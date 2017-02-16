Просекко – это такое шампанское, да или нет?

Нет. Просекко – это сухое игристое вино, которое производят в Италии из винограда сорта Глера (Glera), до 2009 года известного как Просекко (согласно регламенту ЕС №1166/2009 сорт теперь носит название Глера, а вот наименование «Просекко» может использоваться только по отношению к вину). Помимо Глера в состав вина могут быть включены другие сорта винограда (не более 15%). Название происходит от итальянской деревни Просекко (Prosecco) близ Триеста, где, вероятно, и начали выращивать виноград Глера.

Отличие от шампанского

Это, конечно, интересно, но чем просекко всё же отличается от шампанского?

Самый простой и очевидный ответ: шампанское делаю во Франции, а просекко – в Италии. Но есть и другие отличия, которые должны знать настоящие поклонники игристых вин.

Шампанское

Шампанское – это игристое вино, изготовленное в провинции Шампань во Франции, в 130 км к северо-востоку от Парижа, близ города Реймс.

Для производства используют виноград сорта Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.

Производится с использованием трудоёмкой и дорогостоящей традиционной технологии, известной как «Méthode Champenoise», в отличие от более простого производства просекко.

За счёт сложного процесса производства бутылка шампанского начального уровня стоит порядка $40.

Стандартный бокал шампанского содержит 128 калорий и 12% алкоголя.

Просекко

Просекко – это игристое вино, изготовленное в регионе Венето в Италии, в 24 км к северу от Венеции, близ города Тревизо.

Для производства используется виноград сорта Глера.

В основном производится доступным методом Шарма, когда вторичная ферментация протекает в резервуарах из нержавеющей стали, а затем готовый напиток разливается в бутылки.

Благодаря использованию метода Шарма цена на просекко начального уровня значительно ниже цены шампанского – в районе $12-14, что делает его доступным итальянским игристым вином.

Стандартный бокал просекко содержит 121 калорию и 11% алкоголя.

Вкус и аромат вина

Так понятней, спасибо, но как эти различия влияют на вкус и аромат вина?

Разумеется, из-за отличий в технологии вторичного брожения вкусовой и ароматический профиль обеих напитков сильно разнится.

Вкусо-ароматический профиль шампанского

Поскольку шампанское дольше контактирует с дрожжевым осадком (минимум 12 месяцев, после чего напиток подвергают ремюажу и дегоржажу), в его аромате отчетливо прослеживается ноты сырной корки, чаще – поджаренной хлебной корки или бисквита. Вино выдерживается в бутылках под большим давлением, поэтому пузырьки шампанского получаются долгоиграющими и «острыми». Во вкусе доминируют цитрусовые, белый персик, белая вишня, миндаль и подрумяненные тосты.

Вкусо-ароматический профиль просекко

Просекко имеет более выраженные фруктовые и цветочные ароматы, характерные для вин prosecco, которые появляются благодаря винограду. Из-за выдержки в резервуарах с меньшим давлением пузырьки просекко «легкие» и пенистые. В типичном просекко прослеживаются нотки зеленого яблока, груши, бананового крема, жимолости, фундука, ванили и мёда.

Гастрономическое сопровождение.

Так как шампанское в основном сухое и имеет высокую кислотность, оно прекрасно сочетается в качестве аперитива с моллюсками, сырыми устрицами, маринованными овощами и хрустящими жареными закусками. Потягивать шампанское с картофельными чипсами покажется дикостью, но это хорошее сочетание (разумеется, чипсы должны быть без ароматизаторов).

Гастрономическое сопровождение.

Производство и классификация

Просекко более сладкое, чем шампанское, поэтому оно идеально сочетается с фруктами и вяленым мясом. Среди традиционных закусок числится дыня, завернутая в прошутто. Также к просекко хорошо подходят блюда азиатской кухни, в частности китайская лапша, суши и остро-сладкие салаты. Просекко версии «брют» часто сопровождают пиццу и пасту с морепродуктами, уже как дижестив.А что там с классификацией? Говорят, всё сложно.

Но это не всё. В 2009 году консорциум производителей просекко предложил повысить статус напитка до так называемого DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – это обозначение качества, которое гарантирует высокие стандарты производства просекко.

В него вошли элитные районы произрастания Глеры – условный регион между городками Вальдоббьядене на западе и Конельяно на востоке. Так появился Prosecco Superiore DOCG, который поставляется в двух вариантах: собственно, Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, а также менее распространенное вино Asolo Prosecco Superiore DOCG, который делают из винограда, выросшего недалеко от города Асоло.

Но это не всё. В 2009 году консорциум производителей просекко предложил повысить статус напитка до так называемого DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), в который вошли элитные районы произрастания Глеры – условный регион между городками Вальдоббьядене на западе и Конельяно на востоке. Так появился Prosecco Superiore DOCG, который поставляется в двух вариантах: собственно, Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG, а также менее распространенное вино Asolo Prosecco Superiore DOCG, который делают из винограда, выросшего недалеко от города Асоло.

Это сложно, но достаточно понимать, что просекко DOC – это рядовые игристые вина, которые производят массово и не сильно пекутся о его высоком качестве (к примеру, виноградники в просекко DOC из-за потребительского подхода «выгорают» лет за 15). Другое дело просекко DOCG, виноград для которого выращивают на холмах (виноградники живут по нескольку десятков лет), а люди, производящие его, заботятся о традициях и качестве напитка. Но это всё лирика, давайте поговорим о качестве итальянского игристого вина. Для нас важнее немного другая классификация. Так, просекко, в зависимости от насыщения углекислотой, делится на:

Spumante (игристые вина)

(игристые вина) Frizzante (полу-игристые вина)

(полу-игристые вина) Tranquillo (неигристые вина)

Просекко Spumante является самым распространенным и дорогим, а вот Tranquillo – экзотика (доля производства всего 5%), его экспортом занимаются единицы производителей. Также Просекко DOC и DOCG, в соответствии с требованиями ЕС, делится по содержания сахара на: «Brut» (до 12 грамм на литр остаточных сахаров), «Extra Dry» (12–17 г/л) или «Dry» (17–32 г/л). Все вина просекко, не защищенные DOC, помечаются как «IGT-Veneto» - они дешевые, но с качеством не угадаешь.

Из какого винограда делают просекко

Как правильно пить просекко?

Основной сорт винограда, из которого делают Просекко, — это. Именно этот сорт придает напитку его характерный легкий и свежий вкус с фруктовыми и цветочными нотками. В некоторых случаях производители могут добавить небольшое количество других сортов, таких как Вердизо, Перера или Пино Бьянко, чтобы немного изменить вкус, но Глера всегда остается основой для классического Просекко.Так, пора бежать в магазин. Только сначала расскажите, как правильно пить просекко?

Как обычное шампанское и любое другое игристое вино: охлажденным из флюте (бокал для шампанского, флейта). В Италии просекко считается вином на любой случай. В отличие от шампанского в бутылке с просекко процесс ферментации не продолжается и вино попросту стареет, теряя при этом лёгкие фруктовые полутона, поэтому пить его нужно молодым, желательно не старше 2-х лет. Также просекко используют для приготовления многочисленных коктейлей, среди которых лидером, безусловно, является Беллини (просекко и персиковое пюре, а если заменить пюре на клубничное, получится Россини). В последние годы набирает популярность коктейль Апероль Шприц, который в Европе стал по-настоящему культовым. В других коктейлях просекко может заменить шампанское, к примеру, в коктейле Мимоза такая замена используется повсеместно для удешевления смешанного напитка.

