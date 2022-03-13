Технология производства вина требует определенных навыков. Иногда даже у опытного винодела домашний продукт получается слишком кислым. Не спешите выливать напиток, который не удался. Чаще всего его можно довести до вкуса, исправить недостаток.

Почему вино кислое

Как правило, любое вино имеет легкую кислинку, но перебарщивать с ней я не советую, иначе вкус напитка получится совсем не тот, какой вы ожидали. В первую очередь я рекомендую обратить внимание на исходный виноматериал.

Возможно, вы использовали слишком кислые ягоды. В домашнем виноделии очень важно уметь выбирать сырье для будущего напитка. Фрукты и ягоды должны быть спелыми, сочными и сладкими. Только в этом случае получится приятный на вкус и ароматный продукт. Также вас может заинтересовать наша статья о том, почему вино перестало бродить.

Еще одной из причин повышенной кислотности может быть недостаточное количество сахара, которое вы добавили при изготовлении сусла.

Я знаю, что в промышленном производстве сахарный песок добавляют не всегда, но для домашнего вина советую не исключать данный ингредиент, иначе напиток будет кислым.

На вкус могла повлиять плохая герметизация во время брожения. Чтобы получить хороший домашний напиток, сусло должно на протяжении определенного времени находиться в стадии медленного брожения. Недостаточная герметизация приводит к попаданию воздуха в емкость, который провоцирует размножение бактерий. В итоге вино скисает.

Как исправить вкус

Если вино получилось кислым, не спешите отчаиваться. Возможно, ваши труды не прошли даром. Я на своем личном опыте опробовал четыре действенных способа, как спасти продукт. Делюсь ими, а вы уже сами выберите наиболее подходящий.

Для пастеризации погрузите бутылки в воду, нагретую до 60-70 °С, на 20 минут. Так вы уничтожите грибки и кислые бактерии. Затем добавьте небольшое количество сахара, чтобы продукт снова не забродил.

Смешивание, оно же купажирование, — это, на мой взгляд, самый простой способ. Вам необходимо соединить кислый продукт со сладким. Пропорции не даю, ориентируйтесь на свой вкус.

Стабилизация кислотности при помощи холода — длительный процесс. Вам необходимо убрать бутылки в холодильник на один-два месяца. Температурный режим должен поддерживаться в границах от 0 °С до +5 °С. По завершении процедуры, вероятно, на дне появится осадок. Аккуратно перелейте вино в другие бутылки.

Повторная переработка — еще один отличный способ, который я рекомендую. Вам необходимо добавить в сусло, приготовленное из сока свежих ягод, прошлогодний продукт в соотношении: 1 л старого напитка на 10 л нового.