочитает жаркие и сухие климатические условия, что делает его идеальным для южных регионов. А Гарнача тоже любит тепло, но она более устойчива к засухе и может расти даже в более высокогорных условиях. Это как сравнивать спортсменов: один идеально подходит для бега на длинные дистанции, а другой – для горного восхождения. Каждый из них уникален!

Где купить и какие выбрать

Châteauneuf-du-Pape – часто встречается в специализированных винных магазинах. Это более премиальный вариант.

Côtes du Rhône – доступнее по цене, и его можно найти в некоторых крупных сетевых магазинах.

Minervois и Gigondas – реже встречаются, но их можно поискать в магазинах с богатым выбором вин.

Rioja Garnacha – многие испанские производители используют Гарначу в купажах для создания более мягких вин. Доступно во многих магазинах.

Priorat – мощные и насыщенные вина, хотя они стоят дороже и чаще встречаются в специализированных магазинах.

Campo de Borja – популярные варианты, где Гарнача часто является основой вина, можно найти и в сетевых супермаркетах.

В России можно найти достаточно большой выбор вин из сорта Гренаш и Гарнача. В продаже есть как моносортовые вина, так и купажи. Вот несколько примеров, которые могут быть доступны в винных магазинах и супермаркетах:

Австралийские GSM (Гренаш-Сира-Мурведр) и калифорнийские варианты моносортового Гренаша тоже можно встретить, но они, как правило, стоят дороже.

Некоторые российские винодельни экспериментируют с этим сортом, но чаще всего используют его в смеси с другими. В магазинах такие вина можно найти под общими названиями и в линейках вин российских производителей.

Большинство этих вин доступны в крупных городах и в магазинах, которые специализируются на винах из разных регионов.

Теперь, когда вы знаете о Гренаш и Гарначе больше, вы можете лучше оценить эти два сорта. Каждый из них имеет свои уникальные черты, которые делают их особенными. Так какой же сорт вы выберете для своего следующего бокала вина?