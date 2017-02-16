Просекко – это такое шампанское, да или нет?Нет. Просекко – это сухое игристое вино, которое производят в Италии из винограда сорта Глера (Glera), до 2009 года известного как Просекко (согласно регламенту ЕС №1166/2009 сорт теперь носит название Глера, а вот наименование «Просекко» может использоваться только по отношению к вину). Помимо Глера в состав вина могут быть включены другие сорта винограда (не более 15%). Название происходит от итальянской деревни Просекко (Prosecco) близ Триеста, где, вероятно, и начали выращивать виноград Глера.
Отличие от шампанскогоЭто, конечно, интересно, но чем просекко всё же отличается от шампанского?
Самый простой и очевидный ответ: шампанское делаю во Франции, а просекко – в Италии. Но есть и другие отличия, которые должны знать настоящие поклонники игристых вин.
Шампанское
- Для производства используют виноград сорта Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.
- Производится с использованием трудоёмкой и дорогостоящей традиционной технологии, известной как «Méthode Champenoise», в отличие от более простого производства просекко.
- За счёт сложного процесса производства бутылка шампанского начального уровня стоит порядка $40.
Стандартный бокал шампанского содержит 128 калорий и 12% алкоголя.
Просекко
- Для производства используется виноград сорта Глера.
- В основном производится доступным методом Шарма, когда вторичная ферментация протекает в резервуарах из нержавеющей стали, а затем готовый напиток разливается в бутылки.
- Благодаря использованию метода Шарма цена на просекко начального уровня значительно ниже цены шампанского – в районе $12-14, что делает его доступным итальянским игристым вином.
Стандартный бокал просекко содержит 121 калорию и 11% алкоголя.
Вкус и аромат винаТак понятней, спасибо, но как эти различия влияют на вкус и аромат вина?
Разумеется, из-за отличий в технологии вторичного брожения вкусовой и ароматический профиль обеих напитков сильно разнится.
Вкусо-ароматический профиль шампанскогоДегустационные заметки.
Поскольку шампанское дольше контактирует с дрожжевым осадком (минимум 12 месяцев, после чего напиток подвергают ремюажу и дегоржажу), в его аромате отчетливо прослеживается ноты сырной корки, чаще – поджаренной хлебной корки или бисквита. Вино выдерживается в бутылках под большим давлением, поэтому пузырьки шампанского получаются долгоиграющими и «острыми». Во вкусе доминируют цитрусовые, белый персик, белая вишня, миндаль и подрумяненные тосты.
Вкусо-ароматический профиль просеккоДегустационные заметки.
Просекко имеет более выраженные фруктовые и цветочные ароматы, характерные для вин prosecco, которые появляются благодаря винограду. Из-за выдержки в резервуарах с меньшим давлением пузырьки просекко «легкие» и пенистые. В типичном просекко прослеживаются нотки зеленого яблока, груши, бананового крема, жимолости, фундука, ванили и мёда.
Гастрономическое сопровождение.Так как шампанское в основном сухое и имеет высокую кислотность, оно прекрасно сочетается в качестве аперитива с моллюсками, сырыми устрицами, маринованными овощами и хрустящими жареными закусками. Потягивать шампанское с картофельными чипсами покажется дикостью, но это хорошее сочетание (разумеется, чипсы должны быть без ароматизаторов).
Гастрономическое сопровождение.Просекко более сладкое, чем шампанское, поэтому оно идеально сочетается с фруктами и вяленым мясом. Среди традиционных закусок числится дыня, завернутая в прошутто. Также к просекко хорошо подходят блюда азиатской кухни, в частности китайская лапша, суши и остро-сладкие салаты. Просекко версии «брют» часто сопровождают пиццу и пасту с морепродуктами, уже как дижестив.
Производство и классификацияА что там с классификацией? Говорят, всё сложно.
Но это не всё. В 2009 году консорциум производителей просекко предложил повысить статус напитка до так называемого DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – это обозначение качества, которое гарантирует высокие стандарты производства просекко.
В него вошли элитные районы произрастания Глеры – условный регион между городками Вальдоббьядене на западе и Конельяно на востоке. Так появился Prosecco Superiore DOCG, который поставляется в двух вариантах: собственно, Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, а также менее распространенное вино Asolo Prosecco Superiore DOCG, который делают из винограда, выросшего недалеко от города Асоло.
Но это не всё. В 2009 году консорциум производителей просекко предложил повысить статус напитка до так называемого DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), в который вошли элитные районы произрастания Глеры – условный регион между городками Вальдоббьядене на западе и Конельяно на востоке. Так появился Prosecco Superiore DOCG, который поставляется в двух вариантах: собственно, Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, а также менее распространенное вино Asolo Prosecco Superiore DOCG, который делают из винограда, выросшего недалеко от города Асоло.
Это сложно, но достаточно понимать, что просекко DOC – это рядовые игристые вина, которые производят массово и не сильно пекутся о его высоком качестве (к примеру, виноградники в просекко DOC из-за потребительского подхода «выгорают» лет за 15). Другое дело просекко DOCG, виноград для которого выращивают на холмах (виноградники живут по нескольку десятков лет), а люди, производящие его, заботятся о традициях и качестве напитка. Но это всё лирика, давайте поговорим о качестве итальянского игристого вина. Для нас важнее немного другая классификация. Так, просекко, в зависимости от насыщения углекислотой, делится на:
- Spumante (игристые вина)
- Frizzante (полу-игристые вина)
- Tranquillo (неигристые вина)
Просекко Spumante является самым распространенным и дорогим, а вот Tranquillo – экзотика (доля производства всего 5%), его экспортом занимаются единицы производителей. Также Просекко DOC и DOCG, в соответствии с требованиями ЕС, делится по содержания сахара на: «Brut» (до 12 грамм на литр остаточных сахаров), «Extra Dry» (12–17 г/л) или «Dry» (17–32 г/л). Все вина просекко, не защищенные DOC, помечаются как «IGT-Veneto» - они дешевые, но с качеством не угадаешь.
Из какого винограда делают просеккоОсновной сорт винограда, из которого делают Просекко, — это Глера. Именно этот сорт придает напитку его характерный легкий и свежий вкус с фруктовыми и цветочными нотками. В некоторых случаях производители могут добавить небольшое количество других сортов, таких как Вердизо, Перера или Пино Бьянко, чтобы немного изменить вкус, но Глера всегда остается основой для классического Просекко.
Как правильно пить просекко?Так, пора бежать в магазин. Только сначала расскажите, как правильно пить просекко?
Как обычное шампанское и любое другое игристое вино: охлажденным из флюте (бокал для шампанского, флейта). В Италии просекко считается вином на любой случай. В отличие от шампанского в бутылке с просекко процесс ферментации не продолжается и вино попросту стареет, теряя при этом лёгкие фруктовые полутона, поэтому пить его нужно молодым, желательно не старше 2-х лет. Также просекко используют для приготовления многочисленных коктейлей, среди которых лидером, безусловно, является Беллини (просекко и персиковое пюре, а если заменить пюре на клубничное, получится Россини). В последние годы набирает популярность коктейль Апероль Шприц, который в Европе стал по-настоящему культовым. В других коктейлях просекко может заменить шампанское, к примеру, в коктейле Мимоза такая замена используется повсеместно для удешевления смешанного напитка.
